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Guyana Übersicht
Tabelle
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ブンデスリーガ
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|20
|Hartlepool United
|13
|4
|0
|9
|12
|19
|-7
|12
|21
|Boston United
|13
|3
|3
|7
|15
|23
|-8
|12
|22
|Scunthorpe United
|12
|3
|1
|8
|15
|21
|-6
|10
|23
|Solihull Moors
|13
|2
|1
|10
|13
|35
|-22
|7
|24
|Gateshead
|13
|1
|1
|11
|8
|31
|-23
|4