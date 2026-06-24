Tunesien vs Niederlande Wett Tipp: Dominante Oranje marschieren weiter

Die Elftal überzeugte in ihrem letzten Match auf ganzer Linie. Wir erwarten, dass sie diesen Schwung mitnehmen und die enttäuschenden Adler von Karthago in die Schranken weisen.

Die besten Wetten für Tunesien vs Niederlande

Niederlande gewinnt und beide Teams treffen (Sieg Niederlande & BTTS) zu einer Quote von 3.00 auf Betano

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.15 auf Betano

Cody Gakpo trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.72 auf Betano

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Tunesien 1:3 Niederlande

Torschützen-Wett Tipp: Tunesien – Montassar Talbi; Niederlande – Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk

Für Tunesien hätte dieses WM-Abenteuer kaum bitterer verlaufen können. Nach einer herben 1:5-Klatsche im Auftaktspiel gegen Schweden zogen die Nordafrikaner die Reißleine und entließen ihren Trainer. Doch auch die zweite Partie ging mit 0:4 verloren. Die Adler von Karthago sind damit bereits vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden, doch in Kansas City geht es für sie jetzt zumindest noch um die Ehre.

Die Elftal hingegen hat am 2. Spieltag der Gruppenphase so richtig zu ihrer Form gefunden. Nach einem torreichen 2:2-Unentschieden gegen Japan dominierten die Niederländer die Schweden beim 5:1-Erfolg nach Belieben. Nun reicht ihnen bereits ein einziger Punkt für das Ticket fürs Achtelfinale. Im Arrowhead Stadium geht die Oranje als haushoher Favorit ins Rennen – alles andere als ein Dreier wäre eine Überraschung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tunesien vs Niederlande

Tunesien:Dahmen, Bronn, Arous, Talbi, Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi, Hannibal, Gharbi, Tounekti

Niederlande:Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, van Hecke, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

Oranje peilt den Dreier in einer offenen Partie an

Die Niederlande reist nach der Gala gegen Schweden mit breiter Brust nach Kansas. Tunesien hingegen hofft nach zwei desaströsen Auftritten auf Schadensbegrenzung.

Personell können beide Trainer aus dem Vollen schöpfen: Weder Verletzungen noch Sperren trüben die Ausgangslage im Arrowhead Stadium. Sollte Bondscoach Ronald Koeman rotieren wollen, könnte Memphis Depay vor seinem ersten Startelf-Einsatz in diesem Turnier stehen. Gut möglich jedoch, dass Koeman auf die Siegerelf vertraut. Auf der Gegenseite steht Hervé Renard unter Zugzwang und muss personelle Hebel ansetzen, um sein kriselndes Team zu stabilisieren.

Wir legen uns fest: Die Elftal wird sich hier den Sieg holen. Allerdings stand die niederländische Defensive bislang nicht immer sattelfest. Sowohl Japan als auch Schweden fanden die Lücke im Defensivverbund – das trauen wir auch den Adlern von Karthago zu. Für Zählbares wird es für die Tunesier nicht reichen, für einen Ehrentreffer aber allemal.

Tunesien vs Niederlande Wette 1: Niederlande gewinnt und beide Teams treffen (Sieg Niederlande & BTTS) zu einer Quote von 3.00 auf Betano

Spektakel für neutrale Fans garantiert

In der Gruppe F fielen die Tore bisher wie am Fließband. In jedem einzelnen Gruppenspiel der Gruppe knackten die Teams die Marke von Über 3.5 Toren – in drei der vier Begegnungen trafen zudem beide Mannschaften. Wir gehen stark davon aus, dass sich diese Serie in Missouri fortsetzt.

Auch ein Blick auf die Elftal untermauert diese Tendenz: In fünf der bisherigen sechs Länderspiele der Niederlande im Jahr 2026 netzten beide Teams ein. Tunesien tat sich im Angriffsspiel zwar schwer, doch da der Druck des Weiterkommens nun weg ist, wird Renard von seinen Männern bedingungslose Gegenwehr fordern.

Am Ende sollte sich die Klasse der Oranje durchsetzen, aber die Nordafrikaner werden alles daran setzen, sich erhobenen Hauptes von der WM-Bühne zu verabschieden.

Tunesien vs Niederlande Wette 2: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.15 auf Betano

Gakpo nimmt die tunesische Abwehr ins Visier

Top-Torjäger Memphis Depay gilt bei den Buchmachern als heißester Kandidat auf einen Treffer, dicht gefolgt von Donyell Malen. Da diese Optionen auf dem Wettmarkt jedoch kaum Value bieten, richten wir den Blick auf eine andere Personalie: Cody Gakpo. Nach seinem beeindruckenden Doppelpack gegen die Schweden geht der Offensivakteur mit maximalem Selbstvertrauen in diese Partie.

Gakpo erlebte beim FC Liverpool zwar eine durchwachsene Vereinssaison, blüht im Nationaltrikot aber regelmäßig auf. Der 27-Jährige kommt auf beeindruckende 35 Scorerpunkte in 52 Länderspielen – sechs davon sammelte er allein in den letzten fünf Partien. Diese Quote will er nun weiter ausbauen.

Dem Angreifer fehlen nur noch zehn Tore, um mit der legendären Sturm-Ikone Johan Cruyff gleichzuziehen, und zwölf bis zu Ruud van Nistelrooy. Die anfällige tunesische Defensive kommt da wie gerufen, um den Abstand zu den Legenden zu verkürzen. Wir setzen darauf, dass ihm das gelingt.

Tunesien vs Niederlande Wette 3:Cody Gakpo trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 1.72 auf Betano

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