New York City will im Dezember 2026 als Reiseziel für die Feiertage auf der Weltbühne wieder glänzen.

Nach einem spektakulären Herbst hat New York City seinen Ruf als unvergessliches Winterwunderland gefestigt. Von beliebten Weihnachtstraditionen über packende NBA-Duelle und große Broadway-Hits bis hin zu Live-Comedy ist alles dabei.

Ob Ihr aus den USA anreist oder aus dem Ausland einfliegt: GOAL zeigt Euch, wie Ihr Tickets für Veranstaltungen bekommt, die besten Flüge nach JFK oder Newark bucht und die passende Unterkunft für Eure Winterreise durch die fünf Stadtbezirke findet.

Welche Veranstaltungen stehen im Dezember 2026 in New York City an?

GOAL gibt Euch einen ausführlichen Überblick über das vielfältige Unterhaltungsangebot der Stadt im Dezember. Von großen Konzerten bis zu Comedy-Auftritten in kleinerem Rahmen: Das steht im Kalender.

Datum Veranstaltung Veranstaltungsort Tickets Di., 1. Dezember Doja Cat Madison Square Garden Tickets Do., 3. Dezember Wisin United Palace Theatre Tickets Do., 3. Dezember Brent Faiyaz Barclays Center Tickets So., 6. Dezember New York Giants gegen San Francisco 49ers MetLife Stadium Tickets Di., 8. Dezember The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Tickets Fr., 11. Dezember Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Tickets Sa., 12. Dezember Football: Army gegen Navy MetLife Stadium Tickets So., 13. Dezember Denver Broncos gegen New York Jets MetLife Stadium Tickets So., 13. Dezember Boston Celtics gegen Brooklyn Nets Barclays Center Tickets Di., 15. und Mi., 16. Dezember Trevor Noah Beacon Theatre Tickets Mi., 16. Dezember Brooklyn Nets gegen Dallas Mavericks Barclays Center Tickets Mi., 16. und Do., 17. Dezember Andrea Bocelli Madison Square Garden Tickets So., 20. Dezember New York Islanders gegen New York Rangers UBS Arena, Elmont Tickets Mi., 23. Dezember Utah Jazz gegen New York Knicks Madison Square Garden Tickets Fr., 25. Dezember San Antonio Spurs gegen New York Knicks (Weihnachtstag) Madison Square Garden Tickets So., 27. Dezember Brooklyn Nets gegen New York Knicks Madison Square Garden Tickets Den ganzen Dezember The Great Gatsby Broadway Theatre Tickets Di., 29. Dezember Detroit Red Wings gegen New York Rangers Madison Square Garden Tickets Mi., 30. Dezember bis Sa., 2. Januar Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Tickets Den ganzen Dezember Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Tickets Den ganzen Dezember George Balanchine's The Nutcracker (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Tickets Den ganzen Dezember Alvin Ailey American Dance Theater (ab 2. Dezember) New York City Center Tickets

Wie bekommt Ihr Tickets für Veranstaltungen im Dezember in New York City?

Derzeit erreicht die Verfügbarkeit von Tickets im Erstverkauf für die größten Feiertagsveranstaltungen offiziell einen historischen Tiefstand. Das gilt etwa für die begehrten Wochenendvorstellungen der Rockettes und die Knicks-Spiele in der Weihnachtswoche. Millionen Touristen strömen in die Stadt, entsprechend groß ist der Andrang an den Theater- und Veranstaltungskassen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Der Zweitmarkt ist geöffnet: Wenn Ihr im Erstverkauf leer ausgegangen seid, sind Plattformen wie StubHub mit Blick auf den Dezember die wichtigste autorisierte Anlaufstelle, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Dort habt Ihr die besten Chancen auf Karten für ausverkaufte Broadway-Shows, VIP-Plätze im Madison Square Garden oder begehrte Plätze für Trevor Noah im Beacon Theatre.

Wenn Ihr im Erstverkauf leer ausgegangen seid, sind Plattformen wie StubHub mit Blick auf den Dezember die wichtigste autorisierte Anlaufstelle, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Dort habt Ihr die besten Chancen auf Karten für ausverkaufte Broadway-Shows, VIP-Plätze im Madison Square Garden oder begehrte Plätze für Trevor Noah im Beacon Theatre. 100 Prozent digitaler Einlass: Fast alle großen Veranstaltungsorte in NYC setzen ausschließlich auf digitale Tickets. Ihr braucht ein Smartphone mit Internetzugang, um Eure Tickets an den Einlassschranken vorzuzeigen.

Fast alle großen Veranstaltungsorte in NYC setzen ausschließlich auf digitale Tickets. Ihr braucht ein Smartphone mit Internetzugang, um Eure Tickets an den Einlassschranken vorzuzeigen. Preise & Sicherheit: Prüft unbedingt die Geschäftsbedingungen der Zweitmarkt-Plattformen. Bei etablierten Marktplätzen wie StubHub ist Euer Kauf durch die 100-prozentige FanProtect-Garantie geschützt.

Wie bucht Ihr Flüge für Eure Dezemberreise nach New York City?

Wer New York City besucht, reist über einen der verkehrsreichsten Luftverkehrsknotenpunkte der Welt. Die meisten Fans und Touristen landen an einem der drei großen Flughäfen der Region: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) oder LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): Der wichtigste Flughafen für internationale Reisende aus europäischen Städten wie London, Paris oder Frankfurt. Von dort kommt Ihr per U-Bahn mit dem AirTrain oder mit Fahrdiensten direkt nach Manhattan und Brooklyn.

Der wichtigste Flughafen für internationale Reisende aus europäischen Städten wie London, Paris oder Frankfurt. Von dort kommt Ihr per U-Bahn mit dem AirTrain oder mit Fahrdiensten direkt nach Manhattan und Brooklyn. Newark Liberty (New Jersey): Eine hervorragende Alternative, besonders wenn Ihr ein NFL-Spiel im MetLife Stadium besuchen wollt oder im Westen Manhattans übernachtet.

Eine hervorragende Alternative, besonders wenn Ihr ein NFL-Spiel im MetLife Stadium besuchen wollt oder im Westen Manhattans übernachtet. LaGuardia Airport (New York): Die erste Anlaufstelle für Inlandsflüge in den USA. Der Flughafen wurde kürzlich modernisiert und bietet eine schnelle Anbindung an Midtown und Queens.

Wir empfehlen Euch, Plattformen wie Skyscanner zu nutzen, um Preissenkungen im Blick zu behalten. Fluggesellschaften wie Delta, JetBlue und British Airways sind beliebte Optionen für die Reise in Nordamerikas Weihnachtshauptstadt.

Wie viel kosten Flüge nach NYC im Dezember?

Während der Feiertage ist mit hohen Reisekosten zu rechnen. Flüge von großen europäischen Flughäfen oder Drehkreuzen an der US-Westküste kosten im Dezember normalerweise zwischen 400 und 1.200 US-Dollar. Frühzeitiges Buchen ist entscheidend, um Euch die besten Preise zu sichern.

Datum Abflugort Zielort Geschätzte Kosten (USD) 5. Dezember London (LHR) New York (JFK) 750 $ 10. Dezember Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18. Dezember Paris (CDG) New York (JFK) 850 $

Wo solltet Ihr bei Eurem Dezemberurlaub in NYC übernachten?

Da Veranstaltungen über Manhattan, Brooklyn und sogar New Jersey verteilt sind, solltet Ihr eine Unterkunft suchen, die Euch in den kalten Wintermonaten Flexibilität und Wärme bietet.

Midtown Manhattan (für Broadway, MSG & weihnachtliches Sightseeing): Wer in Midtown übernachtet, ist mitten im Geschehen. Das Radio City Christmas Spectacular, das Theaterviertel mit seinen Broadway-Shows und der Madison Square Garden mit den Spielen der Knicks und Rangers sind zu Fuß erreichbar. Euch erwartet eine lebhafte Umgebung mit direktem Zugang zu wichtigen U-Bahn-Linien und berühmten Sehenswürdigkeiten.

Downtown Brooklyn (für NBA & Konzerte) Wenn Ihr vor allem Spiele der Brooklyn Nets oder Konzerte im Barclays Center besuchen möchtet, bietet Downtown Brooklyn ein trendigeres, etwas entspannteres Umfeld. Boutiquehotels in der Gegend bieten einen beeindruckenden Blick auf die Skyline und eine gute U-Bahn-Anbindung nach Manhattan.

Wie bewegt Ihr Euch in New York City fort?

Wer an Spieltagen, nach Theatervorstellungen und inmitten des Feiertagstrubels unterwegs ist, sollte die Möglichkeiten vor Ort kennen:

Fahrdienste: Lyft ist in den USA und besonders in NYC unverzichtbar. Die U-Bahn eignet sich gut für Fahrten tagsüber. Wenn Ihr aber spätabends eine Veranstaltung im Madison Square Garden verlasst oder nach einer eiskalten Dezembernacht zum Hotel zurückwollt, ist ein Lyft für Besucher die sicherste, wärmste und zuverlässigste Option.

Lyft ist in den USA und besonders in NYC unverzichtbar. Die U-Bahn eignet sich gut für Fahrten tagsüber. Wenn Ihr aber spätabends eine Veranstaltung im Madison Square Garden verlasst oder nach einer eiskalten Dezembernacht zum Hotel zurückwollt, ist ein Lyft für Besucher die sicherste, wärmste und zuverlässigste Option. Öffentliche Verkehrsmittel: NYC verfügt mit der MTA über ein weitläufiges U-Bahn-Netz, das rund um die Uhr fährt und Euch hilft, dem Feiertagsverkehr in Midtown zu entgehen. Nach Spielen müsst Ihr an der Penn Station unter dem MSG allerdings mit großem Andrang rechnen. Eine Fahrdienst-App als Alternative parat zu haben, ist daher ideal.

Wie bleibt Ihr während Eurer NYC-Reise online?

Für eine Reise in die USA braucht Ihr einen Datentarif, der funktioniert, sobald Ihr aus dem Flugzeug steigt. Eine Internetverbindung ist wichtig, um am Einlass Euer digitales StubHub-Ticket vorzuzeigen, mit Google Maps Euer Theater zu finden oder nach dem Spiel einen Lyft zu rufen.

Um hohe Roaming-Rechnungen Eures heimischen Anbieters zu vermeiden, bietet sich eine eSIM an. Bei eSIM.sm bekommt Ihr schnelle mobile Daten für die gesamte Reise schon für wenige Dollar. Die eSIM lässt sich einfach per QR-Code aktivieren, sodass Ihr direkt nach der Ankunft am JFK oder in Newark online sein könnt. Wenn Ihr mehr Daten braucht, während Ihr Euer Lieblingsteam verfolgt oder die Stadt erkundet, könnt Ihr problemlos nachbuchen.

Diese Highlights solltet Ihr im Dezember in New York City im Blick behalten: