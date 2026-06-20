WM | Niederlande vs. Schweden: ODDSET boostet die Quote für mehr als 2,5 Tore auf 20!

Wenn du ein neues Wettkonto anlegst, sichert dir der Traditionsanbieter eine stark erhöhte Quote für torreiche Unterhaltung.

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einem sogenannten Quoten-Turbo für den Wettmarkt "mehr als 2,5 Tore". Der Anbieter hebt die reguläre Quote von 1,80 auf den Spitzenwert von 20 an. In nur wenigen Schritten nutzt du diesen rationalen Vorteil for deine erste Tippabgabe. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass die Niederlande und Schweden in den letzten Spielen eine sehr offensive Ausrichtung und eine hohe Trefferquote gezeigt haben. Beide Defensivreihen offenbarten zudem phasenweise Lücken, was die Wahrscheinlichkeit für mindestens drei Treffer im Spiel erhöht.

Du siehst, dass die Niederlande und Schweden in den letzten Spielen eine sehr offensive Ausrichtung und eine hohe Trefferquote gezeigt haben. Beide Defensivreihen offenbarten zudem phasenweise Lücken, was die Wahrscheinlichkeit für mindestens drei Treffer im Spiel erhöht. ⚔️ Der Kontext: Da es um eine entscheidende Platzierung in der Weltmeisterschaft geht, werden beide Teams von Beginn an den Vorwärtsgang suchen und auf Sieg spielen.

Da es um eine entscheidende Platzierung in der Weltmeisterschaft geht, werden beide Teams von Beginn an den Vorwärtsgang suchen und auf Sieg spielen. 🚀Value-Aspekt: Der Sprung von 1,78 auf 20 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen dem geringen Risiko des festgesetzten Einsatzes und der potenziellen Rendite ist äußerst vorteilhaft.

Die Details des ODDSET Bonus im Überblick

Für maximale Transparenz und Seriosität sorgt ein präziser Blick auf die offiziellen Teilnahmebedingungen des lizenzierten Wettanbieters. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Kennzahlen dieser Neukundenaktion übersichtlich zusammen:

Kriterium Details und Bedingungen Zielgruppe Ausschließlich Neukunden (18+) mit Wohnsitz in Deutschland Erforderliche Einzahlung Mindestens 5,00 EUR (erste Einzahlung auf dem neuen Konto) Wetteinsatz Exakt 5,00 EUR (weder höher noch niedriger) Wettart Einzelwette vor dem Spiel (reguläre Spielzeit), keine Livewetten Gewinnauszahlung 100,00 EUR werden als Bonusguthaben gutgeschrieben Umsatzbedingung Das erhaltene Bonusguthaben muss 8-fach eingesetzt werden Mindestquote für Umsatz Faire Mindestquote von 1,75 (bei Kombiwetten gilt diese für die Gesamtquote) Frist für den Umsatz Feste Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Bonusguthabens Ausschlüsse Livewetten, Systemwetten, weitere Tipps auf dem Wettschein, Cashout

Anleitung: So verwendest du den Bonus

Das Aktivieren der erhöhten Quote ist eine einfache Angelegenheit. Folge dieser kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Quoten-Turbo korrekt zu nutzen:

Öffne die App von ODDSET über den speziellen Aktionslink auf dieser Seite. Gehe zum Registrierungsformular und erstelle dein neues Spielkonto. Vergiss nicht, den aktuellen ODDSET-Bonuscode einzugeben, um dir den Neukundenbonus von bis zu 110 € zu holen. Tätige deine erste Einzahlung in Höhe von mindestens 5,00 EUR. Wähle das Weltmeisterschaftsspiel Niederlande gegen Schweden aus. Füge den Tipp "Mehr als 2,5 Tore" als Einzelwette deinem Wettschein hinzu. Platziere Deine Wette (maximaler Einsatz: exakt 5,00 EUR) vor dem offiziellen Anpfiff.

Im Wettschein wird dir aus technischen Gründen nur die reguläre Standardquote von 1,78 angezeigt. Die Abrechnung erfolgt nach dem Spielende jedoch automatisch auf Basis der geboosteten Quote von 20. Nach deiner Einzahlung und erfolgreichen Wettabgabe schreibt dir der Anbieter den Gewinn bei einem erfolgreichen Spielausgang als Bonusguthaben gut. Dies macht das Angebot besonders attraktiv und rundet das Gesamtpaket ab.

Vor- und Nachteile des Quoten-Turbos

Vorteile:

✅Enormer Quotenaufsprung um mehr als das Elffache auf den Faktor 20.

✅Sehr überschaubares finanzielles Risiko durch den fixen Einsatz von exakt 5,00 EUR.

✅Ausreichend lange Frist von 30 Tagen für das Erfüllen der Umsatzbedingungen.

✅Absolute Rechtssicherheit durch die offizielle deutsche Sportwetten-Lizenz von ODDSET.

Nachteile / Einschränkungen:

❌Der Gewinn wird nicht bar ausgezahlt, sondern als Bonusguthaben gutgeschrieben.

❌Die Freigabebedingungen verlangen einen 8-fachen Umsatz (insgesamt 800,00 EUR Wettvolumen).

❌Es darf kein weiterer Tipp auf dem Wettschein hinzugefügt werden, da der Boost sonst verfällt.

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