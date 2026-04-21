Beeinflusst Bayerns Triple-Jagd die Wettquoten im Bundesliga-Abstiegskampf?

Mainz hofft am Samstag darauf, dass die Bayern abgelenkt genug sind, um den eigenen Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Ähnliche Hoffnungen hegt der VfL Wolfsburg für das Duell am 9. Mai.

2025-26 Bundesliga Abstieg – Markt Quoten Heidenheim N/A Wolfsburg N/A St. Pauli N/A Hamburg N/A

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Wird der Fokuswechsel der Bayern den Abstiegskampf beeinflussen?

Bayern München und Trainer Vincent Kompany haben sich die Meisterschaft souverän gesichert. Mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Stuttgart in der Allianz Arena machten sie am Sonntag alles klar. Es passte ins Bild, dass Harry Kane den Schlusspunkt zum vierten Tor setzte – die Krönung einer dominanten Saisonleistung.

Die Roten liegen nun uneinholbare 15 Punkte vor ihrem engsten Verfolger Borussia Dortmund, der am Wochenende gegen Hoffenheim patzte. Da die Bundesliga-Saison für die Bayern vier Spieltage vor dem Ende faktisch entschieden ist, richtet Kompany seinen Fokus sofort auf zwei weitere ehrgeizige Ziele.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern den Titel so früh eintüten. In der Saison 2013/14 machten sie die Meisterschaft bereits am 27. Spieltag mit einem 3:1 gegen Hertha BSC perfekt.

Es gibt verblüffende Parallelen zwischen jener Saison und 2025/26: Auch damals holten die Bayern später den DFB-Pokal und die Champions League. Kompanys Truppe schickt sich an, das Kunststück der historischen Mannschaft von Jupp Heynckes zu wiederholen.

Die 2013/14er-Elf verlor damals zwei der verbleibenden sieben Ligaspiele und holte ein Unentschieden, während sie dem Triple nachjagte. Das deutet darauf hin, dass die Konzentration in der Bundesliga nachlassen könnte, wenn die großen Finalspiele in den anderen Wettbewerben winken.

In der letzten Saison gewannen die Bayern den Titel zwei Spieltage vor Schluss und entschieden die restlichen Partien mit einem Torverhältnis von insgesamt 6:0 für sich. Allerdings stand damals in den anderen Wettbewerben bei weitem nicht so viel auf dem Spiel wie heute.

Am Mittwochabend gastieren die Bayern bei Bayer Leverkusen zum Halbfinale im DFB-Pokal. Ein Sieg würde den Einzug ins Finale bedeuten, wo entweder der Samstags-Gegner Stuttgart oder der SC Freiburg warten würde.

Neben dem Streben nach dem nationalen Double haben die Münchner eine echte Chance auf den Henkelpott in der Königsklasse. Nachdem sie Real Madrid im Viertelfinale sensationell ausgeschaltet haben, treffen sie nun in der Runde der letzten Vier auf den Titelverteidiger PSG.

Die beiden Duelle gegen die Pariser sind für den 28. April und den 6. Mai terminiert. Dies wird unweigerlich Auswirkungen auf drei der letzten vier Bundesliga-Partien gegen Mainz, Heidenheim und Wolfsburg haben.

Gegen Triple-Jäger Bayern zu wetten, bleibt dennoch riskant

Bayern München bleiben nach dem Pokal-Halbfinale nur zwei Tage zur Regeneration, bevor am Samstag das Auswärtsspiel in Mainz ansteht. Die Mainzer wissen: Drei Punkte gegen den Meister würden den Klassenerhalt für 2026/27 so gut wie zementieren.

Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Wett Tipp auf Mainz (Mainz +1 im Asian Handicap) bei nur 52,63 %. Angesichts der Tatsache, dass Bayerns Fokus woanders liegt, wirkt diese Quote fast zu niedrig angesetzt.

Auch nach dem Hinspiel des Champions-League-Halbfinales gegen PSG haben die Roten nur wenige Tage Zeit, sich zu erholen, bevor sie auf das Schlusslicht Heidenheim treffen. Ein Wett Tipp, dass Heidenheim nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied verliert, wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 62,50 % eingestuft.

In früheren Begegnungen in der Allianz Arena konnten die Bayern gegen Heidenheim meist nur mit zwei Toren Vorsprung gewinnen – und das zu Zeitpunkten der Saison, als die Motivation in der Liga deutlich höher war.

Nach dem Rückspiel gegen Paris bleiben den Münchnern ebenfalls nur zwei Tage Erholung vor dem vorletzten Saisonspiel gegen Wolfsburg.

Die Wolfsburger stehen aktuell auf dem vorletzten Platz, nur zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Wenn sie bis zu diesem Spiel in Schlagdistanz zu St. Pauli bleiben, werden sie versuchen, die physische und mentale Müdigkeit der Bayern eiskalt auszunutzen. Wolfsburg konnte sein letztes Spiel bei Union Berlin gewinnen und hat sich so die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

Kompanys Männer haben weitere Bundesliga-Rekorde im Visier

Trotz aller Rotationsmöglichkeiten ist Gewinnen eine Gewohnheit – besonders für ein Team mit dieser Qualität. Die Bayern haben die gesamte Saison erst einmal verloren. Vincent Kompany wird sicherlich versuchen, vor dem Saisonfinale noch einige Rekorde zu knacken.

Mit bisher 109 erzielten Toren haben sie noch vier Spiele Zeit, um den Rekord für die treffsicherste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte zu brechen. Dieser steht aktuell bei 120 Toren. Um das zu toppen, müssten sie im Schnitt drei Tore pro Spiel erzielen.

Sollten die Bayern ihre vier verbleibenden Spiele allesamt gewinnen, würden sie zudem den Punkterekord für eine Bundesliga-Saison einstellen. Dieser wurde vor 13 Jahren aufgestellt – ironischerweise von genau der Bayern-Mannschaft, die unter Jupp Heynckes das Triple holte.

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