5 Torschützen für Dein Wett-Ticket in den europäischen Top-Ligen an diesem Wochenende

Tore sind das Salz in der Suppe, aber sie fallen nicht ohne Grund. Wir haben die Top-5-Ligen genau unter die Lupe genommen, um die potenziellen Torschützen dieser Woche für dich zu finden.

Spieler Quote Donyell Malen gegen Lecce 2.05 Nico O’Reilly gegen Arsenal 11.00 Deniz Undav gegen Augsburg 2.20 Ante Budimir gegen Girona 2.05 Joaquin Panichelli gegen Nantes 2.87

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Vom Sündenbock zum Helden: Donyell Malen blüht auf

Donyell Malens Zeit bei Aston Villa war alles andere als glücklich – in 35 Einsätzen gelangen ihm lediglich sieben Treffer. Doch seine Leihe in die italienische Hauptstadt scheint die Wende gebracht zu haben. Wie es aktuell läuft, hofft Malen inständig darauf, dass die Roma den Deal dauerhaft macht. Seit seinem Wechsel von der Premier League in die Serie A Mitte Januar ist Malen in bestechender Form: Sieben Tore in neun Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Die Roma ist derzeit extrem auf den Angreifer angewiesen, da Evan Ferguson, Paulo Dybala und Artem Dovbyk allesamt verletzungsbedingt fehlen. In seinen letzten fünf Serie-A-Partien traf er viermal. Da die Roma in den vergangenen sechs Heimspielen insgesamt 14 Tore erzielt hat, stehen die Chancen für einen Malen-Treffer sehr gut. Zudem ist er der designierte Elfmeterschütze und verwandelte bisher beide Strafstöße souverän.

Mit einem xG-Wert von $0,80$ Toren pro Spiel führt er die Liga an. Auch seine $1,73$ Schüsse auf das Tor pro 90 Minuten sind der drittbeste Wert der Serie A. Malen gibt bei der Roma im Schnitt $4,98$ Schüsse pro 90 Minuten ab – der Bestwert seiner Karriere. Nun trifft er auf ein Team, das auswärts enorme Probleme hat und in der gesamten Saison erst viermal in der Fremde die Null halten konnte.

Lecce lässt pro 90 Minuten $1,49$ xG zu, was der drittschlechteste Wert im italienischen Oberhaus ist. Gegen Teams wie Atalanta, Lazio, Como und Neapel kassierten sie mindestens zwei Gegentreffer. Das ist einer der Gründe, warum sie weiterhin massiv vom Abstieg in die Serie B bedroht sind.

Zwar konnten sie den Tabellenführer Inter zuletzt auswärts bei einem Gegentor halten, doch das lag primär an der Glanzleistung von Torhüter Wladimiro Falcone. Inter kam in diesem Spiel dennoch auf einen xG von $1,83$. Auch gegen Juventus hatte Lecce Glück, dass Jonathan David einen Elfmeter verschoss, ließ aber trotzdem einen xG-Wert von $2,77$ zu.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die "Giallorossi" am Wochenende gegen Lecce viel Freude haben werden – und Malen dürfte dabei der entscheidende Mann sein.

Citys Überraschungswaffe auf dem linken Flügel

Pep Guardiola ist bekannt dafür, Spieler auf ungewohnten Positionen einzusetzen, besonders wenn sie jung sind. Das gilt auch für den 20-jährigen Nico O’Reilly, der zu Beginn der Saison noch als Linksverteidiger aufgeboten wurde. Doch nach der Rückkehr von Rayan Ait-Nouri vom Afrika-Cup und aufgrund personeller Engpässe hat Guardiola den Youngster in eine offensivere Rolle beordert.

In den letzten Partien agierte O’Reilly auf dem linken Flügel. Unter der Woche wurde er in der Champions League geschont – vermutlich hatte Pep bereits das Carabao-Cup-Finale gegen Arsenal im Kopf, zumal die Gunners selbst mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben.

Der 20-Jährige hat in seinen letzten vier Premier-League-Einsätzen für City drei Tore erzielt, darunter ein Doppelpack gegen Newcastle. Er könnte anstelle von Jeremy Doku zum gefährlichsten Mann der Citizens werden.

In diesen vier Spielen gab O’Reilly mindestens zwei Schüsse pro Partie ab, was einem Schnitt von $3,25$ Schüssen pro 90 Minuten entspricht. Sein direkter Gegenspieler wird voraussichtlich Ben White sein, da Arsenals Stamm-Rechtsverteidiger Jurrien Timber verletzt auszufallen droht. Das eröffnet dem Youngster Räume, um die linke Seite zu dominieren – ein heißer Wett Tipp für einen Treffer im Finale.

Undav in Topform nimmt Augsburg erneut ins Visier

Deniz Undav hat seine Torausbeute aus der Vorsaison bereits fast verdoppelt. Erzielte er im letzten Jahr noch neun Tore in 27 Bundesliga-Spielen, steht er für die Schwaben aktuell schon bei 16 Treffern in 22 Einsätzen. Um diese Zahlen einzuordnen: In der deutschen Eliteklasse hat in dieser Spielzeit nur Harry Kane ($30$ Tore) häufiger getroffen.

Der Stürmer befindet sich in absoluter Top-Verfassung und hat in jedem seiner letzten fünf Ligaspiele eingenetzt. Er übertrifft seinen xG-Wert um $3,68$ – lediglich Harry Kane und Yan Diomande sind hier noch effizienter. An diesem Wochenende trifft Undav auf den FC Augsburg, der defensiv enorme Schwächen offenbart.

Die Gastgeber weisen einen xGA (Expected Goals Against) von $46,7$ auf, den drittschlechtesten Wert der Liga. Zudem kassieren sie im Schnitt $1,73$ Gegentore pro Spiel. Undav wird also mit viel Selbstvertrauen anreisen, zumal er gegen den FCA eine gute Bilanz vorweisen kann: Im Hinspiel erzielte er einen Doppelpack.

Auch beim letzten Gastspiel in Augsburg war Undav erfolgreich. Da Stuttgart mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze steckt, werden sie voll auf Sieg spielen. Ein Einsatz darauf, dass Undav die Abwehr der Hausherren knackt, ist also absolut lohnenswert.

Budimir lässt das El Sadar beben

Zwei Teams aus dem Mittelfeld, Osasuna und Girona, treffen an diesem Wochenende aufeinander, um sich gegenseitig zu distanzieren. Beide stehen bei 34 Punkten in La Liga, doch die Gastgeber setzen voll auf Ante Budimir. Mit 13 Saisontoren belegt Budimir aktuell den vierten Platz im Kampf um die Torjägerkanone ("Pichichi").

Osasunas Heimspiele in La Liga waren in dieser Saison oft ein Garant für Spektakel. Das Estadio El Sadar verzeichnet mit $3,08$ Toren pro Spiel den dritthöchsten Schnitt der Liga. Es sind also Tore zu erwarten, und Budimir ist der erste Anwärter darauf.

Er dürfte gegen eine Mannschaft aus Girona glänzen, die auswärts im Schnitt $1,57$ Gegentore kassiert. Die Elf von Míchel konnte in 14 Auswärtsspielen erst ein einziges Mal die Null halten. Da Budimir in vier Heimspielen in Folge getroffen hat, stehen die Chancen gut, dass er auch gegen die Gäste-Abwehr erfolgreich sein wird.

Panichelli treibt Straßburgs Europa-Traum voran

Straßburg hat in der Ligue 1 noch realistische Chancen auf die europäischen Plätze. Aktuell belegen sie Rang acht, mit sechs Punkten Rückstand auf Monaco auf Platz sechs. Nach dem Erfolg in den Conference-League-Playoffs am Donnerstag brennt das Team darauf, am Wochenende auswärts bei Nantes nachzulegen.

Der Mann, der für die Gäste den Unterschied machen kann, ist Joaquin Panichelli. Der Angreifer erzielte fünf Tore in seinen letzten sieben Startelf-Einsätzen (alle Wettbewerbe). Mit insgesamt 14 Saisontoren in der Ligue 1 liegt er auf dem geteilten zweiten Platz der Torjägerliste, nur einen Treffer hinter Mason Greenwood.

Der xG-Wert des Argentiniers ist mit $13,17$ der höchste der Liga, was zeigt, dass er die Erwartungen sogar leicht übertrifft. Er wird sich freuen, gegen die drittschlechteste Defensive der Liga anzutreten, die in 25 Spielen bereits 42 Gegentore schlucken musste. Sein Schnitt von $0,59$ Toren pro 90 Minuten platziert ihn in den Top 10% aller Ligue-1-Spieler.

Alles deutet darauf hin, dass Panichelli die Abwehr der Hausherren knacken und Nantes’ Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen weiteren Dämpfer versetzen wird.

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