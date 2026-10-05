Wie viele Fans wissen, ist es praktisch unmöglich, eine reguläre Eintrittskarte für Anfield zu bekommen, wenn man keine offizielle Dauerkarte oder ein Jahrzehnt an Match-Credits hat.

Für hochkarätige Partien in der Premier League und der UEFA Champions League müssen sich Fans bei den halbjährlichen Verlosungen der offiziellen Mitgliedschaft von Liverpool FC durch eine digitale Warteschlange mit mehr als 100.000 Supportern kämpfen, die um ein paar hundert Plätze konkurrieren.

Bei Spielen der Kategorie A, etwa gegen Manchester United, Everton und Manchester City, gilt sogar eine strenge Hürde von 13+ Match-Credits aus vorherigen Saisons, nur um überhaupt an der Verlosung teilnehmen zu können.

Offizielle Hospitality am Spieltag bleibt der einzige garantierte, rechtlich verifizierte Hintereingang nach Anfield für Fans ohne Dauerkarte, internationale Unterstützer und Anhänger, die eine Reise nach Merseyside planen. Dafür sind weder ein Mitgliedsstatus noch Prioritäts-Credits erforderlich.

Wie bucht man Liverpool-Premiumtickets?

Um ungültige sekundäre Ticketmärkte von Drittanbietern zu vermeiden, sollte die offizielle Hospitality von Liverpool FC über direkte Vereinskanäle oder autorisierte primäre Reisepartner gebucht werden:

Offizielles Hospitality-Portal von Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): Direktes Buchungssystem des Vereins für einzelne Spieltags-Lounges, Champions-League-Abende und saisonale Executive-Suite-Mieten.

Seat Unique: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Ticketing-Plattform-Partner, der verifizierte Liverpool-FC-Hospitality-Pässe, VIP-Sitzplätze, etwa in Brodie's Lounge, der Anfield Beat Lounge und der Founders Lounge, sowie Premium-Spieltagserlebnisse anbietet. Liverpool-Premiumtickets bei Seat Unique buchen.

Champions Travel: Ein offizieller Wiederverkaufspartner, der garantierte Anfield-Hospitality-Sitze zusammen mit Hotelunterkünften im Stadtzentrum von Liverpool und Transfers anbietet. Liverpool-Premiumtickets bei Champions Travel buchen.

Auf einen Blick: Anfield-Hospitality- und VIP-Pakete

Premiumticket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Leistungen Brodie's Lounge Lounge 295 £ bis 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street Food, Getränk zur Halbzeit, Auftritt einer Vereinslegende, Panoramablick in Richtung The Kop Carlsberg Dugout Lounge 295 £ bis 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Street-Food-Stände, Getränk zur Halbzeit, Besuch einer LFC-Legende, Blick nahe der Ersatzbänke Premier Club Club Level 350 £ bis 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Warmes und kaltes Buffet, Erfrischungen zur Halbzeit, Blick aus der TV-Kameraperspektive auf die Trainerbänke The Beautiful Game / Chemistry Dining 650 £ bis 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) 3-Gänge-Menü am Platz, Bier/Wein/Spirituosen inklusive, zentrale Sichtlinien auf das Mittelfeld 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ bis 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4-Gänge-Gourmetmenü, Bar inklusive, Eingang direkt neben dem Spielertunnel Executive Boxes Box 9.500 £ bis 22.000 £ (pro Box) Main Stand (Level 3) Geschlossene private Suite für 10 bis 20 Gäste, Sitzplätze auf dem Außenbalkon, Gastgeber und mehrgängiges Menü

Wie viel kosten Liverpool-Hospitality- und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premiumtickets von Liverpool FC variieren abhängig von drei Hauptfaktoren: der Einstufung des Spiels (Kategorie A gegenüber Kategorie B/C), dem Dining-Stil (informelles Street Food gegenüber mehrgängigem Fine Dining) und der Position am Spielfeld (obere Tribünenebene gegenüber Directors'-Box-Niveau).

Informelle Sports Bars & Lounges (295 £ bis 595 £ pro Person): Einstiegsoptionen wie Brodie's Lounge in der Anfield Road Stand oder das Carlsberg Dugout in der Main Stand. Enthalten sind gepolsterte Matchtickets, kostenlose Street-Food-Stände vor dem Spiel und ein Gratisgetränk zur Halbzeit.

Traditionelle Buffet- & Club-Lounges (350 £ bis 650 £ pro Person): Optionen der mittleren Preisklasse wie der Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) oder The Anfield Beat. Enthalten sind mehrgängige warme und kalte Buffets, Zugang zu einer Bar gegen Bezahlung und Auftritte ehemaliger LFC-Spieler.

Fine Dining & Premium-Lounges (650 £ bis 1.450 £ pro Person): Hochwertige Erlebnisse wie The Beautiful Game, die Chemistry Lounge oder die Japan Airlines Lounge, ehemals 1892 Lounge. Enthalten sind 3- bis 4-Gänge-Gourmetmenüs, Bier, Wein und Spirituosen inklusive, Begrüßungschampagner und erstklassige zentrale Sichtlinien direkt neben der Directors' Box oder den Mannschaftsbänken.

Flagship- & Ultra-VIP-Lounges (1.800 £ bis 2.500+ £ pro Person): Ultra-exklusive Bereiche wie die Founders Lounge in der neuen Anfield Road Stand. Geboten werden ein fünfgängiges „Theatre of Food“-Dining, eine Open Bar, beheizte gepolsterte Sitze und personalisierte Match-Geschenke.

Private Executive Boxes (9.500 £ bis 22.000 £ pro Box): Private Suiten für 10 bis 20 Gäste in der Main Stand. Der Preis hängt vom Gegner ab und beinhaltet individuelles Dining, persönlichen Kellnerservice und private Balkonplätze vor der eigenen Suite.

Welche Liverpool-Premium-Pakete sind verfügbar?

Liverpool FC bietet eine breite Auswahl an Hospitality-Bereichen für einzelne Fans, Firmenkunden und Gruppen, die unterschiedliche Spieltag-Atmosphären suchen:

Private Executive Boxes (Main Stand)

Die Executive Boxes befinden sich auf Level 3 der Main Stand und bieten 10, 12 oder 20 Gästen vollständige Privatsphäre.

Erlebnis : Persönlicher Kellner- und Host-Service, individuell abgestimmtes mehrgängiges Dining oder Luxus-Buffets, voll ausgestattete private Bar und direkter Zugang zu persönlichen gepolsterten Balkonplätzen direkt vor den Glastüren der Suite.

Flagship- & Directors'-Level-Lounges

Japan Airlines Lounge (ehemals 1892 Lounge) : Würdigt das Jahr, in dem LFC nach der Trennung von Everton gegründet wurde. Sie befindet sich in Block L14 im Unterrang der Main Stand nahe der Directors' Box und dem Spielertunnel und bietet Fine-Dining-Menüs, inklusive Getränke und Nähe zum Spielfeld.

Founders Lounge : Befindet sich in der erweiterten Anfield Road Stand und bietet ein mehrgängiges „Theatre of Food“-Konzept, eine offene Champagnerbar und gepolsterte beheizte Sitze direkt hinter dem Tor mit Blick auf The Kop.

Premium-Fine-Dining-Suiten

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Auf Level 2 der Main Stand gelegen, mit 3-Gänge-Menüs vom Chefkoch, inklusive kostenlosem Getränkeservice, Match-Geschenken und zentralen Sichtlinien auf das Spielfeld in den Blöcken M4 und M6.

Sports Bars & Buffets

Brodie's Lounge: Benannt nach John Alexander Brodie, dem Bauingenieur aus Liverpool, der 1889 das Fußballnetz erfand. Geboten werden kostenlose Street-Food-Stände, Musik vor dem Spiel, ein Getränk zur Halbzeit und gepolsterte Sitzplätze im Oberrang der Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ein lebhafter, geselliger Bereich über die Flügel des mittleren Rangs der Main Stand hinweg. Angeboten werden Street Food, Barbetrieb gegen Bezahlung und gepolsterte Sitze neben dem technischen Bereich des Trainers.

Premier Club: Befindet sich in der Sir Kenny Dalglish Stand, in den Shanks and Paisley Suites, und bietet ein warmes und kaltes Zwei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, ein Programm und erhöhte seitliche Sicht auf das Spielfeld.

Off-Site-Pakete

The Sandon & Isla Gladstone : Off-Site-Hospitality-Pässe, die Mahlzeiten vor dem Spiel an markanten Orten in Liverpool beinhalten, etwa im The Sandon an der Oakfield Road, dem historischen Geburtsort, an dem John Houlding 1892 Liverpool FC gründete, kombiniert mit einem offiziellen Matchticket im Unterrang von Anfield.

Was sollte man über die Tribünen in Anfield, die Sicht aufs Spielfeld und die lokale Geschichte wissen?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Heimat der Executive Boxes und Fine-Dining-Suiten. Die Blöcke M4 bis M6 liegen direkt über der Mittellinie und bieten Sichtlinien wie aus der Taktikkamera.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Gegenüber der ikonischen Kop positioniert. Wenn man die 12.000 Supporter in The Kop von der anderen Seite des Spielfelds aus „You'll Never Walk Alone“ singen sieht, bietet das eine der eindrucksvollsten Perspektiven im Weltfußball.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Gegenüber der Main Stand am Standort der früheren Centenary Stand gelegen. Bietet klare, erhöhte Sicht auf beide technischen Zonen.

Wie bekommt man Hospitality-Tickets für Liverpool FC Women?

Für Fans, die ein Hospitality-Erlebnis in Anfield zu einem niedrigeren Preis suchen, bieten ausgewählte Heimspiele von Liverpool FC Women in der Women's Super League, die in Anfield ausgetragen werden, einen zugänglichen Einstiegspunkt.

Die Hospitality-Pakete für Frauentage am Spieltag umfassen Zugang zu den Lounges in der Main Stand, Verpflegungsoptionen vor dem Spiel und gepolsterte Sitzplätze zu reduzierten Preisen, was sie ideal für Familien und jüngere Fans macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Liverpool-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart Casual. Offizielle Heimtrikots des LFC und Vereinsfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxes (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Poloshirts oder Hemden mit Kragen und saubere elegante Sneaker. Nachgebildete Fußballtrikots sind in erstklassigen formellen Dining-Räumen in der Regel eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen in Anfield?

Taschengrenze: In Anfield gilt für alle Taschen an den Drehkreuzen eine strikte A4-Größenbegrenzung von 297 mm x 210 mm x 210 mm.

Keine Aufbewahrung vor Ort: In Anfield gibt es keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabestellen. Koffer und große Rucksäcke werden an den äußeren Sicherheitskontrollen abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck sollte vor der Fahrt zum Stadion in den Gepäckaufbewahrungen im Bahnhof Liverpool Lime Street im Stadtzentrum deponiert werden.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets nach Anfield?

Die Hospitality-Lounges in Anfield öffnen 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 Stunde nach dem Spiel geöffnet.

Anreise: Die zuverlässigste Option mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Stadtzentrum von Liverpool ist der Stagecoach-Expressbus 917 , der direkt von Commutation Row / St George's Hall nach Anfield fährt. Alternativ kann man die Merseyrail bis Sandhills Station nehmen und dort in den Soccerbus umsteigen.

Trick für die Abreise nach dem Spiel: Straßensperrungen rund um die Walton Breck Road sorgen nach dem Spiel für starken Verkehr und lange Wartezeiten auf Taxis. Da das Hospitality-Ticket eine Stunde lang nach dem Schlusspfiff Zugang zur Lounge gewährt, kann man drinnen entspannen, die Analyse nach dem Spiel auf den Live-Monitoren der Lounge verfolgen und erst aufbrechen, wenn sich die Menge von 60.000 Menschen gelichtet hat.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle digitale Hospitality-Pässe von Liverpool FC werden dem Hauptbucher ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail zugeschickt. Die Pässe können direkt in Apple Wallet oder Google Wallet gespeichert werden, um an den VIP-Drehkreuzen gescannt zu werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden für TV-Übertragungen häufig neu angesetzt und zwischen Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Bei der Planung von Reisen und Unterkünften sollte man immer flexibel bleiben.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges in Anfield erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen in Anfield willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.