Wenn du ein neues Wettkonto über den speziellen Aktionslink anlegst, sichert dir der staatlich lizenzierte Anbieter eine stark erhöhte Quote für einen Sieg der argentinischen Nationalmannschaft.

Bei ODDSET profitieren die Kunden von einem sogenannten Quoten-Turbo auf das Ergebnis "Argentinien gewinnt". Der Buchmacher hebt die reguläre Quote von 1,58 auf einen starken Wert von 20 an. In nur wenigen Schritten nutzt du diesen rationalen Vorteil für deine erste Tippabgabe. Sichere dir dieses Angebot für das heutige Spiel!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du siehst, dass Argentinien in den letzten Spielen eine sehr dominante Spielweise und eine hohe Treffsicherheit gezeigt hat. Österreich agierte in der Defensive phasenweise anfällig, was dem favorisierten Starensemble Räume eröffnen dürfte.

Du siehst, dass Argentinien in den letzten Spielen eine sehr dominante Spielweise und eine hohe Treffsicherheit gezeigt hat. Österreich agierte in der Defensive phasenweise anfällig, was dem favorisierten Starensemble Räume eröffnen dürfte. ⚔️ Der Kontext: Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird Argentinien von Beginn an hochkonzentriert auftreten und die spielerische Überlegenheit nutzen wollen.

Da es um wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft geht, wird Argentinien von Beginn an hochkonzentriert auftreten und die spielerische Überlegenheit nutzen wollen. 🚀Value-Aspekt: Der Sprung von 1,58 auf 20 bietet Dir einen massiven Mehrwert. Das Verhältnis zwischen dem fest vorgegebenen Einsatz und der potenziellen Rendite ist aus mathematischer Sicht äußerst profitabel.

Die Details des ODDSET Bonus im Überblick

Für Seriosität und Transparenz sorgt ein präziser Blick auf die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Angebots. Die folgende Tabelle schlüsselt die exakten Konditionen des Quoten-Turbos auf:

Kriterium Details und Bedingungen Zielgruppe Ausschließlich Neukunden (18+) mit Wohnsitz in Deutschland Erforderliche Einzahlung Mindestens 5,00 EUR (erste Einzahlung auf dem Konto) Wetteinsatz Exakt 5,00 EUR (weder höher noch niedriger) Wettart Einzelwette vor dem Spiel (reguläre Spielzeit), keine Livewetten Auszahlung im Gewinnfall 100,00 EUR werden als Bonusguthaben gutgeschrieben Umsatzbedingung Das erhaltene Bonusguthaben muss 8-fach umgesetzt werden Mindestquote für Umsatz Faire Mindestquote von 1,75 (bei Kombiwetten gilt diese für die Gesamtquote) Frist für den Umsatz Großzügige Frist von 30 Tagen ab Gewährung Ausschlüsse Livewetten, Systemwetten, Kombiwetten im ersten Schritt, Cashout

Anleitung: So verwendest du den Bonus

Das Platzieren der qualifizierten Wette ist eine einfache Angelegenheit. Folge dieser kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Quoten-Turbo korrekt zu aktivieren:

Öffne die Aktionsseite von ODDSET über den bereitgestellten Marketing-Link und registriere dein neues Spielkonto. Gib dabei den ODDSET-Bonuscode ein, um dir den Willkommensbonus von bis zu 110 € zu sichern. Führe die vollständige Kontoverifizierung durch, um alle rechtlichen Vorgaben für deutsche Kunden zu erfüllen. Tätige deine erste Einzahlung in Höhe von mindestens 5,00 EUR. Wähle das Weltmeisterschaftsspiel Argentinien gegen Österreich aus. Füge den Tipp "Argentinien gewinnt" als Einzelwette deinem Wettschein hinzu. Achte darauf, dass dein Wetteinsatz exakt 5,00 EUR beträgt, und platziere die Wette vor dem offiziellen Spielbeginn.

Aus technischen Gründen zeigt dir der Wettschein nur die reguläre Standardquote von 1,58 an. Die Abrechnung im Hintergrund erfolgt nach Spielende jedoch verlässlich auf Basis der erhöhten Quote von 20. Nach deiner Einzahlung und erfolgreichen Wettabgabe schreibt dir der Anbieter den Bonus gut, sofern das argentinische Team gewinnt. Dies macht das Angebot besonders attraktiv und rundet das Gesamtpaket ab.

Vor- und Nachteile des Quoten-Turbos

Vorteile:

✅Enormer Quotensprung von 1,58 auf den Faktor 20.

✅Geringes finanzielles Risiko durch den fixen Wetteinsatz von exakt 5,00 EUR.

✅Lange Frist von 30 Tagen für die Erfüllung der Umsatzbedingungen.

✅Hohe Sicherheit durch eine offizielle deutsche Sportwetten-Lizenz von ODDSET.

Nachteile / Einschränkungen:

❌Der Gewinn wird nicht direkt in bar, sondern als Bonusguthaben ausgezahlt.

❌Die Umsatzbedingungen verlangen einen 8-fachen Umsatz (insgesamt 800,00 EUR Wettvolumen).

❌Es darf kein weiterer Tipp auf dem Wettschein hinzugefügt werden.

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