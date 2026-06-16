Schweiz vs Bosnien Prognosen: Zwei Teams unter Zugzwang

Unsere Wettexperten rechnen im Spiel Schweiz vs Bosnien mit Treffern auf beiden Seiten und insgesamt zwei bis drei Toren.

Beste Wetten für Bosnien vs. Schweiz

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Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 2.10 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Nati und der Goldenen Lilien

Am zweiten Spieltag in der Gruppe B treffen mit der Schweiz und Bosnien zwei Teams, die mit einem 1:1 ins Turnier starteten, aufeinander. Dabei ging die Nati gegen Katar durch einen umstrittenen Elfmeter in Führung, ließ dann mehrere Chancen aus und kassierte in der 94. Minute ein Eigentor. Bosnien traf gegen Kanada in der 21. Minute, doch dann tat der Co-Gastgeber mehr fürs Spiel und glich in der 78. Minute aus.

Damit blieb die Schweiz zum fünften Mal in ihren jüngsten sechs Länderspielen sieglos. Mit dem 4:1 gegen Jordanien am 31. Mai hatte sie eine Serie mit dem 1:1 im Kosovo, dem 3:4 gegen Deutschland und der Nullnummer in Norwegen beendet. Am 6. Juni war in der Generalprobe gegen Australien ein weiteres 1:1 gefolgt.

Bosnien hingegen hatte seinen bislang letzten Sieg Mitte November mit dem 3:1 gegen Rumänien gefeiert. Es folgten bislang in der regulären Spielzeit sechs Unentschieden, und im Playoff wurden Wales sowie Italien im Elfmeterschießen bezwungen. Ab Ende Mai hatten die Goldenen Lilien dann das 0:0 gegen Nordmazedonien und das 1:1 gegen Panama verzeichnet.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schweiz vs Bosnien

Schweiz – voraussichtliche Aufstellung: Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Rieder, Vargas, Embolo

Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Rieder, Vargas, Embolo Bosnien – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic, Demirovic, Dzeko

Die Schweiz spielt gegen Bosnien nicht zu Null

Beim 0:0 gegen Nordmazedonien von Ende Mai blieb Bosnien erstmals seit dem 0:7-Auswärtsdebakel gegen Deutschland im November 2024 ohne Torerfolg. Die Qualifikationsgruppe H hatten die Goldenen Lilien mit dem 1:1 gegen Österreich beendet, und dasselbe Resultat war im Playoff gegen Wales sowie gegen Italien gefolgt. Und auch die jüngsten Auftritte gegen Panama und gegen Kanada endeten jeweils mit 1:1.

Außerdem ließ die Schweiz gegen Katar zum sechsten Mal in sieben Partien einen Treffer zu. Vor dem 0:0 in Norwegen von Ende März hatte die Nati das 4:1 gegen Schweden, das 1:1 im Kosovo und das 3:4 gegen Deutschland verzeichnet. In den weiteren Tests waren das 4:1 gegen Jordanien und das 1:1 gegen Australien gefolgt.

Aus diesen Gründen lohnt vor der Partie Bosnien vs. Schweiz ein Blick auf den Markt Mehr als 0.5 Tore Bosnien.

Schweiz vs Bosnien Wette 1: Mehr als 0.5 Tore Bosnien Quote 1.77 bei bet365

Die Nati netzt gegen die Goldenen Lilien ein

Mit Ausnahme des 0:0 in Norwegen fielen in den Länderspielen der Schweiz ab Mitte November immer Tore auf beiden Seiten. Zunächst hatte dieses Muster auf das 4:1 gegen Schweden, das 1:1 im Kosovo und das 3:4 gegen Deutschland zugetroffen. Nach dem weiteren 4:1 gegen Jordanien folgten im Juni weitere 1:1-Unentschieden gegen Australien sowie gegen Katar.

Zudem ließ Bosnien in neun seiner bislang letzten zehn Auftritte mindestens einen Treffer zu. Das traf auch gegen auf dem Papier schwächere Gegner als die Schweiz wie Rumänien (3:1), Wales, Panama sowie Kanada (alle 1:1) zu. Nur die Nummer 69 der Welt aus Nordmazedonien netzte nicht gegen die Goldenen Lilien ein.

Daher zählt die Option Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den plausiblen Märkten.

Schweiz vs Bosnien Wette 2: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 2.10 bei bet365

In Schweiz vs Bosnien sehen wir zwei bis drei Tore

Mit dem 0:0 gegen Nordmazedonien endete nur eines der letzten sechs Länderspiele von Bosnien nicht mit einem 1:1. Dieses Ergebnis hatte zuvor sowohl auf das Playoff-Finale gegen Italien als auch auf die Partien gegen Österreich und Wales getroffen. Dasselbe Muster kehrte dann im Juni gegen Panama sowie gegen Kanada zurück.

Außerdem verzeichnete die Schweiz gegen Katar nach jenen gegen den Kosovo und gegen Australien das dritte 1:1 binnen sechs Auftritten. Überdies erlebte die Nati in dieser Phase das 3:4 gegen Deutschland, das 0:0 gegen Norwegen und das 4:1 gegen Jordanien.

Trotzdem gehört der Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3 zu den realistischen Schweiz vs Bosnien Prognosen.

Schweiz vs Bosnien Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1.97 bei bet365

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