Hier ist Ihr Ticket für das Emirates Stadium von Arsenal: Hospitality-Angebote am Spieltag und Premium-Pakete bieten einen offiziellen, garantierten Einlass ins Emirates Stadium, ohne die Mühen von Ticketverlosungen und Mitgliedschaften.

Tickets für reguläre Plätze über die offiziellen Verlosungen für Mitglieder zu bekommen, kann nahezu unmöglich erscheinen: Die Erfolgschancen bei Verlosungen für Red-Mitglieder fallen häufig unter 10 Prozent. So können Sie sich jetzt Premium-Tickets für Arsenal sichern.

Wie bucht man Premium-Tickets für Arsenal?

Für reguläre Plätze ist eine offizielle Arsenal-Mitgliedschaft der Kategorien Adult Red oder Silver erforderlich, die 35 bis 55 Pfund kostet. Eine Garantie, bei den Ticketverlosungen zum Zug zu kommen, gibt es nicht. Für Hospitality-Pakete am Spieltag ist KEINE Mitgliedschaft erforderlich.

Auf einen Blick: Hospitality-Angebote, Premium-Tickets und VIP-Pakete für Arsenal

Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Leistungen Cannon Club / Club Arsenal Club Level (mittlerer Rang) 350 bis 695 Pfund Gepolsterter Sitzplatz im Club Level, Gutscheine für Speisen und Getränke, Getränk in der Halbzeitpause, Eintritt für eine Museums- und Stadionführung Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomie 695 bis 995 Pfund À-la-carte-Menü mit drei Gängen, kostenlose Getränke an der Bar, Besuch einer Vereinslegende, zentrale Sitzplätze im Club Level The Avenell & The Heritage Lounges 1.595 bis 1.795 Pfund Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie im Box Level, Essen in kleiner Gruppe, Empfang mit Premium-Champagner und offene Bar Hero & Inner Circle Premium 1.895 bis 2.695 Pfund Exklusive VIP-Einblicke hinter die Kulissen, Treffen mit Spielern, gehobene Gastronomie, Sitzplätze direkt am Spielfeld Executive-Logen (N5, N7, N7+) Logen 12.950 bis 29.595 Pfund (pro Loge) Abgeschlossene private Loge, persönliche Betreuung, mehrgängiges Menü, private Balkonplätze direkt vor der Loge

*Die Preise variieren je nach Spielkategorie erheblich (Kategorie A gegenüber Kategorie B/C).

Was sollte man über das Club Level und die Sicht aus den Blöcken im Emirates Stadium wissen?

Der mittlere Rang bei Arsenal, bekannt als Club Level, verläuft zwischen dem Unter- und Oberrang rund um das gesamte Stadion. Welcher Block der richtige ist, hängt davon ab, ob Sie Wert auf einen guten taktischen Überblick, die Nähe zu den Mannschaftsbänken oder die Atmosphäre legen.

Zentrale Ost- und Westtribüne (Blöcke 60–64 und 69–73) : Diese Blöcke liegen nahe der Mittellinie. Block 62 befindet sich direkt über dem Spielertunnel und den Trainerbänken und bietet einen besonders guten taktischen Überblick. Die Blöcke 70–72 liegen auf Höhe der Perspektive der Hauptkamera für Fernsehübertragungen.

Hospitality-Blöcke an den Torlinien (Blöcke 65–68 am Clock End und 77–81 an der North Bank): Hier finden sich Pakete wie das Cannon Club-Angebot . Von diesen Plätzen aus erleben Sie Angriffe und Torszenen aus nächster Nähe und sitzen unweit der stimmungsvollen Heimfantribünen.

Reihe 1 gegenüber den Reihen 3–6 : In Reihe 1 sitzen Sie dem Spielfeldrand am nächsten. Die gläserne Sicherheitsbrüstung im Club Level kann jedoch für kleinere Personen oder Kinder die Sicht leicht beeinträchtigen. Die Reihen 3 bis 6 gelten weithin als die Plätze mit der besten Kombination aus Übersicht und Nähe zum Spielfeld: Sie sitzen hoch genug, um das gesamte Spielfeld ungehindert zu sehen, und sind zugleich vollständig vor Regen geschützt.

Welche Hospitality-Pakete gibt es bei Arsenal?

Private Executive-Logen (10 bis 15 Gäste)

Die Executive-Logen befinden sich auf dem eigenen Box Level und bieten vollständige Privatsphäre sowie eigene Sitzplätze auf dem Außenbalkon direkt vor Ihrer Loge.

Executive Box N7: Ab 12.950 Pfund (10 bis 15 Gäste)

Executive Box N5: Ab 13.140 Pfund (12 Gäste)

Executive Box N7+: Ab 29.595 Pfund (15 Gäste)

Das ist enthalten: Sitzplätze direkt vor Ihrer privaten Loge, mehrgängiges Menü, Getränke an der Bar inklusive, persönliche Betreuung, offizielle Spieltagsprogramme sowie bei ausgewählten Paketen Treffen mit Spielern oder personalisierte Trikots.

Exklusive Executive-Lounges

Für Paare, einzelne Fans oder kleine Gruppen, die gehobene Gastronomie mit Blick auf die Spielfeldmitte verbinden möchten.

The Avenell: Ab 1.595 Pfund pro Person (paarweise verkauft)

The Heritage: Ab 1.795 Pfund pro Person (paarweise verkauft)

Das ist enthalten: Premium-Sitzplätze nahe der Mittellinie im Box Level, gehobene Gastronomie und Getränke inklusive, offizielle Spieltagsprogramme und Besuche von Arsenal-Vereinslegenden.

Gastronomie- und Erlebnis-Pakete

Wenn erstklassige Gastronomie oder exklusiver Zugang für Sie Vorrang haben, bieten diese zusammengestellten Pakete ein umfassendes Spieltagserlebnis.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: 695 bis 725 Pfund pro Person

Foundry Legends: Ab 995 Pfund pro Person

Inner Circle: Ab 1.895 Pfund pro Person (Gruppen mit 4 oder 8 Personen)

Hero Experience: Ab 2.695 Pfund pro Person (Gruppe mit 4 Personen)

Das ist enthalten: Verschiedene mehrgängige Menüs, Champagnerempfänge, taktische Einführungen vor dem Spiel, Einblicke hinter die Kulissen des Stadions und Premium-Sitzplätze im Club Level.

Ungezwungene Hospitality-Angebote mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis (Club Level)

Flexible Angebote mit lebhafter Atmosphäre für Familien, Fans und internationale Reisende, die Komfort und unkomplizierten Zugang suchen.

The Academy / Academy+: 525 bis 745 Pfund pro Person

Cannon Club: Ab 350 bis 695 Pfund pro Person

Das ist enthalten:

Gepolsterte Premium-Sitzplätze im Club Level (z. B. Block 66)

Zugang zur Lounge vor dem Spiel (öffnet 2,5 Stunden vor Anpfiff)

Gutscheine für Speisen und Getränke (Bier, Wein, alkoholfreie Getränke)

Kostenlose Getränke in der Halbzeitpause

Eintritt für Stadion- und Museumsführungen

Wie bekommt man Hospitality- und Premium-Tickets für Arsenal Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis im Emirates Stadium zu einem niedrigeren Einstiegspreis suchen, sind die dort ausgetragenen Spiele von Arsenal in der Women’s Super League (WSL) und der UEFA Women’s Champions League eine ausgezeichnete Alternative.

Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen bieten denselben Zugang zum Club Level, dieselben gehobenen Gastronomieangebote und die Möglichkeit, private Logen zu buchen, und das zu deutlich niedrigeren Preisen. Das macht sie bei Familien und internationalen Fans beliebt.

Kleiderordnung: Was sollte ich mit Premium-Tickets für Arsenal anziehen?

Ungezwungene Bereiche (Cannon Club / Bars im Club Level): Gepflegte Freizeitkleidung. Arsenal-Fantrikots und Farben der Heimmannschaft sind ausdrücklich erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, zerrissene Jeans und Farben der Gastmannschaft sind streng verboten.

Gehobene Lounges und Logen (The Avenell / The Heritage / Executive-Logen): Gepflegte Freizeitkleidung bis formelle Kleidung. Dazu gehören gut sitzende Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder gepflegte Pullover sowie saubere elegante Schuhe oder gepflegte Sneaker. Mannschaftstrikots sind in den gehobenen Speiseräumen in der Regel nicht erlaubt. Prüfen Sie die Angaben in Ihrer Buchungsbestätigung.

Gibt es bei Premium-Tickets für Arsenal Beschränkungen für Gepäck und Taschen?

Wenn Sie anreisen, bringen Sie kein Reisegepäck mit ins Stadion.

Taschenlimit: Die maximal zulässige Taschengröße beträgt A4-Format (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: Im Emirates Stadium gibt es weder eine Taschen- noch eine Gepäckaufbewahrung.

Handgepäckkoffer, Koffer und große Rucksäcke werden an den Sicherheitskontrollen vor den Drehkreuzen zurückgewiesen.

Nutzen Sie eine Gepäckaufbewahrung an größeren Bahnhöfen (Kings Cross, Euston oder St Pancras), bevor Sie zum Stadion fahren.

Anreise: Wie kommt man mit Premium-Tickets zu Arsenal?

Hospitality-Logen und Club-Level-Lounges öffnen 2,5 Stunden vor Anpfiff und bleiben nach dem Schlusspfiff noch bis zu 2 Stunden geöffnet.

Kommen Sie frühzeitig, damit Sie Ihre Gutscheine für Speisen und Getränke bestmöglich nutzen und Warteschlangen am Eingang vermeiden können.

Anreise : Die U-Bahn-Stationen Holloway Road und Arsenal liegen zwar am nächsten, sind aber 60 bis 90 Minuten vor Anpfiff extrem überfüllt. Nutzen Sie stattdessen Finsbury Park (Victoria- und Piccadilly-Linie sowie National Rail) oder Highbury & Islington (Victoria-Linie / Overground). Von dort aus erreichen Sie den Hospitality-Eingang der Osttribüne (Drehkreuze X und Y) nach einem angenehmen Fußweg von 10 bis 15 Minuten.

Abreise : Nach dem Spiel können die Wartezeiten an der Station Arsenal über 45 Minuten betragen. Da Sie mit Hospitality-Paketen nach dem Spiel noch bis zu zwei Stunden Zugang zu den Club-Level-Lounges haben, können Sie drinnen entspannen, sich die Spielanalyse im Fernsehen ansehen und die längsten Warteschlangen an der Station ganz vermeiden.

Was sind Premium-Pakete und Hospitality-Tickets?

Im Fußball bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das deutlich mehr bietet als ein gewöhnliches Ticket.

Diese Angebote reichen vom bloßen Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, wo man die Atmosphäre genießen kann, über verschiedene gastronomische Angebote vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Logen für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Solche Premium-Pakete werden häufig für besondere Anlässe, zur Bewirtung von Kunden oder für ein noch schöneres Spielerlebnis gewählt.

Anders als früher, als diese Bereiche hauptsächlich Prominenten vorbehalten waren, gibt es heute eine breite Auswahl an Angeboten für Fans, Geschäftsleute und die breite Öffentlichkeit.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle elektronische Hospitality-Tickets von Arsenal werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spiel per E-Mail direkt an die Person verschickt, auf deren Namen die Buchung läuft.

Die E-Tickets können direkt in digitalen Smartphone-Wallets (Apple Wallet / Google Wallet) gespeichert oder als PDF-Barcodes an den VIP-Drehkreuzen der Osttribüne gescannt werden.

Was passiert, wenn der Spieltermin wegen einer Fernsehübertragung geändert wird?

Premier-League-Spiele werden häufig für Fernsehübertragungen verlegt, etwa von Samstag, 15 Uhr, auf Freitagabend, Sonntag oder Montagabend.

Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neuen Termin und die neue Anstoßzeit gültig. Planen Sie bei Ihrer Reise rund um das vorgesehene Spielwochenende immer einen Puffer von 24 bis 48 Stunden ein.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges des Emirates Stadium erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen willkommen.

Alle Besucher benötigen unabhängig von ihrem Alter ein gültiges Hospitality-Ticket.

Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder unter 14 Jahren von einem Erwachsenen begleitet werden. Für Kleinkinder auf Sitzplätzen in Reihe 1 des Club Level gelten Einschränkungen.