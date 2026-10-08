Überspringen Sie das Drama in der Ticketschlange komplett: die offizielle Chelsea-Matchday-Hospitality bietet einen autorisierten Prioritätszugang direkt an die Stamford Bridge, ohne dass Sie Loyalitätspunkte, Mitgliedschaftsstufen oder überzeichnete Ticketverlosungen durchlaufen müssen.

Mit einer begrenzten Kapazität von 40.000 und einer Nachfrage auf Rekordniveau kann sich die Sicherung regulärer Eintrittskarten für große Premier-League-Spiele und Europapokalabende wie ein harter Kampf anfühlen. Die offizielle Hospitality stellt das auf den Kopf und gewährt sofortigen, verifizierten Zugang zusammen mit gehobener Gastronomie, kostenlosen Bars und erstklassiger Sicht auf das Spielfeld.

Wie buche ich Chelsea-Premiumtickets?

Auf einen Blick: Hospitality, Premiumtickets und VIP-Pakete an der Stamford Bridge

Premium-Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Ort Inklusivleistungen Westview / UTB Sports Lounge Lounge 275 £ bis 550 £ West Stand / Fulham Road Gepolsterter Sitz in der West Stand, Food Hall/Buffet vor dem Spiel vom Chefkoch, Getränk in der Halbzeit, offizielles Spielprogramm Canoville & Champions Club Club Level (Mittlerer Rang) 395 £ bis 750 £ East Stand (Mittlerer Rang) Gepolsterter Sitz auf Höhe des Strafraums, Drei-Gänge-Buffet vor dem Spiel, Bar auf Selbstzahlerbasis, Snacks nach dem Spiel, Fragerunde mit einer Klublegende Tambling’s & Harris Suite Dining 650 £ bis 1.250 £ West Stand (Mittlerer Rang) Drei-Gänge-Fine-Dining-Menü, inklusive offene Bar (Bier/Wein/Spirituosen), gepolsterte Sitze auf Höhe der Mittellinie Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ bis 2.200 £ West Stand (Level 2) Vier-Gänge-Gourmet-Dining, Champagner-Empfang, zentrale Plätze neben der Directors' Box, Besuche von Klublegenden Executive Boxes (10–20 Gäste) Box 11.000 £ bis 24.000 £ (pro Box) West Stand / East Stand Abgeschlossene private Suite, persönlicher Host, maßgeschneidertes Mehrgänge-Dining, private Balkonsitze außerhalb der Suite

*Die Preise schwanken je nach Einstufung des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie viel kosten Chelsea-FC-Hospitality und Premiumtickets?

Die Preise für Hospitality- und Premium-Pakete des Chelsea FC variieren je nach Einstufung des Spiels (Kategorie A vs. Kategorie B/C), Verpflegungsangebot (Street-Food-Stationen vs. Chef-Dining mit mehreren Gängen) und Platzierung am Spielfeld (oberer Rang vs. Ebene der Directors' Box):

Informelle Sports Bars & moderne Lounges (275 £ bis 550 £ pro Person): Zugängliche Optionen wie Westview oder Under The Bridge (UTB). Dazu gehören gepolsterte Sitze in der West Stand, lebhafte Food-Hall-Stationen vor dem Spiel und Getränkegutscheine für die Halbzeit.

Traditionelle Buffets & Klub-Lounges (395 £ bis 750 £ pro Person): Optionen im mittleren Preissegment wie die Canoville Suite oder der Champions Club in der East Stand. Enthalten sind warme Buffets mit mehreren Gängen, Bars auf Selbstzahlerbasis, herzhafte Snacks nach dem Spiel und Auftritte ehemaliger Chelsea-Ikonen.

Fine Dining & Lounges an der Mittellinie (650 £ bis 1.250 £ pro Person): Gehobene kulinarische Bereiche wie Tambling’s Suite oder die Harris Suite in der West Stand. Geboten werden Drei-Gänge-Gourmet-Menüs, kostenlose Getränkepakete und zentrale Plätze auf Höhe der Mittellinie.

Ultra-VIP-Flaggschiff-Lounges (1.200 £ bis 2.200+ £ pro Person): Weltklasse-Matchday-Settings wie die Millennium Suite oder The Clubhouse. Dazu gehören Vier-Gänge-Fine-Dining, Champagner-Empfänge, exklusive Spielgeschenke und Sitze direkt neben der Directors' Box.

Private Executive Boxes (11.000 £ bis 24.000 £ pro Box): Abgeschlossene Suiten für 10 bis 20 Gäste auf eigenen Boxenebenen. Enthalten sind maßgeschneidertes Mehrgänge-Dining, persönlicher Host-Service und private Balkonsitze direkt außerhalb Ihrer Suite.

Welche Premium-Pakete gibt es beim Chelsea FC?

Private Executive Boxes (10–20 Gäste)

Auf eigenen Boxenebenen in der West und East Stand gelegen, bieten Executive Boxes absolute Privatsphäre, kombiniert mit direkter Bestuhlung auf dem Balkon direkt vor der Glasscheibe Ihrer Suite.

Executive Boxes: Ab 11.000 £ (10 bis 20 Gäste)

Was ist enthalten: Abgeschlossene private Suite mit Blick auf das Spielfeld, persönlicher Kellner und Host, Fine Dining mit mehreren Gängen oder Gourmet-Buffets, vollständig bestückte private Bar, Matchday-Programme und Besuche von Klublegenden.

Flaggschiff-VIP-Suiten

Konzipiert für repräsentative Bewirtung, besondere Anlässe oder kleine Gruppen, die Fine Dining zusammen mit einer zentralen Sicht auf das Mittelfeld wünschen.

Die Millennium Suite: Ab 1.200 £ pro Person

The Clubhouse: Ab 1.500 £ pro Person

Was ist enthalten: Sitzplätze neben der prestigeträchtigen Directors' Lounge, Vier-Gänge-Fine-Dining, inklusive offene Bar mit Spirituosen und Champagner, Spielgeschenke und taktische Briefings vor dem Spiel.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Für Fans, die Spitzengastronomie oder Zugang zum Spielfeld hinter den Kulissen suchen:

Tambling’s Suite: 650 £ bis 1.100 £ pro Person (benannt nach dem legendären Torjäger Bobby Tambling)

Harris Suite: Ab 750 £ pro Person

Under The Bridge (UTB): Ab 350 £ pro Person

Dugout Club: Premium-Pakete mit Zugang direkt am Spielfeld und zum Spielertunnel

Was ist enthalten: Drei-Gänge-Menüs vom Chefkoch, kostenlose Getränkepakete, Lounge-Unterhaltung vor dem Spiel und gepolsterte Sitze in der West Stand.

Informelle Hospitality mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Flexible, energiegeladene Optionen für Familien, internationale Reisende und Gruppen:

Westview: 275 £ bis 510 £ pro Person

Canoville Suite: 395 £ bis 750 £ pro Person

Was ist enthalten:

Gepolsterte Sitze im Upper der West Stand oder im mittleren Rang der East Stand

Zugang zu lichtdurchfluteten modernen Umläufen oder privaten Lounges, die 2,5 Stunden vor dem Spiel öffnen

Gutscheine für Food-Stationen vor dem Spiel oder Zugang zum Chef-Buffet

Kostenlose Getränke in der Halbzeit (Tee/Kaffee/Softdrinks)

Offizielles Matchday-Programm

Was sollte man über die Tribünen und Sichtlinien an der Stamford Bridge wissen?

Die vier Tribünen der Stamford Bridge bieten unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, ob Sie taktische Sichtlinien oder Matchday-Atmosphäre bevorzugen:

West Stand (Mittlerer Rang & Westview Upper): Heimat der Executive Suites und Fine-Dining-Lounges. Die Blöcke 1 bis 8 im mittleren Rang der West Stand liegen direkt über den Trainerbänken und dem Spielertunnel und bieten eine erstklassige Sicht auf Höhe der Mittellinie.

East Stand (Mittlerer Rang): Hier befinden sich die Canoville Suite, der Champions Club und die Captains Bar. Positioniert auf Höhe des Strafraums und mit erhöhter Sicht über beide Technischen Zonen sowie gegenüber der Kameratribüne.

Matthew Harding Stand & Shed End: Hinter-den-Tor-Tribünen mit leidenschaftlicher Unterstützung der Heimfans. Informelle Hospitality-Pakete wie UTB bringen Sie nah an diese stimmungsvollen Enden.

Wie bekommt man Hospitality- und Premiumtickets für Chelsea Women (WSL)?

Für Fans, die das Hospitality-Erlebnis an der Stamford Bridge zu einem zugänglichen Preis suchen, bieten Spiele des Chelsea FC Women in der Women’s Super League (WSL) und in der UEFA Women's Champions League, die an der Stamford Bridge ausgetragen werden, eine zugängliche Alternative.

Hospitality-Pakete für Spiele der Frauen umfassen Zugang zu den Lounges in der West Stand, Gourmet-Buffet-Optionen und gepolsterte Sitze zu deutlich reduzierten Preisen, wodurch sie bei Familien und Jugendgruppen beliebt sind.

Dresscode: Was sollte ich mit Chelsea-Premiumtickets tragen?

Informelle Kategorie (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart Casual. Offizielle Chelsea-Heimtrikots und Teamfarben sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportkleidung, Farben des Auswärtsteams und Trikots des Gegners sind strikt verboten.

Formelle Lounges & Boxen (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder gepflegte Jeans, Hemden mit Kragen oder stilvolle Strickoberteile sowie saubere Lederschuhe oder gepflegte Sneaker. Nachbildungen von Fußballtrikots sind in den formellsten Speiseräumen der obersten Kategorie eingeschränkt.

Gibt es Gepäck- und Taschenbeschränkungen bei Chelsea-Premiumtickets?

Taschenlimit: An den Drehkreuzen des Stadions gilt an der Stamford Bridge eine strikte A4-Größenbegrenzung für alle Taschen (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Keine Aufbewahrung vor Ort: An Spieltagen gibt es an der Stamford Bridge keine Gepäckaufbewahrung oder Abgabestellen für Taschen. Koffer und große Rucksäcke werden von der Security am äußeren Sicherheitsring abgewiesen.

Aufbewahrungslösung: Bewahren Sie größeres Gepäck in Gepäckaufbewahrungen innerhalb der Bahnhöfe London Victoria oder Earl's Court auf, bevor Sie zur Fulham Road weiterfahren.

Transport: Wie kommt man mit Premiumtickets zum FC Chelsea?

Hospitality-Suiten und Lounges öffnen 2,5 bis 3 Stunden vor dem Anpfiff und bleiben bis zu 1 bis 2 Stunden nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Anreise : Die nächstgelegene Station ist Fulham Broadway (District Line), nur 3 Gehminuten von den VIP-Eingängen der Stamford Bridge entfernt. Alternativ können Sie mit der London Overground bis West Brompton oder Imperial Wharf fahren, von dort sind es 15 Minuten zu Fuß.

Abreise : Die Warteschlangen nach dem Spiel an der U-Bahn-Station Fulham Broadway können mehr als 45 Minuten in Anspruch nehmen. Da Hospitality-Pässe nach dem Spiel Zugang zu den Lounges gewähren, können Sie drinnen entspannen, Live-Interviews mit dem Trainer nach dem Spiel auf den Lounge-Monitoren verfolgen und warten, bis sich die Menschenmengen an der Station gelichtet haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle Chelsea-FC-Hospitality-E-Tickets werden ungefähr 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag per E-Mail direkt an die Hauptbuchungsperson versendet. E-Tickets können direkt in digitalen Wallets auf dem Smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) gespeichert oder als PDF-Barcodes an VIP-Drehkreuzen gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Premier-League-Spiele werden für TV-Übertragungen häufig neu angesetzt und zwischen Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag verschoben. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für den neu angesetzten Spieltermin gültig. Planen Sie bei Reise- und Hotelbuchungen immer ausreichend Flexibilität ein.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges der Stamford Bridge erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Bereichen der Stamford Bridge willkommen. Jede anwesende Person muss unabhängig vom Alter ein gültiges Matchday-Hospitality-Ticket besitzen, und Gäste unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.