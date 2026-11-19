Beim letzten Champions-League-Abend trafen in allen neun Spielen beide Teams, und die Ligaphase kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 4,05 Tore pro Spiel.

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Begegnung Auswahl Quote Como - AEK Athen Sieg Como & Beide Teams treffen - Ja 2.32 Feyenoord - FC Porto Über 2,5 Tore 1.54 RB Leipzig - Lens Sieg RB Leipzig & Beide Teams treffen - Ja 2.27 Paris Saint-Germain - AS Rom Über 3,5 Tore 1.80 Atlético Madrid - Viking Beide Teams treffen - Ja 2.00

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Como - AEK Athen: Die Gastgeber gewinnen ein torreiches Spiel

Der Aufwärtstrend bei den Toren in der Ligaphase der Champions League ist kein Zufall. Seit der ersten Saison 2024/25 bis heute ist die Zahl kontinuierlich gestiegen.

In der Premierensaison lag der Schnitt der Ligaphase bei 3,26 Toren pro Spiel, in der vergangenen Saison stieg er auf 3,38. Die erweiterte Ligaphase hat für reichlich Tore gesorgt, wobei die Tordifferenz im Rennen um die Qualifikation durchaus entscheidend werden könnte.

Como schrieb mit dem gemeinsam höchsten Sieg der UCL-Geschichte Geschichte, als die Mannschaft Lens am 4. Spieltag mit 9:1 vom Platz fegte. Cesc Fábregas' Team erzielt im Schnitt 4,75 Tore pro Spiel nach vorne. Obwohl Como drei seiner vier UCL-Partien gewann, kassierte der Klub in jeder einzelnen davon ein Gegentor.

AEK Athen hat in dieser Champions-League-Saison in jedem Spiel getroffen, verlor aber drei seiner vier Partien. Da Como zu Hause in diesem Wettbewerb ungeschlagen ist, ist es schwer vorstellbar, dass die Gäste für eine Überraschung sorgen.

Comos außergewöhnliche Offensive in Kombination mit der Gewohnheit, in diesem Wettbewerb Gegentore zu kassieren, macht einen Heimsieg kombiniert mit Beide Teams treffen zu einem Wett-Tipp mit gutem Value.

Feyenoord - FC Porto: Ein offener Schlagabtausch zeichnet sich ab

Bei Feyenoord lag die Anzahl der Tore in drei der vier bisherigen Spiele über 2,5, insgesamt liegt der Schnitt bei 3,75 Toren pro 90 Minuten. Die Gastgeber starten außerhalb der Top 24 in diesen Spieltag, weshalb sie dringend auf einen Sieg angewiesen sind. Feyenoord dürfte deshalb offensiv auftreten, besonders im eigenen Stadion.

Tore waren bei Feyenoords Heimspielen in diesem Wettbewerb keine Seltenheit: Die beiden bisherigen Partien kamen im Schnitt auf vier Tore pro Spiel. Die Gastgeber erzielten zu Hause 1,5 Tore pro Spiel und kassierten im Schnitt 2,5 Gegentore. Das spricht zusätzlich für die Tor-Wettmärkte in dieser Partie.

Porto fand zuletzt offensiv zu seiner Form zurück und schlug Napoli mit 4:1. Die einzige Auswärtspartie des Wettbewerbs ging mit 2:3 gegen Real Betis verloren. Insgesamt liegt der Schnitt von Portos Spielen bei 3,25 Toren pro Partie. Bemerkenswert: Die Auswärtsspiele in der Champions League kommen auf einen Schnitt von fünf Toren pro 90 Minuten.

Auch Porto liegt außerhalb der Qualifikationsplätze und wird unbedingt gewinnen wollen. Da beide Teams Punkte brauchen und ihre Tordifferenz verbessern wollen, könnte das erneut eine torreiche Begegnung werden.

RB Leipzig - Lens: Leipzigs Offensive soll liefern

RB Leipzig hat erst einen Sieg aus vier Champions-League-Spielen geholt, traf dabei aber auf drei Mannschaften, die derzeit in den Top acht stehen. Trotz des schweren Programms hat Martin Demichelis' Team offensiv einiges geboten. Die Sachsen trafen in allen vier Partien, darunter in den letzten beiden gegen Manchester City und Real Madrid.

Zusätzlich spricht die Heimform in der Bundesliga für einen Sieg der Roten Bullen. Sie haben alle fünf Bundesliga-Spiele gewonnen, eine der besten Bilanzen in Europas Top-5-Ligen. Während die Auswärtsform zu wünschen übrig lässt, lohnt es sich, im heimischen Red Bull Arena gegen überschaubare Gegner auf sie zu setzen.

RC Lens erlebte zuletzt eine Nacht zum Vergessen, als Como im eigenen Stadion neun Tore erzielte. Seitdem gab es einen Wechsel auf der Trainerposition: Didier Digard übernahm das Amt. Ob die Umstellung gelingt, bleibt abzuwarten – eine Reise nach Deutschland zum ersten Europapokalspiel in seiner neuen Rolle dürfte jedenfalls kein leichtes Unterfangen sein.

Erwähnenswert ist, dass bei Lens' Champions-League-Spielen in dieser Saison im Schnitt fünf Tore pro Partie fielen. Auch wenn der Qualität fehlt, um die Gastgeber zu bezwingen, reicht die Offensivkraft für mindestens ein Tor. Florian Thauvin zählt zu den Leistungsträgern von Lens und kommt in dieser Saison auf sechs Tore und acht Vorlagen in 14 Einsätzen in Ligue 1 und Champions League.

Paris Saint-Germain - AS Rom: Die Abwehrreihen dürften es schwer haben

PSGs Spiele weisen gemeinsam mit einem anderen Team die meisten Tore der Champions League auf, im Schnitt 6,25 pro Partie. Die Pariser trafen in allen vier Ligaphasen-Spielen mindestens viermal, zuletzt beim 6:0-Sieg gegen Villarreal.

Das war ihr erstes zu Null in diesem Wettbewerb in dieser Saison. Allein könnten sie die Marke von 3,5 Toren knacken, ganz ohne Mithilfe der Gäste.

Roms Offensivform macht den Tipp auf über 3,5 Tore jedoch noch vielversprechender. Die Giallorossi trafen in allen vier Champions-League-Spielen und erzielen im Schnitt 2,5 Tore pro Partie. Dabei kassierten sie im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel.

Mit nur einem Sieg aus vier Spielen ist Gian Piero Gasperinis Mannschaft dringend auf weitere drei Punkte angewiesen. Rom kann zudem auf Donyell Malen zählen, der in ebenso vielen Champions-League-Spielen vier Tore erzielt hat. Er ist durchaus in der Lage, die Heimabwehr der Pariser zu durchbrechen, zumal PSG in der UCL eine Quote von 25 % zu Null aufweist.

Atlético Madrid - Viking: Beide Teams haben noch viel zu spielen

Atlético Madrid steht vor diesem Spieltag knapp innerhalb der Top 24, fühlt sich dabei aber nicht wirklich sicher.

Zu Hause erwarten wir einen recht klaren Sieg, auch um die Niederlage gegen Bayern München beim letzten Mal wiedergutzumachen. Jene Partie war das einzige Mal, dass Atlético in den letzten sieben Pflichtspielen im Metropolitano ohne eigenes Tor blieb.

Viking hat sich in der Champions League als durchaus leistungsfähig erwiesen. Der Klub traf in allen vier Ligaphasen-Spielen, die im Schnitt 4,75 Tore brachten, und in jedem davon trafen beide Teams.

Gegen Bayern sorgte Viking mit einem 3:3 für eine Überraschung, und auch wenn ein Sieg hier unwahrscheinlich ist, ist die Mannschaft durchaus in der Lage zu treffen.

Da die Gäste in der Tabelle allein aufgrund der erzielten Tore einen Platz vor Atleti liegen, könnte der Bedarf an Toren kaum deutlicher sein. Diego Simeones Mannschaft wird unbedingt gewinnen wollen, aber auch die Tore anhäufen wollen, um ein ähnliches Szenario zu vermeiden, das die Qualifikation kosten könnte.

Entsprechend dürften die Tore weiter fließen – nicht nur in dieser Partie, sondern in der gesamten Champions League.

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