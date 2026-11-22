Auch in diesem November warten in London unvergessliche sportliche Höhepunkte, darunter das spannende Finale der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship.

Fußballfans können sich auf Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und mehrere reizvolle Premier-League-Duelle freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während in der Hauptstadt der Herbst Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Londoner Sportstätten. Wenn Ihr sie live erleben wollt, könnt Ihr schon heute Tickets buchen.

Ob Ihr London im November im Urlaub oder auf Geschäftsreise besucht und erstklassigen Sport sehen möchtet oder als Sportfans aus der Stadt noch kurzfristig Tickets sucht: GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen, darunter, wo Ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

2. Premier-League-Spiele in London (verschiedene Spielstätten), 23. bis 29. November

Nach dem Ende der Länderspielpause stehen in der Hauptstadt einige herausragende Premier-League-Partien an, darunter das große Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum (und Ortszeit) Partie Tickets Spielstätte Mo., 23. Nov. (20:00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16:30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Vereine gibt es in London?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, Nord-London)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, West-London)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, West-London)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, Süd-London)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, West-London)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nord-London)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen: von Karten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich sind.

Britische Erstligavereine vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn Ihr über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr (GMT) angesetzt.

So kauft Ihr Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund

Wegen der beispiellos hohen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses im Emirates Stadium vergibt Arsenal die Tickets nach einem strukturierten System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und alle 4 Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und alle 4 Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Anmeldezeitraums registrieren.

An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Anmeldezeitraums registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen. Hospitality-Pakete: Premiumangebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premiumangebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarktplattformen: Für ausverkaufte Partien oder einen kurzfristigen Stadionbesuch am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets finden.

Wie viel kosten Arsenals Champions-League-Tickets?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), nach denen sich die Ticketpreise zum Nennwert richten:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen bei 65 bis 120 Pfund und mehr .

Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen bei . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise bei 45 bis 75 Pfund .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise bei . Spiele der Kategorie C: Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei 35 bis 55 Pfund .

Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Nennwert zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. Finalwochenende der World Rugby Nations Championship, London (Allianz Stadium), 27. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten dieses Herbstes in London gehört zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship im Allianz Stadium in Twickenham (27. bis 29. November).

Das neue, alle zwei Jahre stattfindende Turnier bringt die größten Rugby-Nationen der Nord- und Südhalbkugel zusammen, um einen weltweiten Champion zu küren. Es begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt. Alle zwölf teilnehmenden Nationen sind am abschließenden dreitägigen Wochenende dabei.

Datum (und Ortszeit) Platzierung und Partie Tickets Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: Fidschi gegen Italien Tickets Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: Irland gegen Australien Tickets Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: Wales gegen Japan Tickets Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: England gegen Neuseeland Tickets So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kauft Ihr Tickets für die World Rugby Nations Championship in London

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder den jeweils gastgebenden Verband (z. B. England) gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für einzelne Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vergeben. Ihr könnt sie über die offiziellen Portale ihrer Verbände kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am „Finalwochenende“ gelten offiziell folgende Preiskategorien: