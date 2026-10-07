Wie viele Fans wissen, ist es praktisch unmöglich, an der Anfield Road eine reguläre Eintrittskarte ohne offizielle Dauerkarte zu bekommen.

Für hochkarätige Spiele in der Premier League und der UEFA Champions League müssen sich Fans bei den halbjährlichen offiziellen Mitglieder-Verlosungen des Liverpool FC durch eine digitale Warteschlange mit mehr als 100.000 Anhängern kämpfen, die um einige Hundert Plätze konkurrieren.

Offizielle Hospitality am Spieltag bleibt der einzige garantierte, rechtlich verifizierte Weg nach Anfield für Fans ohne Dauerkarte, internationale Anhänger und Fans, die eine Reise nach Merseyside planen, und dafür sind keinerlei Mitgliedschaftsstatus oder Prioritätsguthaben erforderlich.

Wie bucht man Liverpool-Premiumtickets?

Auf einen Blick: Anfield-Hospitality- und VIP-Pakete

Premiumticket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Ort Inklusive Brodie's Lounge Lounge 295 £ bis 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Streetfood, Getränk zur Halbzeit, Auftritt einer Vereinslegende, Panoramablick in Richtung The Kop Carlsberg Dugout Lounge 295 £ bis 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Streetfood-Stände, Getränk zur Halbzeit, Besuch einer LFC-Legende, Sicht in der Nähe der Ersatzbänke Premier Club Club Level (Middle Tier) 350 £ bis 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Warmes und kaltes Buffet, Erfrischungen zur Halbzeit, Sicht wie von der TV-Kamera hinüber zu den Trainerbänken The Beautiful Game / Chemistry Dining 650 £ bis 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) 3-Gänge-Menü auf Tellern serviert, Bier/Wein/Spirituosen inklusive, zentrale Sichtlinien auf das Mittelfeld 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ bis 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4-Gänge-Gourmetmenü, Bar inklusive, Eingang direkt neben dem Spielertunnel Executive Boxes Box 9.500 £ bis 22.000 £ (pro Box) Main Stand (Level 3) Geschlossene private Suite für 10 bis 20 Gäste, Außenbalkon mit Sitzplätzen, Gastgeber und mehrgängiges Menü

Wie viel kosten Liverpool-Hospitality- und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premiumtickets des Liverpool FC variieren in Abhängigkeit von drei Hauptfaktoren: der Einteilung des Spiels (Kategorie A gegenüber Kategorie B/C), der Art des Speiseangebots (lockeres Streetfood gegenüber gehobenem mehrgängigem Fine Dining) und der Position am Spielfeld (Oberrang gegenüber der Ebene der Directors' Box).

Informelle Sportbars & Lounges (295 £ bis 595 £ pro Person): Einstiegsoptionen wie Brodie's Lounge in der Anfield Road Stand oder das Carlsberg Dugout in der Main Stand. Inklusive gepolsterter Matchtickets, kostenloser Streetfood-Stände vor dem Spiel und eines kostenlosen Getränks zur Halbzeit.

Traditionelle Buffet- & Club-Lounges (350 £ bis 650 £ pro Person): Mittelklassige Optionen wie der Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) oder The Anfield Beat. Inklusive mehrgängiger warmer und kalter Buffets, Zugang zu einer Bar gegen Bezahlung und Auftritten ehemaliger LFC-Spieler.

Fine Dining & Premium-Lounges (650 £ bis 1.450 £ pro Person): Hochwertige Erlebnisse wie The Beautiful Game, Chemistry Lounge oder Japan Airlines Lounge (früher 1892 Lounge). Inklusive 3- bis 4-Gänge-Gourmetmenüs, Bier, Wein und Spirituosen inklusive, Begrüßungschampagner und erstklassiger zentraler Sichtlinien direkt neben der Directors' Box oder den Trainerbänken.

Flaggschiff- & Ultra-VIP-Lounges (1.800 £ bis 2.500 £+ pro Person): Ultra-exklusive Bereiche wie die Founders Lounge in der neuen Anfield Road Stand. Mit Fünf-Gänge-Dining im „Theatre of Food“-Konzept, offener Bar, beheizten gepolsterten Sitzen und personalisierten Match-Geschenken.

Private Executive Boxes (9.500 £ bis 22.000 £ pro Box): Private Suiten für 10 bis 20 Gäste in der Main Stand. Die Preise hängen vom Gegner ab; enthalten sind individuelles Dining, persönlicher Kellnerservice und private Balkonplätze außerhalb Ihrer Suite.

Welche Liverpool-Premium-Pakete sind verfügbar?

Der Liverpool FC bietet eine große Auswahl an Hospitality-Bereichen, die für einzelne Fans, Firmenkunden und Gruppen mit unterschiedlichen Spieltag-Atmosphären konzipiert sind:

Private Executive Boxes (Main Stand)

Auf Level 3 der Main Stand gelegen, bieten die Executive Boxes in völliger Privatsphäre Platz für insgesamt 10, 12 oder 20 Gäste.

Erlebnis : Persönlicher Kellner- und Gastgeber-Service, individuelles mehrgängiges Dining oder luxuriöse Buffets, voll ausgestattete private Bar und direkter Zugang zu persönlichen gepolsterten Balkonplätzen direkt vor den Glastüren der Suite.

Flaggschiff- & Directors'-Level-Lounges

Japan Airlines Lounge (früher 1892 Lounge) : Würdigt das Jahr, in dem der LFC nach der Trennung vom Everton gegründet wurde. Befindet sich in Block L14 im Unterrang der Main Stand in der Nähe der Directors' Box und des Spielertunnels und bietet Fine-Dining-Menüs, inklusive Getränke sowie Nähe zum Spielfeld.

Founders Lounge : Befindet sich in der erweiterten Anfield Road Stand und bietet ein mehrgängiges „Theatre of Food“-Konzept, eine offene Champagner-Bar und gepolsterte beheizte Sitze direkt hinter dem Tor mit Blick auf The Kop.

Premium-Fine-Dining-Suiten

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Auf Level 2 der Main Stand gelegen, mit 3-Gänge-Menüs vom Chefkoch, kostenlosem Getränkeservice, Match-Geschenken und zentralen Sichtlinien auf das Spielfeld in den Blöcken M4 und M6.

Sportbars & Buffets

Brodie's Lounge: Benannt nach John Alexander Brodie, dem Bauingenieur aus Liverpool, der 1889 das Tornetz erfand. Bietet kostenlose Streetfood-Stände, Musik vor dem Spiel, ein Getränk zur Halbzeit und gepolsterte Sitze im Oberrang der Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ein lebhafter, geselliger Bereich über die Flügel des mittleren Rangs der Main Stand hinweg. Bietet Streetfood, Barbetrieb gegen Bezahlung und gepolsterte Sitze direkt neben der technischen Zone des Trainers.

Premier Club: Im Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites) gelegen, mit einem warmen und kalten Zwei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, Programm und erhöhtem seitlichem Blick auf das Spielfeld.

Off-Site-Pakete

The Sandon & Isla Gladstone : Hospitality-Pässe außerhalb des Stadions, die Mahlzeiten vor dem Spiel an bekannten Veranstaltungsorten in Liverpool beinhalten, etwa im The Sandon an der Oakfield Road, dem historischen Geburtsort, an dem John Houlding 1892 den Liverpool FC gründete, kombiniert mit einem offiziellen Matchticket im Unterrang in Anfield.

Was sollte man über Tribünen in Anfield, Blick aufs Spielfeld und lokale Geschichte wissen?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Heimat der Executive Boxes und Fine-Dining-Suiten. Die Blöcke M4 bis M6 liegen direkt über der Mittellinie und bieten Sichtlinien wie von der Taktikkamera.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Gegenüber der ikonischen Kop positioniert. 12.000 Fans in The Kop von der anderen Seite des Spielfelds aus „You'll Never Walk Alone“ singen zu sehen, bietet eine der eindrucksvollsten visuellen Perspektiven im Weltfußball.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Gegenüber der Main Stand auf dem Gelände der früheren Centenary Stand gelegen. Bietet klare, erhöhte Sicht auf beide technischen Zonen.

Wie bekommt man Hospitality-Tickets für Liverpool FC Women?

Für Fans, die ein Anfield-Hospitality-Erlebnis zu einem niedrigeren Preis suchen, bieten ausgewählte Spiele des Liverpool FC Women in der Women's Super League (WSL), die in Anfield ausgetragen werden, einen zugänglichen Einstiegspunkt.

Hospitality-Pakete für Frauentspiele umfassen Lounge-Zugang in der Main Stand, Verpflegungsoptionen vor dem Spiel und gepolsterte Sitze zu reduzierten Preisen, was sie ideal für Familien und jüngere Fans macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Liverpool-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart Casual. Offizielle LFC-Heimtrikots und Vereinsfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxes (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Poloshirts oder Hemden mit Kragen sowie saubere elegante Sneaker. Replika-Fußballtrikots sind in formellen Dining-Räumen der oberen Kategorie im Allgemeinen eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen in Anfield?

Taschenlimit: In Anfield gilt für alle Taschen an den Drehkreuzen eine strikte A4-Größenbegrenzung (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: In Anfield gibt es keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabe. Koffer und große Rucksäcke werden an den äußeren Sicherheitskontrollen abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck sollte vor der Fahrt zum Stadion in Gepäckaufbewahrungen im Bahnhof Liverpool Lime Street im Stadtzentrum gelagert werden.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets nach Anfield?

Die Hospitality-Lounges in Anfield öffnen 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 Stunde nach dem Spiel geöffnet.

Anreise: Die verlässlichste Option im öffentlichen Nahverkehr aus dem Stadtzentrum von Liverpool ist der Stagecoach-Expressbus 917 , der direkt von Commutation Row / St George's Hall nach Anfield fährt. Alternativ können Sie die Merseyrail bis Sandhills Station nehmen und dort in den Soccerbus umsteigen.

Trick für den Abgang nach dem Spiel: Straßensperrungen rund um die Walton Breck Road sorgen nach dem Spiel für starken Verkehr und lange Wartezeiten auf Taxis. Da Ihr Hospitality-Ticket Ihnen für eine Stunde nach dem Schlusspfiff Zugang zur Lounge gewährt, können Sie drinnen entspannen, die Analyse nach dem Spiel auf den Live-Monitoren der Lounge verfolgen und warten, bis sich die Menge von 60.000 Personen aufgelöst hat, bevor Sie gehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle digitale Hospitality-Pässe des Liverpool FC werden dem Hauptbucher etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail zugeschickt. Die Pässe können zum Scannen an den VIP-Drehkreuzen direkt in Apple Wallet oder Google Wallet gespeichert werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden häufig für Übertragungen neu angesetzt, also zwischen Freitagabend sowie Terminen am Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Planen Sie bei Reise und Unterkunft immer ausreichend Flexibilität ein.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges in Anfield erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen in Anfield willkommen. Jede Person, unabhängig vom Alter, muss ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.