Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
New York City in December 2026Getty Images
Book Spurs vs Knicks TicketsBook Radio City Christmas Spectacular Tickets
Übersetzt von

So erlebt man New York City im Dezember 2026: Wo es Tickets, Flüge, Buchungsmöglichkeiten und mehr gibt

SHOPPING

So sichert ihr euch Tickets, um diesen Winter das Beste von NYC zu sehen

New York City ist bereit, im Dezember 2026 erneut auf der Weltbühne zu glänzen: als Reiseziel für Urlauber aus aller Welt.

Nach einem spektakulären Herbst hat die Stadt ihren Ruf als unvergessliches Winterwunderland gefestigt. Sie bietet alles von berühmten Weihnachtstraditionen über mitreißende NBA-Duelle und große Broadway-Hits bis hin zu Live-Comedy.

Ob Sie aus den USA anreisen oder aus dem Ausland einfliegen: GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für die Veranstaltungen sichern, die besten Flüge nach JFK oder Newark buchen und die passende Unterkunft für Ihre Winterreise durch die fünf Stadtbezirke finden.

Welche Veranstaltungen stehen in New York City im Dezember 2026 auf dem Programm?

GOAL bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über das vielfältige Unterhaltungsangebot der Stadt in diesem Dezember. Von großen Konzerten bis zu Comedy-Auftritten in kleinem Rahmen: Das steht im Kalender.

Datum

Veranstaltung

Veranstaltungsort

Tickets

Di., 1. Dezember

Doja Cat

Madison Square Garden

Tickets

Do., 3. Dezember

Wisin

United Palace Theatre

Tickets

Do., 3. Dezember

Brent Faiyaz

Barclays Center

Tickets

So., 6. Dezember

New York Giants gegen San Francisco 49ers

MetLife Stadium

Tickets

Di., 8. Dezember

The Compound and Friends

Stage 1 at New World Stages

Tickets

Fr., 11. Dezember

Z100 Jingle Ball

Madison Square Garden

Tickets

Sa., 12. Dezember

Football: Army gegen Navy

MetLife Stadium

Tickets

So., 13. Dezember

Denver Broncos gegen New York Jets

MetLife Stadium

Tickets

So., 13. Dezember

Boston Celtics gegen Brooklyn Nets

Barclays Center

Tickets

Di., 15. und Mi., 16. Dezember

Trevor Noah

Beacon Theatre

Tickets

Mi., 16. Dezember

Brooklyn Nets gegen Dallas Mavericks

Barclays Center

Tickets

Mi., 16. und Do., 17. Dezember

Andrea Bocelli

Madison Square Garden

Tickets

So., 20. Dezember

New York Islanders gegen New York Rangers

UBS Arena, Elmont

Tickets

Mi., 23. Dezember

Utah Jazz gegen New York Knicks

Madison Square Garden

Tickets

Fr., 25. Dezember

San Antonio Spurs gegen New York Knicks (erster Weihnachtstag)

Madison Square Garden

Tickets

So., 27. Dezember

Brooklyn Nets gegen New York Knicks

Madison Square Garden

Tickets

Den ganzen Dezember über

The Great Gatsby

Broadway Theatre

Tickets

Di., 29. Dezember

Detroit Red Wings gegen New York Rangers

Madison Square Garden

Tickets

Mi., 30. Dezember bis Sa., 2. Januar

Phish New Year's Eve Run

Madison Square Garden

Tickets

Den ganzen Dezember über

Radio City Christmas Spectacular

Radio City Music Hall

Tickets

Den ganzen Dezember über

George Balanchines Der Nussknacker (New York City Ballet)

David H. Koch Theater, Lincoln Center

Tickets

Den ganzen Dezember über

Alvin Ailey American Dance Theater (ab 2. Dezember)

New York City Center

Tickets

Wie bekommt man Tickets für Veranstaltungen in New York City im Dezember?

Derzeit ist die Verfügbarkeit von Tickets im regulären Vorverkauf für die beliebtesten Veranstaltungen der Weihnachtszeit offiziell auf einem historischen Tiefstand. Das gilt etwa für besonders gefragte Wochenendvorstellungen der Rockettes oder Knicks-Spiele in der Weihnachtswoche. Millionen Touristen strömen in die Stadt, was den Ticketverkauf stark belastet.

Das Wichtigste im Überblick:

  • Der Zweitmarkt ist geöffnet: Wenn Sie beim regulären Vorverkauf leer ausgegangen sind, gehören Plattformen wie StubHub mit Blick auf den Dezember zu den wichtigsten autorisierten Anlaufstellen, über die Fans verifizierte Tickets zu regulierten Preisen kaufen und verkaufen können. Dort haben Sie die besten Chancen auf Eintrittskarten für ausverkaufte Broadway-Shows, VIP-Plätze im Madison Square Garden oder besonders gute Plätze bei Trevor Noah im Beacon Theatre.
  • 100 Prozent digitaler Einlass: Fast alle großen Veranstaltungsorte in New York City setzen ausschließlich auf digitale Tickets. Sie benötigen ein Smartphone mit Internetzugang, um Ihre Tickets an den Drehkreuzen vorzuzeigen.
  • Preise und Sicherheit: Lesen Sie die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Zweitmarkt-Plattform. Wenn Sie einen vertrauenswürdigen Marktplatz wie StubHub nutzen, ist Ihr Kauf durch dessen 100-prozentige FanProtect-Garantie abgesichert.

Wie bucht man Flüge für eine Dezemberreise nach New York City?

Wer New York City besucht, reist über eine der verkehrsreichsten Regionen der Welt. Die meisten Fans und Touristen fliegen einen der drei großen Flughäfen der Region an: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) oder LaGuardia (LGA).

  • JFK International (New York): Der wichtigste Flughafen für internationale Reisende aus europäischen Städten wie London, Paris oder Frankfurt. Von dort gibt es per AirTrain Anschluss an die U-Bahn sowie Zugang zu Fahrdiensten für die Weiterfahrt nach Manhattan und Brooklyn.
  • Newark Liberty (New Jersey): Eine hervorragende Alternative, insbesondere wenn auf Ihrem Reiseplan ein NFL-Spiel im MetLife Stadium steht oder Sie an der Westseite Manhattans übernachten.
  • LaGuardia Airport (New York): Der bevorzugte Flughafen für Inlandsflüge in den USA. Er wurde kürzlich renoviert und bietet eine schnelle Anbindung an Midtown und Queens.

Wir empfehlen, Plattformen wie Skyscanner zu nutzen, um Preissenkungen im Blick zu behalten. Fluggesellschaften wie Delta, JetBlue und British Airways sind beliebte Optionen für die Reise in Nordamerikas Weihnachtshauptstadt.

Wie viel kosten Flüge nach New York City im Dezember?

In der Weihnachtszeit ist mit hohen Reisekosten zu rechnen. Flüge von großen europäischen Flughäfen oder Drehkreuzen an der US-Westküste kosten im Dezember üblicherweise zwischen 400 und 1.200 US-Dollar. Frühzeitiges Buchen ist wichtig, um sich die besten Preise zu sichern.

Datum

Abflugort

Zielort

Geschätzte Kosten (USD)

5. Dezember

London (LHR)

New York (JFK)

750 US-Dollar

10. Dezember

Los Angeles (LAX)

Newark (EWR)

450 US-Dollar

18. Dezember

Paris (CDG)

New York (JFK)

850 US-Dollar

Wo übernachtet man bei einem Dezemberurlaub in New York City?

Da die Veranstaltungen über Manhattan, Brooklyn und sogar New Jersey verteilt sind, sollten Besucher nach einer Unterkunft suchen, die ihnen in den kalten Wintermonaten Flexibilität und Wärme bietet.

Midtown Manhattan (für Broadway, MSG & weihnachtliche Sehenswürdigkeiten): Wer in Midtown übernachtet, ist mitten im Geschehen. Das Radio City Christmas Spectacular, das Theaterviertel mit seinen Broadway-Shows und der Madison Square Garden mit Spielen der Knicks und Rangers sind zu Fuß erreichbar. Das Viertel bietet eine lebhafte Atmosphäre und direkten Zugang zu wichtigen U-Bahn-Linien und berühmten Sehenswürdigkeiten.

Downtown Brooklyn (für NBA & Konzerte) Wenn auf Ihrem Reiseplan vor allem Spiele der Brooklyn Nets oder Konzerte im Barclays Center stehen, bietet Downtown Brooklyn ein trendigeres und etwas entspannteres Umfeld. Boutiquehotels in der Gegend bieten beeindruckende Ausblicke auf die Skyline und eine gute U-Bahn-Anbindung zurück nach Manhattan.

Wie bewegt man sich in New York City fort?

Wer sich an Spieltagen, nach Theatervorstellungen und durch die Menschenmengen der Weihnachtszeit bewegen möchte, sollte Folgendes wissen:

  • Fahrdienste: Lyft ist in den USA und besonders in New York City äußerst nützlich. Die U-Bahn eignet sich gut für Fahrten am Tag. Für Besucher, die spätabends eine Veranstaltung im Madison Square Garden verlassen oder nach einer frostigen Dezembernacht zu ihrem Hotel zurückkehren möchten, ist eine Fahrt mit Lyft jedoch die sicherste, wärmste und zuverlässigste Option.
  • Öffentlicher Nahverkehr: New York City verfügt mit der MTA über ein weitläufiges U-Bahn-System, das rund um die Uhr in Betrieb ist. Damit lässt sich der Weihnachtsverkehr in Midtown gut umgehen. Nach Spielen ist allerdings mit großem Andrang an der Penn Station unter dem MSG zu rechnen. Eine einsatzbereite Fahrdienst-App ist dann eine gute Alternative.

Wie bleibt man während einer Reise nach New York City online?

Wer in die USA reist, braucht einen Datentarif, der schon beim Verlassen des Flugzeugs funktioniert. Eine Internetverbindung ist wichtig, um am Eingang Ihr digitales StubHub-Ticket vorzuzeigen, mit Google Maps Ihr Theater zu finden oder nach dem Spiel einen Lyft zu rufen.

Eine eSIM ist eine gute Möglichkeit, hohe Roaming-Rechnungen Ihres heimischen Mobilfunkanbieters zu vermeiden. Bei eSIM.sm erhalten Sie schnelles Datenvolumen für Ihre gesamte Reise schon ab wenigen Dollar. Die eSIM lässt sich einfach per QR-Code aktivieren, sodass Sie unmittelbar nach Ihrer Ankunft am JFK oder in Newark online sein können. Wenn Sie mehr Datenvolumen benötigen, während Sie Ihr Lieblingsteam verfolgen oder die Stadt erkunden, können Sie es unkompliziert aufstocken.

Die wichtigsten Highlights in New York City im Dezember:

  • Die Rockettes: Sie sind eine treibende Kraft der New Yorker Weihnachtsstimmung. Ihre präzisen Tänze in der Radio City Music Hall gehören fest zum Winter in der Stadt.
  • Jalen Brunson & die Knicks: Brunson ist das Herzstück der New York Knicks. Ihn im Madison Square Garden bei der Organisation des Angriffsspiels zu erleben, ist für sportbegeisterte Besucher ein Muss.
  • Das Ensemble von The Great Gatsby: Mit seiner schillernden und energiegeladenen Präsenz am Broadway ist es in dieser Saison die wichtigste Theaterattraktion im Theaterviertel.
  • Die Weihnachtsbeleuchtung von Dyker Heights: Ein ruhiges und zugleich atemberaubendes Erlebnis in Brooklyn. Die aufwendigen Lichtinstallationen dieses Viertels sollten bei der Planung Ihrer weihnachtlichen Besichtigungstour nicht fehlen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen