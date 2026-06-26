WM 2026 Torschützenkönig Quoten: Wett-Tipps für den Goldenen Schuh

Der beste Torschütze der Weltmeisterschaft wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Dieses packende Rennen gehört traditionell zu den beliebtesten Wettmärkten überhaupt.

Auch Erling Haaland mischt bei seinem WM-Debüt im Kampf um die Torjägerkrone kräftig mit. Wir nehmen die aktuellen Favoriten sowie einige spannende Außenseiter genauer unter die Lupe. Außerdem zeigen wir Dir mit unseren Strategie-Tipps, wo Du auf diesem Markt den besten Value findest.

Aktuelle WM 2026 Quoten für den Torschützenkönig: Die Hauptfavoriten

Da die K.-o.-Phase bereits in vollem Gange ist, haben viele der weltweiten Top-Stürmer dem Turnier schon ihren Stempel aufgedrückt. Messi und Mbappé stehen bereits bei jeweils sechs Treffern, doch Haaland und Harry Kane lauern mit nur einem Tor Rückstand direkt dahinter.

Die Quoten auf diesem Markt spiegeln verschiedene Faktoren wider – darunter die Teamstärke, die erwartete Spielzeit und den potenziellen Weg durch die K.-o.-Runde. Selbst kleinere Verletzungen können hier zu massiven Quotenverschiebungen führen. Vergleiche die aktuellen Quoten am besten direkt bei den lizenzierten Buchmachern.

Spieler Nationalteam Position Quote Notizen Kylian Mbappé Frankreich Sturm 2.38 Beeindruckende WM-Bilanz Lionel Messi Argentinien Sturm 2.38 Nach wie vor der Schlüsselspieler beim Titelverteidiger Harry Kane England Sturm 8.00 Gewinner des Goldenen Schuhs 2018 Erling Haaland Norwegen Sturm 17.00 Turnier-Debütant mit überragenden Vereins-Statistiken

Quoten zur Verfügung gestellt von Winamax. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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So funktionieren Wetten auf den WM-Torschützenkönig 2026

Der Gewinner des Goldenen Schuhs wird ausschließlich anhand der Tore während des Hauptturniers ermittelt. Treffer aus der Qualifikation oder den Play-off-Spielen zählen nicht.

Sollte am Ende Gleichstand herrschen, gewinnt der Spieler mit den meisten Assists den Goldenen Schuh. Ist auch diese Zahl identisch, geht die Auszeichnung an den Akteur, der die wenigsten Einsatzminuten absolviert hat.

Es lohnt sich, die spezifischen Wettregeln und AGB der einzelnen Buchmacher für den WM-Torschützenkönig genau zu prüfen. Einige Wettanbieter zahlen bei Gleichstand an mehrere Gewinner aus (Dead-Heat-Regel), während andere strikt nach dem offiziellen Gewinner des Goldenen Schuhs abrechnen.

Abseits dieses Marktes kannst Du natürlich auch darauf wetten, wer der beste Torschütze innerhalb eines bestimmten Teams wird, oder klassische Torschützen-Wetten auf einzelne Partien platzieren.

WM 2026 Favoriten auf den Goldenen Schuh: Spieler-Analyse

Die heißesten Anwärter auf den Goldenen Schuh spielen meist für Nationen, denen mindestens der Einzug ins Viertelfinale zugetraut wird. Daher gehören die Top-Angreifer von Teams wie Spanien, Frankreich, England und Argentinien zu den natürlichen Favoriten.

Lionel Messi – Quote um 2.38 auf den Goldenen Schuh 2026

Der größte Quoten-Stürzer seit Turnierbeginn ist Lionel Messi. Mit sechs Toren in seinen ersten drei Spielen hat er sich blitzschnell zum neuen Top-Favoriten auf den Goldenen Schuh gekrönt.

Der 38-Jährige wurde im letzten Spiel gegen Jordanien eingewechselt und zirkelte direkt einen Freistoß in die Maschen. Damit hat er nun in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen getroffen und den Rekord von Jairzinho und Just Fontaine geknackt. Der argentinische Superstar ist mit mittlerweile 19 Treffern zudem der ewige WM-Rekordtorschütze.

Das Sechzehntelfinale gegen Kap Verde bietet Messi die nächste perfekte Gelegenheit, sein Torkonto weiter auszubauen. Da Argentinien einen vermeintlich machbaren Weg bis ins Halbfinale vor sich hat, wird er bei dieser WM voraussichtlich noch fünfmal auf dem Platz stehen. Das spricht dafür, dass der legendäre Angreifer zu seiner aktuellen Quote definitiv einen Blick wert ist.

Kylian Mbappé – Quote um 2.38 auf den Goldenen Schuh 2026

Mbappé ist der Fixpunkt in einer stargespickten französischen Offensive. Seine ohnehin schon Furcht einflößende WM-Bilanz hat er mit Doppelpacks gegen den Senegal und den Irak weiter aufpoliert. Der Stürmer von Real Madrid steht nun bei stolzen 18 Toren in 18 WM-Einsätzen für die Les Bleus.

Zudem netzte der 27-Jährige in der vergangenen Vereinssaison in 44 Pflichtspielen 42-mal ein. Da er beim absoluten Turnierfavoriten spielt, ist es fast vorprogrammiert, dass Mbappé weiter nachlegen wird. Das Achtelfinale gegen Paraguay dürfte ihm dafür die nächsten Großchancen auf dem Silbertablett servieren.

Ab dem Viertelfinale wird es für die Franzosen allerdings deutlich kniffliger. Eine extrem sattelfeste marokkanische Defensive könnte Mbappé unter den letzten Acht das Leben schwer machen, und im Halbfinale würde mit Spanien ein echter Brocken warten. Gut möglich also, dass der französische Knipser in der Endabrechnung hauchdünn hinter Messi landet.

Harry Kane – Quote um 8.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Nachdem er sich bereits 2018 den Goldenen Schuh schnappte, gehört Kane auch in diesem Sommer wieder zum engsten Favoritenkreis. Fünf Buden hat er bei dieser Endrunde schon auf dem Konto. Ein genialer Doppelpack rettete die Engländer im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo im letzten Moment vor dem drohenden K.-o.

Als unumstrittener Zielspieler im englischen Angriff ist Kane auf bestem Weg, seine Marke von sechs Toren aus Russland vor acht Jahren zu übertreffen. Der Kapitän der Three Lions präsentiert sich in der Form seines Lebens und steht völlig zurecht als dritter Favorit im Kurs.

Allerdings lief es bei den Engländern seit dem Auftaktspiel gegen Kroatien spielerisch nicht wirklich rund. Zudem ist ihr potenzieller Weg ins Halbfinale deutlich steiniger als der von Frankreich und Argentinien. Es wird daher eine Herkulesaufgabe für ihn, die Tormarken von Messi und Mbappé noch zu knacken.

Erling Haaland – Quote um 17.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Mit sagenhaften 16 Toren in der europäischen WM-Qualifikation ist Haaland logischerweise immer auf dem Zettel zu haben. Ein Doppelpack am ersten Spieltag gegen den Irak zeigte sofort, dass Norwegens Lebensversicherung auch auf der ganz großen Bühne zur Höchstform aufläuft. Dem ließ er zwei weitere Treffer gegen den Senegal und das späte Siegtor gegen die Elfenbeinküste folgen.

Dass er für Man City in der Premier League alles kurz und klein schießt, ist bekannt – für sein Heimatland steht er bei 60 Toren in 53 Einsätzen. Um diese Auszeichnung jedoch tatsächlich mitzunehmen, muss sein Team über sich hinauswachsen.

Ein sensationeller Sieg im Achtelfinale gegen Brasilien könnte für die Norweger den Startschuss für einen Lauf bis ins Halbfinale bedeuten. Das würde Haaland genügend Spiele verschaffen, um voll im Rennen um den Goldenen Schuh zu bleiben – zu dieser Quote bringt er extrem starken Value mit.

Value-Picks und interessante Außenseiter für den Goldenen Schuh 2026

Auch wenn sich mit Kane und Mbappé zuletzt die absoluten Weltklasse-Stürmer durchsetzten, geht der Goldene Schuh längst nicht immer an die Top-Favoriten. Vor 2018 hießen die drei Gewinner Miroslav Klose, Thomas Müller und James Rodríguez.

Ein oder zwei Sahnetage können hier alles auf den Kopf stellen. Value findet sich daher häufig bei Offensivspielern, die mit Quoten zwischen 15.00 und 40.00 gehandelt werden.

Ousmane Dembélé – Value-Pick bei einer Quote um 29.00

Frankreichs Torgefahr hängt keineswegs nur an Mbappé. Ousmane Dembélé dreht ebenfalls mächtig auf und steht bei vier Turniertoren, darunter ein Hattrick gegen Norwegen. Damit hat sich der amtierende Ballon-d'Or-Träger klammheimlich in das Rennen um den Goldenen Schuh eingeschaltet.

Da Michael Olise bereits fünf Assists beigesteuert hat, kommt Frankreich bei dieser WM auf durchschnittlich 3,25 Tore pro 90 Minuten. Dembélé könnte vor allem von den Räumen profitieren, wenn sich die kommenden Gegner primär darauf konzentrieren, Olise und Mbappé zu doppeln.

Zudem reicht in dieser Phase des Turniers schon eine kleine Blessur bei Mbappé, um Dembélé zur unumstrittenen Nummer eins im französischen Sturm zu machen. Da er bei diesem Turnier bisher starke 40 % seiner Schüsse verwertet hat, ist der 29-Jährige zu dieser Quote ein hochinteressanter Wett-Tipp.

Vinícius Júnior – Value-Pick bei einer Quote um 34.00

Vinícius Júnior ist ein weiterer Hochkaräter, der ganz vorne angreifen könnte, sofern die Seleção tief in die K.-o.-Runde einzieht. Während seine frühere Torquote im Nationaldress eher ausbaufähig war, weiß Carlo Ancelotti ganz genau, wie er das Maximum aus dem Flügelstürmer herauskitzelt.

Das sieht man aktuell auf dem Platz: Vinícius glänzte bei dieser WM 2026 bereits mit vier Toren in vier Einsätzen. Beim jüngsten Comeback-Sieg Brasiliens gegen Japan hatte er Pech, dass ihm kein weiterer Treffer gelang.

Der Star von Real Madrid blüht regelrecht auf, da Matheus Cunha als hängende Spitze agiert. Dieses System verschafft Vinícius enorm viel Platz, um noch gefährlicher in den Strafraum einzudringen – was ihm auch weiterhin dicke Chancen einbringen sollte.

Mikel Oyarzabal – Value-Pick bei einer Quote um 67.00

Da er sich als erste Wahl im Sturmzentrum von Vorab-Favorit Spanien etabliert hat, bringt Mikel Oyarzabal als Longshot massiven Value mit. Er wird auch im weiteren Turnierverlauf von den genialen Zuspielen eines Pedri oder Lamine Yamal profitieren.

Der Angreifer von Real Sociedad traf in der Qualifikation im Schnitt alle 74 Minuten. Bei dieser WM eröffnete er sein Torkonto mit zwei Treffern gegen Saudi-Arabien, ehe er zur Halbzeit geschont wurde. Das machbare Sechzehntelfinale gegen Österreich sollte Oyarzabal die nächsten erstklassigen Gelegenheiten bieten, sein Konto aufzustocken.

Prominente Spieler aus anderen Regionen

Jede Weltmeisterschaft bringt die eine oder andere Überraschung hervor. Das bedeutet, dass auch Spieler von vermeintlichen Außenseitern außerhalb Europas und Südamerikas starke Torquoten auflegen können.

Luis Díaz – Quote um 101.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Vieles hängt natürlich davon ab, wie weit Kolumbien im Turnier kommt, aber Luis Díaz bringt zweifellos das nötige Potenzial mit. Der Flügelstürmer spielte beim FC Bayern München die Saison seines Lebens und erzielte 15 Tore in 32 Bundesliga-Spielen.

Er ist der Dreh- und Angelpunkt im kolumbianischen Angriffsspiel. Díaz hat zwar schon einmal getroffen, muss aber einen ordentlichen Rückstand auf die Spitzengruppe aufholen. In der deutlich engeren K.-o.-Phase wird das kein leichtes Unterfangen.

Folarin Balogun – Quote um 101.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Gastgeber wachsen bei einer WM bekanntermaßen oft über sich hinaus, was die US-Angreifer Folarin Balogun und Christian Pulisic in den Fokus rückt. Von den beiden erwischt Balogun derzeit die bessere Form, nachdem er für Monaco 19 Saisontore erzielen konnte.

Beim fulminanten Auftakt der Stars and Stripes traf er doppelt gegen Paraguay. Der 24-Jährige netzte auch beim Sieg gegen Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale ein. Allerdings fing er sich in dieser Partie eine Rote Karte ein – die daraus resultierende Sperre ist ein herber Dämpfer für seine Ambitionen auf den Goldenen Schuh.

Mohamed Salah – Quote um 251.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Ägyptens Hoffnungen bei dieser WM ruhen fast ausschließlich auf den Schultern von Mohamed Salah. Beim 3:1-Sieg gegen Neuseeland in der Gruppenphase glänzte er sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter.

Die Pharaonen blicken nun auf ein absolut machbares K.-o.-Duell gegen Australien. Allerdings plagte sich Salah in den letzten Tagen mit einer Verletzung herum. Da es zudem extrem unwahrscheinlich ist, dass Ägypten über das Achtelfinale hinauskommt, ist Salah kein ernsthafter Kandidat für den Gesamtsieg.

Strategie-Tipps für Wetten auf den WM-Torschützenkönig 2026

Wetten auf den Goldenen Schuh unterscheiden sich grundlegend von klassischen Match-Wetten und erfordern langfristiges Denken. Vier Teams werden beim erweiterten 2026er-Turnier insgesamt acht Spiele absolvieren. Es ist daher unerlässlich, die Dynamik des Turniers zu verstehen.

Achte auf ungleiche Duelle im Achtel- oder Viertelfinale: Absolute Top-Stürmer können gegen defensiv anfällige Außenseiter problemlos ein Schützenfest feiern.

Priorisiere Spieler, deren Teams mindestens das Viertelfinale erreichen: Wer vor dem Achtelfinale die Koffer packen muss, hat realistisch gesehen kaum eine Chance auf den Titel.

Setze auf die Elfmeterschützen: Strafstöße während der regulären Spielzeit oder Verlängerung sind oft der entscheidende Faktor im engen Torjäger-Rennen.

Vorsicht bei den Routiniers: Ältere Angreifer wie Kane, Messi oder Ronaldo könnten in intensiven Turnierphasen häufiger Verschnaufpausen bekommen als in früheren Jahren.

Suche nach Offensiv-Power: Analysiere, welche Nationalteams extrem offensiven Fußball spielen und sich die meisten Großchancen kreieren.

Fokus auf Stammspieler: Viele der Top-Favoriten verfügen über eine enorme Breite im Kader – stelle sicher, dass Dein Pick eine Startplatz-Garantie hat.

Form und Fitness im Auge behalten: Nach einer langen und kräftezehrenden Vereinssaison gehen einige Akteure bereits auf dem Zahnfleisch.

Risiko streuen: Kombiniere Deine Wette auf den Goldenen Schuh mit anderen Märkten, wie zum Beispiel dem besten Torschützen eines bestimmten Teams.

WM 2026 Torschützenkönig Wett-Tipps: FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Zählen bei Wetten auf den Goldenen Schuh auch Tore in der Verlängerung und im Elfmeterschießen?

Tore, die in der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung erzielt werden, zählen voll in die Wertung hinein. Auch reguläre Elfmeter während des Spiels zählen und geben oft den Ausschlag. Treffer aus einem entscheidenden Elfmeterschießen nach 120 Minuten werden für den Goldenen Schuh hingegen nicht gewertet.

Was passiert, wenn zwei oder mehr Spieler die WM 2026 mit der gleichen Anzahl an Toren beenden?

Sollte am Ende Gleichstand herrschen, kommen die Torvorlagen (Assists) ins Spiel. Die Auszeichnung geht an den Spieler, der die meisten Treffer vorbereitet hat. Herrscht auch dann noch Gleichstand, triumphiert der Akteur, der über das gesamte Turnier hinweg die wenigsten Minuten auf dem Platz stand.

Lohnt es sich eher, auf einen Favoriten oder einen Außenseiter zu wetten?

Die cleverste Herangehensweise ist oft eine Splittung des Risikos: Setze auf einen der Hauptfavoriten und nimm zusätzlich ein bis zwei Value-Außenseiter mit längeren Quoten mit. Der Goldene Schuh geht keineswegs immer an die absoluten Top-Favoriten vor dem Turnier – nur einer der letzten fünf Gewinner startete mit einer Quote von unter 15.00.

Können auch Mittelfeldspieler oder Verteidiger den Goldenen Schuh gewinnen?

Es ist durchaus möglich, dass Spieler abseits des Sturmzentrums die Torjägerkrone holen. Das jüngste Beispiel hierfür ist James Rodríguez, der 2014 als offensiver Mittelfeldspieler für Kolumbien glänzte. Ein Verteidiger hat den Goldenen Schuh allerdings noch nie gewonnen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Wette auf den Torschützenkönig: Vor oder während des Turniers?

Der Übergang von der Gruppenphase zur K.-o.-Runde ist oft der beste Moment, um echten Value auf dem Markt zu finden. Im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft kommt es täglich zu massiven Quotenverschiebungen, weshalb Du die aktuellen Entwicklungen stets genau im Auge behalten solltest.

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