Freiburg und Bournemouth bestreiten am Samstag beide ihr sechstes Pflichtspiel innerhalb von 17 Tagen, wenn es für sie zurück in den Alltag von Premier League und Bundesliga geht. Unsere Wett-Experten rechnen damit, dass sich der volle Terminkalender bei beiden Klubs bemerkbar machen könnte. Welche Mannschaften können davon profitieren?

Markt am Wochenende Quote Leeds Draw No Bet gegen Bournemouth 2.40 Augsburg Draw No Bet gegen Freiburg 2.25

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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Bournemouth gegen Leeds United: Terminstress bei den Cherries bremst die starke Form

Für Bournemouth ist es die erste Saison überhaupt im europäischen Wettbewerb, weshalb der enge Spielrhythmus für den Klub komplettes Neuland ist. Neben den Verpflichtungen in der Europa League empfingen die Cherries am Mittwoch auch Aston Villa im EFL Cup. Dabei feierten sie den dritten 3:0-Sieg in Serie, nachdem sie zuvor schon Manchester United und den AC Milan mit demselben Ergebnis bezwungen hatten.

Nach einem schleppenden Start in der Liga wird deutlich, dass Sommer-Neuzugang Marco Rose seine Ideen inzwischen auf dem Platz umsetzt. Die Quoten spiegeln die verbesserte Form seiner Mannschaft wider, die zu Hause gegen Leeds klar favorisiert ist. Das, obwohl zwischen dem Anpfiff gegen Villa und dem Spiel am Samstag nur 67 Stunden liegen.

Hilfreich für Rose und sein Team ist, dass auch die vorherigen beiden Europapokalspiele zu Hause stattfanden, was die Reisezeit begrenzt hat. Dennoch könnte die schiere Menge an Spielen weiterhin für Ermüdungserscheinungen sorgen.

Bournemouth hat seit der Oktober-Länderspielpause bereits sechs Mal gespielt. Leeds dagegen kommt im selben Zeitraum nur auf drei Partien. Da die Whites nicht im EFL Cup im Einsatz waren, hatten sie vor dem Duell am Samstag 75 Stunden mehr Erholungszeit.

Leeds profitiert damit von einer deutlich längeren Phase zur Regeneration und Vorbereitung auf dieses Spiel. Ein robuster, physischer Spielstil könnte das Team für Bournemouth nach diesem intensiven Fixture-Block zu einem unangenehmen Gegner machen. Angesichts dessen lohnt es sich, über die starke Form der Gastgeber hinauszublicken.

Auch Leeds läuft es gut: Nur eine Niederlage gab es in acht Premier-League-Spielen in dieser Saison, und zwar auswärts gegen den amtierenden Meister Arsenal mit einem knappen 2:1. Farkes Mannschaft stellt hinter den Gunners die zweitbeste Defensive der Liga und kassierte erst sechs Gegentore.

Berücksichtigt man die geringere Belastung, ist Leeds in diesem Spiel die Value-Option. Allerdings endeten fünf der acht Premier-League-Partien in dieser Saison für Leeds unentschieden. Eine Wette auf das Team im Draw-No-Bet-Markt mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % könnte deshalb der klügere Ansatz sein.

Augsburg gegen Freiburg: Die Fuggerstädter mit dem Vorteil der frischeren Beine

Auch in Deutschland bietet sich am Samstag in der WWK Arena eine ähnliche Wettchance. Hier ist es Freiburg, das mit einem vollgepackten Programm zu kämpfen hat. Der Klub war in jeder der vergangenen drei englischen Wochen in der Conference League und im DFB-Pokal im Einsatz.

In den letzten vierzehn Tagen gastierte Freiburg bei Leverkusen und Monaco und empfing zudem den FC Bayern München. Alle drei Partien gingen verloren, ehe man sich am Mittwoch mit einem 3:2-Pokalsieg gegen Werder Bremen zurückmeldete.

Nur 69 Stunden nach dem Anpfiff dieser Partie geht es für die Freiburger bereits wieder in der Bundesliga gegen Augsburg weiter. Berücksichtigt man sowohl die europäischen Reisestrapazen als auch die Qualität der zuletzt gegenüberstehenden Gegner, könnte Ermüdung hier durchaus eine Rolle spielen.

Augsburg hingegen ist nicht international im Einsatz und dürfte entsprechend mehr Zeit auf dem Trainingsplatz gehabt haben. Zwar stand unter der Woche ebenfalls ein Pokalspiel an, allerdings gegen den Drittligisten SG und bereits am Dienstag statt am Mittwoch. Die Fuggerstädter hatten damit 24 Stunden mehr Erholungszeit.

Manuel Baums Mannschaft ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, und das trotz anspruchsvoller Gegner: Sowohl der FC Bayern als auch Bayer Leverkusen kamen auf diesem Platz nur zu einem 2:2. Diese Ergebnisse und der strapaziöse Terminplan der Freiburger machen es schwer, die Gäste als Auswärtsfavorit zu favorisieren.

Erwähnenswert ist zudem, dass drei der vier bisherigen Heimspiele Augsburgs unentschieden endeten. Eine Wette auf die Gastgeber im Draw-No-Bet-Markt mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44 % erscheint als die sicherere Variante.

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