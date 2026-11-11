So bekommt Ihr Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas: Termine, Ticketpreise und mehr

Der Große Preis von Las Vegas bringt die Formel 1 zurück nach Nevada: Auf dem berühmten Strip stehen Nachtrennen bei hohen Geschwindigkeiten an. Motorsport-Champions wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Lando Norris liefern sich unter Neonlichtern Duelle bei Höchstgeschwindigkeit.

GOAL bietet die wichtigsten Renntermine, Preisangaben und Buchungslinks. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch noch heute Tickets für den Formel-1-GP von Las Vegas sichern könnt.

Wann findet der Formel-1-GP von Las Vegas statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 19. November 2026 Formel-1-GP von Las Vegas: 1. und 2. Freies Training Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 20. November 2026 Formel-1-GP von Las Vegas: 3. Freies Training und Qualifying Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 21. November 2026 Formel-1-GP von Las Vegas: Renntag Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tickets für den Formel-1-GP von Las Vegas kaufen?

Offizielle Tickets für den Großen Preis von Las Vegas sind auf der offiziellen Website des Formel-1-GP von Las Vegas und über Ticketmaster erhältlich. Wer direkt über diese offiziellen Verkaufsstellen kauft, hat als Erstes die Wahl zwischen den Stehplatzbereichen und den Sitzplätzen auf den Tribünen.

Sind die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch an Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für den Formel-1-GP von Las Vegas?

Tagestickets für die Stehplatzbereiche kosten im offiziellen Ticketportal ab 50 US-Dollar für das Training am Donnerstag, ab 99 US-Dollar für das Qualifying am Freitag und ab 393 US-Dollar für den Renntag am Samstag. Wer das ganze Wochenende dabei sein möchte, zahlt für einen dreitägigen Stehplatzpass für die Flamingo Zone ab 492 US-Dollar. Reservierte Tribünenplätze sind über die offiziellen Verkaufsstellen ab 925 US-Dollar erhältlich.

Sind die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft, bieten Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf StubHub beginnen die Preise auf dem Zweitmarkt bei etwa 150 US-Dollar für Tagestickets und 350 US-Dollar für Tickets für mehrere Tage. Sie hängen von der Nachfrage und der Platzwahl ab.

Alles Wissenswerte zum Formel-1-GP von Las Vegas

Der Große Preis von Las Vegas gehört zu den am meisten erwarteten Veranstaltungen im internationalen Motorsport. Der Stadtkurs in Las Vegas, Nevada, ist rund 6,1 Kilometer lang, hat 17 Kurven und eine lange Gerade auf dem berühmten Las Vegas Boulevard.

Streckenverlauf und Rennhöhepunkte

Die Fahrer rasen an berühmten Resorts wie dem Bellagio, dem Caesars Palace und dem Venetian vorbei. Auf dem Strip erreichen sie Geschwindigkeiten von mehr als 341 km/h. Überholmanöver vor Kurve 14 zählen zu den Höhepunkten des Rennens.

Ticketoptionen und Zuschauerbereiche

Stehplätze: Die günstigste Möglichkeit, die Formel 1 in Las Vegas zu erleben. Stehplatzpässe, beginnend mit der Flamingo Zone, bieten Zugang zu Stehplatzbereichen, großen Videoleinwänden, interaktiven Fanzonen und Live-Unterhaltung.

Die günstigste Möglichkeit, die Formel 1 in Las Vegas zu erleben. Stehplatzpässe, beginnend mit der Flamingo Zone, bieten Zugang zu Stehplatzbereichen, großen Videoleinwänden, interaktiven Fanzonen und Live-Unterhaltung. Tribünen: Reservierte Tribünenplätze, unter anderem in den Heineken- und T-Mobile-Zonen, bieten feste Sitzplätze mit direktem Blick auf wichtige Überholstellen und Beschleunigungszonen.

Tipps für Anreise und Rennbesuch

Der Las Vegas Harry Reid International Airport liegt nur wenige Minuten von der Rennstrecke entfernt. Zuschauern wird empfohlen, die Monorail oder Fahrdienste zu nutzen, um zu den Eingängen der Rennstrecke zu gelangen. Wer früh bucht, kann sich die günstigsten verfügbaren Tickets für dieses Nachtrennspektakel sichern.