Drei „Dead Rubbers“ in Deutschland und England eröffnen Dir eine lukrative Kombiwetten-Chance

Heidenheim setzt zur unwahrscheinlichen Rettung in letzter Sekunde an, während Hoffenheim alles daran setzt, sich noch das Ticket für die Champions League 26/27 zu sichern.

16.–17. Mai: „Dead Rubber“ Wett-Tipps Quote Nottingham Forest oder Unentschieden (Man United vs. Nottingham Forest) 2.30 Sieg Hoffenheim (Mönchengladbach vs. Hoffenheim) 1.67 Sieg Heidenheim (Heidenheim vs. Mainz) 1.87

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

„Free Hit“ im Old Trafford: Forest befreit vom Abstiegsdruck

Das wohl markanteste bedeutungslose Spiel der Premier League findet an diesem Wochenende im Old Trafford statt. Manchester United wird die Saison aller Voraussicht nach auf dem dritten Platz beenden. Parallel dazu hat West Hams Unfähigkeit, Arsenal letzte Woche zu schlagen, den Klassenerhalt für Forest vorzeitig besiegelt – bei zwei verbleibenden Spielen beträgt der Vorsprung beruhigende sieben Punkte.

Die Mannschaft von Vitor Pereira reist mit einer Serie von acht ungeschlagenen Ligaspielen (vier Siege, vier Remis) im Rücken nach Manchester. Darunter fällt auch die mutige Aufholjagd im Etihad Stadium, bei der man City ein 2:2 abtrotzte.

Vor dem 1-1 gegen Newcastle am vergangenen Wochenende erzielte Forest in den drei vorangegangenen Partien beeindruckende vier Tore pro Spiel.

United hingegen benötigt nur noch einen einzigen Punkt, um Platz drei und die Rückkehr in die Champions League mathematisch abzusichern. Offensiv agierten die „Red Devils“ zuletzt eher glanzlos; beim torlosen Remis gegen Sunderland kam das Team gerade einmal auf einen xG-Wert von 0,48.

Manchesters Motor scheint zu stottern, und einige Spieler dürften gedanklich bereits bei der Weltmeisterschaft im Sommer sein. Da Forest sich in exzellenter Torlaune präsentiert, bietet die Doppelte Chance (Sieg Forest oder Remis) bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 43,48 % einen massiven Value. Ein Unentschieden würde am Ende beide Lager zufriedenstellen.

Hoffenheim will Stuttgart am Finaltag noch von Platz 4 verdrängen

Vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison liegen der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim mit jeweils 61 Punkten gleichauf auf den Plätzen vier und fünf. Nur einer von beiden wird den Einzug in die Königsklasse perfekt machen.

Hoffenheims Gegner am Samstag, Borussia Mönchengladbach, ist bereits gerettet. Die Fohlen haben den Klassenerhalt schon vor Wochen klargemacht und trudeln der Ziellinie entgegen – zuletzt gab es fünf Unentschieden in Folge.

Der Vorteil für Hoffenheim: Stuttgart muss auswärts beim Tabellensiebten Eintracht Frankfurt ran, für die es selbst noch um die Qualifikation für Europa geht.

Aufgrund der schlechteren Tordifferenz wird Hoffenheim jedoch nur mit einem Sieg eine realistische Chance haben, falls Stuttgart in Frankfurt patzt. Genau deshalb ist ein Tipp auf einen Hoffenheimer Sieg bei einer Wahrscheinlichkeit von 58,14 % ein absoluter Value-Play.

Gelingt Heidenheim das „Wunder von der Brenz“?

Noch vor fünf Spieltagen schien Heidenheim hoffnungslos am Tabellenende der Bundesliga festzustecken. Doch nach zehn Punkten aus den letzten fünf Partien haben sie punktetechnisch mit Wolfsburg und St. Pauli gleichgezogen.

Der direkte Klassenerhalt ist für Heidenheim zwar nicht mehr möglich, doch ein Heimsieg gegen Mainz an diesem Wochenende würde ihnen die Chance auf den Relegationsplatz eröffnen – ein Szenario, das man an der Brenz vor acht Wochen sofort unterschrieben hätte.

Damals lag das Team noch zehn Punkte hinter dem 16. Tabellenplatz. Doch wichtige Siege und ein beherztes 3-3 gegen den frischgebackenen Meister Bayern München haben den Weg für ein dramatisches Finale geebnet.

Tatsächlich ist es das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass alle drei Mannschaften im Tabellenkeller die exakt gleiche Punktzahl aufweisen.

Für Fans von echtem Drama: Der 17. und der 16. treffen am Samstag direkt aufeinander. Ein Remis dort, kombiniert mit einem Heidenheimer Sieg, führt direkt in die Relegation. Da Wolfsburg drei Tore mehr erzielt hat als die Konkurrenz, braucht Heidenheim eine dominante Vorstellung gegen Mainz. Die Mainzer stehen auf Platz 10 und für sie geht es im Grunde um nichts mehr.

Heidenheims Weg in der Bundesliga war von der ersten Sekunde an dramatisch – man denke nur an den Aufstieg durch ein Tor in der 99. Minute. Zudem haben sie sich bereits in der Relegation 2024/25 einmal erfolgreich bewiesen.

Wenn Du alle drei Auswahltipps in einer „Dead Rubber“-Kombi spielst, winkt Dir bei einem Einsatz von 10 € ein potenzieller Gewinn von 75,16 €.

+