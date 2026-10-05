Wie viele Fans wissen, ist es praktisch unmöglich, eine reguläre Eintrittskarte für Anfield ohne offizielle Dauerkarte oder ein Jahrzehnt an Spielguthaben zu bekommen.

Für hochkarätige Spiele in der Premier League und der UEFA Champions League müssen Fans bei den halbjährlichen offiziellen Mitglieder-Abstimmungen des Liverpool FC eine digitale Warteschlange mit mehr als 100.000 Unterstützern überstehen, die um ein paar hundert Plätze konkurrieren.

Spiele der Kategorie A, etwa gegen Manchester United, Everton und Manchester City, setzen sogar eine strikte Schwelle von 13+ Spielguthaben aus vorherigen Saisons voraus, allein um an der Verlosung teilnehmen zu dürfen.

Offizielle Hospitality am Spieltag bleibt der einzige garantierte, rechtlich verifizierte Weg nach Anfield für Nicht-Dauerkarteninhaber, internationale Anhänger und Fans, die eine Reise nach Merseyside planen, und dafür sind keinerlei Mitgliedsstatus oder Prioritätsguthaben erforderlich.

Wie bucht man Liverpool-Premiumtickets?

Um ungültige Drittanbieter-Zweitmärkte für Tickets zu vermeiden, sollte die offizielle Hospitality des Liverpool FC über direkte Vereinskanäle oder autorisierte primäre Reisepartner gebucht werden:

Liverpool FC Official Hospitality Portal (hospitality.liverpoolfc.com): Direkte Buchungsplattform des Vereins für einzelne Spieltags-Lounges, Champions-League-Abende und saisonale Anmietungen von Executive Suites.

Seat Unique: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Ticketing-Plattform-Partner, der verifizierte Hospitality-Pässe des Liverpool FC, VIP-Sitzplätze, etwa in Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge und Founders Lounge, sowie Premium-Spieltagserlebnisse anbietet. Liverpool-Premiumtickets bei Seat Unique buchen.

Champions Travel: Ein offizieller Wiederverkaufspartner, der garantierte Hospitality-Sitze in Anfield zusammen mit Hotelunterkünften im Stadtzentrum von Liverpool und Transfers anbietet. Liverpool-Premiumtickets bei Champions Travel buchen.

Auf einen Blick: Hospitality- & VIP-Pakete in Anfield

Premiumticket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusive Brodie's Lounge Lounges 295 £ bis 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Streetfood, Getränk zur Halbzeit, Auftritt einer Vereinslegende, Panoramablick in Richtung The Kop Carlsberg Dugout Lounges 295 £ bis 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Streetfood-Stände, Getränk zur Halbzeit, Besuch einer LFC-Legende, Blick nahe der Ersatzbänke Premier Club Club-Level 350 £ bis 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Warmes & kaltes Buffet, Erfrischungen zur Halbzeit, Blick auf die Trainerbänke aus der TV-Kameraperspektive The Beautiful Game / Chemistry Dining 650 £ bis 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) 3-Gänge-Menü am Platz, Bier/Wein/Spirituosen inklusive, zentrale Sichtlinien aufs Mittelfeld 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ bis 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4-Gänge-Gourmetmenü, Bar inklusive, Eingang neben dem Spielertunnel Executive Boxes Box 9.500 £ bis 22.000 £ (pro Box) Main Stand (Level 3) Geschlossene private Suite für 10 bis 20 Gäste, Balkonplätze im Freien, Gastgeber & mehrgängiges Menü

Wie viel kosten Liverpools Hospitality- und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premiumtickets des Liverpool FC variieren abhängig von drei Hauptfaktoren: Einstufung des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C), Art des Essensangebots (lockeres Streetfood vs. mehrgängige gehobene Küche) und Position am Spielfeld (Oberrang vs. Ebene der Directors' Box).

Informelle Sports Bars & Lounges (295 £ - 595 £ pro Person): Einstiegsoptionen wie Brodie's Lounge in der Anfield Road Stand oder das Carlsberg Dugout in der Main Stand. Inklusive sind gepolsterte Spieltagskarten, kostenlose Streetfood-Stände vor dem Spiel und ein Gratisgetränk zur Halbzeit.

Traditionelle Buffet- & Club-Lounges (350 £ - 650 £ pro Person): Optionen der mittleren Preisklasse wie der Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) oder The Anfield Beat. Inklusive sind warme und kalte mehrgängige Buffets, Zugang zu einer Bar auf Selbstzahlerbasis und Auftritte ehemaliger LFC-Spieler.

Fine Dining & Premium-Lounges (650 £ - 1.450 £ pro Person): Hochwertige Erlebnisse wie The Beautiful Game, Chemistry Lounge oder Japan Airlines Lounge, früher 1892 Lounge. Inklusive sind Gourmetmenüs mit drei bis vier Gängen, Bier, Wein und Spirituosen inklusive, Begrüßungschampagner und beste zentrale Sichtlinien neben der Directors' Box oder den Trainerbänken.

Flaggschiff- & Ultra-VIP-Lounges (1.800 £ - 2.500+ £ pro Person): Ultra-exklusive Bereiche wie die Founders Lounge in der neuen Anfield Road Stand. Geboten werden ein Fünf-Gänge-Dining-Konzept als "theatre of food", offene Bar, beheizte gepolsterte Sitze und personalisierte Spieltagsgeschenke.

Private Executive Boxes (9.500 £ - 22.000 £ pro Box): Private Suiten für 10 bis 20 Gäste in der Main Stand. Die Preise hängen vom Gegner ab. Inklusive sind individuelles Catering, persönlicher Kellnerservice und private Balkonplätze außerhalb der Suite.

Welche Liverpool-Premiumpakete sind verfügbar?

Der Liverpool FC bietet eine breite Palette an Hospitality-Bereichen für einzelne Fans, Firmenkunden und Gruppen, die unterschiedliche Spieltagsatmosphären suchen:

Private Executive Boxes (Main Stand)

Die Executive Boxes befinden sich auf Level 3 der Main Stand und bieten 10, 12 oder 20 Gästen totale Privatsphäre.

Erlebnis : Persönlicher Kellner- und Hosts-Service, individuell zusammengestelltes mehrgängiges Menü oder Luxus-Buffets, vollständig bestückte private Bar und direkter Zugang zu persönlichen gepolsterten Balkonplätzen direkt vor den Glastüren der Suite.

Flaggschiff- & Lounges auf Directors'-Ebene

Japan Airlines Lounge (früher 1892 Lounge) : Würdigt das Jahr der Gründung des LFC nach der Trennung von Everton. Sie liegt in Block L14 im Unterrang der Main Stand nahe der Directors' Box und dem Spielertunnel und bietet Fine-Dining-Menüs, inklusive Getränke und Nähe zum Spielfeld.

Founders Lounge : Befindet sich in der erweiterten Anfield Road Stand und bietet ein mehrgängiges "theatre of food"-Konzept, eine offene Champagnerbar und beheizte gepolsterte Sitze direkt hinter dem Tor mit Blick auf The Kop.

Premium-Fine-Dining-Suiten

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Befinden sich auf Level 2 der Main Stand und bieten 3-Gänge-Menüs des Küchenchefs, inklusive kostenlosem Getränkeservice, Spieltagsgeschenke und zentrale Sichtlinien aufs Spielfeld in den Blöcken M4 und M6.

Sports Bars & Buffets

Brodie's Lounge: Benannt nach John Alexander Brodie, dem Bauingenieur aus Liverpool, der 1889 das Tornetz erfand. Geboten werden kostenlose Streetfood-Stände, Musik vor dem Spiel, ein Getränk zur Halbzeit und gepolsterte Sitzplätze im Oberrang der Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ein lebhafter, geselliger Bereich über die Flügel des mittleren Rangs der Main Stand. Angeboten werden Streetfood, Barservice auf Selbstzahlerbasis und gepolsterte Sitze neben dem technischen Bereich des Trainers.

Premier Club: Befindet sich in der Sir Kenny Dalglish Stand, in den Shanks and Paisley Suites, und bietet ein warmes und kaltes Zwei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, ein Programmheft und erhöhte Seitenansichten auf das Spielfeld.

Off-Site-Pakete

The Sandon & Isla Gladstone : Off-Site-Hospitality-Pässe, die Mahlzeiten vor dem Spiel in bekannten Veranstaltungsorten in Liverpool beinhalten, etwa im The Sandon an der Oakfield Road, dem historischen Geburtsort, an dem John Houlding 1892 den Liverpool FC gründete, kombiniert mit einer offiziellen Spielkarte im Unterrang von Anfield.

Was sollte man über die Tribünen in Anfield, die Sicht aufs Spielfeld und die lokale Geschichte wissen?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Heimat der Executive Boxes und Fine-Dining-Suiten. Die Blöcke M4 bis M6 liegen direkt über der Mittellinie und bieten Sichtlinien aus taktischer Kameraperspektive.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Liegt gegenüber der ikonischen Kop. 12.000 Fans in The Kop von der anderen Seite des Spielfelds aus "You'll Never Walk Alone" singen zu sehen, bietet eine der eindrucksvollsten visuellen Perspektiven im Weltfußball.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Liegt gegenüber der Main Stand am Standort der früheren Centenary Stand. Bietet klare, erhöhte Sicht auf beide technischen Zonen.

Wie bekommt man Hospitality-Tickets für Liverpool FC Women?

Für Anhänger, die ein Hospitality-Erlebnis in Anfield zu einem niedrigeren Preis suchen, bieten ausgewählte Heimspiele des Liverpool FC Women in der Women's Super League (WSL) in Anfield einen leicht zugänglichen Einstieg.

Die Hospitality-Pakete für Spieltage der Frauen bieten Zugang zu den Lounges in der Main Stand, Essensoptionen vor dem Spiel und gepolsterte Sitzplätze zu reduzierten Preisen, was sie ideal für Familien und jüngere Fans macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Liverpool-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart Casual. Offizielle LFC-Heimtrikots und Vereinsfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxes (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Poloshirts oder Hemden mit Kragen sowie saubere elegante Sneaker. Replika-Fußballtrikots sind in formellen Speiseräumen der obersten Kategorie im Allgemeinen eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen in Anfield?

Taschenlimit: In Anfield gilt für alle Taschen an den Drehkreuzen eine strikte Höchstgröße von A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: In Anfield gibt es keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabe. Koffer und große Rucksäcke werden an den äußeren Sicherheitsperimetern abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck sollte vor der Fahrt zum Stadion in Gepäckaufbewahrungen im Bahnhof Liverpool Lime Street im Stadtzentrum deponiert werden.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets nach Anfield?

Die Hospitality-Lounges in Anfield öffnen 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 Stunde nach Spielende geöffnet.

Anreise: Die verlässlichste öffentliche Verkehrsoption aus dem Stadtzentrum von Liverpool ist der Stagecoach-Expressbus 917 , der direkt von Commutation Row / St George's Hall nach Anfield fährt. Alternativ kann man mit Merseyrail bis Sandhills Station fahren und dort in den Soccerbus umsteigen.

Trick für die Abreise nach dem Spiel: Straßensperrungen rund um die Walton Breck Road sorgen nach dem Spiel für dichten Verkehr und lange Wartezeiten auf Taxis. Da Ihr Hospitality-Ticket für eine Stunde nach dem Schlusspfiff Zugang zur Lounge gewährt, können Sie drinnen entspannen, die Analyse nach dem Spiel auf den Live-Monitoren in der Lounge verfolgen und warten, bis sich die Menge von 60.000 Menschen aufgelöst hat, bevor Sie gehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle digitale Hospitality-Pässe des Liverpool FC werden der hauptbuchenden Person ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail zugeschickt. Die Pässe können zum Scannen an den VIP-Drehkreuzen direkt in Apple Wallet oder Google Wallet gespeichert werden.

Was passiert, wenn sich der Spieltermin wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden für Übertragungen häufig neu angesetzt und zwischen Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Bei Reise- und Unterkunftsplanungen sollte man immer flexibel bleiben.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges von Anfield erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen in Anfield willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter über ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag verfügen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.