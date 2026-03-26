So könnt Ihr nach dem Rauswurf von Lukas Kwasniok auf den 1. FC Köln wetten

Nach dem 3:3 gegen Gladbach beurlaubte der 1. FC Köln Lukas Kwasniok und beförderte René Wagner zum Interimstrainer – das könnt Ihr nun erwarten.

Kein Abstieg bet365 1. FC Köln 1.068 Werder Bremen 1.08 FC St. Pauli 1.41 VfL Wolfsburg 3.00

* Quoten Stand vom 26.03.2026 00:39. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

Wie die Ära Lukas Kwasniok zu einem sportlichen Kollaps avancierte

Nachdem er vier Saisons lang in Paderborn das Trainerzepter geschwungen hatte, unterschrieb Lukas Kwasniok im Sommer für drei Jahre beim 1. FC Köln. Vom Polen erhofften sich die Geißböcke, dass er sie nach dem Wiederaufstieg in der Bundesliga nachhaltig etablieren könnte.

Anfangs schien der Plan tatsächlich aufzugehen, starteten die Domstädter doch mit dem 1:0 in Mainz sowie mit dem 4:1 gegen den SC Freiburg in die Meisterschaft. Der Oktober begann dann mit dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim, dem dritten Sieg in sechs Runden. Der vierte in neun Spieltagen folgte dann am 2. November mit dem 4:1 gegen den Hamburger SV.

So weit, so gut, aber nach dem Aufsteigerduell im RheinEnergieStadion ging der 1. FC Köln in 18 Bundesliga-Partien ausschließlich zweimal als Sieger vom Platz. Das gelang den Domstädtern ebenfalls vor heimischer Kulisse mit dem 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 sowie mit dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Nur die Wölfe und das Schlusslicht aus Heidenheim haben nach den letzten sieben Runden eine schlechtere Ausbeute als jene des 1. FC Köln – nämlich drei Punkte – zu Buche stehen.

Die Abwehr stellt bei den Geißböcken die größte Baustelle dar

Das Kernproblem der Geißböcke mit Kwasniok an der Seitenlinie bildete zweifelsohne die strukturelle defensive Stabilität. Mit 47 und durchschnittlich 1,74 Gegentreffern – damit ziehen sie übrigens mit Werder Bremen gleich – kassierten sie nicht die meisten Tore. Jedoch spielte der 1. FC Köln ausschließlich dreimal zu Null, und weist ein Team eine solche Bilanz auf, dann benötigt es eine überproportional produktive Offensive.

Und auch diese Voraussetzung erfüllten die Domstädter spätestens seit der Rückrunde nicht mehr wirklich. Beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach zeigten sie zumindest phasenweise eine starke Offensivleistung, doch dann kollabierte das Konstrukt bei Umschaltmomenten der Fohlen. So kam es, wie es kommen musste: Die defensiven Aussetzer egalisierten die Angriffsstärke.

Überdies haperte es an der Kommunikationsstrategie des Polen, der laut Friedhelm Funkel dafür bekannt sei, die Spieler auch mal "anzuschnauzen". Was in einer ohnehin fragilen Situation wie einem Abstiegskampf letztlich fatal sein kann. Deswegen soll Kwasniok Gerüchten zufolge sowohl innerhalb des Teams als auch in der Fanszene den Rückhalt verloren haben.

Das wäre auch ein Mitgrund für die Beförderung des bisherigen Co-Trainers René Wagner. Unter dem 37-jährigen bisherigen Co-Trainer, der diese Rolle auch unter Steffen Baumgart innehatte, steht nicht ausschließlich eine taktische Neuausrichtung an. Soll er doch etwa auch am Geißbockheim die von Kwasniok verursachten interpersonellen Reibungsverluste unverzüglich minimieren.

Um seiner Unerfahrenheit als Cheftrainer auf diesem Niveau entgegenzuwirken, holte Wagner den erfahrenen Armin Reutershahn als Co-Trainer ins Team. Überdies schwebt im Hintergrund in der Domstadt der Name von Funkel, der als "Feuerwehrmann" gilt und bei seiner dritten Amtszeit die Geißböcke zum Wiederaufstieg führte. Nun könnte er, sofern Wagner bei Eintracht Frankfurt sowie im Schlüsselspiel gegen Werder Bremen keine Trendwende gelingt, den anderen Teil einer "Zwei-Schuss-Lösung" bilden.

Vor dem 1. FC Köln: Das brachten die Trainerwechsel in Mainz und bei Gladbach mit sich

Das bisher erfolgreichste Beispiel eines Trainerwechsels in der Bundesliga 2025/26 lieferte bislang der 1. FSV Mainz 05. Nachdem Bo Henriksen den besten Punktschnitt bei den Rheinhessen erreicht hatte, erlebten sie einen beispiellosen Einbruch. Und nach sechs Punkten aus zwölf Runden bzw. einem 0:4 beim SC Freiburg von Ende November fanden sie sich am Tabellenende wieder.

Die Vereinsführung zog daraufhin die Reißleine, trennte sich vom Dänen und verpflichtete rund eine Woche später Urs Fischer. Dank seiner taktischen Adaptionen, einer Dominanz bei ruhenden Bällen und auch einer individuellen Leistungssteigerung gelang es ihm zunächst, in acht von neun Meisterschaftspartien zu punkten. Heute rangieren die Nullfünfer mit 30 Zählern und vier Punkten mehr als der 1. FC Köln auf dem elften Platz.

Borussia Mönchengladbach steht hingegen bei 29 Punkten, und das liegt auch daran, dass die Fohlen in vielen Metriken schlechter als im Spätsommer abschneiden. Der mittlerweile in der Heimat bei den Young Boys Bern agierende Gerardo Seoane musste nach einem 0:4 gegen Werder Bremen seinen Hut nehmen. Unter dem bisherigen U23-Trainer Eugen Polanski kam es dann zu einem trügerischen Bounce – etwa mit dem 1:1 in Leverkusen und dem 4:0 gegen den FC St. Pauli.

So steht es um die Konkurrenten der Geißböcke im Abstiegskampf

Sieben Runden vor dem Meisterschaftsende und drei vor dem direkten Duell am Millerntor ist der FC St. Pauli mit zwei Punkten Rückstand der aussichtsreichste Verfolger. Während der 1. FC Köln also in erster Linie in der Defensive schwächelt, weisen die Kiezkicker mit 24 Treffern den harmlosesten Angriff auf. Deshalb punkten sie – wie auch beim 1:0-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim – dank knapper Ergebnisse oder Standards.

Zu den größten Überraschungen in der Bundesliga 2025/26 zählt hingegen die Talfahrt des VfL Wolfsburg, der sich mit fünf Zählern weniger als die Domstädter als Vorletzter wiederfindet. Auch die Verpflichtung von Dieter Hecking stoppte bisher nicht die Talfahrt der Wölfe, die mit dem 0:1 gegen Werder Bremen zum zehnten Mal am Stück sieglos blieben. Aufgrund der tiefsitzenden strukturellen Probleme weist der VfL Wolfsburg mit 57 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive auf.

Schlimmer sieht diese Bilanz ausschließlich beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Heidenheim aus. Der FCH kämpft unermüdlich und verzeichnete seit Ende Februar etwa zwei 3:3 gegen den VfB Stuttgart sowie gegen Bayer Leverkusen. Trotzdem dient er den direkten Konkurrenten primär als Punktlieferant, und diesen Umstand muss auch der 1. FC Köln in der 33. Runde nutzen.

Zuvor empfangen die Geißböcke etwa am 29. Spieltag den Fünftletzten aus Bremen. Dieser verschaffte sich zuletzt dank der Siege in Wolfsburg sowie zuvor bei Union Berlin (4:1) und gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) etwas Luft. Doch in Wolfsburg avancierte Mio Backhaus mit vier Glanzparaden zum Mann des Spiels. Überdies warten neben dem direkten Duell gegen den 1. FC Köln unter anderem Hochkaräter wie RB Leipzig, der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und der BVB auf Werder.

Dieses Programm wartet noch auf den 1. FC Köln

Kwasniok rechnete vor seiner Beurlaubung öffentlich vor, dass noch vier Siege – oder zwölf Punkte – für den Klassenerhalt notwendig seien. Sollten diese dem 1. FC Köln unter Kwasniok gelingen, würde man die Saison mit 38 Zählern abschließen und üblicherweise liegen diese weit über der Schwelle. Realistisch könnten sogar zwei oder drei volle Erfolge für die Vermeidung des derzeit vom FC St. Pauli belegten Relegationsplatzes reichen.

Es ist davon auszugehen, dass aber Sportvorstand Thomas Kessler bei einer Ausbeute von weniger als vier Zählern in den ersten drei Auftritten unter Wagner Funkel installiert. Schließlich stehen nach der "Feuertaufe" bei Eintracht Frankfurt, das die Fehler im defensiven Umschaltspiel gnadenlos bestraft, zwei Sechs-Punkte-Spiele an. Gerade mal fünf Tage nach dem direkten Duell gegen Werder Bremen wartet nämlich am 17. April jenes beim FC St. Pauli.

Danach kann bzw. sollte der 1. FC Köln ausschließlich beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am vorletzten Spieltag mit einem Punktgewinn rechnen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil das Schlusslicht zu dem Zeitpunkt bereits als Absteiger feststehen sollte. Oder besser gesagt, speziell vor dem Saisonende beim FC Bayern wäre ein voller Erfolg essenziell.

Die Wettanbieter rechnen vor Wagners Debüt mit einem Klassenerhalt des 1. FC Köln, welcher bei bet365 aktuell die Quote von 1.068 wert wäre. Zum Vergleich liegen etwa jene auf den Nicht-Abstieg des VfL Wolfsburg, des FC St. Pauli und von Werder Bremen bei 3.00, 1.41 sowie 1.08. Was bedeutet, dass man mit einem Turnaround nach Kwasnioks Abgang rechnet – derzeit ist das jedoch keine attraktive Wette.

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