Premier League Top 6 Quoten: Der Value-Pick in einem offenen Schlagabtausch

Wenn Aston Villa die Europa League gewinnt und gleichzeitig den aktuellen fünften Tabellenplatz hält, würde sich das Team auf dem sechsten Rang ebenfalls für die Champions League qualifizieren.

Premier League Top 6 Quoten Brighton 2.00 Chelsea 3.50 Bournemouth 7.00 Brentford 10.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Brighton

Aktuell trennen Aston Villa acht Punkte vom sechstplatzierten Brighton. Während die ersten fünf Teams fest mit der Champions League planen können, spitzt sich der Kampf um den potenziellen Zusatzplatz für die europäische Eliteklasse zu.

Die "Seagulls" befinden sich zweifellos in der Pole-Position. Allerdings müssen sie im Saisonendspurt hellwach bleiben, da gleich fünf Teams im Nacken sitzen, die innerhalb von nur drei Punkten Abstand lauern.

In Sachen Form und Momentum hat Brighton gegenüber der Konkurrenz klar die Nase vorn. Das Team von Fabian Hürzeler konnte sechs der letzten acht Partien gewinnen. In diesem Zeitraum überzeugten sie an beiden Enden des Spielfelds: Durchschnittlich 1,73 erzielten Toren stehen lediglich 0,63 Gegentreffer gegenüber.

Zudem spricht das Restprogramm für Brighton. Als Nächstes wartet Newcastle, das die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren hat. Danach empfangen sie das Schlusslicht Wolverhampton. In den letzten beiden Saisonspielen geht es gegen Leeds und Manchester United – zwei Gegner, für die es zu diesem Zeitpunkt um nichts mehr gehen könnte. Das macht Brighton bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 50 % zu einem sehr attraktiven Wett Tipp für die Top 6.

Bournemouth

Nur einen Zähler hinter Brighton liegt Bournemouth und ist damit ebenfalls mittendrin im Verlosung um Europa. Viele Experten hatten nach dem Abgang von Antoine Semenyo zu Manchester City im Januar mit einem Formeinbruch gerechnet. Doch weit gefehlt: Seit dem Verkauf ihres Starspielers sind die "Cherries" in der Premier League ungeschlagen.

Mit einem xG-Wert (Expected Goals) von 55,8 stellen sie die fünftbeste Offensive der Liga. Andoni Iraola leistet hervorragende Arbeit, auch wenn er vor Kurzem seinen Abschied im Sommer verkündet hat.

Dass Bournemouth seit dieser Bekanntgabe vier Punkte aus zwei Spielen holte, zeigt, dass die Mannschaft kurzfristig nicht unter der Lame-Duck-Situation des Trainers leidet.

Dennoch gibt es ein Aber: Sechs der letzten acht Spiele endeten Remis. Bei der hohen Leistungsdichte im Tabellenmittelfeld müssen sie wohl mindestens drei der verbleibenden vier Spiele gewinnen.

Da unter anderem noch ein Gastspiel bei den Titelaspiranten von Manchester City im Vitality Stadium ansteht, wird es eng. Die Tendenz zum Unentschieden lässt vermuten, dass sie in den entscheidenden Momenten Punkte liegen lassen.

Chelsea

Obwohl sie aktuell einen Punkt hinter Bournemouth rangieren, werden die Blues bei den Buchmachern als zweitstärkster Kandidat auf Platz sechs gehandelt. Das liegt zum einen am Kaderpotenzial, zum anderen an der Hoffnung auf einen Trainereffekt nach der Entlassung von Liam Rosenior.

Rosenior verlor seine letzten fünf Ligaspiele allesamt zu Null. Chelsea ist damit der einzige Club der Premier League, der aus den vergangenen fünf Partien keinen einzigen Punkt mitnehmen konnte.

Zwar gelang am letzten Wochenende ein 1:0-Sieg gegen Leeds im FA-Cup-Halbfinale, und Interimscoach Calum McFarlane schien die zuvor desillusionierte Kabine wieder erreicht zu haben – vollends überzeugt hat der Auftritt bei einem xG-Wert von nur 0,39 aber nicht.

Ob der unerfahrene McFarlane dauerhaft Ergebnisse liefert, bleibt fraglich. Das Restprogramm ist knallhart: Chelsea muss noch an die Anfield Road und trifft auf Nottingham Forest sowie Tottenham, die beide tief im Abstiegskampf stecken und um jeden Zentimeter kämpfen werden.

Zudem könnte das anstehende FA-Cup-Finale gegen City für Ablenkung sorgen. Unter dem Strich ist Chelsea für eine Top-6-Platzierung aktuell kein empfehlenswerter Wett Tipp.

Brentford

Auch wenn Clubs wie Fulham, Everton oder Sunderland rechnerisch noch Chancen haben, ist Brentford der wahrscheinlichste Außenseiter im Rennen. Vier Spieltage vor Schluss fehlen ihnen nur zwei Punkte auf Brighton.

Keith Andrews spielt eine starke Debütsaison als Premier-League-Manager. Mit kommenden Heimspielen gegen West Ham und Crystal Palace bieten sich Chancen auf wichtige Dreier.

Dennoch gibt es gewichtige Gründe, warum man trotz der hohen Quoten vorsichtig sein sollte: Die "Bees" warten seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Zwar waren sechs Unentschieden dabei, doch für den Sprung in die Top 6 braucht es Siege.

Die knappe 1:2-Niederlage am Montag im Old Trafford gegen United war trotz einer guten Leistung ein herber Rückschlag.

Da Brentford noch auswärts gegen Manchester City und Liverpool ran muss, liegt das Maximum wohl bei etwa 54 oder 55 Punkten. In dieser engen Saison wird das für Platz sechs höchstwahrscheinlich nicht ausreichen.

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