Julian Schusters Freiburg hat in dieser Saison erst zwei Bundesliga-Niederlagen kassiert und geht in beeindruckender Form in die Länderspielpause. Wie könnt Ihr nach diesem Höhenflug auf die kommenden Partien gegen Elversberg und RB Leipzig wetten?

Quoten zur Verfügung gestellt von Interwetten. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Markt Quote Elversberg vs Freiburg – Über 3,5 Tore 2.26 Freiburg vs RB Leipzig – Über 3,5 Tore 2.00

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Freiburg peilt erneut den Europapokal an

Nach dem siebten Platz in der vergangenen Saison hat Freiburg einen hervorragenden Start in diese Bundesliga-Saison hingelegt. Die Breisgau-Brasilianer stehen nach neun Spielen auf Platz drei der Tabelle, nur zwei Punkte hinter den Spitzenreitern Bayern München und Borussia Dortmund.

Mit dem bereits laufenden November unterstreicht diese Platzierung die Ambitionen für die Champions-League-Qualifikation. Nach der Länderspielpause warten jedoch zwei schwere Prüfungen.

Julian Schuster geht inzwischen in seine dritte Saison als Cheftrainer und hat Freiburg in seinen beiden vorherigen Amtszeiten jeweils in den internationalen Wettbewerb geführt. Diese Kontinuität darf nicht unterschätzt werden, besonders für ein Team, das in die Top vier will. Freiburg erreichte vergangene Saison das Europa-League-Finale, unterlag dort aber deutlich mit 0:3 gegen Aston Villa. Die Botschaft dahinter: Freiburg kann internationales Geschäft und Bundesliga problemlos unter einen Hut bringen, ohne in einem der beiden Wettbewerbe an Boden zu verlieren.

Freiburg beweist seine Top-vier-Qualitäten

Freiburgs einzige beide Bundesliga-Niederlagen in dieser Saison kamen gegen Bayern München und Bayer Leverkusen, beide galten als stärkere Gegner und Favoriten vor dem jeweiligen Spiel.

Diese Ergebnisse geben kaum Anlass zur Sorge, zumal die Daten zeigen, dass das Team genau dort steht, wo es laut seinen Leistungen hingehört. Bayern gilt als klarer Favorit auf die Meisterschaft, während Leverkusen zu den Top-vier-Herausforderern zählt.

Freiburg liegt weiterhin auf Platz drei in Optas Expected-Points-Tabelle. Das zeigt, dass die Ergebnisse den Maßstäben der eigenen Leistungen entsprechen. Schusters Team weist einen xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 10,03 auf, nur Bayern München liegt mit 7,85 besser. Bei zehn Gegentoren liegt Freiburgs Defensivbilanz weitgehend im Einklang mit den zugrunde liegenden Zahlen.

Offensiv haben nur Bayern (29) und Leipzig (27) mehr Tore erzielt als Freiburgs 20 Treffer in dieser Saison. Mit einem xG-Wert (erwartete Tore) von 16,37 übertrifft das Team diesen Wert jedoch um 3,63. Das deutet auf starken Abschluss hin, auch wenn ein gewisses Maß an Glück ebenfalls eine Rolle gespielt haben dürfte.

Die Chancenverwertung von 13,99 % ist die drittbeste der Liga, hinter den beiden kommenden Gegnern Elversberg und RB Leipzig. Sowohl Bayern als auch Dortmund weisen eine schlechtere Chancenverwertung auf als Freiburg, was zeigt, wie abgezockt Schusters Elf vor dem Tor agiert. Das Team überzeugt an beiden Enden des Platzes, und wir rechnen damit, dass die Tore nach der Länderspielpause weiter zunehmen.

Nach der Pause dürften die Tore fließen

Freiburgs erste Aufgabe nach der Pause führt zu Elversberg, das mit zwölf Treffern die viertmeisten Heimtore der Bundesliga-Saison erzielt hat. Das entspricht einem Schnitt von drei Toren pro Spiel.

In Elversbergs Heimspielen fielen im Schnitt fünf Tore pro Partie. Zudem wurden in 75 % der Heimspiele mindestens vier Tore erzielt.

Trotz 17 erzielter Liga-Tore ist klar erkennbar, dass Elversbergs Abwehr Schwächen hat. Das Team kassierte insgesamt 18 Gegentore und weist einen xGA-Wert von 18,75 auf, den fünfthöchsten der Bundesliga. Das kommt dem Tore-Markt entgegen, zumal Freiburg regelmäßig trifft – ein Argument für die Über-3,5-Tore-Wette in dieser Partie.

Anschließend empfängt Freiburg RB Leipzig, eine weitere Option für die Tore-Wette. Schuster führte sein Team im entsprechenden Spiel der Vorsaison zu einem 4:1-Erfolg gegen eben diesen Gegner. Leipzigs Offensive erzielte 27 Tore in neun Spielen, nur Bayern traf häufiger.

Mit einem Schnitt von drei Toren pro Ligaspiel erwarten wir, dass Leipzig auch hier zum Torreigen beiträgt. Kein anderes Team der Bundesliga weist eine bessere Chancenverwertung auf als Leipzigs 17,42 %, was auf eine Offensive hindeutet, die ihre Chancen kaum verschwendet. Da auch Freiburg zu den besten Torschützen der Liga zählt, haben beide Mannschaften die Offensivqualität, um das Spiel auf eigene Faust zu entscheiden.

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