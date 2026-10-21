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Nördliche Marianneninseln Übersicht
Tabelle
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Premier League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|8
|Celta Vigo
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|3
|11
|9
|Deportivo de A Coruna
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|1
|11
|10
|Osasuna
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
|11
|Levante
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
|12
|Villarreal
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9