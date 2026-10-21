Curaçao Übersicht

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Serie A
Live
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|CF América
0 - 0
|12
|7
|4
|1
|27
|14
|13
|25
|2
|CD Guadalajara
|13
|6
|5
|2
|20
|12
|8
|23
|3
|Toluca
0 - 0
|13
|6
|4
|3
|26
|16
|10
|22
|4
|Atlas
0 - 0
|13
|6
|4
|3
|19
|18
|1
|22
|5
|León
|13
|6
|3
|4
|20
|17
|3
|21
Zuletzt aktualisiert vor 15 Minuten