Auch im November warten in London unvergessliche Sporthöhepunkte, darunter das spannende Finale der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship.

Fußballfans können sich auf Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und mehrere reizvolle Premier-League-Partien freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während der Herbst in der Hauptstadt Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Sportstätten der Stadt. Mit einem Ticket kannst du sie live erleben.

Ob du London im November im Urlaub oder auf Geschäftsreise besuchst und hochklassigen Sport sehen möchtest oder als Sportfan vor Ort noch kurzfristig Tickets suchst: GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen, darunter Bezugsquellen und Preise für Tickets.

2. Premier-League-Spiele, London (verschiedene Spielorte) – 29. November

Dieses Wochenende stehen in der Hauptstadt einige besonders interessante Premier-League-Spiele an, darunter das Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum (und Ortszeit) Spiel Tickets Spielort So., 29. November (14:05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. November (14:05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. November (16:30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Londoner Teams spielen in der Premier League?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

So kaufst du Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zunächst an Dauerkarteninhaber

Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn du über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommst oder kurzfristig Tickets suchst, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anpfiff ist für 20 Uhr Ortszeit (GMT) angesetzt.

So kaufst du Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal seine Tickets nach einem geregelten Verfahren:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und alle 4 Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und alle 4 Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters anmelden.

Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters anmelden. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets direkt zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets direkt zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Gehobene Hospitality-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Gehobene Hospitality-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarktplattformen: Für ausverkaufte Spiele oder kurzfristige Besuche am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets beziehen.

Wie viel kosten Arsenals Champions-League-Tickets?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), nach denen sich die regulären Ticketpreise richten:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 und über 120 £ .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die regulären Preise liegen zwischen 35 und 55 £ .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die regulären Preise liegen zwischen . Ermäßigungen: In bestimmten Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft.

4. Finalwochenende der World Rugby Nations Championship, London (Allianz Stadium): 27. bis 29. November

Zu den Höhepunkten des Londoner Sportherbsts zählt zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship im Allianz Stadium in Twickenham (27. bis 29. November).

Bei diesem neuen, alle zwei Jahre ausgetragenen Turnier treten die größten Rugby-Nationen der Nord- und Südhalbkugel gegeneinander an, um einen globalen Sieger zu küren. Es begann im Juli und findet seinen Abschluss in London. Alle zwölf teilnehmenden Nationen sind am abschließenden dreitägigen Wochenende dabei.

Datum (und Ortszeit) Platzierungsspiel und Begegnung Tickets Fr., 27. November (16:40 Uhr) Platz 11: Fidschi gegen Italien Tickets Fr., 27. November (20:10 Uhr) Platz 5: Irland gegen Australien Tickets Sa., 28. November (13:10 Uhr) Platz 9: Wales gegen Japan Tickets Sa., 28. November (16:40 Uhr) Platz 3: England gegen Neuseeland Tickets So., 29. November (13:10 Uhr) Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. November (16:40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kaufst du London-Tickets für die World Rugby Nations Championship

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Ticketportale des Turniers oder über den ausrichtenden Verband (z. B. England) erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Du kannst sie über die offiziellen Portale ihrer Verbände kaufen.

Wie viel kosten London-Tickets für die World Rugby Nations Championship?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am „Finalwochenende“ gelten die folgenden offiziellen Preiskategorien: