4 Value-Wetten zur Auslosung des Champions-League-Achtelfinals

Zum ersten Mal haben es rekordverdächtige sechs englische Clubs ins Achtelfinale geschafft. Ein weiteres Highlight ist das klangvolle Duell zwischen Newcastle und Barcelona.

Spiel Heimsieg (1) Unentschieden (X) Auswärtssieg (2) Real Madrid vs Manchester City 2.75 3.50 2.30 Newcastle vs Barcelona 2.62 3.60 2.37 PSG vs Chelsea 1.80 3.80 3.80 Bayer Leverkusen vs Arsenal 5.00 4.20 1.55

Guardiola erneuert Dauer-Rivalität mit Real

Das absolute Top-Thema der Auslosung am Freitag ist das Aufeinandertreffen von Manchester City und Real Madrid. In den letzten fünf Spielzeiten waren sie die Erzrivalen der Champions League, wobei beide Seiten im Laufe der Jahre mal die Oberhand behielten.

Zweimal standen sich die Teams im Halbfinale gegenüber. Real setzte sich im ersten Anlauf knapp mit 6:5 nach Gesamtergebnis durch. City revanchierte sich jedoch 2023 mit einem deutlichen 5:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel.

Wenn es eine Sache gibt, die bei dieser Paarung garantiert ist, dann sind es Tore. Neun Treffer fielen allein in den beiden K.o.-Spielen der letzten Saison. Real erzielte in jedem Spiel drei Tore und sicherte sich so den Vorteil. Auch das Viertelfinale 2023/24 endete nach zwei Partien mit einem 4:4-Gesamtstand, bevor Real die Citizens im Elfmeterschießen ausschaltete.

Real wirkte in der diesjährigen UCL bisher wenig überzeugend und benötigte einen dramatischen Sieg in den K.o.-Playoffs gegen Benfica, um das Achtelfinale überhaupt zu erreichen. City hingegen weist in dieser Saison die beeindruckendsten Daten bei den erwarteten Gegentoren (xGA) in der Fremde auf. Wenn City Real im Hinspiel in Schach halten kann, sind sie der haushohe Favorit auf das Weiterkommen. Unser Wett Tipp: Fokus auf City in der Gesamtwertung.

Der amtierende UCL-Champion trifft auf den Klub-Weltmeister

Paris Saint-Germain (PSG) musste in den jüngsten K.o.-Playoffs gegen den Ligakonkurrenten Monaco ordentlich zittern. Nun trifft die Mannschaft von Luis Enrique auf den Klub-Weltmeister des letzten Sommers: Chelsea. Die „Blues“ besiegten PSG im Finale der Klub-WM souverän mit 3:0, wobei die Pariser das Spiel mit nur zehn Mann beendeten.

PSG wird auf Rache für die Niederlage im MetLife Stadium brennen. Für das Team von Liam Rosenior wird Chelsea eine harte Nuss: Die Pariser stellen mit nur 0,96 xGA pro Spiel die beste Defensive der aktuellen UCL-Saison.

Chelseas xGA liegt bei 1.33, obwohl sie im Schnitt nur 0,75 Gegentore kassiert haben. Das deutet darauf hin, dass sie defensiv phasenweise von ihrem Glück profitieren. PSG verfügt über genügend Offensivpower, um Chelsea für Unkonzentriertheiten oder Fehler eiskalt zu bestrafen.

Spitzenreiter der Ligaphase trifft auf intensive deutsche Gegenwehr

Arsenal lieferte eine makellose Ligaphase ab und sicherte sich mit Leichtigkeit den ersten Platz. Die „Gunners“ gewannen alle acht Spiele, erzielten dabei 23 Tore und kassierten nur vier Gegentreffer. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Männer von Mikel Arteta nun in der gnadenlosen Atmosphäre der K.o.-Runde schlagen.

Ihnen zugelost wurde Bayer Leverkusen – ein Team, das ganz ähnlich wie die Gunners aufgebaut ist. Leverkusen agiert mit vergleichbarer Intensität und gehört zu den unerbittlichsten Pressing-Teams Europas, direkt hinter Arsenal.

Dies verspricht eine faszinierende Paarung zu werden, bei der wahrscheinlich die Mannschaft gewinnt, die mutig genug ist, sich spielerisch aus dem Pressing zu befreien. Obwohl Leverkusen in der Ligaphase mit 2:7 gegen PSG unterging, konnten sie einen starken Sieg gegen Arsenals Premier-League-Rivalen Manchester City einfahren. Ein gefährlicher Wett Tipp auf den Außenseiter könnte hier Value bieten.

Barca reist zum St. James' Park

Barcelona beendete die Ligaphase mit der geteilt zweitbesten Offensive des Wettbewerbs. Die Mannschaft von Hansi Flick erzielte 22 Tore in acht Spielen. Mit Lamine Yamal, Fermín López und einem Marcus Rashford in Topform verfügt Barca aktuell über einen der dynamischsten Angriffe in Europa.

Im Achtelfinale treffen sie auf Eddie Howes Newcastle United, wobei das Hinspiel richtungsweisend sein dürfte. Newcastle darf zuerst zu Hause ran, wo sie bekanntlich sowohl in der UCL als auch in der Premier League eine Macht sind.

Die Defensivbilanz der „Magpies“ war in dieser UCL-Saison bisher solide: Nur sieben Gegentore in acht Spielen bei lediglich zwei Niederlagen. Da Barca in acht Partien 14 Gegentreffer schlucken musste, weiß Newcastle genau, dass die gegnerische Abwehr verwundbar ist.

Der kluge Wett Tipp aus Betting-Sicht liegt hier vielleicht nicht auf dem Gesamtsieger, sondern auf dem Tore-Markt. Barca trifft nach Belieben, ist aber hinten anfällig. Da Newcastle im Schnitt mehr als zwei Tore pro Spiel erzielt, ist die Wette auf „Über 2,5 Tore“ in beiden Spielen sehr wahrscheinlich.

