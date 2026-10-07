Überspringen Sie das Drama um die Ticketschlange komplett: Die offizielle Spieltagshospitality bietet einen autorisierten Weg mit Priorität direkt an die Stamford Bridge, ganz ohne Treuepunkte, Mitgliedschaftsstufen oder überzeichnete Verlosungen.

Bei einer begrenzten Kapazität von 40.000 und einer Nachfrage auf Rekordniveau kann es sich wie ein harter Kampf anfühlen, reguläre Tickets für Topspiele in der Premier League und europäische Abende zu bekommen. Die offizielle Hospitality dreht den Spieß um und gewährt sofortigen, verifizierten Zugang samt gehobener Gastronomie, kostenlosen Bars und erstklassiger Sicht aufs Spielfeld.

Wie bucht man Chelsea-Premiumtickets?

Offizielle Chelsea-FC-Premiumtickets können über direkte Vereinskanäle und autorisierte primäre Ticketplattformen gesichert werden:

Chelsea FC Official Hospitality Portal (hospitality.chelseafc.com): Chelseas direkte Buchungsplattform für Einzelspiel-Lounges, Pokalduelle im Inland, europäische Partien und saisonale Anmietungen von Executive Suites.

SportsBreaks: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Reisepartner für Fans, der verifizierte Hospitality-Ticketpakete für Westview und Under The Bridge (UTB) zusammen mit Hotelaufenthalten in London oder City-Travelcards anbietet. Chelsea-Premiumtickets bei SportsBreaks buchen.

Keith Prowse: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer und Ticketpartner, der verifizierte Hospitality-Pakete für die Stamford Bridge, luxuriöse gepolsterte Sitze und Fine-Dining-Erlebnisse in den Lounges der West Stand und East Stand anbietet. Chelsea-Premiumtickets bei Keith Prowse buchen.

Champions Travel: Ein autorisierter offizieller Wiederverkäufer, der garantierte Spielsitzplätze an der Stamford Bridge in Kombination mit Hotelunterkünften in West London und reibungslosen Transfers anbietet. Chelsea-Premiumtickets bei Champions Travel buchen.

Auf einen Blick: Stamford Bridge Hospitality, Premiumtickets & VIP-Pakete

Premium-Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusive Westview / UTB Sports Lounge Lounge 275 £ bis 550 £ West Stand / Fulham Road Gepolsterter Sitz in der West Stand, Food Hall/Buffet vor dem Spiel vom Chefkoch, Getränk zur Halbzeit, offizielles Spielprogramm Canoville & Champions Club Club Level 395 £ bis 750 £ East Stand (Mittlerer Rang) Gepolsterter Sitz auf Höhe des Strafraums, Drei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, Bar auf Selbstzahlerbasis, Snacks nach dem Spiel, Fragerunde mit einer Klublegende Tambling’s & Harris Suite Dining 650 £ bis 1.250 £ West Stand (Mittlerer Rang) Drei-Gänge-Fine-Dining-Menü, offene Bar inklusive (Bier/Wein/Spirituosen), gepolsterte Sitze auf Höhe der Mittellinie Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ bis 2.200 £ West Stand (Ebene 2) Vier-Gänge-Gourmetmenü, Champagnerempfang, zentrale Sitzplätze neben der Directors' Box, Besuche von Legenden Executive Boxes (10–20 Guests) Box 11.000 £ bis 24.000 £ (pro Box) West Stand / East Stand Geschlossene private Suite, persönlicher Host, individuelles Mehrgänge-Menü, private Balkonsitze vor der Suite

*Die Preise schwanken je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie viel kosten Chelsea FC Hospitality- und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premiumpakete des Chelsea FC variieren je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C), Verpflegung (Street-Food-Stationen vs. mehrgängiges Dining durch den Chefkoch) und Platzierung am Spielfeld (oberer Rang vs. Ebene der Directors' Box):

Informelle Sports Bars & moderne Lounges (275 £ bis 550 £ pro Person): Zugänglichere Optionen wie Westview oder Under The Bridge (UTB). Dazu gehören gepolsterte Sitze in der West Stand, lebhafte Food-Hall-Stationen vor dem Spiel und Getränkegutscheine für die Halbzeit.

Traditionelle Buffets & Club-Lounges (395 £ bis 750 £ pro Person): Optionen des mittleren Preissegments wie die Canoville Suite oder der Champions Club in der East Stand. Enthalten sind mehrgängige warme Buffets, Bars auf Selbstzahlerbasis, herzhafte Snacks nach dem Spiel und Auftritte ehemaliger Chelsea-Ikonen.

Fine Dining & Lounges an der Mittellinie (650 £ bis 1.250 £ pro Person): Hochwertige kulinarische Bereiche wie Tambling’s Suite oder die Harris Suite in der West Stand. Geboten werden Drei-Gänge-Gourmetmenüs, kostenlose Getränkepakete und zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie.

Ultra-VIP-Flaggschiff-Lounges (1.200 £ bis 2.200+ £ pro Person): Erstklassige Spieltagsbereiche wie die Millennium Suite oder The Clubhouse. Dazu gehören Vier-Gänge-Fine-Dining, Champagnerempfänge, exklusive Spieltagsgeschenke und Sitze direkt neben der Directors' Box.

Private Executive Boxes (11.000 £ bis 24.000 £ pro Box): Geschlossene Suiten für 10 bis 20 Gäste auf eigenen Boxenebenen. Enthalten sind maßgeschneiderte Mehrgänge-Menüs, persönlicher Host-Service und private Balkonsitze direkt vor Ihrer Suite.

Welche Premiumpakete sind beim Chelsea FC verfügbar?

Private Executive Boxes (10–20 Gäste)

Auf eigenen Boxenebenen in der West Stand und East Stand gelegen, bieten Executive Boxes völlige Privatsphäre in Kombination mit direkten Balkonsitzen direkt vor der Verglasung Ihrer Suite.

Executive Boxes: Ab 11.000 £ (10 bis 20 Gäste)

Was ist enthalten: Geschlossene private Suite mit Blick aufs Spielfeld, persönlicher Kellner und Host, mehrgängiges Fine Dining oder Gourmet-Buffets, komplett bestückte private Bar, Spieltagsprogramme und Besuche von Klublegenden.

Flaggschiff-VIP-Suiten

Konzipiert für geschäftliche Bewirtung, besondere Anlässe oder kleine Gruppen, die Fine Dining zusammen mit zentraler Sicht aufs Mittelfeld verlangen.

The Millennium Suite: Ab 1.200 £ pro Person

The Clubhouse: Ab 1.500 £ pro Person

Was ist enthalten: Sitzplätze neben der prestigeträchtigen Directors' Lounge, Vier-Gänge-Fine-Dining, offene Bar inklusive mit Spirituosen und Champagner, Spieltagsgeschenke und taktische Briefings vor dem Spiel.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Für Fans, die Spitzengastronomie oder Zugang hinter die Kulissen am Spielfeld suchen:

Tambling’s Suite: 650 £ bis 1.100 £ pro Person (benannt nach dem legendären Torjäger Bobby Tambling)

Harris Suite: Ab 750 £ pro Person

Under The Bridge (UTB): Ab 350 £ pro Person

Dugout Club: Premium-Pakete mit Zugang direkt am Spielfeldrand und zum Spielertunnel

Was ist enthalten: Drei-Gänge-Menüs vom Chefkoch, kostenlose Getränkepakete, Unterhaltung in der Lounge vor dem Spiel und gepolsterte Sitze in der West Stand.

Informelle Hospitality mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Flexible, energiegeladene Optionen für Familien, internationale Reisende und Gruppen:

Westview: 275 £ bis 510 £ pro Person

Canoville Suite: 395 £ bis 750 £ pro Person

Was ist enthalten:

Gepolsterte Sitze im Upper der West Stand oder im mittleren Rang der East Stand

Zugang zu hellen modernen Umläufen oder privaten Lounges, die 2,5 Stunden vor dem Spiel öffnen

Gutscheine für Food-Stationen vor dem Spiel oder Zugang zum Buffet des Chefkochs

Kostenlose Getränke zur Halbzeit (Tee/Kaffee/Softdrinks)

Offizielles Spieltagsprogramm

Was sollte man über die Tribünen und die Sicht an der Stamford Bridge wissen?

Die vier Tribünen der Stamford Bridge bieten unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, ob Sie taktische Sichtlinien oder Spieltagsatmosphäre bevorzugen:

West Stand (Mittlerer Rang & Westview Upper): Hier befinden sich Executive Suites und Fine-Dining-Lounges. Die Blöcke 1–8 im mittleren Rang der West Stand liegen direkt über den Trainerbänken und dem Spielertunnel und bieten erstklassige Sichtlinien auf Höhe der Mittellinie.

East Stand (Mittlerer Rang): Hier befinden sich die Canoville Suite, der Champions Club und die Captains Bar. Sie liegen auf Höhe des Strafraums, bieten erhöhte Sicht über beide technischen Zonen und befinden sich gegenüber der Kameratribüne.

Matthew Harding Stand & Shed End: Hinter-den-Tor-Tribünen mit leidenschaftlicher Unterstützung der Heimfans. Informelle Hospitality-Pakete wie UTB bringen Sie nah an diese stimmungsvollen Enden.

Wie bekommt man Hospitality- und Premiumtickets für Chelsea Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis an der Stamford Bridge zu einem zugänglichen Preis suchen, bieten Spiele des Chelsea FC Women in der Women’s Super League (WSL) und der UEFA Women's Champions League, die an der Stamford Bridge ausgetragen werden, eine zugängliche Alternative.

Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen umfassen Zugang zu den Lounges der West Stand, Gourmet-Buffetoptionen und gepolsterte Sitze zu deutlich reduzierten Preisen, was sie bei Familien und Jugendgruppen beliebt macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Chelsea-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart Casual. Offizielle Chelsea-Heimtrikots und Teamfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind streng verboten.

Formelle Lounges & Boxen (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder schicker Strick sowie saubere Lederschuhe oder gepflegte Sneaker. Replik-Fußballtrikots sind in formellen Speiseräumen der höchsten Kategorie eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Chelsea-Premiumtickets?

Taschenlimit: An den Drehkreuzen des Stadions gilt an der Stamford Bridge eine strenge A4-Größenbeschränkung (297 mm x 210 mm x 210 mm) für alle Taschen.

Keine Aufbewahrung vor Ort: An Spieltagen gibt es an der Stamford Bridge keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabe. Koffer und große Rucksäcke werden an den äußeren Sicherheitskontrollen abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Bewahren Sie größeres Gepäck in Gepäckaufbewahrungen innerhalb der Bahnhöfe London Victoria oder Earl's Court auf, bevor Sie zur Fulham Road weiterfahren.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets zu Chelsea?

Hospitality-Suiten und -Lounges öffnen 2,5 bis 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 bis 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Anreise : Die nächstgelegene Station ist Fulham Broadway (District Line), die 3 Gehminuten von den VIP-Eingängen der Stamford Bridge entfernt liegt. Alternativ können Sie den London Overground bis West Brompton oder Imperial Wharf nehmen, von dort sind es 15 Minuten zu Fuß.

Abreise : Die Warteschlangen an der U-Bahn-Station Fulham Broadway nach dem Spiel können mehr als 45 Minuten in Anspruch nehmen. Da Hospitality-Pässe nach dem Spiel Zugang zu den Lounges gewähren, können Sie drinnen entspannen, Live-Interviews mit dem Trainer nach dem Spiel auf den Lounge-Monitoren verfolgen und warten, bis sich die Menschenmassen an der Station gelichtet haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Chelsea-FC-Hospitality-E-Tickets werden ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail direkt an die hauptbuchende Person versendet. E-Tickets können direkt in digitalen Wallets auf dem Smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) gespeichert oder als PDF-Barcodes an den VIP-Drehkreuzen gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden häufig für TV-Übertragungen neu angesetzt, also zwischen Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für die neu angesetzte Spielzeit gültig. Planen Sie bei Reise- und Hotelbuchungen immer ausreichend Flexibilität ein.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges der Stamford Bridge erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen der Stamford Bridge willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.