Bundesliga-Endspurt auf überfällige Torschützen wetten

Torschützen bet365 Belieb. Zeitpunkt in Augsburg vs Gladbach: Rocco Reitz 5.00 Belieb. Zeitpunkt in Hoffenheim vs Werder Bremen: Yukinari Sugawara 8.50 Belieb. Zeitpunkt in Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Jobe Bellingham 4.00 Belieb. Zeitpunkt in VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen: Lorenz Assignon 6.50 Belieb. Zeitpunkt in Hamburger SV vs SC Freiburg: William Mikelbrencis 10.00 Belieb. Zeitpunkt in 1. FC Köln vs Heidenheim: Sebastian Sebulonsen 6.50

Rocco Reitz möchte sich mit einem Treffer von Gladbach verabschieden

*Quoten Stand vom 07.05.2026, 10:44. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB gelten.

Seit Mitte März steht fest, dass Rocco Reitz in diesem Sommer von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig wechselt. Wobei der Karrieresprung ausgerechnet nach einer Saison, in der der 23-Jährige in seinen bisherigen 30 Bundesliga-Partien nie einnetzte, erfolgt. Und das, obwohl er einen xG Wert von 2,53 und 0,46 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten zu Buche stehen hat.

Seine meisten Bundesliga-Treffer für die Fohlen, nämlich sechs, steuerte Reitz in der Saison 2023/24 nach seiner Rückkehr aus Sint-Truiden bei. In der Vorsaison erzielte er hingegen zwei Tore. Geht ihm am Samstag in Augsburg der Knopf auf, wäre das bei bet365 das Fünffache Eures Einsatzes wert.

Yukinari Sugawara wartet auf sein erstes Tor für Werder Bremen

Ende August wechselte Yukinari Sugawara leihweise und mit Kaufoption vom FC Southampton zu Werder Bremen. Unter anderem mit zehn Treffern in 119 Liga-Partien für AZ Alkmaar empfahl sich der japanische Teamverteidiger in Holland für die Saints. Trotz des Abstiegs brachte er den Ball in der EPL einmal im Netz unter, in zwei Championship-Auftritten ging er dann leer aus.

Doch Sugawara weist die für einen Abwehrspieler beeindruckende Bilanz auf, dass er seit der Saison 2020/21 immer mindestens ein Meisterschaftstor erzielte. An der Weser knüpfte er trotz eines xG Werts von 1,85 und 0,41 Schüssen aufs Tor pro 90 Minuten noch nicht daran an. Am Samstag gastiert Werder Bremen bei der TSG Hoffenheim und Sugawaras erstes Bundesliga-Tor wird mit 8.50 quotiert.

Jobe Bellingham traf nur bei der Klub WM für Borussia Dortmund

Jobe Bellingham zog es am 10. Juni 2025 für kolportierte 30,5 Millionen Euro vom FC Sunderland zu Borussia Dortmund. Zuvor netzte er in zwei Championship-Saisons mit den Black Cats sieben respektive viermal ein. Und elf Tage nach dem Wechsel traf er bei der Klub WM beim 4:3 gegen die Mamelodi Sundowns.

Bislang blieb es wettbewerbsübergreifend für den BVB lediglich beim Tor gegen die Südafrikaner. In der Bundesliga legte Englands U21-Teamspieler 0,42 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten und einen xG Wert von 0,97 an den Tag. Netzt er am Freitag gegen Eintracht Frankfurt ein, wäre das bei bet365 die Quote von 4.00 wert.

Auch Lorenz Assignon traf noch nicht in der Bundesliga

Ebenfalls seine erste Bundesliga-Saison absolviert Lorenz Assignon, der im vergangenen Sommer von Stade Rennes zum VfB Stuttgart wechselte. Zuvor erzielte der Rechtsverteidiger exemplarisch in zwei Saisons insgesamt fünf Ligatore. Drei davon gelangen in der Ligue 1 2024/25 und je eines in der Saison 2023/24 in der EPL für Burnley bzw. für Stade Rennes.

Für den VfB Stuttgart bestritt der Franzose mit togolesischen Wurzeln unter anderem 23 Bundesliga-Partien. Dabei wies er als Abwehrspieler 0,33 Schüsse aufs Tor pro Spiel und 0,57 xG aus. Am Samstag steht das Sechs-Punkte-Spiel gegen Bayer Leverkusen an und bet365 quotiert einen Treffer von Assignon bei 6.50.

Auch William Mikelbrencis vom HSV traf bisher nicht im Oberhaus

Anders als Sugawara, Bellingham und Assignon bestreitet William Mikelbrencis nicht seine erste Saison für den Hamburger SV. Ganz im Gegenteil, wechselte der Franzose doch 2022 von Metz an die Elbe. Und bei der Rückkehr in die Bundesliga zählte er mit 25 Zweitliga-Einsätzen zu den Schlüsselspielern.

Ebenso wie in der Aufstiegssaison blieb der Rechtsverteidiger bisher ohne Torerfolg. Jedoch kam er auf 0,39 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten und 1,14 xG. Das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt verpasste er verletzungsbedingt, und bet365 bietet eine 10,00er-Quote auf ein Tor gegen den SC Freiburg.

Sebastian Sebulonsen hofft auf sein erstes Tor für den 1. FC Köln

Ebenfalls als rechter Abwehrspieler weist Sebastian Sebulonsen in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit höhere Werte auf. Denn der Norweger, der im Juli 2025 von Bröndby nach Köln übersiedelte, gab in 29 Meisterschaftspartien 28 Schüsse aufs Tor ab. Dazu kommt ein xG Wert von 1,32.

Damit übertraf der 26-Jährige bislang nicht nur Assignon und Mikelbrencis, sondern mit Bellingham auch einen Mittelfeldspieler. Auch wenn sich der 1. FC Köln vor der Relegation rettete, ist ein Frühjahrskick gegen den 1. FC Heidenheim offiziell kein Thema. Für bet365 wäre Sebulonsens Premierentor gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht die Quote von 6.50 wert.

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