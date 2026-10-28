Die Champions League liefert in dieser Saison Tore am laufenden Band. Spieltag 4 bietet gleich mehrere interessante Wettoptionen für diejenigen, die Champions League Wett-Tipps suchen.

Begegnung Auswahl Quote Galatasaray - Stuttgart Über 3,5 Tore 1,96 Atlético Madrid - Bayern München Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1,49 Barcelona - Aston Villa Beide Teams treffen 1,49 Villarreal - PSG Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1,53 Feyenoord - Inter Mailand Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1,58

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Galatasaray vs Stuttgart - Über 3,5 Tore

Galatasarays Champions-League-Spiele waren in dieser Saison durchweg torreiche Angelegenheiten, was die anstehende Partie gegen Stuttgart zu einer reizvollen Option für Wettfreunde macht, die auf eine weitere torreiche Begegnung setzen. In allen drei bisherigen Spielen der Ligaphase fielen mindestens vier Tore.

Der jüngste Auftritt brachte einen 4:2-Sieg über Lille, der die Offensivkraft der Istanbuler weiter unterstrich. Stuttgart wird unterdessen von Sebastian Hoeneß trainiert, dessen offensive Spielweise für eine offene Partie sorgen dürfte. Die Champions-League-Spiele der Schwaben kamen in dieser Saison auf durchschnittlich drei Tore pro Partie, wobei Stuttgart selbst im Schnitt 2,33 Tore pro 90 Minuten erzielte.

Der xG-Wert (erwartete Tore) von Stuttgart liegt bei 2,0 pro 90 Minuten, was das Potenzial zeigt, Galatasarays Defensive in Bedrängnis zu bringen. Die übergeordneten Wettbewerbsstatistiken stärken das Argument für Tore zusätzlich, da die Ligaphase nach drei Spieltagen im Schnitt 4,10 Tore pro Partie hervorgebracht hat.

Dieser Schnitt liegt deutlich über dem Vorjahreswert von 3,38 Toren pro Spiel. Dieser Trend macht eine torreiche Begegnung zu einer Überlegung wert.

Über 2,5 Tore ist eine vernünftige Option, doch Über 3,5 Tore bietet eine ambitioniertere Alternative. Da Galatasaray durchweg in torreiche Spiele verwickelt ist und Stuttgart in der Lage ist, Chancen zu kreieren, könnt Ihr mindestens vier Tore in Betracht ziehen.

Galatasaray vs Stuttgart Wette 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,96 bei bet365

Atlético Madrid vs Bayern München - Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Atlético Madrid hat in allen drei bisherigen Champions-League-Spielen dieser Saison getroffen, was ein positives Zeichen ist. Der formidable Angriff der Bayern macht diese Partie zudem zu einem interessanten Fall für Tore-Märkte. Seit Beginn der Saison 2025/26 kamen die europäischen Auftritte der Münchner im Schnitt auf 4,59 Tore pro Spiel.

In 14 der 17 Spiele der Bayern in diesem Zeitraum trafen beide Mannschaften. Das zeigt, dass die offensive Qualität nicht immer von defensiver Stabilität begleitet wurde. Auch Atléticos Spiele waren torreich: Die 19 Champions-League-Partien der Spanier seit Beginn der vergangenen Saison kamen im Schnitt auf 3,68 Tore pro Spiel. Beide Teams treffen und Über 2,5 Tore trafen in 12 dieser 19 Begegnungen zu (63 %).

Die Torbilanzen beider Mannschaften untermauern das Argument weiter. Die Roten trafen in allen 17 Champions-League-Spielen seit Beginn der vergangenen Saison, mit durchschnittlich 3,12 erzielten Toren pro Spiel. Atleti traf in allen neun Heimspielen in der Champions League im selben Zeitraum, mit einem Schnitt von 2,67 Toren pro Partie.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass beide Seiten die offensive Qualität besitzen, um zu treffen. Obwohl Diego Simeones defensive Organisation es den Bayern schwer machen könnte, sprechen die Torbilanz der Gäste und die Heimstärke der Gastgeber für ein torreiches Spiel. Beide Teams treffen in Kombination mit Über 2,5 Tore ist eine vernünftige Option für Wettfreunde, die eine offene Partie erwarten.

Atlético Madrid vs Bayern München Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,49 bei bet365

Barcelona vs Aston Villa - Beide Teams treffen

Barcelonas Offensivzahlen waren in den ersten Monaten der Saison beeindruckend, doch ihre defensive Bilanz lässt Gegnern Raum, um zu profitieren. Aston Villa reist mit einer starken eigenen Torbilanz in der Champions League an, was Beide Teams treffen zu einer attraktiven Auswahl macht.

Die Katalanen kamen in der bisherigen Ligaphase im Schnitt auf 3,67 Tore pro Spiel. Dem offensiven Erfolg stand jedoch keine defensive Stabilität gegenüber, da sie in diesem Wettbewerb noch kein Spiel zu null beendet haben.

Unai Emerys Mannschaft erzielte derweil 12 Tore in ihren ersten drei Ligaphasen-Spielen. Das zeigt die Fähigkeit, auch gegen europäische Gegner Chancen zu kreieren und zu treffen.

Seit Beginn der vergangenen Saison bestritt Barcelona 15 Champions-League-Spiele, in 13 davon trafen beide Mannschaften. Diese Partien brachten im Schnitt 4,6 Tore pro 90 Minuten hervor, was zeigt, wie häufig Barcelonas europäische Auftritte torreich waren.

Flicks größtes Problem bleibt es, den Gegner vom Toreschießen abzuhalten. Das könnte Villa in die Karten spielen, zumal die Engländer in diesem Wettbewerb im Schnitt vier Tore pro Spiel erzielt haben. Beide Teams treffen konzentriert sich auf den stärksten statistischen Trend.

Barcelona vs Aston Villa Wette 3: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1,49 bei bet365

Villarreal vs PSG - Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

PSGs offensive Qualität zeigte sich beim 4:2-Sieg in der Champions League gegen Barcelona, doch die Pariser haben in diesem Wettbewerb auch Gegentore kassiert.

Das Duell mit Villarreal könnte daher eine weitere Gelegenheit bieten, auf Beide Teams treffen und Über 2,5 Tore zu setzen. Die Spanier holten in ihren ersten drei Ligaphasen-Spielen drei Punkte, wobei ihre Partien in dieser Saison im Schnitt 5,33 Tore brachten.

Trotz gemischter Ergebnisse waren Villarreals Spiele regelmäßig von Toren auf beiden Seiten geprägt. Auch PSG war an torreichen europäischen Begegnungen beteiligt: Die 11 Ligaphasen-Spiele seit 2025/26 kamen im Schnitt auf 4,64 Tore pro Partie. In acht dieser Spiele griff der Markt Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore.

In dieser Saison traf dieser Markt in allen drei Spielen von PSG und Villarreal zu. Die Offensivkraft der Franzosen dürfte den Spaniern Probleme bereiten, doch die Gastgeber haben durchaus das Potenzial, selbst zu treffen. Angesichts der Torbilanzen beider Teams ist Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore eine naheliegende Option für diese Partie.

Villarreal vs PSG Wette 4: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,53 bei bet365

Feyenoord vs Inter Mailand - Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Inter Mailand hat die Qualität, um mit Europas stärksten Teams mitzuhalten, doch die defensive Bilanz deutet darauf hin, dass Feyenoord im anstehenden Duell Chancen kreieren könnte. Die Niederländer haben zudem gezeigt, dass sie zu Hause treffen können, was Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Überlegung wert macht.

Feyenoords Champions-League-Spiele der Ligaphase kamen in dieser Saison im Schnitt auf vier Tore pro Partie. Das bisher einzige Heimspiel endete mit einem 3:2-Sieg gegen Como und zeigte die Fähigkeit, auf eigenem Platz für ein torreiches Spiel zu sorgen. Die Nerazzurri trafen 2026 in allen sieben Champions-League-Spielen, was ihre Konstanz vor dem Tor unterstreicht.

Allerdings hielt Christian Chivus Truppe in dieser Serie nur zwei Mal die Null, was darauf hindeutet, dass Gegner Möglichkeiten gegen sie finden können. Diese Spielserie brachte zudem einen Schnitt von 3,43 Toren pro 90 Minuten hervor. Zusammen mit Feyenoords Offensivzahlen spricht einiges dafür, dass dieses Duell Tore auf beiden Seiten bringt.

Feyenoords Heimvorteil könnte helfen, Inter unter Druck zu setzen, doch die Gäste besitzen die offensive Qualität, um zu antworten. Die defensiven Schwächen machen ein zu-null-Spiel weniger sicher, selbst wenn Inter auf dem Papier die stärkere Mannschaft ist.

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore bietet eine Alternative zur Wahl eines Siegers. Angesichts der Offensivkraft der Gastgeber zu Hause und Inters Bilanz, konstant zu treffen und dabei Chancen zuzulassen, ist ein weiteres torreiches Spiel ein plausibles Ergebnis.

Feyenoord vs Inter Mailand Wette 5: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,58 bei bet365

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