Kane-Ballon-d'Or-Gewinn: Value-Wette Champions League

Harry Kane hat seine herausragende Torform mit in die Saison 2026/27 genommen und damit seine Position im Markt um den besten Torschützen der Champions League gestärkt.

2026/27 Champions-League-Torschützenkönig-Markt Quote Harry Kane 5.00

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Wie Harry Kanes rekordverdächtige Saison 2025/26 ihm den Ballon d'Or einbrachte

Es ist 25 Jahre her, dass zuletzt ein englischer Fußballer den Ballon d'Or gewann. Michael Owen holte sich die Auszeichnung 2001. Ein Vierteljahrhundert später bekam Harry Kane die Trophäe nach einer atemberaubenden Saison 2025/26 bei den deutschen Branchenriesen Bayern München.

Kane erzielte vergangene Saison 61 Tore in 51 Einsätzen für Bayern. Mit einem Notenschnitt von 8,14 pro Spiel führte er die Bundesliga-Wertung von FotMob an.

Nur Teamkollege Michael Olise kam seinem Niveau nahe (8,09). Kane wurde laut FotMob in 34 Bundesliga-Spielen elfmal zum Spieler des Spiels gewählt. Er war in jedem dritten Spiel der Star der Partie.

Die Ausbeute des englischen Kapitäns in der Bundesliga war außergewöhnlich. Er erzielte 36 Tore, 17 mehr als sein nächster Verfolger. Hinzu kamen zehn weitere Tore im DFB-Pokal, darunter ein sensationeller Hattrick im Finale gegen den VfB Stuttgart.

Auch international war seine Form ebenso dominant. Er erzielte 14 Treffer für Bayern in der Champions League und verpasste die Torschützenkrone des Wettbewerbs nur um ein Tor hinter Kylian Mbappé.

Kane erwies sich auch auf internationaler Bühne als ebenso einflussreich. Als Kapitän der „Three Lions" (Spitzname der englischen Nationalmannschaft) erzielte er in der Saison 2025/26 zwölf Tore für England. Damit kam er für Klub und Nationalmannschaft auf insgesamt 73 Tore in 65 Einsätzen sowie acht Vorlagen.

Nur Lionel Messi hat in Europas Top-Ligen eine höhere Saisonbilanz an Torbeteiligungen vorzuweisen. Der Argentinier kam 2011/12 auf sagenhafte 82 Tore für Barcelona und Argentinien.

Obwohl Kanes Jahr 2026 ohne Champions-League-Titel und ohne WM-Medaille endete, galt er dennoch als Favorit für den Ballon d'Or. Er führte Bayern zum Double aus Meisterschaft und Pokal und England bei der WM 2026 auf den dritten Platz.

Letztlich reichten seine individuellen Leistungen für den ersehnten Ballon d'Or, nachdem er zuvor nie besser als auf Platz zehn abgeschnitten hatte. Die Auszeichnung würdigt mehr als nur eine torreiche Saison. Kane hat sich seinen Ruf als einer der konstantesten Torschützen Europas gefestigt - und seine Form hält auch 2026/27 an.

Kann Kane seine Torform in eine weitere Champions-League-Torjägerkanone ummünzen?

Kane hat die Champions-League-Torjägerkanone bereits gewonnen. 2023/24 sicherte er sich die Auszeichnung mit acht Toren, die er sich mit Kylian Mbappé teilte.

Diesmal hofft Kane, den Titel alleine zu holen. Seine 14 Champions-League-Tore in der vergangenen Saison markierten seine beste Ausbeute im Wettbewerb - sechs mehr, als er beim geteilten Gewinn der Torjägerkanone vor zwei Jahren erzielte.

Kane wurde damit erst der sechste Spieler in der Geschichte der Champions League, der in einer einzigen Saison 14 Tore erzielte.

Seine Daten aus dem frühen Saisonverlauf 2026/27 deuten darauf hin, dass durchaus die Chance besteht, dass er an seinen Ballon-d'Or-Erfolg anknüpft und sich die Champions-League-Torjägerkanone sichert. Er hat in dieser Spielzeit bereits vier Tore erzielt und zweimal vorbereitet - in drei Einsätzen in der Ligaphase der Champions League.

Kane kam für Bayern insgesamt zudem auf zehn Tore in zwölf Einsätzen, darunter sechs Tore in vier Nations-League-Spielen für England.

Es ist nicht nur Kanes Form, die ihn zu einem ernsthaften Anwärter auf die Champions-League-Torjägerkanone macht; es ist auch die Durchschlagskraft seiner Teamkollegen. Michael Olise und Luis Díaz verbuchten in der vergangenen Saison 26 beziehungsweise 19 Vorlagen über alle Wettbewerbe hinweg.

Damit rangierten sie unter Europas Top-Fünf-Ligen auf Platz eins und drei bei den Vorlagen. Ihre Fähigkeit, Chancen zu kreieren, und ein stetiger Nachschub an Zuspielen dürften Kane reichlich Gelegenheit geben, seine Vier-Tore-Bilanz für 2026/27 auszubauen.

Ohne Zweifel wird das Rennen umkämpft. Mbappé erzielte in der Champions League der vergangenen Saison mehr Tore als Kane, und auch in dieser Spielzeit tummeln sich weitere Weltklasse-Angreifer.

Erling Haaland traf bereits viermal in nur zwei Einsätzen, während der Ballon-d'Or-Gewinner des vergangenen Jahres, Ousmane Dembélé, auf drei Tore und drei Vorlagen in drei Spielen kommt. Dembélé wird in der Ligue 1 offenbar regelmäßig geschont. Der Franzose soll seine beste Leistung für PSG an den Champions-League-Abenden abrufen.

Nur Inter Mailands Lautaro Martínez (16) hatte in dieser Saison der Champions League bislang mehr Torschüsse als Kane (15). Er ist also durchaus noch im Rennen, auch wenn die Wettmärkte ihm laut den Quoten nur eine Chance von 20 % einräumen, die UCL-Torschützenliste anzuführen.

Bayerns Verlauf im Wettbewerb wird naturgemäß Kanes Chancen auf eine alleinige UCL-Torjägerkanone beeinflussen. Vincent Kompanys kürzliche, unerwartete Erkrankung sorgt abseits des Platzes sicherlich für ein wenig Unsicherheit und Unruhe bei Bayern.

Obwohl Bayern in ihren ersten drei Ligaphasen-Spielen ungeschlagen sind, haben sie erst fünf Punkte geholt. Das bedeutet Platz 14 - einen Punkt außerhalb der Top acht, die den direkten Einzug in die K.o.-Phase sichern.

Auch die kommenden UCL-Begegnungen erklären, warum Kanes Quoten auf die Torjägerkanone nicht niedriger ausfallen. Bayern müssen zunächst zu einem schwierigen Auswärtsspiel bei Atlético Madrid antreten, gefolgt von einem Gastspiel bei Lille aus der französischen Ligue 1.

Danach empfangen sie Slavia Prag zu Hause, ehe im neuen Jahr ein Auswärtsspiel bei Manchester United ansteht. Kompanys Mannschaft könnte die jüngsten Unentschieden gegen Viking und Arsenal noch bereuen. Gegen Viking kassierten sie in der 90. Minute den Ausgleich. Arsenal wiederum traf in der 82. Minute zum Ausgleich in der Allianz Arena.

Bayern haben bislang noch nicht vollends überzeugt - FotMob führt sie in der Ligaphase bisher nur auf Rang 14.

Kanes Torform dürfte nicht der Grund sein, der ihn in diesem Jahr an der UCL-Torjägerkanone hindert. Helfen ihm seine Teamkollegen nicht dabei, den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen, dürfte diese individuelle Auszeichnung so gut wie ausgeschlossen sein.

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