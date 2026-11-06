New York City ist bereit, im Dezember 2026 erneut auf der Weltbühne zu glänzen: als Reiseziel für Urlauber aus aller Welt.

Nach einem spektakulären Herbst hat die Stadt ihren Ruf als unvergessliches Winterwunderland gefestigt. Sie bietet alles von berühmten Weihnachtstraditionen über mitreißende NBA-Duelle und große Broadway-Hits bis hin zu Live-Comedy.

Ob Sie aus den USA anreisen oder aus dem Ausland einfliegen: GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für die Veranstaltungen sichern, die besten Flüge nach JFK oder Newark buchen und die passende Unterkunft für Ihre Winterreise durch die fünf Stadtbezirke finden.

Welche Veranstaltungen stehen in New York City im Dezember 2026 auf dem Programm?

GOAL bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über das vielfältige Unterhaltungsangebot der Stadt in diesem Dezember. Von großen Konzerten bis zu Comedy-Auftritten in kleinem Rahmen: Das steht im Kalender.

Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Tickets Di., 1. Dezember Doja Cat Madison Square Garden Tickets Do., 3. Dezember Wisin United Palace Theatre Tickets Do., 3. Dezember Brent Faiyaz Barclays Center Tickets So., 6. Dezember New York Giants gegen San Francisco 49ers MetLife Stadium Tickets Di., 8. Dezember The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Tickets Fr., 11. Dezember Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Tickets Sa., 12. Dezember Football: Army gegen Navy MetLife Stadium Tickets So., 13. Dezember Denver Broncos gegen New York Jets MetLife Stadium Tickets So., 13. Dezember Boston Celtics gegen Brooklyn Nets Barclays Center Tickets Di., 15. und Mi., 16. Dezember Trevor Noah Beacon Theatre Tickets Mi., 16. Dezember Brooklyn Nets gegen Dallas Mavericks Barclays Center Tickets Mi., 16. und Do., 17. Dezember Andrea Bocelli Madison Square Garden Tickets So., 20. Dezember New York Islanders gegen New York Rangers UBS Arena, Elmont Tickets Mi., 23. Dezember Utah Jazz gegen New York Knicks Madison Square Garden Tickets Fr., 25. Dezember San Antonio Spurs gegen New York Knicks (erster Weihnachtstag) Madison Square Garden Tickets So., 27. Dezember Brooklyn Nets gegen New York Knicks Madison Square Garden Tickets Den ganzen Dezember über The Great Gatsby Broadway Theatre Tickets Di., 29. Dezember Detroit Red Wings gegen New York Rangers Madison Square Garden Tickets Mi., 30. Dezember bis Sa., 2. Januar Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Tickets Den ganzen Dezember über Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Tickets Den ganzen Dezember über George Balanchines Der Nussknacker (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Tickets Den ganzen Dezember über Alvin Ailey American Dance Theater (ab 2. Dezember) New York City Center Tickets

Wie bekommt man Tickets für Veranstaltungen in New York City im Dezember?

Derzeit ist die Verfügbarkeit von Tickets im regulären Vorverkauf für die beliebtesten Veranstaltungen der Weihnachtszeit offiziell auf einem historischen Tiefstand. Das gilt etwa für besonders gefragte Wochenendvorstellungen der Rockettes oder Knicks-Spiele in der Weihnachtswoche. Millionen Touristen strömen in die Stadt, was den Ticketverkauf stark belastet.

Das Wichtigste im Überblick:

Der Zweitmarkt ist geöffnet: Wenn Sie beim regulären Vorverkauf leer ausgegangen sind, gehören Plattformen wie StubHub mit Blick auf den Dezember zu den wichtigsten autorisierten Anlaufstellen, über die Fans verifizierte Tickets zu regulierten Preisen kaufen und verkaufen können. Dort haben Sie die besten Chancen auf Eintrittskarten für ausverkaufte Broadway-Shows, VIP-Plätze im Madison Square Garden oder besonders gute Plätze bei Trevor Noah im Beacon Theatre.

Wenn Sie beim regulären Vorverkauf leer ausgegangen sind, gehören Plattformen wie StubHub mit Blick auf den Dezember zu den wichtigsten autorisierten Anlaufstellen, über die Fans verifizierte Tickets zu regulierten Preisen kaufen und verkaufen können. Dort haben Sie die besten Chancen auf Eintrittskarten für ausverkaufte Broadway-Shows, VIP-Plätze im Madison Square Garden oder besonders gute Plätze bei Trevor Noah im Beacon Theatre. 100 Prozent digitaler Einlass: Fast alle großen Veranstaltungsorte in New York City setzen ausschließlich auf digitale Tickets. Sie benötigen ein Smartphone mit Internetzugang, um Ihre Tickets an den Drehkreuzen vorzuzeigen.

Fast alle großen Veranstaltungsorte in New York City setzen ausschließlich auf digitale Tickets. Sie benötigen ein Smartphone mit Internetzugang, um Ihre Tickets an den Drehkreuzen vorzuzeigen. Preise und Sicherheit: Lesen Sie die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Zweitmarkt-Plattform. Wenn Sie einen vertrauenswürdigen Marktplatz wie StubHub nutzen, ist Ihr Kauf durch dessen 100-prozentige FanProtect-Garantie abgesichert.

Wie bucht man Flüge für eine Dezemberreise nach New York City?

Wer New York City besucht, reist über eine der verkehrsreichsten Regionen der Welt. Die meisten Fans und Touristen fliegen einen der drei großen Flughäfen der Region an: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) oder LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): Der wichtigste Flughafen für internationale Reisende aus europäischen Städten wie London, Paris oder Frankfurt. Von dort gibt es per AirTrain Anschluss an die U-Bahn sowie Zugang zu Fahrdiensten für die Weiterfahrt nach Manhattan und Brooklyn.

Der wichtigste Flughafen für internationale Reisende aus europäischen Städten wie London, Paris oder Frankfurt. Von dort gibt es per AirTrain Anschluss an die U-Bahn sowie Zugang zu Fahrdiensten für die Weiterfahrt nach Manhattan und Brooklyn. Newark Liberty (New Jersey): Eine hervorragende Alternative, insbesondere wenn auf Ihrem Reiseplan ein NFL-Spiel im MetLife Stadium steht oder Sie an der Westseite Manhattans übernachten.

Eine hervorragende Alternative, insbesondere wenn auf Ihrem Reiseplan ein NFL-Spiel im MetLife Stadium steht oder Sie an der Westseite Manhattans übernachten. LaGuardia Airport (New York): Der bevorzugte Flughafen für Inlandsflüge in den USA. Er wurde kürzlich renoviert und bietet eine schnelle Anbindung an Midtown und Queens.

Wir empfehlen, Plattformen wie Skyscanner zu nutzen, um Preissenkungen im Blick zu behalten. Fluggesellschaften wie Delta, JetBlue und British Airways sind beliebte Optionen für die Reise in Nordamerikas Weihnachtshauptstadt.

Wie viel kosten Flüge nach New York City im Dezember?

In der Weihnachtszeit ist mit hohen Reisekosten zu rechnen. Flüge von großen europäischen Flughäfen oder Drehkreuzen an der US-Westküste kosten im Dezember üblicherweise zwischen 400 und 1.200 US-Dollar. Frühzeitiges Buchen ist wichtig, um sich die besten Preise zu sichern.

Datum Abflugort Zielort Geschätzte Kosten (USD) 5. Dezember London (LHR) New York (JFK) 750 US-Dollar 10. Dezember Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 US-Dollar 18. Dezember Paris (CDG) New York (JFK) 850 US-Dollar

Wo übernachtet man bei einem Dezemberurlaub in New York City?

Da die Veranstaltungen über Manhattan, Brooklyn und sogar New Jersey verteilt sind, sollten Besucher nach einer Unterkunft suchen, die ihnen in den kalten Wintermonaten Flexibilität und Wärme bietet.

Midtown Manhattan (für Broadway, MSG & weihnachtliche Sehenswürdigkeiten): Wer in Midtown übernachtet, ist mitten im Geschehen. Das Radio City Christmas Spectacular, das Theaterviertel mit seinen Broadway-Shows und der Madison Square Garden mit Spielen der Knicks und Rangers sind zu Fuß erreichbar. Das Viertel bietet eine lebhafte Atmosphäre und direkten Zugang zu wichtigen U-Bahn-Linien und berühmten Sehenswürdigkeiten.

Downtown Brooklyn (für NBA & Konzerte) Wenn auf Ihrem Reiseplan vor allem Spiele der Brooklyn Nets oder Konzerte im Barclays Center stehen, bietet Downtown Brooklyn ein trendigeres und etwas entspannteres Umfeld. Boutiquehotels in der Gegend bieten beeindruckende Ausblicke auf die Skyline und eine gute U-Bahn-Anbindung zurück nach Manhattan.

Wie bewegt man sich in New York City fort?

Wer sich an Spieltagen, nach Theatervorstellungen und durch die Menschenmengen der Weihnachtszeit bewegen möchte, sollte Folgendes wissen:

Fahrdienste: Lyft ist in den USA und besonders in New York City äußerst nützlich. Die U-Bahn eignet sich gut für Fahrten am Tag. Für Besucher, die spätabends eine Veranstaltung im Madison Square Garden verlassen oder nach einer frostigen Dezembernacht zu ihrem Hotel zurückkehren möchten, ist eine Fahrt mit Lyft jedoch die sicherste, wärmste und zuverlässigste Option.

Lyft ist in den USA und besonders in New York City äußerst nützlich. Die U-Bahn eignet sich gut für Fahrten am Tag. Für Besucher, die spätabends eine Veranstaltung im Madison Square Garden verlassen oder nach einer frostigen Dezembernacht zu ihrem Hotel zurückkehren möchten, ist eine Fahrt mit Lyft jedoch die sicherste, wärmste und zuverlässigste Option. Öffentlicher Nahverkehr: New York City verfügt mit der MTA über ein weitläufiges U-Bahn-System, das rund um die Uhr in Betrieb ist. Damit lässt sich der Weihnachtsverkehr in Midtown gut umgehen. Nach Spielen ist allerdings mit großem Andrang an der Penn Station unter dem MSG zu rechnen. Eine einsatzbereite Fahrdienst-App ist dann eine gute Alternative.

Wie bleibt man während einer Reise nach New York City online?

Wer in die USA reist, braucht einen Datentarif, der schon beim Verlassen des Flugzeugs funktioniert. Eine Internetverbindung ist wichtig, um am Eingang Ihr digitales StubHub-Ticket vorzuzeigen, mit Google Maps Ihr Theater zu finden oder nach dem Spiel einen Lyft zu rufen.

Eine eSIM ist eine gute Möglichkeit, hohe Roaming-Rechnungen Ihres heimischen Mobilfunkanbieters zu vermeiden. Bei eSIM.sm erhalten Sie schnelles Datenvolumen für Ihre gesamte Reise schon ab wenigen Dollar. Die eSIM lässt sich einfach per QR-Code aktivieren, sodass Sie unmittelbar nach Ihrer Ankunft am JFK oder in Newark online sein können. Wenn Sie mehr Datenvolumen benötigen, während Sie Ihr Lieblingsteam verfolgen oder die Stadt erkunden, können Sie es unkompliziert aufstocken.

Die wichtigsten Highlights in New York City im Dezember: