Überspringen Sie den Ärger mit der Ticketverlosung: Eine Buchung von Manchester-United-Hospitality verschafft Ihnen einen garantierten, direkten Zugang zu Old Trafford, ohne dass Sie sich mit Mitgliedschaftslotterien oder komplexen Punkteanforderungen herumschlagen müssen.

Selbst bei einer Stadionkapazität von mehr als 74.000 ist es weiterhin extrem schwierig, reguläre Spieltickets für hochkarätige Premier-League-Duelle oder Europapokalspiele zu ergattern. Offizielle Spieltagspakete nehmen den Stress heraus und bieten bestätigte Sitzplätze, gehobene Verpflegung, inklusive Getränke und einen unschlagbaren Blick auf den Rasen.

Auf einen Blick: Old-Trafford-Hospitality, Premium-Tickets & VIP-Pakete

Premium-Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusivleistungen Kit Room / Salford Suite Lounge 250 £ bis 495 £ North West Quadrant / SAF Stand Gepolsterter Sitz in Rang 2/3, Streetfood, Bar auf Selbstzahlerbasis, Spielprogramm Victoria Warehouse Externe Lounge 295 £ bis 580 £ Außerhalb des Stadions (5 Minuten zu Fuß) Sitzplatz in der Sir Bobby Charlton Stand, Streetfood-Stände, inklusive Getränke Museum Experience & Red Café Club Level & Erlebnis 350 £ bis 650 £ Sir Alex Ferguson Stand Gepolsterter Sitz in der SAF Stand, vollständiger Museumseintritt über drei Etagen, Buffet, Frage-und-Antwort-Runde mit einer Legende Knights Lounge & Centennial Dining 650 £ bis 1.250 £ North East Quadrant / SAF Stand 3-Gänge-Menü vom Chefkoch, offene Bar, gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie The Gallery & Heritage Club Premium 1.200 £ bis 2.500 £ SAF Stand / SBC Stand 4-/5-Gänge-Fine-Dining, Champagnerempfang, zentrale Executive-Sitze Private Executive Boxes (8–10+ Gäste) Box 8.500 £ bis 22.000 £ (pro Box) East Stand / SBC Stand Abgeschlossene private Suite, persönlicher Host, individuelles Dining, Balkonplätze

*Die Preise schwanken je nach Spieleinstufung (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie bucht man Premium-Tickets von Manchester United?

Nächste Spiele MUN Premier League 12:30 TOT

Wie viel kosten Hospitality- und Premium-Tickets von Manchester United FC?

Die Preise für Manchester-United-Spieltagshospitality variieren je nach Spieleinstufung (Kategorie-A-Rivalitäten vs. Spiele der Kategorien B/C), Speiseoptionen (von entspannten Streetfood-Ständen bis zu mehrgängigen Fine-Dining-Menüs) und Sitzplatzlage (von Quadranten im Oberrang bis zu Plätzen auf Höhe der Mittellinie):

Informelle Sports Bars & moderne Lounges (250 £ bis 495 £ pro Person): Angebote der Einstiegsklasse wie The Kit Room oder die Salford Suite. Enthalten sind gepolsterte Sitze in den Oberrängen, lockere Streetfood-Optionen und Zugang zu einer Bar auf Selbstzahlerbasis.

Externe Lounges & Erlebnis-Pakete (295 £ bis 650 £ pro Person): Besondere Optionen wie Victoria Warehouse oder die Old Trafford Museum Experience in der Sir Alex Ferguson Stand. Dazu gehören interaktive Klubausstellungen, warme Buffetangebote, kostenlose Getränke und Frage-und-Antwort-Runden vor dem Spiel mit ehemaligen Spielern.

Fine Dining & Mittelfeld-Lounges (650 £ bis 1.250 £ pro Person): Luxusangebote im mittleren Segment wie die Knights Lounge, die Centennial Suite oder das Evolution Restaurant. Geboten werden Gourmet-Menüs mit drei Gängen, inklusive Barverzehr und Sitzplätze mit Top-Sicht an der Seitenlinie.

Ultra-VIP-Flagship-Lounges (1.200 £ bis 2.500+ £ pro Person): Top-Angebote wie The Gallery oder der Heritage Club. Sie bieten Champagnerempfänge, vom Chefkoch zusammengestellte Vier- oder Fünf-Gänge-Menüs, offizielle Geschenke und luxuriöse gepolsterte Sitze in der Nähe der Directors' Box.

Private Executive Boxes (8.500 £ bis 22.000 £ pro Box): Exklusive Suiten für 8 bis 10+ Gäste entlang der East Stand und Sir Bobby Charlton Stand. Enthalten sind maßgeschneiderte Verpflegung, privater Host-Service und eigene Balkonplätze direkt vor dem Fenster Ihrer Suite.

Welche Premium-Pakete sind bei Manchester United FC verfügbar?

Private Executive Boxes (8–10+ Gäste)

Die privaten Suiten liegen auf exklusiven Box-Ebenen in der East Stand und Sir Bobby Charlton Stand und bieten völlige Privatsphäre sowie direkte Sitzplätze im Außenbereich.

Preis: Ab 8.500 £ pro Box (8 bis 10+ Gäste)

Was ist enthalten: Abgeschlossene private Suite mit Blick auf das Spielfeld, persönlicher Host und Kellnerservice, mehrgängiges Dining oder Buffetangebote, gefüllte private Bar, Spieltagsprogramme und Auftritte ehemaliger United-Spieler.

Flagship-VIP-Suiten

Konzipiert für geschäftliche Bewirtung, besondere Anlässe oder Fans, die erstklassige Gastronomie in Kombination mit zentraler Sicht auf Höhe der Mittellinie suchen.

Preis: The Gallery ab 1.200 £ pro Person | Heritage Club ab 1.500 £ pro Person

Was ist enthalten: Sitzplätze in der Nähe der Directors' Lounge, Champagnerempfang, Fünf-Gänge-Fine-Dining, kostenlose Bar mit Spirituosen und Weinen, Erinnerungspräsente und taktische Analysen vor dem Spiel.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Ideal für Fans, die großen Wert auf Klubtradition, erstklassiges Essen oder ein immersives Spieltagserlebnis legen:

Preis: Knights Lounge (650 £ bis 1.100 £) | Museum Experience (ab 350 £) | Red Café (ab 330 £)

Was ist enthalten: Gourmet-Menüs mit mehreren Gängen, Open-Bar-Pakete, Live-Frage-und-Antwort-Runden mit United-Legenden und Premium-Sitzplätze mit Polsterung in der Sir Alex Ferguson Stand.

Informelle Hospitality mit hohem Gegenwert

Flexible und lebhafte Hospitality, ideal für Familien, lokale Fans und internationale Anhänger:

Preis: Victoria Warehouse (295 £ bis 580 £) | The Kit Room (250 £ bis 495 £) | Salford Suite (228 £ bis 450 £)

Was ist enthalten:

Gepolsterte Sitzplätze in der Sir Bobby Charlton Stand, Sir Alex Ferguson Stand oder im North West Quadrant

Zugang zur Suite ab 3 Stunden vor dem Anpfiff und bis zu 1 Stunde nach dem Spiel

Streetfood-Gutscheine, warme Buffets oder lockere Dining-Theken

Zugang zu Bars auf Selbstzahlerbasis oder kostenlose Getränkeoptionen je nach Kategorie

Offizielles Spieltags-Souvenirprogramm

Was sollte man über die Tribünen und Sichtlinien im Old Trafford wissen?

Die vier unterschiedlichen Tribünen des Old Trafford bieten jeweils eine eigene Perspektive:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): Die riesige Tribüne mit drei Rängen beherbergt erstklassige Executive-Suiten, The Gallery und das Manchester United Museum. Sitzplätze im mittleren Rang bieten einen außergewöhnlichen taktischen Blick auf das Spielfeld.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Sie erstreckt sich entlang der Hauptseitenlinie und beherbergt die Trainerbänke, den Tunnel und die Directors' Box. Sitze in Rang 1 bieten eine besonders nahe Perspektive auf die technische Zone.

Stretford End (West Stand): Das historische Epizentrum der Atmosphäre in Old Trafford. Nahe gelegene Quadrant-Lounges ermöglichen es den Fans, die Lautstärke aufzusaugen und zugleich Premium-Annehmlichkeiten zu genießen.

East Stand (SCORE Stand): Bietet erhöhte Quadranten-Sitzplätze und Executive Boxes mit direktem Blick auf den Eingang an der Sir Matt Busby Way und die Trinity Statue davor.

Wie bekommt man Hospitality- und Premium-Tickets für Manchester United Women (WSL)?

Für Fans, die Old-Trafford-Hospitality zu einem niedrigeren Preis erleben möchten, sind die im Old Trafford ausgetragenen Super-League-(WSL)- und Pokalspiele von Manchester United Women eine hervorragende Möglichkeit.

Pakete für Spiele der Frauen umfassen Zugang zu den Lounges in der Sir Alex Ferguson Stand, hochwertige Buffetangebote und gepolsterte Sitzplätze zu familienfreundlichen Preisen, was sie besonders attraktiv für Jugendteams und Familienausflüge macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Manchester-United-Premium-Tickets tragen?

Informelle Kategorie (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart Casual. Offizielle Manchester-United-Trikots und Teamkleidung sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, Bekleidung des Auswärtsteams oder Farben von Rivalen sind streng verboten.

Formelle Lounges & Boxes (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder ordentliche Jeans, Hemden mit Kragen oder gepflegte Strickmode sowie saubere Schuhe oder schlichte, gepflegte Sneaker. Fußballtrikots sind in den Fine-Dining-Suiten der höchsten Kategorie nicht erlaubt.

Transport: Wie kommt man mit Premium-Tickets zum Old Trafford?

Die Hospitality-Suiten öffnen 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 Stunde nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Anreise: Am einfachsten reist man mit dem Manchester Metrolink an. Straßenbahnen fahren von Manchester Piccadilly oder Victoria zur Station Old Trafford (7 Minuten zu Fuß), Wharfside (5 Minuten zu Fuß) oder Exchange Quay (10 Minuten zu Fuß).

Abreise: Die Warteschlangen an den Tram-Stationen nach dem Spiel können sehr lang sein. Da Ihr Hospitality-Pass Ihnen auch nach dem Spiel Zugang zur Lounge gibt, bleiben Sie einfach drinnen, verfolgen Sie die Live-Analyse nach dem Spiel auf den Lounge-Bildschirmen und warten Sie, bis sich die Menschenmengen an den Stationen aufgelöst haben, bevor Sie sich auf den Rückweg ins Stadtzentrum machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Hospitality-E-Tickets von Manchester United FC werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Anpfiff per E-Mail an die Hauptbuchungsperson verschickt. Die E-Tickets können Ihrem mobilen Wallet (Apple Wallet / Google Wallet) hinzugefügt oder als PDF-Barcodes an den Stadiondrehkreuzen gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Premier-League-Spiele werden für Live-TV-Übertragungen häufig verlegt, etwa auf Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für die neue Anstoßzeit gültig. Achten Sie darauf, Ihre Reisepläne flexibel zu halten.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges im Old Trafford erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Lounges im Old Trafford willkommen. Alle Teilnehmer müssen unabhängig vom Alter über ein gültiges Hospitality-Ticket verfügen, und Kinder unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.



