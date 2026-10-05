So sichern Sie sich Premium-Tickets für Arsenal: Hospitality-Tickets, das Emirates Stadium, Preise für Executive-Logen und mehr

Hier ist Ihr goldenes Ticket für Arsenals Emirates Stadium: Hospitality- und Premium-Pakete für den Spieltag bieten einen offiziellen, garantierten Eintrittspass für das Emirates Stadium, ohne den Aufwand mit Abstimmungen und Mitgliedschaften.

Sich reguläre Tickets über offizielle Abstimmungen für Mitglieder zu sichern, kann sich fast unmöglich anfühlen, denn die Erfolgsquoten bei Auslosungen für Red-Mitglieder fallen häufig unter 10 %. So kommen Sie jetzt an Arsenals Premium-Tickets.

Wie buche ich Arsenal-Premium-Tickets?

Für reguläre Sitzplätze ist der Kauf einer offiziellen Arsenal Adult Red oder Silver Membership (£35–£55) erforderlich, ohne Garantie, bei den Ticket-Auslosungen erfolgreich zu sein. Für Hospitality-Pakete am Spieltag ist KEINE Mitgliedschaft erforderlich.

Auf einen Blick: Arsenal Hospitality, Premium-Tickets & VIP-Pakete

Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Inklusive Cannon Club / Club Arsenal Club Level (mittlere Ebene) £350 – £695 Gepolsterter Sitz auf Club Level, Essens- und Getränkegutscheine, Getränk in der Halbzeit, Pass für Museums-/Stadiontour Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomie £695 – £995 3-Gänge-à-la-carte-Menü, kostenlose Bar, Auftritt einer Klublegende, zentrale Plätze auf Club Level The Avenell & The Heritage Lounges £1.595 – £1.795 Sitze auf Box Level auf Höhe der Mittellinie, Essen in kleiner Runde, Premium-Champagnerempfang & Open Bar Hero & Inner Circle Premium £1.895 – £2.695 VIP-Zugang hinter die Kulissen, Treffen mit Spielern, Luxus-Gastronomie, Sitzplätze direkt am Spielfeldrand Executive Boxes (N5, N7, N7+) Boxen £12.950 – £29.595 (pro Box) Geschlossene private Suite, persönlicher Host, mehrgängiges Menü, private Balkonplätze direkt vor der Box

*Die Preise variieren erheblich je nach Kategorie des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Was Sie über Club Level & Blocksicht im Emirates Stadium wissen sollten

Arsenals mittlere Ebene, bekannt als Club Level, umschließt das gesamte Stadion und liegt zwischen Unter- und Oberrang. Die Wahl des richtigen Blocks hängt davon ab, ob Ihnen taktische Sicht, Nähe zu den Team-Bänken oder Atmosphäre wichtiger ist.

Zentrale Ost- und Westtribüne (Blöcke 60-64 & 69-73) : Sie liegen nahe der Mittellinie. Block 62 befindet sich direkt über dem Spielertunnel und den Trainerbänken und bietet eine erstklassige taktische Perspektive. Die Blöcke 70–72 entsprechen dem Blickwinkel der Hauptfernsehkamera.

Hospitality-Blöcke an der Torlinie (Blöcke 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Hier befinden sich Pakete wie der Cannon Club . Diese Plätze bieten einen intensiven Blick auf Angriffe, Strafraumszenen und die Nähe zu den leidenschaftlichen Heimkurven.

Reihe 1 im Vergleich zu den Reihen 3-6 : Reihe 1 bringt Sie zwar am nächsten an den Spielfeldrand, das Sicherheitsglas auf Club Level kann die Sichtlinie für kleinere Zuschauer oder Kinder jedoch leicht schneiden. Die Reihen 3 bis 6 gelten auf Club Level weithin als der „Sweet Spot“, weil Sie hoch genug sitzen, um das gesamte Spielfeld ungehindert zu sehen, und gleichzeitig vollständig vor Regen geschützt sind.

Welche Hospitality-Pakete gibt es bei Arsenal?

Private Executive Boxes (10–15 Gäste)

Die Executive Boxes befinden sich auf dem eigenen Box Level und bieten vollständige Privatsphäre mit eigenen Außenbalkonplätzen direkt vor Ihrer persönlichen Suite.

Executive Box N7: Ab £12.950 (10–15 Gäste)

Executive Box N5: Ab £13.140 (12 Gäste)

Executive Box N7+: Ab £29.595 (15 Gäste)

Was ist inklusive: Private Suite-Plätze direkt vor Ihrer Box, mehrgängiges Menü, inklusive Bar, persönlicher Host, offizielle Spieltagsprogramme sowie ausgewählte Pakete mit Treffen mit Spielern oder personalisierten Trikots.

Exklusive Executive Lounges

Konzipiert für Paare, einzelne Fans oder kleine Gruppen, die ein Fine-Dining-Restaurantambiente in Kombination mit Sicht auf Höhe der Mittellinie wünschen.

The Avenell: Ab £1.595 pro Person (nur paarweise buchbar)

The Heritage: Ab £1.795 pro Person (nur paarweise buchbar)

Was ist inklusive: Premium-Sitzplätze neben der Mittellinie auf Box Level, Fine Dining und Getränke inklusive, offizielle Spieltagsprogramme sowie Besuche von Arsenal-Klublegenden.

Gastronomie- & Erlebnis-Pakete

Wenn erstklassige Gastronomie oder exklusiver Zugang für Sie Priorität haben, bieten diese kuratierten Pakete ein immersives Spieltagserlebnis.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 pro Person

Foundry Legends: Ab £995 pro Person

Inner Circle: Ab £1.895 pro Person (Gruppen mit 4 oder 8 Personen)

Hero Experience: Ab £2.695 pro Person (Gruppe mit 4 Personen)

Was ist inklusive: Mehrgängige Menüoptionen, Champagnerempfänge, taktische Briefings vor dem Spiel, Stadionzugang hinter die Kulissen und Premium-Sitzplätze auf Club Level.

Informelle Hospitality mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis (Club Level)

Flexible, lebhafte Optionen, zugeschnitten auf Familien, Fans und internationale Reisende, die Komfort und unkomplizierten Zugang suchen.

Was ist inklusive:

Premium-Sitze mit Polsterung auf Club Level (z. B. Block 66)

Zugang zur Lounge vor dem Spiel (öffnet 2,5 Stunden vor Anpfiff)

Gutscheine für Speisen und Getränke (Bier, Wein, Softdrinks)

Kostenlose Getränke in der Halbzeit

Pässe für Stadion- und Museumstouren

Wie bekomme ich Hospitality- & Premium-Tickets für Arsenal Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis im Emirates Stadium zu einem niedrigeren Einstiegspreis suchen, sind Spiele von Arsenal Women in der Women’s Super League (WSL) und in der UEFA Women’s Champions League, die im Emirates ausgetragen werden, eine hervorragende Alternative.

Die Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen bieten denselben Zugang zu Club Level, Fine-Dining-Optionen und die Verfügbarkeit privater Boxen zu deutlich niedrigeren Preisen, was sie zu einer beliebten Wahl für Familien und internationale Fans macht.

Dresscode: Was sollte ich mit Arsenal-Premium-Tickets tragen?

Informelle Kategorie (Cannon Club / Club Level Bars): Smart Casual. Replika-Arsenaltrikots und Farben der Heimmannschaft sind vollständig erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, zerrissener Denim und Farben der Auswärtsmannschaft sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxen (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder gepflegte Pullover sowie saubere elegante Schuhe oder gepflegte Sneaker. Teamtrikots sind in gehobenen formellen Speiseräumen in der Regel eingeschränkt. Prüfen Sie Ihre konkrete Buchungsbestätigung mit Reiseplan.

Gibt es Gepäck- & Taschenbeschränkungen bei Arsenal-Premium-Tickets?

Wenn Sie reisen, bringen Sie kein Gepäck mit ins Stadion.

Taschenlimit: Die maximal erlaubte Taschengröße entspricht A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: Im Emirates Stadium gibt es keine Gepäckabgabe oder Gepäckaufbewahrung.

Kabinentaschen, Koffer und große Rucksäcke werden an den Sicherheitsdrehkreuzen abgewiesen.

Nutzen Sie Gepäckaufbewahrungsdienste an großen Bahnhöfen (Kings Cross, Euston oder St Pancras), bevor Sie zum Stadion fahren.

Anreise: Wie komme ich mit Premium-Tickets zu Arsenal?

Hospitality-Suiten und Club-Level-Lounges öffnen 2,5 Stunden vor Anpfiff und bleiben bis zu 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Kommen Sie früh, um Ihre Essens- und Getränkegutscheine bestmöglich zu nutzen und Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden.

Ankunft : Holloway Road und Arsenal Underground Station liegen zwar am nächsten, sind aber 60–90 Minuten vor Anpfiff extrem überfüllt. Nutzen Sie stattdessen Finsbury Park (Victoria/Piccadilly-Linien und National Rail) oder Highbury & Islington (Victoria Line / Overground) und genießen Sie einen angenehmen 10- bis 15-minütigen Fußweg zum Hospitality-Eingang an der East Stand (Drehkreuze X und Y).

Abreise : Die Warteschlangen nach dem Spiel an der Arsenal Station können mehr als 45 Minuten dauern. Da Hospitality-Pakete Ihnen bis zu zwei Stunden nach dem Spiel Zugang zu den Club-Level-Lounges geben, können Sie drinnen entspannen, die TV-Analyse nach dem Spiel verfolgen und die Stoßzeiten an den Stationen komplett vermeiden.

Was sind Premium-Pakete und Hospitality-Tickets?

Hospitality ist im Fußball die Bezeichnung für ein gehobenes Spieltagspaket, das deutlich über das übliche reguläre Ticket-Erlebnis hinausgeht.

Diese Erlebnisse können von einfachem Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, um die Atmosphäre aufzusaugen, bis zu verschiedenen Gastronomieoptionen reichen, von Buffets bis zu mehrgängigen Menüs, und reichen bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Anzahl an Gästen.

Diese Premium-Pakete werden oft für besondere Anlässe, zur Kundenunterhaltung oder zur Steigerung des allgemeinen Spielgenusses gewählt.

Anders als früher, als diese Bereiche hauptsächlich für Prominente reserviert waren, gibt es heute eine breite Palette an Angeboten für Fans, Geschäftsleute und die allgemeine Öffentlichkeit.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Arsenal-Hospitality-E-Tickets werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltermin per E-Mail direkt an die hauptbuchende Person verschickt.

Die E-Tickets können direkt in digitale Wallets auf Smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) geladen oder als PDF-Barcodes an den VIP-Drehkreuzen der East Stand gescannt werden.

Was passiert, wenn sich der Spieltermin wegen einer TV-Übertragung ändert?

Spiele der Premier League werden häufig für TV-Übertragungen neu terminiert, etwa von Samstag, 15:00 Uhr, auf Freitagabend, Sonntag oder Montagabend.

Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Termin und die neue Uhrzeit gültig. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Reiseplan einen Puffer von 24 bis 48 Stunden rund um das angesetzte Wochenende enthält.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges im Emirates erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen willkommen.

Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket besitzen.

Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder unter 14 Jahren von einem Erwachsenen begleitet werden, und für Säuglinge, die in Reihe 1 auf Club Level sitzen, gelten Einschränkungen.