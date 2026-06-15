WM 2026 | Frankreich gegen Senegal : ODDSET boostet die Quote für “Frankreich siegt” auf 20.00!

Der staatlich lizenzierte Buchmacher unterstreicht mit dieser Aktion seine Seriosität auf dem deutschen Markt und bietet dir einen exklusiven Quoten-Turbo an.

ODDSET wartet mit einer massiven Steigerung der Quote für einen Erfolg der "Équipe Tricolore" auf. Anstatt der regulären Quote von 1.47 erhältst du eine Quote von 20.00 für den Sieg von Frankreich. Da die Franzosen als Favorit in dieses Match gehen, liefert dieses Angebot einen handfesten rationalen Mehrwert für deine erste Wette.

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Analyse der Quote: Warum sich der Tipp lohnt

🚀 Form & Statistik: Du siehst, dass Frankreich in den letzten Spielen eine enorme spielerische Reife und offensive Durchschlagskraft bewiesen hat. Der hochkarätig besetzte Kader harmoniert in den entscheidenden Zonen hervorragend, was den Senegal in der Defensive vor große Aufgaben stellen wird.

Du siehst, dass Frankreich in den letzten Spielen eine enorme spielerische Reife und offensive Durchschlagskraft bewiesen hat. Der hochkarätig besetzte Kader harmoniert in den entscheidenden Zonen hervorragend, was den Senegal in der Defensive vor große Aufgaben stellen wird. 🏁 Der Kontext: Da es um das sichere Überstehen der Gruppenphase geht, wird Frankreich von Beginn an hochkonzentriert auftreten. In einem so wichtigen Gruppenspiel wird der Favorit von der ersten Minute an die Initiative ergreifen, um keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Da es um das sichere Überstehen der Gruppenphase geht, wird Frankreich von Beginn an hochkonzentriert auftreten. In einem so wichtigen Gruppenspiel wird der Favorit von der ersten Minute an die Initiative ergreifen, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. 💰Value-Aspekt: Der Sprung von 1.47 auf 20.00 bietet dir einen massiven Mehrwert. Das mathematische Verhältnis zwischen der realen Siegwahrscheinlichkeit der Franzosen und dieser künstlich vervielfachten Quote sichert dir einen erheblichen Vorteil bei minimalem Einsatz.

So verwendest du den Bonus bei ODDSET

Das ist eine einfache Angelegenheit. In nur wenigen Schritten nutzt du den Quoten-Turbo für deine Registrierung:

Öffne die Webseite oder App von ODDSET über den offiziellen Promotion-Link. Du kannst den ODDSET Bonus Code verwenden, um einen Willkommensbonus von bis zu 110 € zu erhalten. Registriere dein neues Spielkonto und zahle mindestens 5,00 EUR ein. Wähle das Weltmeisterschaftsspiel Frankreich gegen Senegal aus. Platziere deine erste Wette als Einzelwette auf den Sieg von Frankreich (Wetteinsatz: exakt 5,00 EUR). Achte darauf, keine weiteren Tipps in den Wettschein aufzunehmen, damit der Turbo aktiv bleibt.

Die Bedingungen des Quoten-Turbos im Überblick

Detail Bedingung Maximaler Einsatz 5,00 EUR (keine Live-Wetten erlaubt) Gutschrift bei Erfolg 100,00 EUR als Bonusguthaben Mindestquote (Umsatz) 1.75 für Einzel- und Kombiwetten Umsatzfrist 30 Tage ab Gewährung des Guthabens Umsatzfaktor 8-facher Umsatz des Bonusbetrags (insgesamt 800,00 EUR)

Nachdem ODDSET dir den Gewinn als Bonusguthaben gutgeschrieben hat, musst du den Betrag innerhalb von 30 Tagen achtmal zu einer Mindestquote von 1.75 einsetzen. Erst im Anschluss sind das Guthaben und daraus resultierende Gewinne uneingeschränkt verfügbar. Dies rundet das Gesamtpaket ab. Bitte wette verantwortungsbewusst (Hilfe unter buwei.de).

Vor- und Nachteile des ODDSET Quoten-Turbos

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einer klaren Struktur. Ein detaillierter Blick auf die Konditionen hilft bei der objektiven Bewertung des Angebots:

Vorteile:

✅ Massive Steigerung der Quote von 1.47 auf 20.00 für den Favoritensieg.

✅ Hohe Seriosität durch die offizielle deutsche Sportwetten-Lizenz (GGL-Whitelist).

✅ Transparente und sichere Abwicklung über einen staatlich regulierten Anbieter.

Nachteile:

❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden und deren allererste Wette.

❌ Strikte Umsatzbedingungen: Das Bonusguthaben erfordert einen 8-fachen Umsatz.

❌ Ein exakter Wetteinsatz von 5,00 EUR ist zwingend erforderlich (kein Spielraum).

Während andere Anbieter teilweise niedrigere Rollover-Faktoren verlangen, bietet ODDSET hierfür eine außergewöhnlich hohe Quote in einem extrem sicheren und regulierten Marktumfeld an. Dies eignet sich ideal für Tipper, die sich mit geringem Einsatz ein stattliches Bonusguthaben aufbauen möchten. Dies macht das Angebot besonders attraktiv.

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