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Tonga Übersicht
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Super League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|12
|لاتويث ماجور
|30
|9
|8
|13
|44
|54
|-10
|35
|13
|تافس ويل
|30
|8
|8
|14
|44
|49
|-5
|32
|14
|بونتارداوي
|30
|8
|8
|14
|52
|70
|-18
|32
|15
|ابيرتيلليري بلوبيردز
|30
|3
|6
|21
|34
|94
|-60
|15
|16
|أبيرجافني
|30
|2
|2
|26
|20
|84
|-64
|8