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Tottenham Hotspur fan holds his tickets and a match day programGetty Images
VIP & HospitalityBook Tottenham Tickets
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So sichern Sie sich Premium-Tickets für Tottenham Hotspur FC: Hospitality-Tickets, Informationen zum Tottenham Hotspur Stadium, Preise für Executive-Boxen und mehr

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Tickets
Tottenham
Premier League

Erleben Sie die Spieltage in Nordlondon in dieser Saison in luxuriösem Ambiente, mit privaten Logen-Suiten, Zugang zum Spielertunnel mit Glaswänden und offiziellen VIP-Paketen

Da die mehr als 62.000 Plätze regelmäßig ausverkauft sind und die Nachfrage an Premier-League- und Europapokal-Spieltagen hoch ist, kann es schwierig sein, reguläre Eintrittskarten für Tottenham Hotspur zu bekommen.

Offizielle Tottenham-Hotspur-Hospitality bietet garantierten Zutritt, kombiniert mit von Köchen zusammengestellter Verpflegung, inkludierten Getränken und Panoramasicht in einer der modernsten Spielstätten der Welt.

Auf einen Blick: Tottenham Hotspur Stadium Hospitality, Premium-Tickets & VIP-Pakete

Premium-Paket

Kategorie

Preisspanne (pro Person)*

Standort

Inklusive Leistungen

Premium Seats / Travel Club

Lounge

199 £ bis 349 £

Ost- & Westtribüne (Ebenen 2 & 3)

Gepolsterter Sitz an der Seitenlinie, leichte Handheld-Snacks vor dem Spiel, Bar auf Selbstzahlerbasis, Getränk zur Halbzeit, offizielles Spielprogramm

Stratus / Stadium Social

Lounge

349 £ bis 549 £

Ebene 5 (Oberränge Ost & West)

Gepolsterter Sitz auf Höhe der Mittellinie, Bowl Food zum individuellen Zusammenstellen oder mediterranes Festmahl, inkludierte Getränke, Live-DJ

The Residency & Grill

Fine Dining

549 £ bis 999 £

Ebene 2 Ost & Ebene 3 West

Fine Dining mit 3 Gängen, privater Tisch vor/nach dem Spiel, inklusive Open Bar, zentrale gepolsterte Sitze

The Tunnel Club & H Club

Premium

750 £ bis 1.500 £+

Westtribüne (Ebene 1 & Ebene 2)

Blick hinter die Kulissen auf den Spielertunnel, Dining auf Michelin-Niveau, Weinbegleitung durch einen Sommelier, Sitzplätze im Directors' Tier

Private Loge Suites & Executive Boxes

Box

1.494 £ bis 12.000 £+ (pro Box)

Ost- & Westtribüne

Private geschlossene Box oder halbprivate Loge, persönlicher Host, maßgeschneidertes Mehrgänge-Menü, direkte Balkonbestuhlung

*Die Preise schwanken je nach Kategorisierung des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie buche ich Premium-Tickets für Tottenham Hotspur?

Wie viel kosten Hospitality- und Premium-Tickets des Tottenham Hotspur FC?

Die Preise für Matchday-Hospitality bei Tottenham Hotspur variieren je nach Kategorisierung des Spiels (London-Derbys der Kategorie A vs. Spiele der Kategorie B/C), Art des Caterings (informelles Streetfood vs. Fine Dining) und Sitzplatzlage (Panoramablick im Oberrang vs. Sitze an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie):

  • Informelle Sports Bars & Premium Seats (199 £ bis 349 £ pro Person): Zugängliche Einstiegspunkte auf den Premium-Concourse-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Enthalten sind gepolsterte Sitze an der Seitenlinie, Gutscheine für entspannte Food-Hall-Angebote, Getränke zur Halbzeit und Zugang zu den stadioninternen Mikrobrauerei-Bars.
  • Zeitgemäße Lounges im Oberrang (349 £ bis 549 £ pro Person): Stimmungsvolle Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Enthalten sind erhöhte Sicht, mehrgängiges Bowl Food oder mediterrane Küche, inkludierte Barpakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.
  • Fine Dining & Chef-Lounges (549 £ bis 999 £ pro Person): Premium-Kulinarikbereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmet-Menüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Sitze auf Höhe der Mittellinie.
  • Flaggschiff-VIP-Erlebnisse (750 £ bis 1.500 £+ pro Person): Matchday-Settings der Weltklasse wie The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören verglaste Einblicke in den Bereich des Spielertunnels, Fine Dining, privater Sommelier-Service und Luxusplätze neben der Directors' Box.
  • Private Loge Suites & Executive Boxes (1.494 £ bis 12.000 £+ pro Box): Geschlossene Suiten und Logenbereiche für 4 bis 20 Gäste. Enthalten sind maßgeschneidertes Mehrgänge-Dining, persönliches Servicepersonal und private Stadionsitze direkt vor Ihrer Suite.

Welche Premium-Pakete gibt es beim Tottenham Hotspur FC?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4–20 Gäste)

Private Boxen und Loge-Suiten befinden sich auf speziellen Executive-Ebenen und bieten vollständige Privatsphäre sowie direkte Balkonplätze mit Blick auf das Spielfeld.

  • Preis: Ab 1.494 £ pro Box/Suite (4 bis 20 Gäste)
  • Was ist enthalten: Geschlossene private Suite oder Loge-Essbereich mit Blick auf das Spielfeld, persönlicher Kellnerservice, maßgeschneidertes Dining vom Chef oder Buffetangebote, private bestückte Bar, offizielle Programme und Besuche von Club-Legenden.

Flaggschiff-VIP-Suiten

Konzipiert für Corporate Entertainment, besondere Anlässe oder Fans, die Spitzengastronomie in Kombination mit Sicht auf das zentrale Mittelfeld suchen.

  • Preis: The Tunnel Club ab 750 £ pro Person | The H Club ab 850 £ pro Person
  • Was ist enthalten: Exklusiver Blick durch Glaswände auf die Spieler, wenn sie vor und nach dem Spiel durch den Tunnel gehen, mehrgängiges Fine Dining, inklusive Open Bar mit Spirituosen und Champagner, Match-Geschenke und zentrale Sitzplätze hinter den Trainerbänken.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Für Fans, die gehobene Gastronomie und Unterhaltung nach dem Spiel suchen:

  • Preis: The Residency (549 £ bis 999 £) | Stadium Social (399 £ bis 599 £) | Galvin at Tottenham
  • Was ist enthalten: Dreigänge-Menüs vom Chef, private Tischreservierungen vor und nach dem Spiel, inklusive Open-Bar-Pakete und gepolsterte Sitze an der Seitenlinie auf Ebene 2/3.

Informelle & preislich attraktive Hospitality

Flexible und lebendige Optionen für lokale Fans, Familien und internationale Reisende:

  • Preis: Stratus Lounge (349 £ bis 549 £) | Premium Seats / Travel Club (199 £ bis 349 £)
  • Was ist enthalten:
    • Gepolsterte Sitze auf der Osttribüne, Westtribüne oder den Oberrängen
    • Zugang zu hochwertigen Lounges ab 3 Stunden vor Anpfiff und bis zu 2 Stunden nach dem Spiel
    • Gourmet-Bowl-Food, Streetfood-Gutscheine oder informelle Snack-Optionen
    • Kostenlose Getränke zur Halbzeit oder inkludierte Baroptionen je nach Kategorie
    • Offizielles Matchday-Souvenirprogramm

Was man über die Tribünen und Sicht im Tottenham Hotspur Stadium wissen sollte

Die vier Tribünen des Tottenham Hotspur Stadium bieten unterschiedliche Perspektiven auf das Spielfeld:

  • Westtribüne (Premium auf Ebene 2 & 3): Hier befinden sich Flaggschiff-Dining-Suiten, The H Club und The Tunnel Club. Die Sitze liegen direkt über den Trainerbänken und dem Spielertunnel und bieten Sichtlinien über die Mittellinie hinweg.
  • Osttribüne (Premium auf Ebene 2 & 3): Hier befinden sich der East Premium Concourse, die Stratus Lounge und The Residency East. Geboten wird ein Weitwinkelblick direkt gegenüber den TV-Kameras.
  • Südtribüne ("The Wall"): Europas größte einrangige Tribüne (Kapazität: 17.500), ausgelegt darauf, die Lautstärke im Stadion anzutreiben. Premium-Optionen in der Nähe der Ecken ermöglichen es Fans, die Atmosphäre aufzusaugen und gleichzeitig Lounge-Zugang zu genießen.
  • Nordtribüne: Bietet familienfreundliche Sitzplätze und Travel-Club-Pakete mit Blickrichtung zur Südtribüne.

Wie bekommt man Hospitality- & Premium-Tickets für Tottenham Hotspur Women (WSL)?

Für Fans, die das Stadion-Hospitality-Erlebnis zu einem zugänglichen Preis suchen, bieten Spiele von Tottenham Hotspur Women in der Women's Super League (WSL), die im Tottenham Hotspur Stadium ausgetragen werden, eine Option.

Hospitality-Upgrades für Spiele der Frauen umfassen Lounge-Zugang auf der Osttribüne, Buffetstationen und gepolsterte Sitze ab zugänglichen Einstiegspreisen, was sie bei Familien und Jugendgruppen beliebt macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Premium-Tickets für Tottenham Hotspur tragen?

  • Informelle Kategorie (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart Casual. Offizielle Tottenham-Hotspur-Trikots und Teamfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.
  • Formelle Lounges & Boxen (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegter Denim, Hemden mit Kragen oder gepflegte Strickoberteile sowie saubere Schuhe oder schlichte elegante Sneaker. Fußballtrikots sind in formellen Dining-Räumen der höchsten Kategorie eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Premium-Tickets für Tottenham Hotspur?

  • Taschengröße: Im Tottenham Hotspur Stadium gilt eine strikte Taschenrichtlinie in A4-Größe (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Persönliche Taschen werden vor dem Einlass durchsucht.
  • Keine Aufbewahrung vor Ort: An Spieltagen gibt es im Tottenham Hotspur Stadium keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenlagerung. Große Koffer und Rucksäcke werden nicht durch die Sicherheitsbereiche gelassen.
  • Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck kann vor der Weiterreise nach Tottenham in Gepäckaufbewahrungen in den Bahnhöfen London Liverpool Street, Kings Cross oder London Victoria gelagert werden.

Transport: Wie kommt man mit Premium-Tickets zum Tottenham Hotspur Stadium?

Die Hospitality-Bereiche öffnen 3 Stunden vor Anpfiff und bleiben bei Wochenendspielen bis zu 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet, bei Abendspielen 1 Stunde.

  • Anreise: Die wichtigsten Anreiserouten führen über die London Overground zur Station White Hart Lane, die 5 Gehminuten entfernt ist, oder mit Greater-Anglia-Zügen zur Station Northumberland Park, die 10 Gehminuten entfernt ist. Alternativ kann man mit der Victoria Line bis zur Station Seven Sisters fahren und den direkten Matchday-Shuttlebus nutzen.
  • Abreise: Nach dem Spiel können sich die Warteschlangen an den Stationen White Hart Lane und Seven Sisters erst nach mehr als 45 Minuten auflösen. Da Hospitality-Pässe nach dem Schlusspfiff weiterhin Lounge-Zugang gewähren, kann man drinnen entspannen, Getränke nach dem Spiel genießen, Live-Interviews mit dem Trainer nach dem Spiel auf den Lounge-Bildschirmen verfolgen und erst aufbrechen, wenn die größten Menschenmengen an den Bahnhöfen weg sind.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle E-Tickets für die Tottenham-Hotspur-Hospitality werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail direkt an die hauptbuchende Person verschickt. E-Tickets können dem digitalen Wallet auf dem Smartphone hinzugefügt werden, etwa Apple Wallet / Google Wallet, oder als digitale Barcodes an den VIP-Eingangsdrehkreuzen gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Premier-League-Spiele werden häufig für Live-TV-Übertragungen neu terminiert, also auf Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verlegt. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für das neu angesetzte Spieldatum und die neue Anstoßzeit gültig. Sorgen Sie immer für flexible Reiseplanungen.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges von Tottenham Hotspur erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Lounges von Tottenham Hotspur willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Besucherinnen und Besucher unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.

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