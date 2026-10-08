So sichern Sie sich Premium-Tickets für Tottenham Hotspur FC: Hospitality-Tickets, Informationen zum Tottenham Hotspur Stadium, Preise für Executive-Boxen und mehr

Da die mehr als 62.000 Plätze regelmäßig ausverkauft sind und die Nachfrage an Premier-League- und Europapokal-Spieltagen hoch ist, kann es schwierig sein, reguläre Eintrittskarten für Tottenham Hotspur zu bekommen.
Offizielle Tottenham-Hotspur-Hospitality bietet garantierten Zutritt, kombiniert mit von Köchen zusammengestellter Verpflegung, inkludierten Getränken und Panoramasicht in einer der modernsten Spielstätten der Welt.
Auf einen Blick: Tottenham Hotspur Stadium Hospitality, Premium-Tickets & VIP-Pakete
Premium-Paket
Kategorie
Preisspanne (pro Person)*
Standort
Inklusive Leistungen
Premium Seats / Travel Club
199 £ bis 349 £
Ost- & Westtribüne (Ebenen 2 & 3)
Gepolsterter Sitz an der Seitenlinie, leichte Handheld-Snacks vor dem Spiel, Bar auf Selbstzahlerbasis, Getränk zur Halbzeit, offizielles Spielprogramm
Stratus / Stadium Social
349 £ bis 549 £
Ebene 5 (Oberränge Ost & West)
Gepolsterter Sitz auf Höhe der Mittellinie, Bowl Food zum individuellen Zusammenstellen oder mediterranes Festmahl, inkludierte Getränke, Live-DJ
The Residency & Grill
549 £ bis 999 £
Ebene 2 Ost & Ebene 3 West
Fine Dining mit 3 Gängen, privater Tisch vor/nach dem Spiel, inklusive Open Bar, zentrale gepolsterte Sitze
The Tunnel Club & H Club
750 £ bis 1.500 £+
Westtribüne (Ebene 1 & Ebene 2)
Blick hinter die Kulissen auf den Spielertunnel, Dining auf Michelin-Niveau, Weinbegleitung durch einen Sommelier, Sitzplätze im Directors' Tier
Private Loge Suites & Executive Boxes
1.494 £ bis 12.000 £+ (pro Box)
Ost- & Westtribüne
Private geschlossene Box oder halbprivate Loge, persönlicher Host, maßgeschneidertes Mehrgänge-Menü, direkte Balkonbestuhlung
*Die Preise schwanken je nach Kategorisierung des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C).
Wie buche ich Premium-Tickets für Tottenham Hotspur?
Wie viel kosten Hospitality- und Premium-Tickets des Tottenham Hotspur FC?
Die Preise für Matchday-Hospitality bei Tottenham Hotspur variieren je nach Kategorisierung des Spiels (London-Derbys der Kategorie A vs. Spiele der Kategorie B/C), Art des Caterings (informelles Streetfood vs. Fine Dining) und Sitzplatzlage (Panoramablick im Oberrang vs. Sitze an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie):
- Informelle Sports Bars & Premium Seats (199 £ bis 349 £ pro Person): Zugängliche Einstiegspunkte auf den Premium-Concourse-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Enthalten sind gepolsterte Sitze an der Seitenlinie, Gutscheine für entspannte Food-Hall-Angebote, Getränke zur Halbzeit und Zugang zu den stadioninternen Mikrobrauerei-Bars.
- Zeitgemäße Lounges im Oberrang (349 £ bis 549 £ pro Person): Stimmungsvolle Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Enthalten sind erhöhte Sicht, mehrgängiges Bowl Food oder mediterrane Küche, inkludierte Barpakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.
- Fine Dining & Chef-Lounges (549 £ bis 999 £ pro Person): Premium-Kulinarikbereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmet-Menüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Sitze auf Höhe der Mittellinie.
- Flaggschiff-VIP-Erlebnisse (750 £ bis 1.500 £+ pro Person): Matchday-Settings der Weltklasse wie The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören verglaste Einblicke in den Bereich des Spielertunnels, Fine Dining, privater Sommelier-Service und Luxusplätze neben der Directors' Box.
- Private Loge Suites & Executive Boxes (1.494 £ bis 12.000 £+ pro Box): Geschlossene Suiten und Logenbereiche für 4 bis 20 Gäste. Enthalten sind maßgeschneidertes Mehrgänge-Dining, persönliches Servicepersonal und private Stadionsitze direkt vor Ihrer Suite.
Welche Premium-Pakete gibt es beim Tottenham Hotspur FC?
Private Loge Suites & Executive Boxes (4–20 Gäste)
Private Boxen und Loge-Suiten befinden sich auf speziellen Executive-Ebenen und bieten vollständige Privatsphäre sowie direkte Balkonplätze mit Blick auf das Spielfeld.
- Preis: Ab 1.494 £ pro Box/Suite (4 bis 20 Gäste)
- Was ist enthalten: Geschlossene private Suite oder Loge-Essbereich mit Blick auf das Spielfeld, persönlicher Kellnerservice, maßgeschneidertes Dining vom Chef oder Buffetangebote, private bestückte Bar, offizielle Programme und Besuche von Club-Legenden.
Flaggschiff-VIP-Suiten
Konzipiert für Corporate Entertainment, besondere Anlässe oder Fans, die Spitzengastronomie in Kombination mit Sicht auf das zentrale Mittelfeld suchen.
- Preis: The Tunnel Club ab 750 £ pro Person | The H Club ab 850 £ pro Person
- Was ist enthalten: Exklusiver Blick durch Glaswände auf die Spieler, wenn sie vor und nach dem Spiel durch den Tunnel gehen, mehrgängiges Fine Dining, inklusive Open Bar mit Spirituosen und Champagner, Match-Geschenke und zentrale Sitzplätze hinter den Trainerbänken.
Dining- & Erlebnis-Lounges
Für Fans, die gehobene Gastronomie und Unterhaltung nach dem Spiel suchen:
- Preis: The Residency (549 £ bis 999 £) | Stadium Social (399 £ bis 599 £) | Galvin at Tottenham
- Was ist enthalten: Dreigänge-Menüs vom Chef, private Tischreservierungen vor und nach dem Spiel, inklusive Open-Bar-Pakete und gepolsterte Sitze an der Seitenlinie auf Ebene 2/3.
Informelle & preislich attraktive Hospitality
Flexible und lebendige Optionen für lokale Fans, Familien und internationale Reisende:
- Preis: Stratus Lounge (349 £ bis 549 £) | Premium Seats / Travel Club (199 £ bis 349 £)
- Was ist enthalten:
- Gepolsterte Sitze auf der Osttribüne, Westtribüne oder den Oberrängen
- Zugang zu hochwertigen Lounges ab 3 Stunden vor Anpfiff und bis zu 2 Stunden nach dem Spiel
- Gourmet-Bowl-Food, Streetfood-Gutscheine oder informelle Snack-Optionen
- Kostenlose Getränke zur Halbzeit oder inkludierte Baroptionen je nach Kategorie
- Offizielles Matchday-Souvenirprogramm
Was man über die Tribünen und Sicht im Tottenham Hotspur Stadium wissen sollte
Die vier Tribünen des Tottenham Hotspur Stadium bieten unterschiedliche Perspektiven auf das Spielfeld:
- Westtribüne (Premium auf Ebene 2 & 3): Hier befinden sich Flaggschiff-Dining-Suiten, The H Club und The Tunnel Club. Die Sitze liegen direkt über den Trainerbänken und dem Spielertunnel und bieten Sichtlinien über die Mittellinie hinweg.
- Osttribüne (Premium auf Ebene 2 & 3): Hier befinden sich der East Premium Concourse, die Stratus Lounge und The Residency East. Geboten wird ein Weitwinkelblick direkt gegenüber den TV-Kameras.
- Südtribüne ("The Wall"): Europas größte einrangige Tribüne (Kapazität: 17.500), ausgelegt darauf, die Lautstärke im Stadion anzutreiben. Premium-Optionen in der Nähe der Ecken ermöglichen es Fans, die Atmosphäre aufzusaugen und gleichzeitig Lounge-Zugang zu genießen.
- Nordtribüne: Bietet familienfreundliche Sitzplätze und Travel-Club-Pakete mit Blickrichtung zur Südtribüne.
Wie bekommt man Hospitality- & Premium-Tickets für Tottenham Hotspur Women (WSL)?
Für Fans, die das Stadion-Hospitality-Erlebnis zu einem zugänglichen Preis suchen, bieten Spiele von Tottenham Hotspur Women in der Women's Super League (WSL), die im Tottenham Hotspur Stadium ausgetragen werden, eine Option.
Hospitality-Upgrades für Spiele der Frauen umfassen Lounge-Zugang auf der Osttribüne, Buffetstationen und gepolsterte Sitze ab zugänglichen Einstiegspreisen, was sie bei Familien und Jugendgruppen beliebt macht.
Dresscode: Was sollte ich mit Premium-Tickets für Tottenham Hotspur tragen?
- Informelle Kategorie (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart Casual. Offizielle Tottenham-Hotspur-Trikots und Teamfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.
- Formelle Lounges & Boxen (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegter Denim, Hemden mit Kragen oder gepflegte Strickoberteile sowie saubere Schuhe oder schlichte elegante Sneaker. Fußballtrikots sind in formellen Dining-Räumen der höchsten Kategorie eingeschränkt.
Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Premium-Tickets für Tottenham Hotspur?
- Taschengröße: Im Tottenham Hotspur Stadium gilt eine strikte Taschenrichtlinie in A4-Größe (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Persönliche Taschen werden vor dem Einlass durchsucht.
- Keine Aufbewahrung vor Ort: An Spieltagen gibt es im Tottenham Hotspur Stadium keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenlagerung. Große Koffer und Rucksäcke werden nicht durch die Sicherheitsbereiche gelassen.
- Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck kann vor der Weiterreise nach Tottenham in Gepäckaufbewahrungen in den Bahnhöfen London Liverpool Street, Kings Cross oder London Victoria gelagert werden.
Transport: Wie kommt man mit Premium-Tickets zum Tottenham Hotspur Stadium?
Die Hospitality-Bereiche öffnen 3 Stunden vor Anpfiff und bleiben bei Wochenendspielen bis zu 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet, bei Abendspielen 1 Stunde.
- Anreise: Die wichtigsten Anreiserouten führen über die London Overground zur Station White Hart Lane, die 5 Gehminuten entfernt ist, oder mit Greater-Anglia-Zügen zur Station Northumberland Park, die 10 Gehminuten entfernt ist. Alternativ kann man mit der Victoria Line bis zur Station Seven Sisters fahren und den direkten Matchday-Shuttlebus nutzen.
- Abreise: Nach dem Spiel können sich die Warteschlangen an den Stationen White Hart Lane und Seven Sisters erst nach mehr als 45 Minuten auflösen. Da Hospitality-Pässe nach dem Schlusspfiff weiterhin Lounge-Zugang gewähren, kann man drinnen entspannen, Getränke nach dem Spiel genießen, Live-Interviews mit dem Trainer nach dem Spiel auf den Lounge-Bildschirmen verfolgen und erst aufbrechen, wenn die größten Menschenmengen an den Bahnhöfen weg sind.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?
Offizielle E-Tickets für die Tottenham-Hotspur-Hospitality werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail direkt an die hauptbuchende Person verschickt. E-Tickets können dem digitalen Wallet auf dem Smartphone hinzugefügt werden, etwa Apple Wallet / Google Wallet, oder als digitale Barcodes an den VIP-Eingangsdrehkreuzen gescannt werden.
Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?
Premier-League-Spiele werden häufig für Live-TV-Übertragungen neu terminiert, also auf Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verlegt. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für das neu angesetzte Spieldatum und die neue Anstoßzeit gültig. Sorgen Sie immer für flexible Reiseplanungen.
Sind Kinder in den Hospitality-Lounges von Tottenham Hotspur erlaubt?
Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Lounges von Tottenham Hotspur willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Besucherinnen und Besucher unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.