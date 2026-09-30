Angesichts Mbappés herausragender Torquote für Klub und Nationalmannschaft könnten sowohl Les Bleus als auch Los Blancos ohne ihren Angriffsstar zu kämpfen haben.

Frankreich & Real Madrid Märkte Quote Frankreich gegen Italien – Unter 3 Tore 2.70 Real Madrid gegen Villarreal – Unter 4 Tore 2.00 Roma gegen Real Madrid – Unter 4 Tore 1.75

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Mbappe von Verletzung getroffen

Mbappé humpelte in Izmit nur wenige Momente vom Platz, nachdem er seinen 67. Rekordtreffer für Frankreich erzielt hatte. Sein Tor reichte für einen 1:0-Sieg seines Landes im Auftaktspiel der Nations League gegen die Türkei. Das löste jedoch umgehend Besorgnis in Madrid aus.

Der 27-Jährige kehrte für medizinische Untersuchungen in die spanische Hauptstadt zurück. Nach einer bangen Wartezeit wurden erste Befürchtungen über eine längere Ausfallzeit zerstreut. Zwar erlitt der Real-Madrid-Stürmer keinen Bänderschaden, dennoch fällt er wohl rund zwei Wochen aus.

Das bedeutet, dass Mbappé für die verbleibenden Partien Frankreichs gegen Italien und Belgien bereits als Ausfall feststeht. Auch für das La-Liga-Duell von Real Madrid gegen Villarreal ist er ein großes Fragezeichen, ebenso möglicherweise für den Champions-League-Ausflug nach Rom.

Seine Abwesenheit kommt für Les Bleus zur Unzeit, die unter Zinedine Zidane in eine neue Ära starten. Der 54-Jährige will ein 4-3-3-Gefüge mit Mbappé auf dem linken Flügel aufbauen. Nun muss er allerdings bis November warten, ehe er wieder auf seinen Kapitän zurückgreifen kann.

Zidane hat zwar beide bisherigen Spiele gewonnen, doch diese Siege fielen mit 1:0 gegen die Türkei und Belgien jeweils knapp aus. Diese Ergebnisse deuten zusammen mit Mbappés Fehlen darauf hin, dass die Torlinien für Frankreichs kommendes Spiel gegen Italien zu hoch angesetzt sein könnten.

Ähnliche Fragen stellen sich auch bei den anstehenden Partien von Real Madrid. Die Duelle gegen Villarreal und Roma schienen zunächst torreich zu werden, doch José Mourinho könnte nun defensive Anpassungen vornehmen.

Außergewöhnliche Zahlen für Klub und Nationalmannschaft

Mbappés 67 Länderspieltore kamen im Schnitt von 0,63 Toren pro Spiel zustande. Er erlebte ein sensationelles Jahr 2026 mit 10 Toren bei der Weltmeisterschaft, erzielt aus einem turnierbesten xG-Wert von 6,9. Zudem führte er das Turnier bei den Schüssen aufs Tor pro 90 Minuten mit 3,0 an.

Vor der Reise nach Belgien am Montag hatte Mbappé seit November 2025 kein Spiel für Frankreich verpasst. Gegen die Mannschaft von Mark van Bommel taten sich Les Bleus ohne ihren Kapitän zeitweise schwer. Sie erspielten in einer engen Partie nur 1,22 xG, wobei Mbappés Ersatzmann Esteban Lepaul aus 0,54 xG nicht traf.

Zuvor hatte Frankreich gegen die Türkei nur 1,17 xG erspielt. Mbappés Abschlüsse machten in jenem Spiel mit 0,42 xG den höchsten Wert aller Spieler aus.

Seine Bedeutung auf Klubebene ist noch größer. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid hat Mbappé in nur 111 Spielen 94 Tore erzielt.

In dieser Saison hat der ehemalige PSG-Spieler in der La Liga bereits siebenmal getroffen. Mit einem xG-Gesamtwert von 7,9 liegt er auf Rang zwei der Liga. Zudem kommt Mbappé auf durchschnittlich 3,1 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten.

Mbappés Ausfall ist sowohl für seinen Klub als auch für sein Nationalteam vergleichsweise ungewöhnlich. Seit der Saison 2021/22 hat er nur 22 Spiele direkt wegen Verletzungen verpasst.

In der vergangenen Saison erzielte Real Madrid in den neun Spielen, die er verletzungsbedingt verpasste, im Schnitt weiterhin 2,33 Tore pro Partie. Unter Mourinho hat Mbappé jedoch noch keine Partie verpasst. Da Vinicius Junior unter seinen Möglichkeiten bleibt und Sommerneuzugang Yan Diomande noch torlos ist, dürfte die Abwesenheit des Franzosen umso schwerer wiegen.

Führt Mbappés Abwesenheit zu torärmeren Spielen?

Nach zwei aufeinanderfolgenden 1:0-Siegen bietet eine Wette auf Unter 3 Tore im nächsten Spiel Frankreichs gegen Italien Value. Zidane könnte die Partie als weitere Gelegenheit zum Experimentieren im Angriff nutzen, doch Mbappé ist unersetzlich.

Auch Italien startet mit der Rückkehr von Roberto Mancini als Trainer in ein neues Projekt. Fünf der vergangenen sechs Partien der Squadra Azzurra endeten mit zwei oder weniger Toren. Eine Wiederholung dieses Musters am Freitagabend in Paris wirkt reizvoll, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von lediglich 37 %.

Was Real Madrid betrifft, wird Mourinho zu einer Umstellung gezwungen sein, sofern sich Mbappé nicht überraschend schnell erholt. Ersatzstürmer Carlos Espi hat mit zwei späten Siegtoren von der Bank aus Eindruck hinterlassen. Allerdings hat er in dieser Saison noch nicht in der Startelf gestanden und dürfte es an Spielpraxis mangeln.

Villarreal war zuletzt an beiden Enden des Feldes torreich, was sich auch in den Quoten für den bevorstehenden Besuch im Bernabéu widerspiegelt. Trainer Iñigo Pérez hat drei seiner fünf bisherigen Duelle als Coach gegen Los Blancos unentschieden gestaltet. Vier dieser Partien endeten mit drei oder weniger Toren.

Das deutet darauf hin, dass bei einer engeren Begegnung als erwartet Value zu finden ist. Real Madrid dürfte gegen das U-Boot dennoch einen Weg zum Torerfolg finden, wenngleich es vier Tage später in Rom schwerer werden dürfte.

Roma spielt unter Gian Piero Gasperini stark auf. Mit nur drei Gegentoren in fünf Spielen führt der Klub die Serie A an. Bleibt Mbappé weiterhin ausgefallen, besteht durchaus Potenzial dafür, dass der Angriff der Königlichen im Stadio Olimpico gebremst wird.