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Nördliche Marianneninseln

Nördliche Marianneninseln Übersicht

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Tabelle

Premier League crestPremier League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
8Celta Vigo crestCelta Vigo9252107311
S
U
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9Deportivo de A Coruna crestDeportivo de A Coruna92521312111
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N
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10Osasuna crestOsasuna93241018-811
S
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11Levante crestLevante92431517-210
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12Villarreal crestVillarreal9234131309
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