Rekordverdächtiges Wochenende: Dein Wett-Tipp für die Bundesliga

Die Bundesliga verabschiedete sich mit einem regelrechten Torfestival in die letzte Länderspielpause der Saison. Wir erwarten, dass der Torhunger der Teams auch am kommenden Wochenende ungebrochen bleibt.

Bundesliga Märkte Quote Freiburg vs. Bayern München - Bayern gewinnt & Über 3,5 Tore 2.50 Mönchengladbach vs. Heidenheim - Beide treffen (BTTS) & Über 2,5 Tore 2.00 Stuttgart vs. Dortmund - Dortmund gewinnt oder Unentschieden & Über 3,5 Tore 3.50

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Das Wochenende, das die Saison definiert

Der 27. Spieltag der Bundesliga war mit nichts zu vergleichen, was wir in dieser Saison bisher gesehen haben. Exakt 40 Tore fielen in den Stadien – der absolute Höchstwert der aktuellen Spielzeit. Für eine Liga, die ohnehin einen Schnitt von 3,19 Toren pro Spiel aufweist, war dies ein echtes Ausrufezeichen.

Nur eine einzige Partie blieb unter der Marke von 2,5 Toren: Der knappe 1:0-Sieg von Werder Bremen gegen ein dezimiertes Wolfsburg. Überall sonst knallte es am laufenden Band.

Augsburg empfing Stuttgart und ging in einem Sieben-Tore-Spektakel mit 2:5 unter, wobei die Gäste bereits in der ersten Halbzeit dreimal vorlegten. Auch RB Leipzig erwischte einen Blitzstart und schenkte Hoffenheim beim 5:0-Sieg gleich vier Buden im ersten Durchgang ein.

Heidenheim bewies Moral und holte in der zweiten Hälfte einen Drei-Tore-Rückstand gegen Bayer Leverkusen auf, um sich ein spektakuläres 3:3-Remis zu sichern. Für die Truppe von Frank Schmidt war es ein überlebenswichtiger Punkt im Abstiegskampf, auch wenn sie aktuell das Tabellenschlusslicht bilden.

Ein ebenso hart umkämpftes Unentschieden mit dem exakt gleichen Ergebnis gab es im 100. Rheinderby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Fans im RheinEnergieStadion sahen, wie sich ihr Team spät noch einen Punkt rettete, auch wenn die Geißböcke damit seit sieben Spielen ohne Sieg sind.

Bayern München gab sich beim 4:0 gegen Union Berlin keine Blöße. Dem Rekordmeister fehlen damit nur noch vier Siege, um die zweite Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach zu bringen. Der ewige Verfolger Borussia Dortmund, der neun Punkte hinter den Bayern liegt, drehte die Partie gegen Hamburg nach Rückstand und gewann mit 3:2.

Freiburg sicherte sich dank eines späten Doppelpacks von Igor Matanovic einen 2:1-Sieg gegen St. Pauli. Mainz bezwang Frankfurt mit dem gleichen Ergebnis, wobei Paul Nebel in der 89. Minute den entscheidenden Treffer markierte.

Während am vorletzten Spieltag noch kurioserweise alle neun Partien unter 2,5 Toren blieben, zeigte die Liga an Spieltag 27 ihr wahres Gesicht. In der Bundesliga sind Tore ein fester Bestandteil der DNA. Die letzten drei Spielzeiten waren geprägt von hohen Trefferquoten, und auch dieses Jahr liegt der Schnitt stabil bei 3,19 Toren pro Spiel.

Nun richtet sich der Blick auf den Endspurt der Saison, in dem der Kampf um die Punkte immer verbissener geführt wird. Die Länderspielpause hat den Profis Zeit zur Regeneration gegeben, doch die statistischen Trends sprechen eine klare Sprache. Die folgenden drei Partien sind die heißesten Kandidaten für ein weiteres torreiches Wochenende.

Die Bundesliga als Torgarant

Bayern München jagt einen historischen Rekord. Mit 97 Toren nach 27 Spieltagen fehlen ihnen nur noch vier Treffer, um ihre eigene Bestmarke von 101 Toren aus der Saison 1971/72 einzustellen. Ein Torverhältnis von +72 unterstreicht ihre totale Dominanz. In vier ihrer letzten fünf Partien haben sie vier oder mehr Tore erzielt.

Das Team von Vincent Kompany reist nach Freiburg – wohlwissend, dass Real Madrid im Viertelfinale der Champions League wartet. Dennoch präsentierten sie sich in der Fremde extrem souverän und sind seit November in Pflichtspielen auswärts ungeschlagen. In sieben ihrer letzten acht Auswärtsspiele haben beide Teams getroffen.

Freiburg ist im Europa-Park Stadion ein unangenehmer Gegner und musste in 13 Heimspielen erst zwei Niederlagen hinnehmen. Allerdings dürfte die Erinnerung an die heftige 2:6-Klatsche in der Allianz Arena aus dem Hinspiel noch frisch sein. Dieses Ergebnis war ihre 15. Niederlage in den letzten 20 Duellen gegen die Bayern. Wir erwarten, dass die Münchner mit drei Punkten im Gepäck heimkehren und die Zuschauer reichlich Tore zu sehen bekommen.

Borussia Mönchengladbach belegt derzeit den 13. Platz, fünf Punkte vor der Abstiegszone. Heidenheim rangiert mit 15 Punkten am Tabellenende, neun Zähler hinter dem Relegationsplatz. Beide Teams offenbaren defensive Schwächen, die Tore sehr wahrscheinlich machen.

Gladbach kehrt nach einem intensiven Rheinderby gegen Köln aus der Länderspielpause zurück, bei dem sie sich durch ein spätes Tor von Eric Martel ein 3:3-Remis sicherten. In drei ihrer letzten fünf Spiele fielen über 2,5 Tore. 46 Gegentore in 27 Ligaspielen belegen zudem, dass die Abwehr durchaus zu knacken ist.

Heidenheim trotzte Bayer Leverkusen im letzten Spiel ein 3:3 ab und sicherte sich nach einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit einen Punkt. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg hat mit 61 Gegentreffern die geteilt meisten Tore in den europäischen Top-5-Ligen kassiert. Insgesamt fielen in 18 ihrer 27 Saisonspiele über 2,5 Tore.

Gladbach ist in sieben Pflichtspielen gegen Heidenheim ungeschlagen. Die Fohlen konnten die letzten drei Duelle in Folge gewinnen und erzielten dabei jedes Mal exakt drei Tore. Da beide Teams defensiv anfällig sind und Gladbach eine perfekte Offensivbilanz gegen Heidenheim vorweist, liegt der Value hier klar auf „Beide treffen“ in einer torreichen Begegnung.

Borussia Dortmund schielt mit 61 Punkten auf den zweiten Platz und liegt acht Zähler vor Stuttgart. Beide Teams sind bekannt für ihren Torhunger. Dortmund stellt mit 58 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga, Stuttgart folgt mit 56 Toren dicht dahinter.

Stuttgart feierte vor der Länderspielpause einen dominanten 5:2-Auswärtssieg gegen Augsburg. In 13 ihrer 27 Ligaspiele fielen über 3,5 Tore, wobei dieser Wert in vier der letzten fünf Partien überschritten wurde. Auch zwei der letzten drei Heimspiele endeten mit diesem Ergebnis.

Dortmund zeigte gegen Hamburg eine beeindruckende Moral und erzielte in den letzten 17 Minuten drei Tore, um einen Zwei-Tore-Rückstand noch zu drehen. In vier der letzten sechs Pflichtspiele des BVB fielen über 3,5 Tore. In zwei der letzten vier Duelle gegen Stuttgart waren es sogar mindestens sechs Treffer.

Die Borussen haben nach der Niederlage gegen Bayern vor drei Wochen ihre Motivation wiedergefunden. Wir erwarten, dass sie mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Die Bundesliga hat vor der Länderspielpause 40 Tore produziert. Es gibt keinen logischen Grund zu erwarten, dass dieses Spektakel jetzt abreißt.

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