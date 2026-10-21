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Curaçao

Curaçao Übersicht

Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real Madrid

ムバッペのバロンドールへの夢に、同じフランス人が「恥ずかしい思い」

キリアン・エンバペは10代の頃からバロンドール獲得を夢見てきた。ジル・グリマンディは、その野心的な目標を初めて知った際に「恥ずかしくなった」理由をGOALに語った。当時、移籍交渉に加わっていた元アーセナル選手のグリマンディによると、エンバペの家族は、スピードを武器とするFWが世界最高の選手になるつもりだとアーセナル側に明言していた。

キリアン・エンバペレアル・マドリー
Kylian Mbappe Arsenal crest 2026

2度目の正直？ ムバッペのアーセナル移籍説

キリアン・エンバペは10代の逸材だった頃、アーセナル加入に「非常に近づいていた」。当時の移籍交渉に携わった元アーセナル選手のギルズ・グリマンディは『GOAL』に対し、現在はレアル・マドリーの「銀河系スター」となったエンバペが、北ロンドンでフランス人選手の系譜をさらに豊かにする可能性はわずかながら残っていると語った。近いうちに移籍が実現するとは考えられていないが、完全に否定することもできない。

キリアン・エンバペアーセナル
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Tabelle

Serie A crestSerie A

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1CF América crestCF América
0 - 0
1274127141325
U
S
U
S
U
2CD Guadalajara crestCD Guadalajara136522012823
S
U
U
N
U
3Toluca crestToluca
0 - 0
1364326161022
U
U
N
U
N
4Atlas crestAtlas
0 - 0
136431918122
U
S
U
S
U
5León crestLeón136342017321
S
N
U
S
U
Zuletzt aktualisiert vor 15 Minuten
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