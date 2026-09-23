Freiburg erzielt aktuell im Schnitt 3 Tore pro Spiel, ist dabei aber keineswegs nur offensiv stark. Mit lediglich 3,7 Gegen-xG steht die Schuster-Elf defensiv auf dem zweitbesten Wert der Liga.

Freiburg vs Schalke 04 Wettmärkte Quote Freiburg gewinnt 1.60 Freiburg über 1,5 Team-Tore 1.55

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Julian Schusters Team zwingt die Bundesliga zum Hinschauen

Freiburg ist eindrucksvoll in die Bundesliga-Saison 2026/27 gestartet. Schusters Mannschaft scheint bestens in der Lage, an den 7. Platz aus der vergangenen Saison anzuknüpfen.

Defensiv war die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit alles andere als wasserdicht. Sie kassierte 57 Gegentore und beendete die Saison mit einer negativen Tordifferenz, trotz der Qualifikation für die Conference League.

Seit Beginn der neuen Saison ist Freiburg zu zwei Heimsiegen in Serie gestürmt und hat Werder Bremen sowie Borussia Mönchengladbach mit 4:1 und 5:0 bezwungen. Dazu kam ein knapper 1:0-Auswärtssieg in Paderborn, gefolgt von einem unterhaltsamen 2:2 bei Eintracht Frankfurt.

Die größte Verbesserung zeigt sich in der Tordifferenz. Nach 4 Spielen steht sie bei +9, mit 12 erzielten und nur 3 kassierten Toren. Das reicht mehr als aus, um den frühen Hype um die Breisgau-Brasilianer zu rechtfertigen.

Schuster, der fast seine gesamte 13-jährige Profikarriere als Spieler für Freiburg absolvierte, versucht, seine Mannschaft auf dem Boden zu halten. Schließlich ist erst ein Zehntel der Saison gespielt.

Dennoch sind die Anzeichen ermutigend. Freiburg könnte erstmals in der Vereinsgeschichte ein echter Anwärter auf die Champions-League-Qualifikation sein.

Das 2:2 in Frankfurt war eine wichtige mentale Hürde, die Schusters Team überwinden musste. Gleich zweimal glich die Mannschaft nach Rückstand aus. Schuster bezeichnete die Reaktion auf Rückschläge in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel als „sehr positiv“.

All das deutet darauf hin, dass es bei diesem Saisonstart 2026/27 nicht nur darum ging, schwächere Gegner zu dominieren und zu Hause Tore anzuhäufen.

Freiburgs Zahlen untermauern die Bundesliga-Position

Freiburgs xG-Daten spiegeln die aktuelle Bundesliga-Position wider. Laut FotMob hat die Mannschaft in 4 Spielen 9,3 xG erzielt. Das bedeutet Platz 3 sowohl in der Live-Tabelle als auch in der xG-Tabelle der Bundesliga.

Auch bei den Gegen-xG (3,7) liegt Freiburg gemeinsam auf Platz 2. Das legt nahe, dass die tatsächliche Zahl an Gegentoren (3) ein echtes Abbild der defensiven Arbeit der Mannschaft ist.

Schusters Team lässt gegnerische Klub-Angriffe nur sehr wenige klare Torchancen zu. Aktuell rangiert Freiburg in FotMobs Tabelle der Paraden pro 90 Minuten auf Platz 17, wobei Mio Backhaus derzeit nur 1,5 Paraden pro 90 Minuten verzeichnet.

Im Gegensatz dazu hat sich Augsburg Platz 4 in der Bundesliga gesichert, obwohl der eigene Torhüter im Schnitt 5,3 Paraden pro 90 Minuten zeigt.

Das ist der dritthöchste Wert der Liga und deutet darauf hin, dass die aktuelle Tabellenposition der Augsburger möglicherweise nicht so nachhaltig ist wie die von Freiburg. Die xGA-Daten zeigen, dass Augsburg eigentlich 9,7 Gegentore hätte kassieren müssen, tatsächlich waren es aber nur 6.

Auch Freiburgs Offensivleistung ist konstant. Mit 6,5 Torschüssen pro Spiel liegt die Mannschaft auf dem dritthöchsten Wert der Liga.

Wusstet Ihr schon? Freiburgs Igor Matanovic macht es den meisten Bundesliga-Abwehrreihen in der Luft schwer. Er gewinnt mehr Kopfballduelle als 94 % der Stürmer der Liga. Beim 5:0 gegen Mönchengladbach erzielte Matanovic einen Kopfballtreffer. Statt auf ihn als ersten oder jederzeit Torschützen gegen Schalke zu setzen, lohnt ein Blick auf den Markt für Kopfballtore. Die implizite Wahrscheinlichkeit liegt hier bei nur 16,67 %.

Obwohl Schuster im Sommer Schlüsselspieler wie Johan Manzambi und Noah Atubolu verlor, musste er seinen Kader nicht komplett umbauen.

Mio Backhaus sorgt im Tor für mehr Stabilität, während sich Yannik Engelhardt, Keisuke Goto und Rihito Yamamoto nahtlos eingefügt haben. Alle drei haben sich gut integriert und fügen sich problemlos in Freiburgs erneuerten Kader ein.

Wie Ihr auf Freiburgs frühe Saisonform wetten könnt

Aus Wettperspektive lässt sich Freiburgs starker Start vor eigenem Publikum kaum ignorieren. Zwei Heimsiege in Serie, 9 erzielte und nur 1 Gegentor sind ein sehr solider Auftakt.

Schuster hofft, dass die Länderspielpause den wachsenden Schwung nicht gebremst hat.

Nach der dreiwöchigen Pause geht es zu Hause gegen den 11. der Tabelle, Schalke 04. Die Gäste haben erst 5 Punkte geholt und in ihren ersten beiden Auswärtsspielen dieser Saison 4 Gegentore kassiert. Beide Auswärtsfahrten überschritten zudem die Linie von Über 2,5 Toren.

Die schwache Defensivstruktur abseits von Gelsenkirchen sowie die miserable Bilanz im direkten Duell mit Freiburg lassen uns von einem weiteren Heimsieg ausgehen.

Schalke ist seit 8 Bundesliga-Duellen gegen Freiburg sieglos. Die Breisgau-Brasilianer wurden zuletzt 2018 von den Königsblauen besiegt. Freiburg hat die letzten fünf Ligaduelle für sich entschieden.

Neben unserem Interesse am Markt 1X2 gefällt uns auch der Bereich Team-Tore. Freiburg erzielt im Schnitt 4,50 Tore pro Heimspiel. Dennoch lässt sich 1,5+ Tore für Freiburg gegen Schalke bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 64,52 % absichern, was solide erscheint.

Freiburgs dominante jüngste Bilanz gegen Schalke stützt das positive Bild zusätzlich. Zusammen mit dem, was Schusters Team derzeit zeigt, deutet vieles auf einen schwierigen Nachmittag für Schalke hin.

Wo liegt der Value in den Spielermärkten? Yuito Suzuki ist hervorragend in die Saison 2026/27 gestartet. Der japanische Spielmacher kommt im Schnitt auf 1,11 Tore pro 90 Minuten und 2 erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten. Er weist eine 100-prozentige Quote an Torbeteiligungen auf (4 in 4 Spielen). Dennoch lässt er sich als Tor-oder-Vorlage-Wette gegen Schalke bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 38,10 % absichern.

Eine Warnung: Wer daran denkt, auf Freiburg in den Bundesliga-Outright-Märkten zu setzen, sollte vielleicht noch etwas abwarten. Nach der Länderspielpause trifft Freiburg im Anschluss an das Spiel gegen Schalke 04 direkt nacheinander auf Leverkusen und Bayern München. Die Daten legen nahe, dass die jüngsten Ergebnisse kein Zufall sind. Dennoch könnte es sinnvoll sein, erst abzuwarten, wie sich die Mannschaft gegen Deutschlands Spitzenteams schlägt, bevor man auf einen Top-4-Platz setzt.

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