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Guyana

Guyana Übersicht

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO

Ansu Fati se acerca a su regreso con el Mónaco tras su baja por lesión

Ansu Fati se acerca a su esperada vuelta al fútbol de competición con el Mónaco este fin de semana tras superar un frustrante problema en el gemelo sufrido durante la pretemporada. El delantero español podría disputar su primer partido oficial de la temporada contra el Toulouse en el Stade Louis-II, lo que supondría un gran impulso para su equipo antes de un exigente calendario de partidos.

A. FatiMónaco
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Tabelle

ブンデスリーガ crestブンデスリーガ

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
20Hartlepool United crestHartlepool United134091219-712
S
N
N
N
N
21Boston United crestBoston United133371523-812
N
N
U
N
S
22Scunthorpe United crestScunthorpe United123181521-610
N
N
S
N
N
23Solihull Moors crestSolihull Moors1321101335-227
N
N
S
N
N
24Gateshead crestGateshead131111831-234
N
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