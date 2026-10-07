Wie viele Fans wissen, ist es praktisch unmöglich, an der Anfield Road eine normale Eintrittskarte ohne offizielle Dauerkarte zu bekommen.

Für hochkarätige Spiele in der Premier League und der UEFA Champions League müssen Fans bei den zweimal jährlich stattfindenden Official Membership-Abstimmungen des Liverpool FC eine digitale Warteschlange mit mehr als 100.000 Unterstützern durchlaufen, die um einige Hundert Plätze konkurrieren.

Offizielle Matchday-Hospitality bleibt der einzige garantierte, rechtlich verifizierte Weg nach Anfield für Fans ohne Dauerkarte, internationale Anhänger und Fans, die eine Reise nach Merseyside planen, und erfordert keinerlei Mitgliedsstatus oder Prioritätsgutschriften.

Wie bucht man Liverpool-Premiumtickets?

Auf einen Blick: Anfield-Hospitality- & VIP-Pakete

Premiumticket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusivleistungen Brodie's Lounge Lounge 295 £ bis 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Streetfood, Getränk zur Halbzeit, Auftritt einer Club-Legende, Panoramablick in Richtung The Kop Carlsberg Dugout Lounge 295 £ bis 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Streetfood-Stände, Getränk zur Halbzeit, Besuch einer LFC-Legende, Sicht in der Nähe der Ersatzbänke Premier Club Club Level (Middle Tier) 350 £ bis 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Warmes und kaltes Buffet, Erfrischungen zur Halbzeit, Sicht wie von der TV-Kamera auf die Trainerbänke The Beautiful Game / Chemistry Dining 650 £ bis 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) 3-Gänge-Menü am Platz serviert, Bier/Wein/Spirituosen inklusive, zentrale Sichtlinien im Mittelfeld 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ bis 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) 4-Gänge-Gourmet-Menü, Bar inklusive, Eingang direkt neben dem Spielertunnel Executive Boxes Box 9.500 £ bis 22.000 £ (pro Box) Main Stand (Level 3) Abgeschlossene Privatsuite für 10 bis 20 Gäste, Sitzplätze auf dem Außenbalkon, Gastgeber & mehrgängiges Menü

Wie viel kosten Liverpool-Hospitality- und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premiumtickets des Liverpool FC variieren abhängig von drei Hauptfaktoren: der Kategorisierung des Spiels (Kategorie A gegenüber Kategorie B/C), der Art des Essensangebots (informelles Streetfood gegenüber gehobenem mehrgängigem Essen) und der Position am Spielfeld (obere Tribüne gegenüber Directors' Box-Ebene).

Informelle Sports Bars & Lounges (295 £ - 595 £ pro Person): Einstiegsoptionen wie Brodie's Lounge in der Anfield Road Stand oder das Carlsberg Dugout in der Main Stand. Inklusive gepolsterter Matchtickets, kostenloser Streetfood-Stände vor dem Spiel und eines Gratisgetränks zur Halbzeit.

Traditionelle Buffet- & Club-Lounges (350 £ - 650 £ pro Person): Optionen im mittleren Preissegment wie der Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) oder The Anfield Beat. Inklusive warmem und kaltem Mehrgänge-Buffet, Zugang zur Cash Bar und Auftritten ehemaliger LFC-Spieler.

Fine Dining & Premium-Lounges (650 £ - 1.450 £ pro Person): Hochwertige Erlebnisse wie The Beautiful Game, Chemistry Lounge oder Japan Airlines Lounge (ehemals 1892 Lounge). Inklusive 3- bis 4-Gänge-Gourmet-Menü, Bier, Wein und Spirituosen inklusive, Begrüßungschampagner und erstklassigen zentralen Sichtlinien direkt neben der Directors' Box oder den Trainerbänken.

Flagship- & Ultra-VIP-Lounges (1.800 £ - 2.500+ £ pro Person): Ultra-exklusive Bereiche wie die Founders Lounge in der neuen Anfield Road Stand. Mit einem fünfgängigen „theatre of food“-Dining, offener Bar, beheizten gepolsterten Sitzen und personalisierten Matchgeschenken.

Private Executive Boxes (9.500 £ - 22.000 £ pro Box): Private Suiten für 10 bis 20 Gäste in der Main Stand. Der Preis hängt vom Gegner ab; inklusive individuell abgestimmtem Dining, persönlichem Kellnerservice und privaten Balkonplätzen außerhalb Ihrer Suite.

Welche Liverpool-Premium-Pakete sind verfügbar?

Der Liverpool FC bietet eine große Auswahl an Hospitality-Bereichen für Einzelpersonen, Firmenkunden und Gruppen, die unterschiedliche Spieltagsatmosphären suchen:

Private Executive Boxes (Main Stand)

Die Executive Boxes befinden sich auf Level 3 der Main Stand und bieten 10, 12 oder 20 Gästen vollständige Privatsphäre.

Erlebnis : Persönlicher Kellner- und Host-Service, individuell abgestimmtes mehrgängiges Essen oder luxuriöse Buffets, vollständig bestückte Privatbar und direkter Zugang zu persönlichen gepolsterten Balkonplätzen direkt vor den Glastüren der Suite.

Flagship- & Directors'-Level-Lounges

Japan Airlines Lounge (ehemals 1892 Lounge) : Würdigt das Jahr, in dem LFC nach der Trennung von Everton gegründet wurde. Sie befindet sich in Block L14 der unteren Ebene der Main Stand nahe der Directors' Box und dem Spielertunnel und bietet Fine-Dining-Menüs, inklusive Getränke und Nähe zum Spielfeld.

Founders Lounge : Befindet sich in der erweiterten Anfield Road Stand und bietet ein mehrgängiges „theatre of food“-Konzept, eine offene Champagnerbar und beheizte gepolsterte Sitzplätze direkt hinter dem Tor mit Blick auf The Kop.

Premium-Fine-Dining-Suiten

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Befinden sich auf Level 2 der Main Stand und bieten 3-Gänge-Menüs vom Chefkoch, kostenlosen Getränkeservice inklusive, Matchgeschenke und zentrale Sichtlinien auf das Spielfeld in den Blöcken M4 und M6.

Sports Bars & Buffets

Brodie's Lounge: Benannt nach John Alexander Brodie, dem Bauingenieur aus Liverpool, der 1889 das Tornetz erfand. Mit kostenlosen Streetfood-Ständen, Musik vor dem Spiel, einem Getränk zur Halbzeit und gepolsterten Sitzen in der oberen Ebene der Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Ein lebhafter, geselliger Bereich über die Flügel der mittleren Ebene der Main Stand hinweg. Bietet Streetfood, Cash-Bar-Service und gepolsterte Sitze direkt neben der Technischen Zone des Trainers.

Premier Club: Befindet sich in der Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites) und bietet ein warmes und kaltes Zwei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, ein Programmheft und erhöhte seitliche Sicht auf das Spielfeld.

Off-Site-Pakete

The Sandon & Isla Gladstone : Hospitality-Pässe außerhalb des Stadions, die Essen vor dem Spiel an markanten Orten in Liverpool beinhalten, etwa im The Sandon an der Oakfield Road, dem historischen Gründungsort, an dem John Houlding 1892 den Liverpool FC gründete, kombiniert mit einem offiziellen Matchticket für die untere Tribüne in Anfield.

Was man über Anfield-Tribünen, Sicht aufs Spielfeld und lokale Geschichte wissen sollte

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Heimat der Executive Boxes und Fine-Dining-Suiten. Die Blöcke M4 bis M6 liegen direkt über der Mittellinie und bieten Sichtlinien wie von der Taktikkamera.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Liegt gegenüber der ikonischen Kop. 12.000 Fans in The Kop dabei zuzusehen, wie sie von der anderen Seite des Spielfelds „You'll Never Walk Alone“ singen, bietet eine der beeindruckendsten visuellen Perspektiven im Weltfußball.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Befindet sich gegenüber der Main Stand auf dem früheren Gelände der Centenary Stand. Bietet klare, erhöhte Sicht auf beide Technischen Zonen.

Wie bekommt man Hospitality-Tickets für Liverpool FC Women?

Für Fans, die ein Hospitality-Erlebnis in Anfield zu einem niedrigeren Preis suchen, bieten ausgewählte Spiele des Liverpool FC Women in der Women's Super League (WSL), die in Anfield ausgetragen werden, einen zugänglichen Einstiegspunkt.

Die Hospitality-Pakete für Frauen-Spieltage beinhalten Zugang zu den Lounges der Main Stand, Verpflegungsoptionen vor dem Spiel und gepolsterte Sitzplätze zu reduzierten Preisen und sind damit ideal für Familien und jüngere Fans.

Dresscode: Was sollte ich mit Liverpool-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart Casual. Offizielle LFC-Heimtrikots und Vereinsfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxes (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Poloshirts oder Hemden mit Kragen sowie saubere elegante Sneaker. Replika-Fußballtrikots sind in den formellen Dining-Bereichen der höchsten Kategorie in der Regel eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen in Anfield?

Taschengröße: In Anfield gilt für alle Taschen, die durch die Drehkreuze mitgenommen werden, eine strikte A4-Größenbegrenzung (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: In Anfield gibt es keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabe. Koffer und große Rucksäcke werden an den äußeren Sicherheitskontrollen abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Größeres Gepäck sollte in Gepäckaufbewahrungen im Bahnhof Liverpool Lime Street im Stadtzentrum verstaut werden, bevor man zum Stadion fährt.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets nach Anfield?

Die Hospitality-Lounges in Anfield öffnen 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 Stunde nach dem Spiel geöffnet.

Anreise: Die zuverlässigste Option mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem Stadtzentrum von Liverpool ist der Stagecoach-Expressbus 917 , der direkt von Commutation Row / St George's Hall nach Anfield fährt. Alternativ kann man mit der Merseyrail zur Station Sandhills fahren und dort in den Soccerbus umsteigen.

Praktischer Tipp für die Abreise nach dem Spiel: Straßensperrungen rund um die Walton Breck Road sorgen nach dem Spiel für dichten Verkehr und lange Wartezeiten auf Taxis. Da Ihr Hospitality-Ticket Zugang zur Lounge für eine Stunde nach dem Schlusspfiff gewährt, können Sie drinnen entspannen, die Nachberichterstattung auf den Live-Monitoren in der Lounge verfolgen und warten, bis sich die 60.000-köpfige Menge geleert hat.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle digitale Hospitality-Pässe des Liverpool FC werden dem Hauptbucher etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail zugeschickt. Die Pässe können zum Scannen an den VIP-Drehkreuzen direkt in Apple Wallet oder Google Wallet gespeichert werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden für Übertragungen häufig neu angesetzt und zwischen Freitagabend sowie Terminen am Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Bei der Planung von Reise und Unterkunft sollte man immer flexibel bleiben.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges in Anfield erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen in Anfield willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.