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Markt Quote Nations League - Sieger: Portugal 6.50

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Ronaldo ist zurückgetreten - kommt Portugal damit klar?

Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft beendet das längste Kapitel des portugiesischen Fußballs. Der 41-Jährige beendet seine Karriere mit den Weltrekorden von 146 Länderspieltoren, 234 Länderspielen und 10 Hattricks seit seinem Debüt 2003.

Dazu kommen ein EM-Titel 2016 und zwei Nations-League-Triumphe, 2019 und 2025. Als Kapitän seit 2008 half Ronaldo dabei, Portugal von einer talentierten Mannschaft zu einem Team zu formen, das es gewohnt ist, um große Titel zu spielen.

Das Ende seiner Geschichte verlief, gelinde gesagt, chaotisch. Portugal verlor bei der WM 2026 im Achtelfinale gegen den späteren Champion Spanien, und Ronaldos Leistungen zogen Kritik auf sich. Überraschenderweise waren seine Werte unter Roberto Martinez (0,756 Tore pro Spiel) tatsächlich höher als unter Fernando Santos (0,624). Dennoch forderten einige portugiesische Fans und Medien seine Bank-Verbannung.

Unter dem neuen Trainer Jorge Jesus stand er im Nations-League-Auftaktspiel gegen Wales in der Startelf und vergab mehrere Chancen, mit einem Wert von 1,03 xG (erwartete Tore) und sieben Torschüssen. Er kam auf die meisten Schüsse aufs Tor (2), Schüsse daneben (3), Schüsse im Strafraum (6) und Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (8) aller Spieler auf dem Platz.

Gegen Norwegen am 2. Spieltag wurde Ronaldo dann in den Kader der Auswechselspieler berufen. Er wurde zum Aufwärmen geschickt, blieb letztlich aber auf der Bank. Die Entscheidung soll den Stürmer Berichten zufolge erzürnt haben - es war das erste Mal seit 2008, dass er für ein Pflichtspiel Portugals auf der Bank blieb.

Als Jesus ankündigte, dass er gegen Dänemark nicht in der Startelf stehen werde, verließ Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft und beteuerte, nicht zurückzutreten. Vergangene Woche verkündete der Superstar dann jedoch seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.

Portugal hat ohne Ronaldo weiterhin stark performt, genau das, was viele Experten schon während der WM gefordert hatten. Die Selecao das Quinas haben alle vier Gruppenspiele gewonnen und führen ihre Gruppe bei noch zwei ausstehenden Partien an. Die Frage bleibt: Kann Portugal auch ohne seine zentrale Figur den ganzen Weg gehen?

Portugal zeigt vielversprechende Ansätze

Portugal ist eine von nur zwei Nationen, die sich bereits für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert haben. Bei zwei verbleibenden Partien lautet das Ziel für Jesus, die Gruppe anzuführen - ein Kurs, auf dem die Mannschaft sich derzeit befindet. Sie stellen mit durchschnittlich 2,3 Toren pro 90 Minuten den drittbesten Angriff des Wettbewerbs, nur hinter Spanien und England.

Portugal überzeugt aber nicht nur offensiv, sondern auch defensiv solide. Ihr xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 4,6 ist der gemeinsam viertbeste Wert des Wettbewerbs.

Auch der Restspielplan spielt Portugal in die Karten, deutlich leichter als bei anderen Titelanwärtern. Mit Dänemark und Wales als verbleibenden Gegnern wird erwartet, dass Portugal diese Partien gewinnt und Gruppe 4 mit einer makellosen Bilanz von 18 Punkten abschließt.

Anderswo müssen England und Spanien noch gegeneinander antreten, während Frankreich zu Gast bei Italien im San Siro ist. Jeder Punktverlust unter diesen Rivalen würde Portugals Position nur weiter stärken. Trotz der Stärke von Portugals Ausgangslage sind sie bei den Buchmachern nur viertplatzierter Favorit hinter Spanien, Frankreich und England.

Die Wettmärkte scheinen auf den Abgang von Portugals Rekordtorschütze reagiert zu haben. Ihre Quoten haben sich über die Märkte Sieger, Tore gesamt und Asiatisches Handicap hinweg verlängert. Das wirkt jedoch wie eine Überreaktion für einen Kader mit enormer Tiefe. Rafael Leao und Carlos Forbs beispielsweise, die in der Champions League überzeugt haben, sind bereit, die Lücke zu füllen, die Ronaldo hinterlässt.

Jesus' 28-köpfiger Kader umfasst mit Alberto Costa und Gustavo Varela auch zwei bislang nicht berufene Spieler. Letzterer führt mit neun Treffern die Torschützenliste der Serie A an. Goncalo Ramos und Ronaldos ehemaliger Klubkollege Joao Felix haben in der Nations League jeweils dreimal getroffen. Beide dürften künftig mehr Verantwortung vor dem Tor übernehmen.

Portugal bietet beim aktuellen Preis guten Value für einen dritten Nations-League-Titel. Wer eine kurzfristigere Option sucht, für den ist eine Wette auf den Einzug ins Finale der risikoärmere Weg. Vier Partien reichen jedoch nicht aus, um feste Schlüsse zu ziehen, und Portugal muss erst noch beweisen, dass es auch im K.o.-Fußball ohne Ronaldo bestehen kann.

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