USA vs Bosnien-Herzegowina Wett Tipp: Heimvorteil in Seattle

Unser Wettexperte geht davon aus, dass die erste K.-o.-Runden-Teilnahme Bosniens bei einer Weltmeisterschaft mit einer Enttäuschung endet und die USA ins Achtelfinale einziehen.

Die besten Wetten für USA vs Bosnien-Herzegowina

Über 2,5 Gesamttore zu einer Quote von 1,85 bei Betano

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,07 bei Betano

Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2,27 bei Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp : USA 2:1 Bosnien-Herzegowina (nach Verlängerung)

Torschützen-Wett Tipp: USA – Folarin Balogun, Christian Pulisic; Bosnien – Edin Dzeko

Die USA machten den Einzug in die K.-o.-Phase bereits mit Siegen in den ersten beiden Partien perfekt. Einem souveränen 4:1-Erfolg zum Auftakt ließen sie ein glattes 2:0 gegen Australien folgen. Das führte im letzten Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedene Türkei möglicherweise zu einer gewissen Nachlässigkeit, was in einer 2:3-Niederlage mündete.

Die Mannschaft von Mauricio Pochettino beeindruckte bislang mit schnellem, intensivem Kombinationsfußball und einer enormen Laufbereitschaft. Für die US-Boys ist es das zweite Mal in Folge, dass sie in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft stehen.

Bosnien-Herzegowina zitterte sich in einer komplizierten Gruppe denkbar knapp unter die letzten 32 Teams. Nach einem Unentschieden gegen Kanada und einer Niederlage gegen die Schweiz zum Auftakt war am letzten Spieltag ein Sieg gegen Katar Pflicht.

Die "Drachen" fuhren im finalen Gruppenspiel prompt einen 3:1-Sieg ein und sicherten sich als fünftbester Gruppendritter das Ticket für die nächste Runde. Dieser Triumph bedeutete gleichzeitig den erstmaligen Einzug Bosniens in die K.-o.-Phase einer WM überhaupt.

Abgesehen von der Niederlage im letzten Gruppenspiel präsentiert sich der WM-Mitgastgeber in starker Form. Mit dem Hexenkessel in Seattle im Rücken werden die USA bis in die Haarspitzen motiviert sein, um zum zweiten Mal in Folge das Achtelfinale zu erreichen.

Voraussichtliche Aufstellungen für USA vs Bosnien-Herzegowina

USA : Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun

Bosnien-Herzegowina: Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Dzeko, Demirovic

Torfestival beim Duell der "Drachen" gegen die "Yanks"

Seit dem Amtsantritt von Mauricio Pochettino im September 2024 treffen die USA wie am Fließband. In 29 Spielen unter seiner Regie erzielten sie stolze 58 Tore – das entspricht einem Schnitt von exakt zwei Buden pro Partie.

Allerdings kassierten sie im gleichen Zeitraum auch 44 Gegentore. Ihre Spiele sind folglich meist offen und extrem unterhaltsam: In acht ihrer letzten zehn Partien fiel die Marke von über 2,5 Toren. In zwei der drei Gruppenspiele fielen sogar über 4,5 Tore.

Bosnien ließ es derweil etwas ruhiger angehen als die Hausherren, obwohl auch in ihren letzten beiden Spielen jeweils mehr als 3,5 Tore fielen. Beim Erfolg gegen Katar trafen sie zum ersten Mal seit acht Spielen dreifach.

Sollten die Drachen diese kontrollierte Leistung wiederholen können, ist ein positives Ergebnis durchaus im Bereich des Möglichen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass sie gegen die USA auf deren eigenem Rasen antreten. Wir erwarten daher einen packenden Schlagabtausch mit mehr als 2,5 Toren.

USA vs Bosnien-Herzegowina Wette 1: Über 2,5 Gesamttore zu einer Quote von 1,85 bei Betano

Keine Weiße Weste in Seattle

Die USA befinden sich in bestechender Torlaune und haben in fünf aufeinanderfolgenden Spielen sowie in jedem ihrer drei Gruppenspiele eingenetzt. Die Pochettino-Elf erzielte in den jüngsten drei Begegnungen satte acht Treffer.

Zudem trafen die US-Boys in 11 ihrer letzten 12 Spiele – eine Serie, zu der allerdings auch neun Freundschaftsspiele gehören. Angetrieben vom Heimvorteil sind die "Stars and Stripes" der absolute Topfavorit auf einen Torerfolg gegen eine bosnische Defensive, die seit vier Spielen nicht mehr zu Null gespielt hat.

Aber auch das Team von Sergej Barbarez traf in jedem der drei bisherigen WM-Spiele. Die Bosnier agierten zwar nicht immer maximal effizient vor dem Gehäuse, bewiesen aber Nehmerqualitäten und erkämpften sich so die nötigen Ergebnisse.

Da beide Abwehrreihen alles andere als sattelfest wirken, bietet der "BTTS"-Markt (Beide Teams treffen) hervorragenden Value. In Seattle deutet alles auf einen offenen K.-o.-Runden-Fight hin. Ein Tipp auf Tore auf beiden Seiten ist hier eher eine Wette auf die Offensivqualität als auf die Defensivstärke.

USA vs Bosnien-Herzegowina Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,07 bei Betano

Kein früher Durchbruch

Bosnien neigte bei dieser WM zu Blitzstarts. In zwei ihrer drei Gruppenspiele erzielten sie den Führungstreffer und lagen sowohl gegen Kanada als auch gegen Katar früh in Front. Auch gegen die Schweiz hielten sie bis zum Pausenpfiff ein Unentschieden.

Barbarez hat eine Truppe geformt, die sich über aggressives Verteidigen, schnelles Umschaltspiel und vertikale Pässe definiert. Ihr 4-4-2-System ist flexibel und variabel, aber primär auf defensive Kompaktheit ausgelegt.

Die USA halten von Beginn an dagegen und verstecken sich nicht. Gegen Paraguay erspielten sie sich schon vor der Pause eine Drei-Tore-Führung, und auch gegen Australien lag man zur Halbzeit mit 2:0 vorne. Allerdings zeigte die Türkei im letzten Gruppenspiel die Schwachstellen der Co-Gastgeber auf und überrumpelte sie früh – ein Beweis, dass auch die USA anfällig für schnelle Gegentore sind.

Wenn Bosnien die Taktik der Türken kopiert, kann es ihnen gelingen, die Yanks im ersten Durchgang entscheidend einzuschränken. Wir erwarten eine hart umkämpfte und taktisch geprägte erste Halbzeit, die folgerichtig in einem Remis zur Pause endet, bevor das Spiel im zweiten Durchgang an Fahrt aufnimmt.

USA vs Bosnien-Herzegowina Wette 3: Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2,27 bei Betano

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