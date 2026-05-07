So findest Du Value in “bedeutungslosen” Spielen der europäischen Top-Ligen

Der Wettmarkt bewertet Spiele im Großen und Ganzen immer noch eher nach dem Namen und dem Ruf der Teams als nach der tatsächlichen Motivation. Hier sind 4 Spiele mit Beteiligung von Mannschaften, die kaum noch etwas zu geben haben.

9.–10. Mai: Spiele in den “Big 5”-Ligen Quoten Unentschieden/Frankfurt (Dortmund vs. Frankfurt) 2.63 Sieg Mallorca (Mallorca vs. Villarreal) 1.68 Unentschieden/Celta Vigo (Atletico vs. Celta Vigo) 1.80 Roma -1 (Parma vs. Roma) 2.65

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Setze an diesem Wochenende auf die Doppelte Chance bei den Adlern

Borussia Dortmund hat das erreicht, was man sich zu Saisonbeginn vorgenommen hatte. Der BVB hat die Champions-League-Qualifikation für das nächste Jahr sicher und hat die Bayern in der Bundesliga so gut es ging unter Druck gesetzt.

Der zweite Platz ist angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten RB Leipzig so gut wie sicher. Zwei Spieltage vor Schluss steht für die Männer von Niko Kovac kaum noch etwas auf dem Spiel – außer der Hoffnung, dass die Starspieler die Saison unverletzt überstehen.

Die Schlüsselspieler des BVB haben ihren Fokus wahrscheinlich schon darauf verlagert, für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer fit zu bleiben.

Im Gegensatz dazu kämpft Eintracht Frankfurt noch mit vollem Einsatz. Die Hessen belegen den achten Platz, nur einen Punkt hinter Augsburg auf Rang sieben, der zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb berechtigt.

Die aktuelle Form der Frankfurter ist zwar alles andere als ideal – sie haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen – aber ihre Motivation wird an diesem Wochenende deutlich größer sein als die der Dortmunder. Da der BVB die Belastung steuern wird und die Adler alles daran setzen, ihre Europa-Hoffnungen für die nächste Saison am Leben zu erhalten, sieht der Markt für die “Doppelte Chance” sehr verlockend aus.

Wir können hier auf ein Unentschieden oder einen seltenen Frankfurt-Sieg zu einer Wahrscheinlichkeit von nur 37,04 % setzen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Kovac-Elf noch einmal einen Gang hochschaltet, wenn Frankfurt im Signal Iduna Park seine beste Leistung abruft.

Mallorca kämpft gegen das “Gelbe U-Boot” um das Überleben

Villarreal belegt derzeit den dritten Platz in La Liga und hat die Champions-League-Teilnahme bereits zum zweiten Mal in Folge sicher. Zudem liegen sie fünf Punkte vor dem Tabellenvierten Atletico Madrid, sodass bei der Reise nach Mallorca an diesem Wochenende wenig auf dem Spiel steht.

Für Mallorca hingegen geht es um alles. Sie stehen auf Platz 15 der Tabelle und wissen, dass ein Sieg das Zwei-Punkte-Polster auf die Abstiegszone vergrößern würde.

Mallorca ist auf heimischem Boden nur schwer zu schlagen. Sie haben Real Madrid früher in dieser Saison im Son Moix mit 2:1 besiegt und im Schnitt 1,71 Punkte vor den eigenen Fans geholt. Es ist vor allem die Auswärtsform (0,53 Punkte pro Spiel), die ihnen in dieser Spielzeit zum Verhängnis wurde.

Fairerweise muss man sagen, dass die Wettmärkte dies bereits registriert und Mallorca zum Favoriten gemacht haben. Dennoch könnte hier Value liegen, da die Wahrscheinlichkeit bei nur 43,48 % liegt. Besonders wenn man bedenkt, dass es sich um ein abstiegsbedrohtes Team handelt, das zu Hause gegen einen Gegner spielt, der gefühlt schon im Urlaub ist.

Atleti wirkt nach emotionalen zwei Wochen anfällig gegen Celta Vigo

Wenn ein Team an diesem Wochenende prädestiniert dafür scheint, Punkte liegen zu lassen, dann ist es Diego Simeones Atletico Madrid. Die letzten zwei Wochen waren hart: Nach einer 1:2-Niederlage im Gesamtergebnis gegen Arsenal schied man im Halbfinale der Champions League aus.

Die Niederlage im Emirates Stadium macht Atletis größte Chance auf einen bedeutenden europäischen Titel seit Jahren zunichte. In Kombination mit ihrer aktuellen Situation in der Liga bedeutet das, dass Celta Vigo an diesem Wochenende definitiv eine Überlegung wert ist.

Vigo hat immer noch eine Chance auf den fünften Platz vor Real Betis, sofern sie hier drei Punkte mitnehmen und die Konkurrenz patzt. Vigo holt in dieser Saison auswärts durchschnittlich 1,59 Punkte pro Spiel und ist daher bereit, im Metropolitano zu überraschen.

Da die Madrilenen körperlich ausgelaugt und mental niedergeschlagen sind, bietet Vigo mit einer Wahrscheinlichkeit von 60,24 % für ein Unentschieden oder einen Sieg einen hervorragenden Value-Wett-Tipp. Du kannst auch auf einen direkten Sieg mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 31,25 % setzen.

Die Champions League ist für Gasperinis Roma zum Greifen nah

Während sich die anderen drei Tipps darauf konzentrieren, gegen unkonzentrierte Teams in gesicherten Tabellenregionen zu wetten, ist dieser Fall anders gelagert. An diesem Wochenende reist die AS Rom zum Tabellenmittelfeld-Klub Parma und hat die echte Chance, unter die Top 4 zu kommen. Das Team von Gian Piero Gasperini könnte in diesem Spiel die Champions-League-Qualifikation perfekt machen.

Aktuell trennen Milan, Juventus, Roma und Como drei Spieltage vor Schluss nur fünf Punkte. Die Roma liegt nur einen Zähler hinter Juventus auf dem vierten und letzten Champions-League-Platz. Tatsächlich sind es nur drei Punkte bis zum drittplatzierten AC Milan, wobei die Roma das bessere Torverhältnis als die Rossoneri hat.

Für Parmas Trainer Carlos Cuesta geht es hingegen um absolut gar nichts mehr. Sie liegen 20 Punkte hinter den europäischen Plätzen und 14 Punkte vor der Abstiegszone. Wenn die Roma hier früh trifft, könnte Parma auseinanderfallen. Letzte Woche verloren sie mit 0:2 gegen Inter – ein Ergebnis, das Inter offiziell zum Scudetto-Sieger machte.

Die Roma stellt die zweitbeste Defensive der Serie A, während Parma in 35 Spielen nur 25 Tore erzielt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gäste hinten die Null halten. Zudem haben sie in acht ihrer letzten 12 Serie-A-Spiele zwei oder mehr Tore erzielt.

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