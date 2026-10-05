Hier ist Ihr goldenes Ticket für das Emirates Stadium von Arsenal: Hospitality- und Premium-Pakete für Spieltage bieten einen offiziellen garantierten Eintritt ins Emirates Stadium, ohne den Aufwand mit Ballot und Mitgliedschaft.

Für internationale Fans, Gelegenheitszuschauer oder alle, die eine Reise nach Nordlondon planen, kann es nahezu unmöglich wirken, reguläre Tickets über offizielle Mitgliedschafts-Ballots zu sichern, da die Erfolgsquoten bei der Red-Membership-Auslosung häufig unter 10 % fallen.

Wie buche ich Arsenal-Premiumtickets?

Für reguläre Sitzplätze ist der Kauf einer offiziellen Arsenal Adult Red oder Silver Membership (£35–£55) erforderlich, ohne Garantie, bei den Ticketlotterien erfolgreich zu sein. Für Matchday-Hospitality-Pakete ist KEINE Mitgliedschaft erforderlich.

Offizielle Arsenal-Premiumtickets können Sie über zwei Hauptquellen buchen:

Arsenal Official Hospitality Portal (hospitality.arsenal.com): Das direkte Buchungsportal des Klubs für Hospitality bei einzelnen Spielen, Executive-Box-Buchungen für einzelne Partien, Saisonmitgliedschaften sowie große Pokal- und Europapokalspiele.

Keith Prowse: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Ticketpartner von Arsenal, der verifizierte Club-Level- und Cannon-Club-Tickets mit Hospitality-, Corporate- und Matchday-Break-Paketen verkauft. Arsenal-Premiumtickets bei Keith Prowse buchen.

Champions Travel: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Ticketpartner von Arsenal, der verifizierte Club-Level- und Cannon-Club-Tickets zusammen mit Paketen für Uber-Gutscheine, Hotelbuchungen und mehr verkauft. Arsenal-Premiumtickets bei Champions Travel buchen.

Auf einen Blick: Arsenal Hospitality, Premiumtickets & VIP-Pakete

Paketkategorie Kategorie Preisspanne (pro Person)* Inklusivleistungen Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 Gepolsterter Sitz auf Club Level, Essens- und Getränkegutscheine, Getränk zur Halbzeit, Pass für Museums-/Stadiontour Club 1886 & Woolwich Restaurant Dining £695 – £995 3-Gänge-à-la-carte-Menü, kostenlose Bar, Auftritt einer Klublegende, zentrale Club-Level-Sitze The Avenell & The Heritage Lounges £1,595 – £1,795 Box-Level-Sitze auf Höhe der Mittellinie, Dining für kleine Gruppen, Premium-Champagnerempfang & Open Bar Hero & Inner Circle Premium £1,895 – £2,695 VIP-Zugang hinter die Kulissen, Treffen mit Spielern, Luxus-Dining, Sitzplätze direkt am Spielfeldrand Executive Boxes (N5, N7, N7+) Boxen £12,950 – £29,595 (pro Box) Abgeschlossene private Suite, persönlicher Gastgeber, mehrgängiges Dining, private Balkonsitze direkt vor der Box

*Die Preise variieren erheblich je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Was sollte man über Club Level und Blocksicht im Emirates Stadium wissen?

Arsenals mittlere Ebene, bekannt als Club Level, umschließt das gesamte Stadion und liegt zwischen dem Lower Tier und dem Upper Tier. Die Wahl des richtigen Blocks hängt davon ab, ob Sie Wert auf taktische Sicht, Nähe zu den Team-Bänken oder Atmosphäre legen.

Zentrale Ost- und Westtribünen (Blöcke 60-64 & 69-73) : Liegen in der Nähe der Mittellinie. Block 62 befindet sich direkt über dem Spielertunnel und den Trainerbänken und bietet eine erstklassige taktische Perspektive. Die Blöcke 70–72 entsprechen dem Winkel der Hauptfernsehkamera.

Hospitality-Blöcke an der Torlinie (Blöcke 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Hier befinden sich Pakete wie der Cannon Club . Diese Sitze bieten einen intensiven Blick auf Offensivaktionen, Szenen im Strafraum und die Nähe zu den leidenschaftlichen Heimblöcken.

Reihe 1 vs. Reihen 3-6 : Während Sie in Reihe 1 dem Spielfeldrand am nächsten sind, kann die Sicherheitsglas-Balustrade auf Club Level die Sichtlinie für kleinere Zuschauer oder Kinder leicht zerschneiden. Die Reihen 3 bis 6 gelten weithin als der „Sweet Spot“ auf Club Level, weil man dort hoch genug sitzt, um das gesamte Spielfeld ohne Sichtbehinderung zu sehen, und gleichzeitig vollständig vor Regen geschützt ist.

Welche Hospitality-Pakete gibt es bei Arsenal?

Private Executive Boxes (10–15 Gäste)

Auf dem eigens dafür vorgesehenen Box Level gelegen, bieten Executive Boxes vollständige Privatsphäre mit eigenen Sitzplätzen auf dem Außenbalkon direkt vor Ihrer persönlichen Suite.

Executive Box N7: Ab £12,950 (10–15 Gäste)

Executive Box N5: Ab £13,140 (12 Gäste)

Executive Box N7+: Ab £29,595 (15 Gäste)

Was ist enthalten: Private Sitzplätze direkt vor Ihrer Box, mehrgängiges Dining, inklusive Bar, persönlicher Gastgeber, offizielle Matchday-Programme sowie ausgewählte Pakete mit Treffen mit Spielern oder personalisierten Trikots.

Exklusive Executive Lounges

Konzipiert für Paare, einzelne Fans oder kleine Gruppen, die ein Fine-Dining-Restaurantambiente kombiniert mit Sichtlinien auf Höhe der Mittellinie wünschen.

The Avenell: Ab £1,595 pro Person (paarweise verkauft)

The Heritage: Ab £1,795 pro Person (paarweise verkauft)

Was ist enthalten: Premium-Sitzplätze neben der Mittellinie auf Box Level, inklusive Fine Dining und Getränke, offizielle Matchday-Programme sowie Besuche von Arsenal-Klublegenden.

Dining- & Erlebnis-Pakete

Wenn Spitzengastronomie oder exklusiver Zugang für Sie Priorität haben, liefern diese kuratierten Pakete ein intensives Matchday-Erlebnis.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 pro Person

Foundry Legends: Ab £995 pro Person

Inner Circle: Ab £1,895 pro Person (Gruppen von 4 oder 8)

Hero Experience: Ab £2,695 pro Person (Gruppe von 4)

Was ist enthalten: Mehrgängige Menüoptionen, Champagnerempfänge, taktische Briefings vor dem Spiel, Stadionzugang hinter die Kulissen und Premium-Sitzplätze auf Club Level.

Informelle Hospitality mit hohem Gegenwert (Club Level)

Flexible, energiegeladene Optionen für Familien, Fans und internationale Reisende, die Komfort und unkomplizierten Zugang suchen.

Was ist enthalten:

Gepolsterte Premium-Sitze auf Club Level (z. B. Block 66)

Zugang zur Lounge vor dem Spiel (öffnet 2,5 Stunden vor Anpfiff)

Gutscheine für Speisen sowie Getränke (Bier, Wein, Softdrinks)

Kostenlose Getränke zur Halbzeit

Pässe für Stadion- und Museumstouren

Wie bekommt man Hospitality- und Premiumtickets für Arsenal Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis im Emirates Stadium zu einem niedrigeren Einstiegspreis suchen, sind Spiele von Arsenal Women in der Women’s Super League (WSL) und der UEFA Women's Champions League, die im Emirates ausgetragen werden, eine hervorragende Alternative.

Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen bieten identischen Zugang zu Club Level, Fine-Dining-Optionen und privaten Boxen zu deutlich niedrigeren Preisen und sind damit eine beliebte Wahl für Familien und internationale Fans.

Dresscode: Was sollte ich mit Arsenal-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Cannon Club / Club Level Bars): Smart Casual. Replik-Arsenaltrikots und Farben der Heimmannschaft sind vollständig erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, zerrissener Denim und Farben der Auswärtsmannschaft sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxen (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Maßgeschneiderte Hosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder gepflegte Pullover sowie saubere Lederschuhe/gepflegte Sneaker. Teamtrikots sind in formellen Dining-Räumen der obersten Kategorie im Allgemeinen eingeschränkt. Prüfen Sie Ihren spezifischen Buchungsbestätigungsplan.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Arsenal-Premiumtickets?

Wenn Sie reisen, bringen Sie kein Gepäck mit ins Stadion.

Taschenlimit: Die maximal erlaubte Taschengröße entspricht A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: Im Emirates Stadium gibt es keine Gepäckabgabe oder Schließfachmöglichkeiten.

Kabinentaschen, Koffer und große Rucksäcke werden an den Sicherheitsdrehkreuzen abgewiesen.

Nutzen Sie Gepäckaufbewahrungsdienste an großen Bahnhöfen (Kings Cross, Euston oder St Pancras), bevor Sie zum Stadion fahren.

Transport: Wie komme ich mit Premiumtickets zu Arsenal?

Hospitality-Suiten und Club-Level-Lounges öffnen 2,5 Stunden vor Anpfiff und bleiben bis zu 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Kommen Sie frühzeitig, um Ihre Essens-/Getränkegutscheine optimal zu nutzen und Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden.

Anreise : Holloway Road und Arsenal Underground Station liegen zwar am nächsten, sind aber 60–90 Minuten vor Anpfiff extrem überfüllt. Nutzen Sie Finsbury Park (Victoria-/Piccadilly-Linien und National Rail) oder Highbury & Islington (Victoria Line / Overground) und genießen Sie einen angenehmen 10- bis 15-minütigen Fußweg zum Hospitality-Eingang an der East Stand (Drehkreuze X und Y).

Abreise : Die Warteschlangen an der Arsenal Station nach dem Spiel können mehr als 45 Minuten dauern. Da Hospitality-Pakete Ihnen bis zu zwei Stunden nach dem Spiel Zugang zu den Club-Level-Lounges geben, können Sie drinnen entspannen, die TV-Analyse nach dem Spiel verfolgen und die Stoßzeiten an den Bahnhöfen komplett vermeiden.

Was sind Premium-Pakete und Hospitality-Tickets?

Hospitality ist im Fußball die Bezeichnung für ein gehobenes Matchday-Paket, das weit über das übliche reguläre Ticket-Erlebnis hinausgeht.

Diese Erlebnisse können von einfachem Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel zum Aufsaugen der Atmosphäre bis zu einer Auswahl an Dining-Optionen reichen, von Buffets bis hin zu mehrgängigen Menüs, und sogar bis zu privaten Suiten für eine begrenzte Anzahl von Gästen.

Diese Premium-Pakete werden oft für besondere Anlässe, zur Unterhaltung von Kunden oder zur Steigerung des allgemeinen Spielgenusses gewählt.

Anders als früher, als diese Bereiche hauptsächlich Prominenten vorbehalten waren, gibt es heute eine große Auswahl an Angeboten für Fans, Geschäftsleute und die breite Öffentlichkeit.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Arsenal-Hospitality-E-Tickets werden ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Spieltermin per E-Mail direkt an den Hauptbucher verschickt.

E-Tickets können direkt in digitale Wallets auf Smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) geladen oder als PDF-Barcodes an den VIP-Drehkreuzen der East Stand gescannt werden.

Was passiert, wenn sich der Spieltermin wegen einer TV-Übertragung ändert?

Premier-League-Spiele werden für TV-Übertragungen häufig neu angesetzt, etwa von Samstag, 15:00 Uhr, auf Freitagabend, Sonntag oder Montagabend.

Hospitality-Tickets bleiben automatisch für das neu angesetzte Datum und die neue Uhrzeit gültig. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Reiseplan rund um das angesetzte Wochenende einen Puffer von 24 bis 48 Stunden enthält.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges im Emirates erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen willkommen.

Jeder Teilnehmer muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket besitzen.

Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder unter 14 Jahren von einem Erwachsenen begleitet werden, und für Säuglinge, die in Reihe 1 auf Club Level sitzen, gelten Einschränkungen.