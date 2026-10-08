Überspringen Sie das ganze Drama um die Ticketschlange komplett: die offizielle Chelsea-Matchday-Hospitality bietet einen autorisierten Prioritätszugang direkt an die Stamford Bridge, ohne dass Sie sich mit Loyalty-Punkten, Mitgliedschaftsstufen oder überzeichneten Losverfahren herumschlagen müssen.

Mit einer engen Kapazität von 40.000 Plätzen und einer Nachfrage auf Rekordniveau kann es sich wie ein harter Kampf anfühlen, reguläre Tickets für Topspiele in der Premier League und europäische Nächte zu sichern. Offizielle Hospitality dreht den Spieß um und gewährt sofortigen, verifizierten Zugang, dazu gehobene Gastronomie, kostenlose Bars und erstklassige Sichtlinien auf das Spielfeld.

Wie buche ich Chelsea-Premiumtickets?

Auf einen Blick: Stamford Bridge Hospitality, Premiumtickets & VIP-Pakete

Premiumpaket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusivleistungen Westview / UTB Sports Lounge Lounge 275 £ bis 550 £ West Stand / Fulham Road Gepolsterter Sitz in der West Stand, Chef-Food-Hall/Buffet vor dem Spiel, Getränk in der Halbzeit, offizielles Spielprogramm Canoville & Champions Club Club Level (mittlerer Rang) 395 £ bis 750 £ East Stand (mittlerer Rang) Gepolsterter Sitz auf Höhe des Strafraums, Drei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, Bar gegen Bezahlung, Snacks nach dem Spiel, Q&A mit einer Klublegende Tambling’s & Harris Suite Dining 650 £ bis 1.250 £ West Stand (mittlerer Rang) Drei-Gänge-Fine-Dining-Menü, inklusive Open Bar (Bier/Wein/Spirituosen), gepolsterte Sitze auf Höhe der Mittellinie Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ bis 2.200 £ West Stand (Level 2) Vier-Gänge-Gourmet-Dining, Champagner-Empfang, zentrale Plätze neben der Directors' Box, Besuche von Legenden Executive Boxes (10–20 Gäste) Box 11.000 £ bis 24.000 £ (pro Box) West Stand / East Stand Geschlossene private Suite, persönlicher Host, individuelles Mehrgänge-Dining, private Balkonsitze außerhalb der Suite

*Die Preise schwanken je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie viel kosten Chelsea FC Hospitality und Premiumtickets?

Die Preise für Chelsea FC Hospitality und Premiumpakete variieren je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C), Verpflegungsangebot (Street-Food-Stationen vs. mehrgängiges Chef-Dining) und Platzierung am Spielfeld (oberer Rang vs. Niveau der Directors' Box):

Informelle Sports Bars & moderne Lounges (275 £ bis 550 £ pro Person): Niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten wie Westview oder Under The Bridge (UTB). Mit gepolsterten Sitzplätzen in der West Stand, lebhaften Food-Hall-Stationen vor dem Spiel und Getränkegutscheinen für die Halbzeit.

Traditionelle Buffets & Club-Lounges (395 £ bis 750 £ pro Person): Optionen im mittleren Preissegment wie die Canoville Suite oder der Champions Club in der East Stand. Inklusive mehrgängiger warmer Buffets, Bar gegen Bezahlung, herzhafter Snacks nach dem Spiel und Auftritten ehemaliger Chelsea-Ikonen.

Fine Dining & Lounges an der Mittellinie (650 £ bis 1.250 £ pro Person): Premium-Gastronomiebereiche wie Tambling’s Suite oder die Harris Suite in der West Stand. Geboten werden Drei-Gänge-Gourmet-Menüs, kostenlose Getränkepakete und zentrale Plätze auf Höhe der Mittellinie.

Ultra-VIP-Flaggschiff-Lounges (1.200 £ bis 2.200+ £ pro Person): Weltklasse-Spieltagserlebnisse wie die Millennium Suite oder The Clubhouse. Mit Vier-Gänge-Fine-Dining, Champagner-Empfängen, exklusiven Match-Geschenken und Sitzen direkt neben der Directors' Box.

Private Executive Boxes (11.000 £ bis 24.000 £ pro Box): Geschlossene Suiten für 10 bis 20 Gäste auf eigenen Boxenebenen. Inklusive maßgeschneidertem Mehrgänge-Dining, persönlichem Host-Service und privaten Balkonsitzen direkt vor Ihrer Suite.

Welche Premium-Pakete gibt es beim Chelsea FC?

Private Executive Boxes (10–20 Gäste)

Auf eigenen Boxenebenen in der West und East Stand gelegen, bieten Executive Boxes völlige Privatsphäre, kombiniert mit direkten Balkonplätzen direkt vor der Verglasung Ihrer Suite.

Executive Boxes: Ab 11.000 £ (10 bis 20 Gäste)

Was ist enthalten: Geschlossene private Suite mit Blick aufs Spielfeld, persönlicher Kellner und Host, mehrgängiges Fine Dining oder Gourmet-Buffets, voll ausgestattete private Bar, Spieltagsprogramme und Besuche von Klublegenden.

Flaggschiff-VIP-Suiten

Konzipiert für geschäftliche Unterhaltung, besondere Anlässe oder kleine Gruppen, die Fine Dining zusammen mit zentralen Sichtlinien auf das Mittelfeld verlangen.

Die Millennium Suite: Ab 1.200 £ pro Person

The Clubhouse: Ab 1.500 £ pro Person

Was ist enthalten: Sitzplätze neben der prestigeträchtigen Directors' Lounge, Vier-Gänge-Fine-Dining, inklusive Open Bar mit Spirituosen und Champagner, Match-Geschenke und taktische Briefings vor dem Spiel.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Für Fans, die Spitzengastronomie oder Zugang zum Spielfeld hinter den Kulissen suchen:

Tambling’s Suite: 650 £ bis 1.100 £ pro Person (benannt nach dem legendären Torjäger Bobby Tambling)

Harris Suite: Ab 750 £ pro Person

Under The Bridge (UTB): Ab 350 £ pro Person

Dugout Club: Premium-Pakete mit Zugang direkt ans Spielfeld und zum Spielertunnel

Was ist enthalten: Drei-Gänge-Menüs vom Chefkoch, kostenlose Getränkepakete, Lounge-Unterhaltung vor dem Spiel und gepolsterte Sitze in der West Stand.

Informelle Hospitality mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Flexible, energiegeladene Optionen, zugeschnitten auf Familien, internationale Reisende und Gruppen:

Westview: 275 £ bis 510 £ pro Person

Canoville Suite: 395 £ bis 750 £ pro Person

Was ist enthalten:

Gepolsterte Sitze in West Stand Upper oder East Stand Middle Tier

Zugang zu lichtdurchfluteten modernen Umläufen oder privaten Lounges, die 2,5 Stunden vor dem Spiel öffnen

Gutscheine für Food-Stationen vor dem Spiel oder Zugang zum Chef-Buffet

Kostenlose Getränke in der Halbzeit (Tee/Kaffee/Softdrinks)

Offizielles Spieltagsprogramm

Was sollte man über die Tribünen und Sichtlinien an der Stamford Bridge wissen?

Die vier Tribünen der Stamford Bridge bieten unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, ob Sie taktische Sichtlinien oder Spieltagsatmosphäre bevorzugen:

West Stand (mittlerer Rang & Westview Upper): Hier befinden sich Executive Suites und Fine-Dining-Lounges. Die Blöcke 1–8 im mittleren Rang der West Stand liegen direkt über den Trainerbänken und dem Spielertunnel und bieten erstklassige Sichtlinien auf Höhe der Mittellinie.

East Stand (mittlerer Rang): Beherbergt die Canoville Suite, den Champions Club und die Captains Bar. Positioniert auf Höhe des Strafraums, mit erhöhtem Blick über beide technischen Zonen und gegenüber der Kameratribüne.

Matthew Harding Stand & Shed End: Hinter-den-Tor-Tribünen mit leidenschaftlicher Unterstützung der Heimfans. Informelle Hospitality-Pakete wie UTB bringen Sie in die Nähe dieser stimmungsvollen Kurven.

Wie bekommt man Hospitality- und Premiumtickets für Chelsea Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis an der Stamford Bridge zu einem erschwinglichen Preis suchen, bieten Heimspiele des Chelsea FC in der Women’s Super League (WSL) und der UEFA Women’s Champions League an der Stamford Bridge eine zugängliche Alternative.

Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen bieten Zugang zu Lounges in der West Stand, Gourmet-Buffetoptionen und gepolsterte Sitze zu deutlich reduzierten Preisen, was sie bei Familien und Jugendgruppen beliebt macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Chelsea-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart Casual. Offizielle Chelsea-Heimtrikots und Teamfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxen (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder hochwertige Strickoberteile sowie saubere elegante Schuhe oder gepflegte Sneaker. Replika-Fußballtrikots sind in den formellsten Speiseräumen der höchsten Kategorie eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Chelsea-Premiumtickets?

Taschenlimit: Für alle Taschen an den Drehkreuzen des Stadions gilt an der Stamford Bridge eine strikte A4-Größenbeschränkung (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: An Spieltagen gibt es an der Stamford Bridge keine Gepäckaufbewahrung oder Taschenabgabe. Koffer und große Rucksäcke werden vom Sicherheitspersonal am äußeren Sicherheitsring abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Bewahren Sie größeres Gepäck in Gepäckaufbewahrungen in den Bahnhöfen London Victoria oder Earl's Court auf, bevor Sie zur Fulham Road weiterfahren.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets zum Chelsea FC?

Hospitality-Suiten und -Lounges öffnen 2,5 bis 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 bis 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Anreise : Die nächstgelegene Station ist Fulham Broadway (District Line), nur 3 Gehminuten von den VIP-Eingängen der Stamford Bridge entfernt. Alternativ können Sie mit dem London Overground nach West Brompton oder Imperial Wharf fahren, jeweils etwa 15 Gehminuten entfernt.

Abreise : Die Warteschlangen an der U-Bahn-Station Fulham Broadway nach dem Spiel können mehr als 45 Minuten dauern. Da Hospitality-Pässe nach dem Spiel Zugang zu den Lounges gewähren, können Sie drinnen entspannen, Live-Interviews mit dem Trainer nach dem Spiel auf den Lounge-Monitoren verfolgen und warten, bis sich die Menschenmengen am Bahnhof gelichtet haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Chelsea-FC-Hospitality-E-Tickets werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail direkt an die hauptbuchende Person verschickt. E-Tickets können direkt in digitalen Wallets auf dem Smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) gespeichert oder als PDF-Barcodes an den VIP-Drehkreuzen gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden häufig für TV-Übertragungen neu terminiert, also zwischen Freitagabend sowie Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Planen Sie bei Reise- und Hotelbuchungen immer ausreichend Flexibilität ein.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges an der Stamford Bridge erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen der Stamford Bridge willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket für den Spieltag besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.