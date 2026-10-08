Vergessen Sie den Aufwand mit der Ticketverlosung: Eine Buchung von Manchester-United-Hospitality verschafft Ihnen einen garantierten direkten Zugang zum Old Trafford, ohne Mitgliedschaftslotterien oder komplizierte Punkteanforderungen.

Selbst bei einer Stadionkapazität von mehr als 74.000 Plätzen bleibt es extrem schwer, reguläre Spieltickets für hochkarätige Premier-League-Duelle oder Europapokalspiele zu ergattern. Offizielle Spieltagspakete nehmen den Stress heraus und bieten bestätigte Sitzplätze, gehobene Verpflegung, inklusive Getränke und einen unschlagbaren Blick auf das Spielfeld.

Auf einen Blick: Old-Trafford-Hospitality, Premium-Tickets & VIP-Pakete

Premium-Paket Kategorie Preisspanne (pro Person)* Standort Inklusive Kit Room / Salford Suite Lounge 250 £ bis 495 £ North West Quadrant / SAF Stand Gepolsterter Sitz in Rang 2/3, Streetfood, Bar auf Selbstzahlerbasis, Spielprogramm Victoria Warehouse Externe Lounge 295 £ bis 580 £ Außerhalb des Geländes (5 Minuten zu Fuß) Sitzplatz in der Sir Bobby Charlton Stand, Streetfood-Stände, inklusive Getränke Museum Experience & Red Café Club Level & Erlebnis 350 £ bis 650 £ Sir Alex Ferguson Stand Gepolsterter Sitz in der SAF Stand, voller Zugang zum Museum auf drei Etagen, Buffet, Fragerunde mit einer Legende Knights Lounge & Centennial Dining 650 £ bis 1.250 £ North East Quadrant / SAF Stand 3-Gänge-Menü vom Chefkoch, offene Bar, gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie The Gallery & Heritage Club Premium 1.200 £ bis 2.500 £ SAF Stand / SBC Stand Gehobenes 4-/5-Gänge-Menü, Champagnerempfang, zentrale Executive-Sitze Private Executive Boxes (8–10+ Gäste) Loge 8.500 £ bis 22.000 £ (pro Loge) East Stand / SBC Stand Geschlossene private Suite, persönlicher Gastgeber, individuelles Dining, Balkonplätze

*Die Preise schwanken je nach Spielkategorie (Kategorie A vs. Kategorie B/C).

Wie bucht man Manchester-United-Premium-Tickets?

Nächste Spiele MUN Premier League 12:30 TOT

Wie viel kosten Hospitality- und Premium-Tickets von Manchester United FC?

Die Preise für Manchester-United-Spieltagshospitality variieren je nach Spielkategorie (Kategorie-A-Rivalitäten vs. Spiele der Kategorie B/C), Essensoptionen (von lockeren Streetfood-Ständen bis zu mehrgängiger Spitzengastronomie) und Sitzplatzlage (von Quadranten im Oberrang bis zu Plätzen auf Höhe der Mittellinie):

Informelle Sportsbars & moderne Lounges (250 £ bis 495 £ pro Person): Einstiegsangebote wie The Kit Room oder die Salford Suite. Enthalten sind gepolsterte Sitze in den Oberrängen, lockere Streetfood-Optionen und Zugang zu einer Bar auf Selbstzahlerbasis.

Externe Lounges & Erlebnis-Pakete (295 £ bis 650 £ pro Person): Besondere Optionen wie Victoria Warehouse oder die Old Trafford Museum Experience in der Sir Alex Ferguson Stand. Dazu gehören interaktive Club-Ausstellungen, warme Buffetangebote, kostenlose Getränke und Fragerunden vor dem Spiel mit ehemaligen Spielern.

Fine Dining & Mittelfeld-Lounges (650 £ bis 1.250 £ pro Person): Luxuriöse Angebote der mittleren Kategorie wie die Knights Lounge, die Centennial Suite oder das Evolution Restaurant. Geboten werden gehobene Drei-Gänge-Menüs, inklusive Bar und erstklassige Plätze an der Seitenlinie.

Ultra-VIP-Flaggschiff-Lounges (1.200 £ bis 2.500+ £ pro Person): Top-Lounges wie The Gallery oder der Heritage Club. Geboten werden Champagnerempfänge, vom Chefkoch kreierte Menüs mit vier oder fünf Gängen, offizielle Geschenke und luxuriöse gepolsterte Sitzplätze nahe der Directors' Box.

Private Executive Boxes (8.500 £ bis 22.000 £ pro Loge): Exklusive Suiten für 8 bis 10+ Gäste an der East Stand und der Sir Bobby Charlton Stand. Enthalten sind maßgeschneiderte Verpflegung, privater Host-Service und eigene Balkonplätze direkt vor dem Fenster Ihrer Suite.

Welche Premium-Pakete gibt es bei Manchester United FC?

Private Executive Boxes (8–10+ Gäste)

Die privaten Suiten befinden sich auf exklusiven Logenebenen in der East Stand und der Sir Bobby Charlton Stand und bieten absolute Privatsphäre sowie direkte Sitzplätze im Freien.

Preis: Ab 8.500 £ pro Loge (8 bis 10+ Gäste)

Was ist enthalten: Geschlossene private Suite mit Blick auf das Spielfeld, persönlicher Host- und Kellnerservice, mehrgängiges Essen oder Buffetangebote, bestückte Privatbar, Spieltagsprogramme und Auftritte ehemaliger United-Spieler.

Flaggschiff-VIP-Suiten

Konzipiert für geschäftliche Bewirtung, besondere Anlässe oder Fans, die erstklassige Gastronomie kombiniert mit zentralen Sichtlinien auf Höhe der Mittellinie suchen.

Preis: The Gallery ab 1.200 £ pro Person | Heritage Club ab 1.500 £ pro Person

Was ist enthalten: Sitzplätze in der Nähe der Directors' Lounge, Champagnerempfang, gehobenes Fünf-Gänge-Menü, kostenlose Bar mit Spirituosen und Weinen, Erinnerungsgeschenke und taktische Analysen vor dem Spiel.

Dining- & Erlebnis-Lounges

Ideal für Fans, die große Clubtradition, erstklassiges Essen oder ein immersives Spieltagserlebnis wollen:

Preis: Knights Lounge (650 £ bis 1.100 £) | Museum Experience (ab 350 £) | Red Café (ab 330 £)

Was ist enthalten: Gehobene mehrgängige Menüs, Open-Bar-Pakete, Live-Fragerunden mit United-Legenden und gepolsterte Premium-Sitze in der Sir Alex Ferguson Stand.

Informelle & preislich attraktive Hospitality

Flexible und lebhafte Hospitality, ideal für Familien, lokale Fans und internationale Anhänger:

Preis: Victoria Warehouse (295 £ bis 580 £) | The Kit Room (250 £ bis 495 £) | Salford Suite (228 £ bis 450 £)

Was ist enthalten:

Gepolsterte Sitze in der Sir Bobby Charlton Stand, der Sir Alex Ferguson Stand oder dem North West Quadrant

Zugang zur Suite ab 3 Stunden vor dem Anstoß und bis zu 1 Stunde nach dem Spiel

Streetfood-Gutscheine, warme Buffets oder lockere Dining-Stationen

Zugang zu Bars auf Selbstzahlerbasis oder zu kostenlosen Getränkeoptionen je nach Kategorie

Offizielles Spieltags-Souvenirprogramm

Was man über die Tribünen und Sicht im Old Trafford wissen sollte

Die vier unterschiedlichen Tribünen im Old Trafford bieten jeweils eine eigene Perspektive:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): Die riesige Tribüne mit drei Rängen beherbergt Top-Executive-Suiten, The Gallery und das Manchester United Museum. Plätze im mittleren Rang bieten einen außergewöhnlichen taktischen Blick auf das Spielfeld.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Sie verläuft entlang der Hauptseitenlinie und beherbergt die Trainerbänke, den Spielertunnel und die Directors' Box. Plätze in Rang 1 bieten eine unmittelbare Perspektive auf die Technische Zone.

Stretford End (West Stand): Das historische Epizentrum der Atmosphäre im Old Trafford. Nahe gelegene Quadranten-Lounges lassen Fans die Stimmung aufsaugen, während sie Premium-Annehmlichkeiten genießen.

East Stand (SCORE Stand): Bietet erhöhte Quadranten-Sitzplätze und Executive Boxes mit direktem Blick auf den Eingang an der Sir Matt Busby Way und die Trinity Statue davor.

Wie bekommt man Hospitality- und Premium-Tickets für Manchester United Women (WSL)?

Für Fans, die Old-Trafford-Hospitality zu einem günstigeren Preis erleben möchten, sind die Super-League- (WSL) und Pokalspiele von Manchester United Women im Old Trafford eine großartige Möglichkeit.

Pakete für Frauen-Spiele umfassen Lounge-Zugang in der Sir Alex Ferguson Stand, hochwertige Buffets und gepolsterte Sitze zu familienfreundlichen Preisen und sind damit besonders beliebt bei Jugendteams und Familienausflügen.

Dresscode: Was sollte ich mit Manchester-United-Premium-Tickets tragen?

Informelle Kategorie (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart Casual. Offizielle Manchester-United-Trikots und Teamkleidung sind erlaubt. Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Kleidung des Auswärtsteams oder Farben von Rivalen sind streng verboten.

Formelle Lounges & Logen (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Smart Casual bis formell. Stoffhosen oder ordentliche Jeans, Hemden mit Kragen oder schicke Strickoberteile sowie saubere Schuhe oder schlichte elegante Sneaker. Fußballtrikots sind in Top-Suiten mit Fine Dining nicht erlaubt.

Transport: Wie kommt man mit Premium-Tickets zum Old Trafford?

Die Hospitality-Suiten öffnen 3 Stunden vor dem Anstoß und bleiben bis zu 1 Stunde nach dem Schlusspfiff geöffnet.

Anreise: Am einfachsten ist die Anreise mit dem Manchester Metrolink. Straßenbahnen fahren von Manchester Piccadilly oder Victoria zur Station Old Trafford (7 Minuten zu Fuß), Wharfside (5 Minuten zu Fuß) oder Exchange Quay (10 Minuten zu Fuß).

Abreise: Die Warteschlangen an den Straßenbahnhaltestellen nach dem Spiel können sehr lang sein. Da Ihr Hospitality-Pass Ihnen nach dem Spiel Zugang zur Lounge gibt, bleiben Sie drinnen, verfolgen Sie die Live-Analyse nach dem Spiel auf den Bildschirmen in der Lounge und warten Sie, bis sich die Menschenmengen an den Stationen gelichtet haben, bevor Sie sich auf den Rückweg ins Stadtzentrum machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wann erhalte ich meine elektronischen Tickets?

Offizielle E-Tickets für die Hospitality von Manchester United FC werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Anstoß per E-Mail an die Hauptbuchungsperson verschickt. Die E-Tickets können zu Ihrer mobilen Wallet (Apple Wallet / Google Wallet) hinzugefügt oder an den Stadiondrehkreuzen als PDF-Barcodes gescannt werden.

Was passiert, wenn sich das Spieldatum wegen einer TV-Übertragung ändert?

Premier-League-Spiele werden für Live-TV-Übertragungen häufig verlegt, etwa auf Freitagabend, Samstag, Sonntag oder Montag. Hospitality-Tickets bleiben automatisch für die neue Anstoßzeit gültig. Achten Sie darauf, Ihre Reisepläne flexibel zu halten.

Sind Kinder in den Hospitality-Lounges im Old Trafford erlaubt?

Ja. Kinder sind in allen Hospitality-Lounges im Old Trafford willkommen. Alle Besucherinnen und Besucher benötigen unabhängig vom Alter ein gültiges Hospitality-Ticket, und Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.



