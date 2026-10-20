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Tonga

Tonga Übersicht

FBL-ENG-PR-MAN-CITY-WIGAN

Silva da detalles de su frustrado fichaje por el Barcelona antes de su «mejor» traspaso al Manchester City

El exmediapunta del Manchester City David Silva ha revelado lo cerca que estuvo de fichar por el Barcelona antes de recalar finalmente en el Etihad Stadium, en un traspaso que marcó su carrera. El futbolista español explicó que el Valencia rechazó una propuesta del club catalán en 2008, antes de que las dificultades económicas acabaran forzando su venta a un club inglés.

D. SilvaManchester City
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Tabelle

Super League crestSuper League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
12لاتويث ماجور crestلاتويث ماجور3098134454-1035
S
U
N
S
U
13تافس ويل crestتافس ويل3088144449-532
N
S
N
N
N
14بونتارداوي crestبونتارداوي3088145270-1832
S
N
N
U
U
15ابيرتيلليري بلوبيردز crestابيرتيلليري بلوبيردز3036213494-6015
N
N
N
N
N
16أبيرجافني crestأبيرجافني3022262084-648
N
N
N
N
N
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