WM 2026 – Quoten für den Goldenen Schuh: Wett-Tipps für den Torschützenkönig

Der beste Torschütze der Weltmeisterschaft wird mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Dieses packende und leicht verständliche Rennen gehört seit jeher zu den absoluten Lieblingsmärkten in der Sportwetten-Community.

Pünktlich zum Halbfinale mischen auch zwei Engländer ganz vorne im Kampf um die Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026 mit. Wir nehmen die aktuellen Favoriten sowie die verbleibenden Außenseiter genau unter die Lupe. Zudem liefern wir dir strategische Wett-Tipps, mit denen du auf diesem Markt echten Value findest.

Aktuelle Quoten für den Goldenen Schuh der WM 2026: Die Top-Favoriten

Vor dem Start der Halbfinalspiele haben viele der weltbesten Offensivstars dem Turnier bereits ihren Stempel aufgedrückt. Mbappé und Messi geben mit jeweils acht Treffern das Tempo vor. Das bedeutet auch, dass die sieben Tore von Erling Haaland nach dem Ausscheiden von Norwegen nicht ausreichen werden.

Mit jeweils sechs Buden sind auch Englands Harry Kane und Jude Bellingham heiße Anwärter in einem Rennen um den Goldenen Schuh, das jetzt schon als eines der legendärsten der WM-Geschichte gilt.

Die Quoten auf diesem Markt hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Teamstärke und die erwartete Spielzeit. Schon leichte Verletzungen können zu massiven Quotenverschiebungen führen. Check die aktuellen Quoten am besten direkt bei den lizenzierten Buchmachern.

Spieler Position Position Quote Notizen Kylian Mbappé Frankreich Stürmer 1.83 Liefert bei der WM einmal mehr verlässlich ab Lionel Messi Argentinien Stürmer 2.38 Der legendäre Angreifer führt die Mission seines Teams an Harry Kane England Stürmer 12.00 Der Fixpunkt in der Offensive auf dem Höhepunkt seines Schaffens Jude Bellingham England Mittelfeldspieler 12.00 Der Mann für die großen Spiele mit zwei Doppelpacks in Folge

Quoten zur Verfügung gestellt von Winamax. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

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So funktionieren Wetten auf den Goldenen Schuh der WM 2026

Der Gewinner des Goldenen Schuhs wird ausschließlich anhand der Tore während des Hauptturniers ermittelt. Treffer aus der Qualifikation oder den Play-offs zählen nicht.

Sollte am Ende Gleichstand herrschen, gewinnt der Spieler mit den meisten Torvorlagen (Assists) den Goldenen Schuh. Ist auch diese Anzahl identisch, geht die Auszeichnung an den Akteur, der weniger Einsatzminuten auf dem Platz stand.

Es lohnt sich definitiv, die spezifischen Wettregeln und AGB der einzelnen Buchmacher für den WM-Torschützenkönig zu prüfen. Einige Wettanbieter zahlen bei Gleichstand an mehrere Gewinner aus, während andere strikt nur den offiziellen Gewinner des Goldenen Schuhs belohnen.

Abseits dieses Marktes kannst du natürlich auch darauf wetten, wer der Top-Torjäger eines bestimmten Teams wird oder wer in einem einzelnen Spiel ein Tor erzielt.

Favoriten auf den Goldenen Schuh der WM 2026: Die Spieleranalyse

Die heißesten Anwärter auf den Goldenen Schuh spielen logischerweise für die Teams, die noch im Turnier vertreten sind. Das bedeutet, dass die Hauptangreifer von Spanien, Frankreich, England und Argentinien die besten Karten haben, sich die Trophäe zu schnappen.

Kylian Mbappé – Quote von ca. 1.83 auf den Goldenen Schuh 2026

Im Viertelfinale hat sich Mbappé den Status des Top-Favoriten zurückgeholt. Trotz eines verschossenen Elfmeters traf er beim 2:0-Sieg Frankreichs gegen Marokko. Damit schraubte der Star von Real Madrid sein Torkonto bei diesem Turnier auf acht Treffer hoch und zog mit Messi gleich.

Für die Les Bleus weist er mittlerweile eine überragende Bilanz von 20 Toren in 20 WM-Spielen auf. Nur in einer einzigen Partie bei diesem Turnier blieb Mbappé ohne eigenen Treffer. Seine Quote in den ganz großen Spielen zeigt, dass er noch lange nicht fertig ist.

Mit vier Toren aus zwei früheren WM-Finals blüht Mbappé auf der größten aller Bühnen erst so richtig auf. Das sind beste Aussichten für den französischen Kapitän vor der entscheidenden letzten Woche dieses erweiterten 48-Team-Turniers. Er schickt sich an, der erste Spieler überhaupt zu werden, der den Goldenen Schuh back-to-back gewinnt.

Aktuell führt Mbappé das offizielle Ranking an, da er mit drei Vorlagen einen Assist mehr auf dem Konto hat als Messi. Zudem stand der Franzose weniger Minuten auf dem Platz, weil Argentinien bereits zweimal in die Verlängerung musste. Das könnte bei Torgleichstand am Ende den Ausschlag zu seinen Gunsten geben.

Unterm Strich ist Mbappé der heißere Wett-Tipp unter den beiden Top-Favoriten. Er spielt im stärkeren Team – Frankreich gilt bei den Buchmachern als Top-Kandidat auf den Gesamtsieg. Zudem profitiert er von erstklassigen Vorlagengebern wie Michael Olise und Ousmane Dembélé, weshalb er auch weiterhin zu Top-Chancen kommen wird.

Lionel Messi – Quote von ca. 2.38 auf den Goldenen Schuh 2026

Obwohl er Argentinien mit einer starken Einzelleistung gegen die Schweiz mal wieder den Allerwertesten rettete, blieb Messi im Viertelfinale ohne eigenen Treffer. Damit riss seine historische Serie von neun WM-Spielen in Folge mit mindestens einem Tor.

Mit insgesamt 21 Toren ist Messi der ewige Top-Torschütze der WM-Geschichte, allerdings sitzt ihm Mbappé mit nur einem Tor Rückstand direkt im Nacken. Das Duell um die ewige Krone verleiht diesem packenden Rennen um den Goldenen Schuh eine zusätzliche Würze.

Messi präsentierte sich bei dieser WM bisher minimal effizienter als Mbappé. Seine acht Tore erzielte er aus einem xG-Wert von 5.27 (der Franzose steht bei 5.39). Allerdings hat der argentinische Superstar mit 33 Abschlüssen auch die meisten Torschüsse des gesamten Turniers abgegeben.

Unter den letzten vier Teams sind die Südamerikaner laut den Buchmachern jedoch der Außenseiter auf den Titel. Sie profitierten bis hierhin von einem recht dankbaren Pfad in der K.-o.-Runde, doch ab jetzt wird es deutlich ungemütlicher.

Egal wie das Halbfinale gegen England ausgeht: Messi wird definitiv noch ein weiteres Spiel bekommen, um sein Konto aufzustocken, da Tore im Spiel um Platz drei ebenfalls für den Goldenen Schuh zählen. Da er jedoch im Vergleich zu Mbappé im spielerisch weniger überzeugenden Team aufläuft, könnte der 39-Jährige am Ende knapp das Nachsehen haben.

Harry Kane – Quote von ca. 12.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Als absolut gesetzte Sturmspitze der Three Lions schickt sich Kane an, seine Marke von sechs Toren aus Russland vor acht Jahren zu knacken – damals reichte das locker für den Goldenen Schuh 2018. Im Jahr 2026 muss er allerdings mindestens dreimal nachlegen, um überhaupt an Messi und Mbappé vorbeizuziehen.

Kane schraubte sein Torkonto durch einen verwandelten Elfmeter im Achtelfinale gegen Mexiko auf sechs Treffer hoch. Beim jüngsten Auftritt gegen Norwegen blieb der Star vom FC Bayern München jedoch blass. Bei seinen drei Torschussversuchen strahlte er kaum Gefahr aus – es war seine schwächste Leistung in der gesamten K.-o.-Phase.

Eine WM-Gesamtbilanz von 14 Toren in 17 Einsätzen unterstreicht seinen Status als absolute Legende. Kane braucht nur noch zwei Tore, um als dritter Spieler bei diesem Turnier den Allzeit-Rekord von Miroslav Klose (16 Tore) einzustellen.

Allerdings ist es im Kampf um den Goldenen Schuh deutlich einfacher, in der Gruppenphase Boden gutzumachen als in der absoluten Crunchtime des Turniers. Da Kane auch bei den Assists hinter Messi und Mbappé liegt, bräuchte er ein phänomenales Finish, um hier noch ein ernstes Wort mitzureden.

Der England-Kapitän muss sich seine Chancen zudem oft selbst erarbeiten. Seine sechs Tore resultieren aus einem xG-Wert von 3.53. Das ist zwar eine extrem starke Effizienz, aber Mbappé, Messi und Bellingham haben ihre xG-Werte noch deutlicher überperformt. Nach seinem Leerlauf gegen die anfällige norwegische Defensive im Viertelfinale ist Kane aktuell als Wett-Tipp zu dieser Quote eher uninteressant.

Jude Bellingham – Quote von ca. 12.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Der größte Gewinner auf diesem Wettmarkt in der vergangenen Woche war Bellingham. Vor dem Achtelfinale stand er noch bei mageren zwei Treffern, doch zwei aufeinanderfolgende Doppelpacks gegen Mexiko und Norwegen haben den englischen Mittelfeldakteur plötzlich mitten ins Rampenlicht katapultiert.

Der 23-Jährige hat seinen Ruf als absoluter Big-Game-Player einmal mehr untermauert. Bellinghams Gespür für Tiefenläufe in den Strafraum und seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss haben sein Team quasi im Alleingang ins Halbfinale getragen.

Die Rolle, die er unter Thomas Tuchel ausfüllt, liegt dem Star von Real Madrid sichtlich – nachdem er in der Vereins-Saison 2025/26 lange Zeit mit seiner Form zu kämpfen hatte. In der vergangenen La-Liga-Saison erzielte Bellingham magere sechs Tore, eine Marke, die er bei dieser WM nun schon erreicht hat. Tuchel kitzelt das Maximum aus ihm heraus, indem er ihm im Zentrum alle Freiheiten gibt, um Kane in vorderster Front zu unterstützen.

Sollte er weiterhin der Matchwinner für die Three Lions bleiben, könnte Bellingham im Rennen um den Goldenen Schuh tatsächlich noch angreifen. Es wäre allerdings eine riesige Überraschung, wenn weder Messi noch Mbappé im Halbfinale oder Finale nachlegen würden. Da Kane zudem Englands Elfmeterschütze Nummer eins ist, wird Bellingham in den verbleibenden zwei Spielen wohl nicht genug Chancen bekommen, um ganz vorne zu landen.

Value-Picks und Außenseiter-Optionen für den Goldenen Schuh 2026

Auch wenn Kane und Mbappé die letzten beiden Auszeichnungen abgeräumt haben: Der Goldene Schuh geht längst nicht immer an einen klassischen Weltklasse-Stürmer. Vor 2018 hießen die drei Gewinner Miroslav Klose, Thomas Müller und James Rodríguez.

Ein oder zwei Sahnetage können im Turnierverlauf alles verändern. Richtigen Value findet man daher manchmal bei Offensivspielern mit deutlich höheren Quoten.

Ousmane Dembélé – Quote von ca. 51.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Da die Elite-Angreifer die Messlatte extrem hoch gelegt haben, sind die Chancen für einen echten Sensationssieger eher gering. Vor dem Halbfinale ist Dembélé einer der wenigen verbleibenden Spieler, die zumindest noch theoretische Außenseiterchancen haben.

Mit fünf Toren aus einem xG-Wert von gerade einmal 1.52 hat er seine statistisch erwarteten Tore so stark überperformt wie kein anderer Spieler im Turnier. Fünf seiner sechs Schüsse aufs Tor zappelten im Netz.

Das sind beeindruckende Zahlen, die aber gleichzeitig zeigen, dass Dembélé vermutlich nicht genug hochkarätige Großchancen bekommen wird, um ganz oben anzugreifen. Frankreich trifft nun auf die giftige spanische Abwehr, die im gesamten Turnier erst ein einziges Gegentor zugelassen hat. Für den PSG-Profi wird es extrem schwer, in den letzten beiden Spielen den Rückstand auf die Führenden aufzuholen.

Mikel Oyarzabal – Quote von ca. 101.00 auf den Goldenen Schuh 2026

Als gesetzter Stoßstürmer von Top-Favorit Spanien ist Mikel Oyarzabal ein weiterer Name für die Longshot-Liste. Er steht weiterhin bei vier Toren, nachdem er beim 2:1-Viertelfinalsieg der La Roja gegen Belgien leer ausging.

Eine Chancenverwertung von 20 % ist der schwächste Wert unter den zehn Spielern, die bei dieser WM vier oder mehr Tore erzielt haben. Obwohl er seinen xG-Wert von 3.13 übertroffen hat, agierte Oyarzabal vor dem Tor deutlich unglücklicher als die anderen Top-Stürmer.

Der Angreifer von Real Sociedad bräuchte zwei absolute Gala-Auftritte, um überhaupt noch eine Chance auf den Goldenen Schuh zu haben. Da ab jetzt nur noch absolute Schwergewichte im Turnier sind, ist er kein heißer Wett-Tipp mehr.

Strategische Wett-Tipps für den WM-Torschützenkönig 2026

Wetten auf den Goldenen Schuh unterscheiden sich deutlich von klassischen Live- oder Spieltagswetten und erfordern Weitsicht. Die letzten vier Teams absolvieren beim Turnier 2026 insgesamt acht Spiele. Es ist daher unerlässlich, die Turnier-Dynamik zu verstehen.

Achte auf ungleiche Duelle: Die besten Stürmer neigen dazu, gegen vermeintlich leichtere Gegner in der Gruppenphase oder im frühen K.-o.-Verlauf zweistellig zu treffen.

Fokus auf die Elfmeterschützen: Such gezielt nach Spielern, die in ihren Nationalteams für die Strafstöße verantwortlich sind.

Belastungssteuerung im Auge behalten: Ältere Stürmer werden in modernen, langen Turnieren häufiger für die Crunchtime geschont als früher.

Offensivpower der Teams analysieren: Setz auf Mannschaften, die für bedingungslosen Offensivfußball stehen und sich viele Chancen erspielen.

Stammplatz-Garantie checken: Viele Top-Nationen sind in der Breite extrem stark besetzt. Such nach Spielern, die absolut unumstritten sind und viel Spielzeit bekommen.

Formkurve und Fitness prüfen: Nach einer langen und harten Vereinssaison gehen einige Top-Stars platt ins Turnier.

Risiko streuen: Kombiniere deine Wette auf den Goldenen Schuh mit anderen Spezialwetten, wie zum Beispiel dem besten Torschützen eines bestimmten Teams.

WM 2026 – Goldener Schuh: FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Zählen für den Goldenen Schuh auch Tore in der Verlängerung und im Elfmeterschießen?

Tore, die in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung erzielt werden, zählen voll für das Konto des Spielers. Auch verwandelte Strafstöße während des Spiels sind oft der entscheidende Faktor. Tore, die im entscheidenden Elfmeterschießen nach der Verlängerung fallen, werden für den Goldenen Schuh hingegen nicht gewertet.

Was passiert, wenn zwei oder mehr Spieler bei der WM 2026 die gleiche Anzahl an Toren haben?

Sollte bei der Anzahl der Tore Gleichstand herrschen, entscheiden die Assists (Torvorlagen). Der Award geht an den Spieler, der mehr Tore aufgelegt hat. Ist auch dieser Wert identisch, gewinnt der Spieler, der über das gesamte Turnier hinweg weniger Einsatzminuten benötigt hat.

Sollte ich lieber auf einen Top-Favoriten oder einen Außenseiter wetten?

Die klügste Strategie ist oft eine Kombination: Setz auf einen der Hauptfavoriten und nimm zusätzlich ein bis zwei vielversprechende Außenseiter mit hoher Quote mit. Der Goldene Schuh geht längst nicht immer an die absoluten Top-Favoriten vor dem Turnier. Nur einer der letzten fünf Gewinner ging mit einer Quote von unter 15.00 ins Rennen.

Können auch Mittelfeldspieler oder Verteidiger den Goldenen Schuh gewinnen?

Es ist durchaus möglich, dass Spieler abseits der klassischen Sturmreihe die Trophäe holen. Das jüngste Beispiel hierfür ist James Rodríguez, der 2014 als offensiver Mittelfeldspieler für Kolumbien Torschützenkönig wurde. Ein Verteidiger hat den Goldenen Schuh allerdings noch nie gewonnen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Wett-Tipp auf den Goldenen Schuh: vor oder während des Turniers?

Die Gruppenphase ist oft der beste Zeitpunkt, um echten Value auf dem Markt abzugreifen. Je weiter die Weltmeisterschaft voranschreitet, desto massiver verschieben sich die Quoten. Als Tipper solltest du die täglichen Entwicklungen und Aufstellungen daher genauestens im Blick behalten.

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