CL-Torschützenkönig-Quoten: Die Top 6 im Check

Die aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel des UCL-Torschützenkönigs 2026/27 heißen Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembele, Raphinha, Mbappe und Torres.

UCL-Torschützenkönig-Markt 2026/27 Quote Kylian Mbappe 6.00 Erling Haaland 6.50 Harry Kane 7.00 Ousmane Dembele 10.00 Ferran Torres 11.00 Raphinha 13.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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Kylian Mbappe: Der Marktführer hat noch Luft nach oben in diesem Wettbewerb

Nach einem elektrisierenden Sommer für Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2026 ist Kylian Mbappe erwartungsgemäß der Top-Favorit im Markt für den Champions-League-Torschützenkönig.

Er unterstrich seine Favoritenrolle beim 2:1-Ligaphasensieg von Real gegen Inter Mailand im Bernabéu. Der Franzose erzielte das erste Tor der Partie und wurde von FotMob zum Spieler des Spiels gekürt.

Er kam auf einen xG-Wert (erwartete Tore) von 0,64 und leistete sogar zwei defensive Beiträge. Mbappe traf bei allen 4 seiner Torschussversuche das Ziel. Zudem vergab er zwei große Chancen, seine Ausbeute zu erhöhen. Dennoch ist ermutigend für alle, die auf ihn in diesem Markt setzen, dass Mbappe eine Fülle von Gelegenheiten bekommt.

Mbappe beendete die vergangene Champions-League-Saison als Torschützenkönig des Wettbewerbs mit 15 Toren. Ein früher Treffer dürfte an seiner Position im Rennen kaum etwas ändern.

Seine Form in La Liga deutet darauf hin, dass er in Bestform ist. Er hat 7 Tore in 6 Ligaspielen erzielt, bei einer durchschnittlichen FotMob-Bewertung von 8,47.

Erling Haaland: Solides frühes Abschlussvolumen für City

Der 26-jährige Norweger gilt zumindest laut den Quoten als Mbappes größter Rivale um den UCL-Torschützenkönig in dieser Saison. Das überrascht nicht angesichts seines Doppelpacks beim 2:0-Sieg von Manchester City gegen Porto.

Haaland hat sich längst als einer der treffsichersten Stürmer im Weltfußball etabliert. Sein Tempo und seine physische Präsenz machen ihn innerhalb wie außerhalb des Strafraums nahezu unmarkierbar.

Er erzielt im Schnitt ein Tor pro Spiel in der Premier League und scheint diese Form mit in die UCL zu nehmen. Gegen Porto kam Haaland bei FotMob auf einen Schnitt von 8,9, dazu 1,33 xG und 4 Schüsse aufs Tor bei 6 Versuchen.

Der einzige Nachteil bei Haaland ist, dass City derzeit nur sechster Favorit auf den Titel ist. Das bedeutet, dass fünf weitere Teams als aussichtsreicher für einen tiefen Lauf ins Finale gelten. Sollte Enzo Marescas Mannschaft früher als erwartet ausscheiden, würde das Haalands Chancen auf den Torschützenkönig schmälern.

Harry Kane: Bayerns Dominanz hält ihn im Rennen

Harry Kane hatte einen sehr arbeitsreichen Sommer, als er England bei der Weltmeisterschaft 2026 als Kapitän anführte. Viele hatten das Gefühl, dass der erfahrene Stürmer für die Three Lions nicht in Bestform war.

Auch in der Bundesliga traf er bislang nur einmal in 3 Einsätzen. Diese Trefferquote liegt deutlich unter seinen jüngsten Spielzeiten im Bayern-Trikot.

Kane zeigte beim 5:0-Sieg der Bayern gegen Bodø/Glimt Anzeichen einer Rückkehr zu alter Stärke, traf selbst und legte einen weiteren Treffer auf. Allerdings kam er nur auf 2 Schüsse aufs Tor bei 6 Versuchen.

Seine Quoten spiegeln wahrscheinlich fair seinen Ruf und die Offensivreihe der Bayern wider. Kane sollte weiterhin von Chancen profitieren, die etwa Michael Olise kreiert, der gegen die Norweger an 3 Toren direkt beteiligt war.

Ousmane Dembele: Ein potenzieller Value-Fall, falls PSG den schnellen Start bestätigt

Ousmane Dembele blieb in seinen bisherigen 3 Ligue-1-Einsätzen für PSG ohne eigenen Treffer. Beim 6:1-Kantersieg der Pariser gegen Slovan Bratislava war er jedoch messerscharf, erzielte 2 Tore und legte 2 weitere auf.

Er beendete diese Partie mit einer nahezu unschlagbaren FotMob-Bewertung von 9,7. Der amtierende Ballon-d'Or-Gewinner hebt sich seine beste Form offenbar für die Bühne der Champions League auf.

Es gibt einen echten Grund, auf Dembele zu setzen, sollte PSG ihn in der Ligue 1 stärker rotieren lassen. Der tiefe Kader der Pariser ermöglicht es, die Schlüsselspieler für die UCL frisch zu halten. Das könnte Dembele einen enormen Vorteil gegenüber Spielern wie Kane und Haaland verschaffen, die national möglicherweise so viel wie möglich spielen müssen.

Wenn ein Spieler die UCL-Kampagne mit zwei Toren, 10 Torschüssen und 14 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum beginnt, muss man aufhorchen. Bei einer bescheidenen implizierten Wahrscheinlichkeit von 11,11 % könnte Dembele echten Value bieten, sollte PSG erneut weit kommen.

Ferran Torres: Emphatischer Start macht ihn zu einer weiteren Value-Wahl

Dembele wurde beim Sieg gegen Slovan Bratislava beinahe von seinem PSG-Teamkollegen Ferran Torres in den Schatten gestellt. Torres erzielte gegen die Slowaken einen sensationellen Hattrick, bei einem xG-Wert von lediglich 0,53.

Das zeigt, wie effizient der ehemalige Barcelona-Stürmer vor dem Tor war. Alle drei seiner Schüsse aufs Tor landeten im Netz.

Der Schütze des WM-Siegtreffers 2026 für Spanien hat offenkundig etwas zu beweisen, nachdem er diesen Sommer von Barcelona zum Wechsel gedrängt wurde. Torres hat zudem 3 Tore in 4 Ligue-1-Spielen zum Auftakt der Saison 2026/27 erzielt. Er ist eindeutig ein Mann in Form.

Wer davon überzeugt ist, dass PSG erneut einen tiefen Lauf bis ins Halbfinale oder weiter hinlegt, für den könnte die Kombination aus Dembele und Torres in diesem Markt eine Option sein.

Damit Luis Enriques Mannschaft die letzten 4 oder das Finale erreicht, werden beide Spieler wohl regelmäßig treffen müssen.

Raphinha: Brasilianer scheint als Barcas falsche Neun aufzublühen

Raphinha könnte derzeit die beste Value-Wettmöglichkeit in den Quoten auf den Champions-League-Torschützenkönig sein. Der 29-Jährige genießt seine neue Rolle als Barcelonas falsche Neun, während Hansi Flick ohne echten Mittelstürmer operiert.

Der frühere Leeds-United-Angreifer war eiskalt vor dem Tor und erzielte 9 Tore in 6 La-Liga-Einsätzen. Auch in der UCL-Ligaphase legte der Brasilianer den bestmöglichen Start hin.

Er erzielte einen Doppelpack beim 5:1-Kantersieg Barcas gegen Feyenoord. Aktuell liegt er im 95,9-Perzentil von FotMob bei xG on target und xG. Zudem befindet er sich im 93,9-Perzentil bei den nicht-elfmeterbereinigten xG, was seine Qualität im offenen Spiel unterstreicht.

Wie Torres ist auch Raphinha kein klassischer Stürmer, doch Barcelonas offensive Spielweise dürfte ihm in dieser Saison reichlich Chancen bescheren. Er liegt in den Quoten verständlicherweise hinter Spielern wie Mbappe, bietet als Außenseiter mit längeren Quoten aber Value.

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