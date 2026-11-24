London verwandelt sich im Dezember in ein funkelndes Winterwunderland. Zum festlichen Glanz kommen zahlreiche unvergessliche Sportevents in der Hauptstadt hinzu, darunter hochkarätige Premier-League-Spiele.

Ob Ihr einem lieben Menschen mit einem Ticket eine besondere Freude machen oder selbst für ein paar Stunden das Familiensofa gegen Live-Sport tauschen möchtet: Tickets für Spiele und Veranstaltungen könnt Ihr schon heute buchen.

Von traditionellen Fußballspielen am zweiten Weihnachtsfeiertag über brisante Londoner Derbys bis zur ausgelassenen Stimmung bei der Darts-WM im Ally Pally: Während der Feiertage ist im Londoner Sportkalender besonders viel los.

Hier findet Ihr bei GOAL alle Ticketinformationen, die Ihr braucht, um Euch rechtzeitig Plätze für einige der Londoner Highlights im Dezember zu sichern. Dazu gehört auch, wo Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

1. Spiele der Premier League, Championship und des Carabao Cup in London (verschiedene Spielorte): 2. bis 30. Dezember

Den ganzen Dezember über finden in London hochkarätige nationale Fußballspiele statt, darunter das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal sowie das Carabao-Cup-Viertelfinale zwischen Crystal Palace und Sunderland.

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 2. Dez. (19:30 Uhr) Premier League: Chelsea gegen Crystal Palace Tickets Stamford Bridge Mi., 2. Dez. (20:15 Uhr) Premier League: Brentford gegen Arsenal Tickets Gtech Community Stadium Do., 3. Dez. (20:15 Uhr) Premier League: Tottenham Hotspur gegen Fulham Tickets Tottenham Hotspur Stadium Sa., 5. Dez. (12:30 Uhr) Premier League: Chelsea gegen Liverpool Tickets Stamford Bridge Sa., 5. Dez. (20:00 Uhr) Premier League: Brentford gegen Manchester City Tickets Gtech Community Stadium So., 6. Dez. (20:00 Uhr) Premier League: Tottenham Hotspur gegen Arsenal Tickets Tottenham Hotspur Stadium Di., 8. Dez. (19:45 Uhr) Championship: Millwall gegen Sheffield United Tickets The Den Di., 8. Dez. (19:45 Uhr) Championship: Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers Tickets Loftus Road Stadium Di., 8. Dez. (20:00 Uhr) Championship: West Ham United gegen Middlesbrough Tickets London Stadium Sa., 12. Dez. (12:30 Uhr) Championship: Queens Park Rangers gegen Watford Tickets Loftus Road Stadium Sa., 12. Dez. (15:00 Uhr) Premier League: Fulham gegen Brentford Tickets Craven Cottage Sa., 12. Dez. (15:00 Uhr) Championship: West Ham United gegen Bristol City Tickets London Stadium So., 13. Dez. (14:00 Uhr) Premier League: Arsenal gegen Bournemouth Tickets Emirates Stadium So., 13. Dez. (19:00 Uhr) Premier League: Crystal Palace gegen Manchester United Tickets Selhurst Park Mi., 16. Dez. (19:30 Uhr) Carabao-Cup-Viertelfinale: Crystal Palace gegen Sunderland Tickets Selhurst Park Sa., 19. Dez. (12:30 Uhr) Premier League: Brentford gegen Newcastle United Tickets Gtech Community Stadium Sa., 19. Dez. (12:30 Uhr) Championship: Millwall gegen Charlton Athletic Tickets The Den So., 20. Dez. (16:30 Uhr) Premier League: Arsenal gegen Manchester United Tickets Emirates Stadium Mo., 21. Dez. (20:00 Uhr) Premier League: Chelsea gegen Aston Villa Tickets Stamford Bridge Sa., 26. Dez. (15:00 Uhr) Premier League: Fulham gegen Brighton & Hove Albion Tickets Craven Cottage Sa., 26. Dez. (15:00 Uhr) Premier League: Tottenham Hotspur gegen Bournemouth Tickets Tottenham Hotspur Stadium Sa., 26. Dez. (15:00 Uhr) Championship: Queens Park Rangers gegen Bristol City Tickets Loftus Road Stadium Sa., 26. Dez. (15:00 Uhr) Championship: West Ham United gegen Norwich City Tickets London Stadium So., 27. Dez. (15:00 Uhr) Premier League: Crystal Palace gegen Arsenal Tickets Selhurst Park Di., 29. Dez. (19:30 Uhr) Premier League: Tottenham Hotspur gegen Brighton & Hove Albion Tickets Tottenham Hotspur Stadium Di., 29. Dez. (19:45 Uhr) Championship: Millwall gegen Portsmouth Tickets The Den Mi., 30. Dez. (19:30 Uhr) Premier League: Crystal Palace gegen Bournemouth Tickets Selhurst Park Mi., 30. Dez. (19:30 Uhr) Premier League: Fulham gegen Arsenal Tickets Craven Cottage

Welche Premier-League- und Championship-Klubs gibt es in London?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Queens Park Rangers F.C.: Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, Westlondon)

West Ham United F.C.: London Stadium (Stratford, Ostlondon)

Millwall F.C.: The Den (Bermondsey, Südostlondon)

Charlton Athletic F.C.: The Valley (Charlton, Südostlondon)

Wie kann man Tickets für die Premier League und Championship kaufen?

Für Spiele der Premier League und Championship gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelspiel- und Dauerkarten bis zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Stufen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn Ihr über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, lohnt sich möglicherweise ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie StubHub.

2. Playoff zur Frauen-WM: England gegen Ukraine am 5. Dezember

England gegen die Ukraine findet am Samstag, 5. Dezember, im Wembley-Stadion in London statt. Anstoß ist planmäßig um 17:30 Uhr (GMT). Es ist das Rückspiel des Playoff-Finales zur Frauen-WM. Die Siegerinnen nach beiden Spielen qualifizieren sich für die Frauen-WM 2027.

Wie kann man Tickets für das Frauen-WM-Playoff England gegen Ukraine kaufen?

Offizielle Spieltickets für Heimfans sind direkt über die Veranstaltungsseite des Wembley-Stadions oder Ticketmaster UK erhältlich. Gästefans in den Ukraine-Blöcken müssen ihre Tickets über den ukrainischen Fußballverband (UAF) oder die spezielle Gästefan-Seite des Wembley-Stadions kaufen.

Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarktplattformen wie Ticombo erwerben.

Was kosten Tickets für das Frauen-WM-Playoff England gegen Ukraine?

Offizielle reguläre Tickets für das Rückspiel des Qualifikations-Playoffs zur Frauen-WM 2027 zwischen England und der Ukraine kosten für Erwachsene 15 bis 59 Pfund und ermäßigt 5 bis 17,50 Pfund.

3. Arsenal gegen Real Madrid im Emirates Stadium am 9. Dezember

Arsenal gegen Real Madrid findet am Dienstag, 9. Dezember, im Emirates Stadium in London statt. Anstoß ist planmäßig um 20:00 Uhr (GMT).

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Real Madrid kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und der vollständig digitalen Zugangskontrolle am Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem festen System:

Dauerkarteninhaber: Garantierte Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und vier Heimspiele der Champions-League-Ligaphase. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Garantierte Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und vier Heimspiele der Champions-League-Ligaphase. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden. Verlosung für Red-Mitglieder: Statt der bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gibt es für zahlende Red-Mitglieder nun eine zufällige Verlosung. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem jeweiligen Spiel anmelden.

Statt der bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gibt es für zahlende Red-Mitglieder nun eine zufällige Verlosung. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem jeweiligen Spiel anmelden. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Premiumangebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premiumangebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarktplattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarktplattformen wie StubHub erwerben.

Was kosten Arsenals Champions-League-Tickets?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel bei 65 bis über 120 Pfund .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel bei . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise bei 45 bis 75 Pfund .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise bei . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 bis 55 Pfund .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei . Ermäßigungen: In den dafür vorgesehenen Kategorien gibt es günstigere Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In den dafür vorgesehenen Kategorien gibt es günstigere Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Originalpreis zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. PDC-Darts-WM im Alexandra Palace in London: 11. Dezember bis 3. Januar

Die besten Dartsprofis der Welt kommen für weitere stimmungsvolle Festtage am Oche ins Londoner Ally Pally. Die PDC-Darts-WM beginnt am 11. Dezember und erreicht mit dem Finale am 3. Januar ihren Höhepunkt. Plätze für Euren Wunschtermin oder Eure Wunschsitzung könnt Ihr schon heute sichern.

Der Alexandra Palace richtet das größte Dartsturnier in diesem Jahr zwar bereits zum 20. Mal aus, doch erstmals wird das Geschehen in der Great Hall des Veranstaltungsorts stattfinden. Damit steigt das Kartenkontingent auf den Rekordwert von 180.000 Tickets.

Luke Littler kehrt als amtierender Champion zurück, der seinen Titel zweimal in Folge gewonnen hat. Er will als erster Spieler seit Phil „The Power“ Taylor im Jahr 2006 zum dritten Mal hintereinander den Titel holen. Mit einem Platz im Palace könnt Ihr Teil der ausgelassenen Darts-Fangemeinde werden.

Datum (Ortszeit) Runde / Sitzung Tickets Freitag, 11. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 14. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (Runde der letzten 32: 1 Partie; Achtelfinale: 2 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (12:30 Uhr) Nachmittagssitzung (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (19:00 Uhr) Abendsitzung (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (12:30 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (19:00 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Samstag, 2. Januar (19:30 Uhr) Halbfinale (2 Partien) Tickets Sonntag, 3. Januar (20:00 Uhr) Finale Tickets

Wie kann man Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27 kaufen?

Offizielle Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27 wurden erstmals über ein Verlosungssystem statt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ im allgemeinen Verkauf angeboten. Die Einzelheiten der Verlosungen:

Verlosung für PDCTV-Jahresmitglieder : Sie begann am 1. September und endete am 7. September.

: Sie begann am 1. September und endete am 7. September. Allgemeine Verlosung : Sie begann am 8. September und endete am 14. September.

: Sie begann am 8. September und endete am 14. September. Ergebnisse und freier Verkauf: Die Gewinner der Verlosungen wurden Ende September benachrichtigt. Ein freier Verkauf folgte nicht, da die regulären Tickets durch die Verlosungen vollständig vergeben waren.

Offizieller Weiterverkauf von Fan zu Fan: Ihr könnt auf der See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform nachsehen. Sie ist der autorisierte Zweitmarktplatz für reguläre Tickets.

Fans können Tickets für die PDC-Darts-WM außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist eine der führenden Plattformen für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu bekommen.

Was kosten Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27 im Alexandra Palace kosten ab 55 Pfund für Plätze auf den Tribünen, ab 75 Pfund für Plätze an Tischen und ab 399 Pfund für das Hospitality-Angebot des 501 Club. Die Preise steigen im Turnierverlauf und erreichen beim Finale am 3. Januar 2027 ihren Höchststand.