Sie verspüren noch immer den Drang, vor dem Ende einer sensationellen F1-Saison noch einen Grand Prix zu besuchen? Es gibt nichts Besseres, als im Moment zu leben. Lassen Sie diese Träume beim Großen Preis von Mexiko-Stadt Wirklichkeit werden, der vom 30. Oktober bis 1. November stattfindet.

Der Große Preis von Mexiko (oder Großer Preis von Mexiko-Stadt, wie er seit 2021 heißt) wird im Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen, seit das Event 1963 erstmals im F1-Kalender auftauchte.

Trotz einiger Flauten, in denen das Rennen nicht stattfand, ist es inzwischen ein fester Bestandteil des Motorsportkalenders und ein äußerst beliebter Austragungsort, der für seine leidenschaftlichen Fans und dramatischen Rennen bekannt ist.

Egal, ob Sie eingefleischter F1-Fan oder Gelegenheitszuschauer sind, der Große Preis von Mexiko-Stadt wird Ihre Sinne mit Sicherheit anregen. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen dazu, wie Sie Tickets für den Grand Prix kaufen können, wie viel sie kosten und wo Sie sie erwerben können.

Wann findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 in der F1 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 läuft das gesamte Wochenende, von Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Strecke (Ort) Tickets Sonntag, 1. November 14 Uhr (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) Tickets

So kaufen Sie Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1

Fans können Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 über mehrere Anbieter kaufen. Angeboten werden sie über das Formel-1-Ticketportal, das direkt über die offizielle Website der Rennserie erreichbar ist, außerdem sind sie auch über die Website des Autodromo Hermanos Rodriguez selbst erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die Strecke für den Grand Prix von Mexiko-Stadt in verschiedene Zonen unterteilt ist, die durch eigene Farbmarkierungen gekennzeichnet sind. Um in die zugewiesene Zone zu gelangen, müssen Sie den entsprechenden Eingang benutzen. Jede Zone hat ihre eigene Fan-Zone mit allen notwendigen Services und Annehmlichkeiten.

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Zonen:

Zone Haupttribünen & Bereiche Wichtige Streckenansichten Bester Eingang Grün (Verde) Tribünen 1 & 2, Paddock Club, Champions Club Boxengasse, Startaufstellung, Hauptgerade mit Start/Ziel Eingänge 4, 6, 7 Orange (Naranja) Tribüne 2A Überholmanöver bei hohem Tempo auf der Hauptgeraden (General Admission) Eingang 8 Blau (Azul) Tribünen 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Bremszone vor Kurve 1, Moisés-Solana-S-Kurven (Kurven 1–3) Eingänge 9 & 12 Gelb (Amarilla) Tribünen 7, 9, 10, 11 Kurvenreicher Abschnitt der Kurven 4–6 am Ende der zweiten DRS-Zone Eingänge 13 & 14 Grau (Gris) Tribüne 14 (Foro Sol Sur) Stadionsektion, Kurven 13–14, Siegerehrung nach dem Rennen Eingang 2 Braun (Café) Tribüne 15 (Foro Sol Norte) Stadionsektion, langsame Kurven, riesige konzertähnliche Atmosphäre Eingang 2

Wenn Fans noch kurzfristig Plätze sichern möchten, können sie Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Renntag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1?

Offizielle 3-Tages-Tickets für den Großen Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 im Autódromo Hermanos Rodríguez kosten je nach Zone und Sitzbereich zwischen 3.900 MXN und 30.500 MXN (215 USD bis 1.678 USD). Die Tickets sind strikt an die jeweilige Zone gebunden, das heißt, Sie können nach Betreten der Strecke nicht in andere farblich gekennzeichnete Zonen wechseln.

Tribüne Streckenzone Lage & Sichttyp Offizielle 3-Tages-Tickets (MXN) Grada 1 & 2 Grün Hauptgerade, Boxengasse & Action auf der Startaufstellung 30.500 Grada 10 Gelb Schnelle Kurven (Kurven 4 bis 6) 19.900 Grada 11 Gelb Kurve 6 & Anfahrt zu den Lake-S-Kurven 18.300 Grada 4 & 5 Blau Wichtiger Bremspunkt & Action in den Kurven 1 bis 2 15.000 Grada 5A Blau Innenansicht des ersten Kurvenkomplexes 1 bis 3 13.900 Grada 7 Gelb Einfahrt in den Kurvenkomplex 4 & 5 13.900 Grada 6 Blau Beschleunigungszone aus Kurve 3 heraus 13.000 Grada 12 Gelb Schneller Abschnitt durch die Kurven 4 bis 6 12.800 Grada 9 Blau Beschleunigung auf der Gegengeraden 12.400 Grada 8 Blau Mittelabschnitt der schnellen Gegengeraden 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grau Im ikonischen Stadion, letzte Kurven & Podium 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Braun Im ikonischen Stadion, langsamer Schikanenabschnitt 10.000 Grada 3A & 6B Blau Einfahrt in den Überhol-Hotspot / Gegengerade 9.900 Grada 6A Blau Stehplatzbereich mit General Admission 7.000 Grada 2A Orange Stehbereich an der mittleren Boxengeraden / Domestic GA 3.900

VIP- & Hospitality-Pakete

Wenn Sie mehr als einen Standardplatz auf der Tribüne suchen, bieten hochwertige VIP-Pakete Premium-Verpflegung, Open Bars und Zugang zum Paddock:

Champions Club : Direkt an der Hauptgeraden gelegen, mit Preisen ab etwa 5.600 USD. Enthalten sind ein reservierter Tribünenplatz, Zugang zur Hospitality-Lounge und geführte Paddock-Touren.

F1 Paddock Club : Die ultimative Luxus-Kategorie, entweder oberhalb des Boxengebäudes oder auf der zweiten Ebene des Foro-Sol-Stadions gelegen, ab etwa 9.600 USD.

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Websites der F1 und des Autodromo Hermanos Rodriguez im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitverkaufsplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Zeitplan für das Wochenende des Großen Preises von Mexiko-Stadt 2026 der F1

Training, Qualifying und das Rennen selbst beim Großen Preis von Mexiko-Stadt verteilen sich wie unten gezeigt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit - CST) Freitag, 30. Oktober Training 1 12:30 Freitag, 30. Oktober Training 2 16:00 Samstag, 31. Oktober Training 3 11:30 Samstag, 31. Oktober Qualifying 15:00 Sonntag, 1. November Rennen 14:00

Wo findet der Große Preis von Mexiko-Stadt 2026 der F1 statt?

Der Große Preis von Mexiko-Stadt wird im Autodromo Hermanos Rodriguez ausgetragen, wie immer, auch wenn die Strecke vor 1979 als Magdalena Mixhuca bekannt war.

Die Strecke wurde 1959 erstmals eröffnet, und die aktuelle Version folgt noch weitgehend dem Verlauf des ursprünglichen Kurses. Das moderne Layout, das etwa 4,3 Kilometer lang ist, führt jedoch durch ein ehemaliges Baseballstadion und bietet damit eine der beeindruckendsten Kulissen des gesamten F1-Jahres.

Das Autodromo Hermanos Rodriguez liegt mehr als 2.200 Meter über dem Meeresspiegel, was den Grand Prix für die Fahrer zu einer atemlosen Erfahrung macht. Auch die F1-Teams haben einiges zu bedenken, da die dünne Luft die Motorleistung und die Aerodynamik beeinflusst.

Valtteri Bottas hält den Rundenrekord von 1:17.774. Er fuhr diese Zeit bei der Ausgabe 2021 des Rennens, die Max Verstappen gewann.

So kommen Sie zum Großen Preis von Mexiko-Stadt der F1

Der nächstgelegene Flughafen zum Autodromo Hermanos Rodriguez ist der Benito Juarez International Airport, der auch als Mexico City International Airport bekannt ist. Er liegt ungefähr 10 Kilometer östlich der Strecke.

Mietwagen:

Am Benito Juarez International Airport gibt es Zugang zu mehreren Mietwagenfirmen, die bequem in den Terminals zu finden sind. Dazu gehören Avis, Budget und Hertz.

Taxi-/Ride-Sharing-Dienste:

In Mexiko-Stadt haben Reisende mehrere Möglichkeiten, sich mit Taxis und Ride-Sharing-Diensten bequem in der Stadt fortzubewegen. Zu den beliebteren Optionen gehören Uber, Didi und reguläre Taxis (Sitio de Taxis oder Taxi Libre).

Öffentliche Verkehrsmittel:

Um vom Benito Juarez International Airport mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Stadtzentrum von Mexiko-Stadt zu gelangen, haben Sie einige Möglichkeiten, darunter die Metro und den Metrobus. Die Strecke in Mexiko-Stadt organisiert außerdem einen Ticket2ride-Service. Dabei handelt es sich um einen Shuttle-Service von ausgewählten Standorten zur Rennstrecke und zurück.

Was ist vom Großen Preis von Mexiko 2026 der F1 zu erwarten?

In den 1970er Jahren war der Große Preis von Mexiko ein Mittelpunkt der goldenen Ära der F1, zog gewaltige Menschenmassen an und bot packende Unterhaltung. Ein Faktor, der zu seinem jüngsten Wiederaufleben an Popularität und Bedeutung führte, war der Erfolg des mexikanischen Fahrers Sergio Perez, der die F1-Weltmeisterschaft 2023 hinter Max Verstappen als Zweiter beendete und elf Jahre in Folge Top-10-Platzierungen in der Fahrerwertung verbuchte (2014-2024). In diesem Jahr kehrt er in seinem Cadillac zurück, nachdem er in der Saison 2025 gefehlt hatte.

Der einzige andere Mexikaner mit einem Sieg in einem F1-Rennen war Pedro Rodriguez im Jahr 1970. Er starb tragischerweise ein Jahr später nach einem Rennunfall, doch sein Vermächtnis lebt weiter, denn die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde 1979 zu Ehren von ihm und seinem Bruder Ricardo, ebenfalls ein ehemaliger F1-Fahrer, umbenannt.

Das Autodromo Hermanos Rodríguez ist eine atemberaubende Strecke, die F1-Enthusiasten mindestens einmal im Leben persönlich erlebt haben müssen. Mitten im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt gelegen, zeichnet sich der Kurs durch seine enorme 1,2 Kilometer lange Hauptgerade aus, eine der längsten des gesamten F1-Jahres, auf der die modernen F1-Autos Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h erreichen können. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die Stadionsektion Foro Sol, in der die Autos durch eine schüsselförmige Tribüne fahren.

Der Große Preis von Mexiko-Stadt 2025 wurde von Lando Norris dominiert, und das Ergebnis brachte ihn an die Spitze der Fahrerwertung. Der McLaren-Fahrer lag mehr als 30 Sekunden vor Charles Leclerc von Ferrari und Max Verstappen von Red Bull. Steht uns diesmal eine dramatische Neuauflage bevor? Zögern Sie nicht, wenn Sie sich unter die Massen bei einem der denkwürdigsten Tage im mexikanischen Sportkalender mischen wollen.



